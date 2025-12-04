Cum a apărut Van der Vaart, venit direct de la București, în fieful marii rivale din Rotterdam » A asistat la un recital al Olandei, cu partenera Polman pe parchet

21:30

Antipatia lui Yaya Toure (42 de ani) față de Pep Guardiola (54) nu este un secret, iar fostul mijlocaș ivorian a lansat din nou critici dure la adresa actualului antrenor al lui Manchester City.Cei doi au colaborat pentru prima dată la Barcelona, timp de doi ani, înainte ca Toure să plece la Manchester City în 2010, după un sezon în care a fost utilizat puțin pe Camp Nou. ...