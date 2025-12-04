Criza apei potabile din Prahova - Ministrul Mediului: Din documentele pe care le-am văzut nu a reieşit că, la nivel central, era cunoscut un risc că se va opri apa. Nu vom putea să gândim sisteme în care de la nivel central să se poată face micromanagemen

17:50

Administraţia Naţională Apele Române anunţă, joi, că în bazinul hidrografic superior al râului Argeş s-au înregistrat cantităţi importante de precipitaţii, care au dus la viituri importante pe toate cursurile de apă din zona montană. Pentru a gestiona situaţia s-a impus evacuarea controlată a apei din mai multe acumulări. Podul din judeţul Călăraşi care s-a rupt urmare a deversării apei din barajul Mihăileşti este o construcţie provizorie, neautorizată, existentă dinainte de Revoluţie şi care nu face faţă la debite mari de apă cum au fost în prezent.