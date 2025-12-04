În plină campanie electorală, premierul ungar Viktor Orbán anunță o majorare a salariului minim cu 11% și a salariului minim garantat cu 7%
G4Media, 4 decembrie 2025 23:20
În plină campanie electorală (anul viitor în aprilie au loc alegerile legislative în Ungaria), premierul Viktor Orbán a anunțat joi într-o conferință de presă un acord privind majorarea salariului minim și a salariului minim pe economie, „700.000 de familii” urmând să beneficieze direct de această creștere. „După lungi luni de negocieri, s-a ajuns la un […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 30 minute
23:30
Diana Buzoianu spune că a fost amenințată de un oficial al Companiei ESZ, în contextul situația crizei de apă din Prahova: Pe mine nu mă intimidează lucrurile astea
Într-o emisiune la Digi24, ministra Mediului Diana Buzoianu a afirmat că a primit amenințări din partea directorului companiei Exploatare Sistem Zonal (ESZ), în contextul crizei de apă din județul Prahova. „Pe mine nu mă intimidează lucrurile astea. Dacă aş fi fost speriată nu începeam nici reforma în Romsilva, nici reforma în Apele Române", a comentat […]
23:20
Acum 2 ore
22:30
Racheta balistică intercontinentală RS-28 Sarmat a Rusiei — prezentată de Vladimir Putin ca o „armă cu adevărat unică" — s-a prăbușit la câteva momente după lansare, în timpul unei testări
Racheta rusă RS-28 Sarmat s-a prăbușit la scurt timp după lansare, provocând o minge de foc toxică și un crater în apropierea bazei aeriene Dombarovsky, relatează https arstechnica.com. Eșecul continuă seria consecutivă de nereușite de la primul test aparent din 2022. Racheta, proiectată să parcurgă aproape 4.000 de mile cu focoase nucleare, abia a depășit […]
22:30
SUA acordă prioritate vizelor pentru fanii care călătoresc la Cupa Mondială sau Jocurile Olimpice
Administrația Trump a dat instrucțiuni ambasadelor și consulatelor SUA din întreaga lume să acorde prioritate cererilor de viză din partea străinilor care doresc să viziteze Statele Unite pentru a investi sau pentru a participa la Cupa Mondială din 2026 sau Jocurile Olimpice din 2028, scrie AP, citată de Mediafax. Într-o serie de telegrame trimise săptămâna […]
22:30
Asistenţii conversaţionali bazaţi pe AI sunt capabili să schimbe părerile alegătorilor, dezvăluie două studii ştiinţifice
Asistenţii conversaţionali bazaţi pe inteligenţa artificială (AI) pot fi deosebit de convingători în a determina un alegător să îşi schimbe opinia politică, chiar şi atunci când aceste programe informatice se bazează pe informaţii eronate, potrivit concluziilor formulate în două studii ştiinţifice publicate joi, informează AFP. Cele două studii, apărute în revista americană Science şi în […]
22:20
Serialul „Heweliusz", cea mai mare producție poloneză a Netflix, a adus economiei țării aproape 20 de milioane de euro / Serialul povestește naufragiul feribotului MS Jan Heweliusz din 1993
Heweliusz, o serie recentă despre un dezastru maritim real, care a fost cea mai scumpă producție poloneză a Netflix, a contribuit cu 78 de milioane de zloți (18,4 milioane de euro) la economia țării și a susținut peste 600 de locuri de muncă, potrivit unui raport al firmei de cercetare Oxford Economics, scrie Notes from […]
22:10
Ce legătură este între erupția unui vulcan și ciuma neagră care a bântuit Europa medievală și a omorât milioane de oameni
O erupție vulcanică în jurul anului 1345 ar fi putut declanșa o reacție în lanț care a declanșat cea mai mortală pandemie din Europa, Moartea Neagră, spun oamenii de știință, transmite BBC. Indiciile păstrate în inelele copacilor sugerează că erupția a declanșat un șoc climatic și a dus la o serie de evenimente care au […]
22:00
Regizorul Vlad Cristache refuză prelungirea mandatului de manager interimar la Teatrul Excelsior / Primarul general interimar nu a mai prelungit mandatul, decizia a fost schimbată în urma presiunii publice
Regizorul Vlad Cristache a anunțat că refuză prelungirea mandatului de manager interimar al Teatrului Excelsior, în contextul tensiunilor apărute după decizia Primăriei Capitalei de a nu-i mai prelungi mandatul de la 1 decembrie, transmite Mediafax. „Mi s-a propus astăzi prelungirea mandatului de manager interimar al Teatrului Excelsior… bineînțeles în urma presiunii publice de ieri", a […]
Acum 4 ore
21:40
Mai multe drone au fost observate în apropierea traiectoriei de zbor a lui Zelenski către Dublin, scrie presa irlandeză
O navă a marinei irlandeze a observat până la cinci drone care operau în apropierea traiectoriei de zbor a avionului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în timp ce acesta sosea luni pentru o vizită de stat în Irlanda, au scris joi publicațiile irlandeze, transmite Reuters. Observarea a declanșat o alertă majoră de securitate, în contextul temerilor […]
21:40
Ministrul Mediului, despre criza apei: Luni va putea să înceapă să curgă apa care este tratată, nu va ajunge în același timp în toate localitățile / DSP va avea ultimul cuvânt
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că luni va fi reluată furnizarea apei în localitățile prahovene afectate de criza de la barajul de la Paltinu. Ea a declarat joi seara la Digi 24 că DSP va avea ultimul cuvânt pentru reluarea furnizării apei. „Începând de luni, eu cred că dacă ne încadrăm pe calendar și […]
21:40
A fost condamnat pentru antisemitism Remigijus Žemaitaitis, liderul unui partid populist din Lituania, aflat la guvernare / Politicianul a primit amendă de 5000 de euro și riscă să piardă funcția de deputat
Remigijus Žemaitaitis, liderul partidului populist lituanian „Dawn of Nemunas", aflat la guvernare, a fost găsit vinovat de incitare la ură împotriva evreilor și de minimalizarea Holocaustului, într-o decizie a Curții Regionale din Vilnius, relatează Politico. Într-o hotărâre pronunțată joi, instanța arată că declarațiile sale publice „au batjocorit poporul evreu, l-au denigrat și au încurajat ura […]
21:30
Parchetul din Polonia cere parlamentului să examineze posibilitatea trimiterii în judecată a fostului premier Morawiecki şi a doi ex-miniştri / Care sunt capetele de acuzare
Procurorul general al Poloniei a anunţat că a cerut joi parlamentului să examineze posibilitatea judecării fostului şef al guvernului naţionalist Mateusz Morawiecki şi a doi dintre miniştrii acestuia pentru abuz de putere, transmite AFP, citată de Agerpres. Împotriva celor trei au fost deschise 'proceduri', a scris pe reţeaua socială X Waldemar Zurek, care este şi […]
21:20
Garda Naţională de Mediu a aplicat amenzi de 2,46 milioane de lei pentru combaterea poluării aerului în Bucureşti-Ilfov
Garda Naţională de Mediu (GNM) a aplicat anul acesta amenzi de 2,46 milioane de lei pentru combaterea poluării aerului în regiunea Bucureşti-Ilfov, traficul rutier fiind responsabil în cea mai mare parte, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituţiei „GNM a desfăşurat, în cursul anului 2025, acţiuni ferme, coordonate şi susţinute pentru monitorizarea şi […]
21:20
Biroul Electoral dispune eliminarea unei postări VIDEO de pe platforma Facebook în care apar candidatul USR Cătălin Drulă împreună cu președintele Nicușor Dan / Cum argumentează BEM decizia
Biroul Electoral al municipiului București a dipus, joi, eliminarea de pe Facebook a unui clip în care apar candidatul USR Cătălin Drulă și Președintele Nicușor Dan pe motiv că postare reprezintă un material publicitar politic, mesajul prezentat fiind destinat să influențeze oțiunea de vot în favoarea candidatului susținut de șeful statului. BEM notează că președintele […]
21:10
Candidata susținută de AUR la Primăria Capitalei: Salariu de circa 28.000 de lei/lună la Realitatea / Nu declară niciun cont bancar
Candidata independentă care are susținerea AUR pentru Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, și-a depus declarația de avere la dosarul de candidatură. Din document reiese că aceasta nu declară absolut niciun cont bancar. Singurul venit declarat este salariul de la Realitatea, pentru intervalul ianuarie – decembrie 2024, suma ridicându-se la 333.008 de lei (peste 27.000 lei/luna). În […]
20:50
Drulă: De 3 zile, surse PNL intoxică cu informația falsă despre retragerea mea. Trompeta Robert Turcescu preia și răspândește acest fake news
Candidatul USR la Primăria București, Cătălin Drulă afirmă că de 3 zile, "surse" PNL intoxică cu informația falsă despre retragerea sa din competiția electorală. „Astăzi, trompeta Robert Turcescu preia și răspândește acest fake news. Oameni buni – vă spun un lucru pe care îl știu și ei și de-aia sunt atât de disperați: dacă toți […]
20:50
Ministrul de externe, după decizia SUA de a prelungi derogarea pentru stațiile Lukoil din afara Rusiei: Benzinăriile pot funcționa legal, pot plăti salarii și achiziționa stocuri până în aprilie 2026 / Se permite explicit vânzarea sau lichidarea operațiunilor
Ministrul de externe, Oana Țoiu, a scris într-0 postare pe platofma X că decizia administrației Trump de a prelungi derogarea pentru stațiile de alimentare cu combustibil Lukoil PJSC din afara Rusiei are drept consecință pentru România faptul că benzinăriile pot funcțional legal, pot plăti salarii și pot achiziționa stocuri până în aprilie 2026. În plus, […]
20:50
Președintele rus Vladimir Putin a contestat presiunile puternice exercitate de SUA asupra Indiei pentru a nu cumpăra combustibil rusesc, în condițiile în care SUA ar putea face acest lucru, la începutul unei vizite de stat de două zile, în cadrul căreia a fost întâmpinat la sosire de premierul indian Narendra Modi, scrie Reuters. Putin a […]
20:30
Olanda, Spania și Irlanda boicotează Eurovision 2026 după ce Israelului i s-a permis să participe din cauza războiului din Gaza
Spania, Olanda și Irlanda vor boicota Eurovision 2026, după ce Israelului i s-a permis să participe în concurs, relatează BBC. Între timp și Slovenia a anunțat că se altăură boicotului. BBC a deschis o sesiune live dedicată acestui subiect. Vom actualiza informațiile pe măsură cele se actualizează. Primele două țări se numără printre statele care […]
20:20
Vaccinurile anti-COVID-19 cu ARN mesager nu au cauzat nicio creştere a mortalităţii, arată un studiu realizat în Franţa / Mortalitatea generală a fost mai mare în grupul celor care nu s-au vaccinat
Vaccinurile anti-COVID-19 nu au cauzat creşterea mortalităţii în Franţa de la apariţia lor pe piaţă la începutul anului 2021, arată joi un studiu care contrazice teoriile false promovate de cercurile sceptice faţă de vaccinare, informează AFP, citată de Agerpres.„Vaccinurile cu ARN mesager (ARNm) dezvoltate împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate din toate cauzele pe […]
20:10
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat joi numirea secretarului (consilierului) său militar la conducerea Mossad (Serviciul de informaţii externe al Israelului), un ofiţer superior străin de lumea serviciilor secrete, relatează AFP, conform Agerpres. General-maiorul Roman Gofman urmează să-i
20:00
BREAKING Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind combaterea extremismului deși CCR i-a respins seziarea de neconstituționalitate / ”Unele articole pot fi interpretate abuziv, ceea ce ar putea transforma în infractori persoane fără legătură cu extremismul” # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, joi, pe Facebook, că a transmis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică Ordonanța de Urgență 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
19:50
Președintele CJ Călărași, Vasile Iliuţă avertizează că a cedat un vad neautorizat dintre Budești și Crivăț: Situația ridică mari semne de întrebare privind modul în care sunt evaluate riscurile asupra infrastructurii locale și asupra comunităților # G4Media
Președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, avertizează că o situație critică s-ar putea întâmpla și în județul său, informând că un vad neautorizat dintre Budești și Crivăț a cedat în urma deversărilor de la barajul Mihăilești. „Vadul era deja închis circulației, astfel că oamenii nu au fost în pericol, dar situația ridică mari semne de […] © G4Media.ro.
19:40
Expert în energie: Hidroenergia a salvat România de la colapsul sistemului energetic românesc, după incidentul de la Barajul Paltinu # G4Media
Hidroenergia a salvat România în ultimele 24 de ore de la colapsul sistemului energetic, după incidentul de la Barajul Paltinu şi oprirea Centralei Electrotermice de la Brazi, exact în momentul în care vântul şi soarele au dispărut complet din balanţa electroenergetică naţională, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, transmite Agerpres. „Aceasta este realitatea […] © G4Media.ro.
19:40
Colegiul Medicilor: Criza apei din Prahova afectează în mod direct şi cabinetele medicilor de familie şi de ambulatoriu # G4Media
Criza apei din judeţul Prahova afectează, pe lângă spitalele din judeţ, şi cabinetele medicilor de familie şi de ambulatoriu, atrag atenţia reprezentanţii Colegiului Medicilor din România (CMR), relatează Agerpres. Cătălina Poiană, preşedinta CMR, a avut joi o discuţie cu preşedinta Colegiului Medicilor Prahova, Mihaela Petrovici, în care s-a discutat despre dificultăţile întâmpinate în judeţ ca […] © G4Media.ro.
19:30
Un tramvai a deraiat la Iași, după producerea unui accident rutier în care au fost implicate o autoutilitară și un autoturism # G4Media
Pompierii din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” Iași au intervenit joi după-masa pentru gestionarea unui accident rutier produs în municipiul Iași, pe strada Palat, în zona Pizzeriei Domnești. În eveniment au fost implicate un tramvai, un autoturism și o autoutilitară. La momentul apelului nu au fost anunțate victime. La locul solicitării s-au […] © G4Media.ro.
19:20
Surse Reuters: Compania MOL din Ungaria este interesată de activele Lukoil din Europa, precum și participații în active din Kazahstan și Azerbaidjan # G4Media
Compania maghiară MOL (MOLB.BU), deschide o nouă filă, a comunicat oficialilor americani că este interesată să cumpere activele internaționale ale companiei petroliere ruse Lukoil (LKOH.MM), deschide o nouă filă, sancționate, au declarat trei surse familiarizate cu acest subiect, alăturându-se astfel unei liste tot mai lungi de concurenți, relatează Reuters. Statele Unite au impus sancțiuni celui […] © G4Media.ro.
19:10
Colegiul Medicilor, avertisment în privința situației din Prahova: Pe lângă spitalele din jud. Prahova, criza apei afectează în mod direct și cabinetele medicilor de familie și de ambulatoriu. # G4Media
Președintele Colegiului Medicilor din România, prof. Univ.Dr. Cătălina Poiană transmite că apa reprezintă un element esențial, având, în același timp, o importanță primordială pentru întreaga comunitate din județul Prahova. Ea a vertizat că pe lângă spitale, afectate de criza apei sunt și cabinetele medicilor de familie și de ambulatoriu, context analizat cu reprezentanții Colegiului Medicilor […] © G4Media.ro.
19:00
România, Grecia și Bulgaria își consolidează cooperarea în domeniul infrastructurii de transport # G4Media
România, Grecia și Bulgaria au semnat aseară un memorandum de înțelegere pentru a stimula cooperarea transfrontalieră în domeniul infrastructurii de transport. Memorandumul de înțelegere semnalează hotărârea comună de a accelera modernizarea și interoperabilitatea legăturilor strategice feroviare, rutiere și pe căi navigabile interioare. Această cooperare sporită va sprijini mobilitatea, fluxurile comerciale, coeziunea economică și securitatea în […] © G4Media.ro.
18:50
Distribuţia apei către consumatorii din judeţul Prahova se va realiza progresiv. Procesul nu a început încă, arată Administraţia Naţională Apele Române # G4Media
Distribuţia apei către consumatori în judeţul Prahova se va realiza progresiv, conform procedurilor tehnologice obligatorii, numai după analiza parametrilor de calitate a apei de către Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova, iar procesul nu a început încă, a anunţat, joi, Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR). Într-un comunicat, ANAR informează că procesul de reluare a alimentării […] © G4Media.ro.
18:40
BREAKING EXCLUSIV Sunt secrete proiectele SAFE ale României? Surse Economedia susțin că au fost clasificate de CSAT, Cotroceniul spune că hotărârile Consiliului se comunică numai entităților publice la care se referă # G4Media
CSAT a secretizat lista cu proiecte propuse de Guvern pentru a fi finanțate prin mecanismul european SAFE, în cadrul căruia României i-a fost alocată suma de 16,7 miliarde de euro, au declarat pentru Economedia mai multe surse. Administrația Prezidențială nu a răspuns la întrebarea noastră dacă CSAT a secretizat lista cu proiectele pe care România […] © G4Media.ro.
18:40
ApaVital se pregătește să scumpească la Iași furnizarea apei și serviciul de canalizare, din 1 ianuarie 2026 # G4Media
De la 1 ianuarie, dacă consiliile locale vor aproba majorările propuse de ApaVital, metrul cub de apă furnizată la robinete va costa 11,81 de bani (față de 10,28 lei acum, cu TVA). De asemenea, pentru serviciul de canalizare va fi perceput un cost de 11,69 lei/mc (9,97 lei în prezent), scrie ziaruldeiasi.ro „Planul tarifar și […] © G4Media.ro.
18:20
Alegătorii își pot exercita dreptul de vot, duminică, doar la secţia de votare la care sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau de reședință # G4Media
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a precizat, joi, într-un comunicat de presă, că, la alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025, alegătorii își pot exercita dreptul de vot numai la secţia de votare la care sunt arondați potrivit adresei de domiciliu sau, după caz, a adresei de reședință, dacă aceasta a fost stabilită cu cel puțin […] © G4Media.ro.
18:20
Primarul Clujului Emil Boc anunță că Guvernul va aloca în decembrie „o sumă minimă” pentru exproprierile prevăzute la Centura Metropolitană # G4Media
Chestionat asupra stadiului tronsonului II al Centurii Metropolitane, primarul Emil Boc a anunțat la ședința Consiliului Local din 4 decembrie că urmează ca Primăria să primească o sumă de la Guvern pentru exproprieri, după ce s-a solicitat acest lucru, informează ActualdeCluj.ro. Încă din vară oficialul clujean a anunțat că se va lucra etapizat având în […] © G4Media.ro.
18:10
Săpături arheologice realizate în Turcia dezvăluie o perspectivă nouă asupra societăţii umane din Neolitic # G4Media
Pe un deal din sud-estul Turciei bătut de vânturi, noi descoperiri arheologice le-au oferit cercetătorilor posibilitatea unei incursiuni în timp cu peste 11.000 de ani în urmă, în perioada apariţiei primelor comunităţi umane, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Cele mai recente descoperiri, printre care se află şi un chip din piatră cu […] © G4Media.ro.
18:10
Prăjitură cu dovleac, kefir și glazură din Smântână Dolofană / O rețetă ușoară, cu ingrediente delicate, alese cu grijă # G4Media
Prăjitura cu dovleac, kefir și glazură din Smântână Dolofană este un desert care îmbină aromele sezonului rece cu textura catifelată a produselor lactate de calitate. Dovleacul, vedeta sezonului, aduce o dulceață discretă și o consistență umedă, naturală, care transformă orice prăjitură într-un desert reconfortant. Este bogat în betacaroten, fibre, antioxidanți și oferă un gust aparte […] © G4Media.ro.
18:00
Primăria Oradea a început inventarul tuturor parcărilor de domiciliu pe care le va integra într-un sistem digital transparent # G4Media
Primăria Oradea a sistat atribuirea către orădeni a locurilor de parcare de domiciliu libere. Toate parcările de la blocuri sunt în inventar, scrie ebihoreanul.ro. Angajații municipalității introduc într-o bază de date cele 27.652 locuri din teren, cu asociația de proprietari de care aparține fiecare, mașinile care le ocupă, deținătorii, datele de contact. „În martie 2026 […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
17:50
VIDEO “Fiica secretă” a lui Putin, întrebată dacă susține invazia Rusiei în Ucraina: „Îmi pare foarte rău că se întâmplă acest lucru” # G4Media
O femeie despre care se crede că este fiica secretă a lui Vladimir Putin și-a cerut scuze pentru acțiunile liderului rus după ce a fost abordată pe străzile Parisului de un ziarist ucrainean, scrie The Telegraph. Luiza Rozova a spus că îi pare „foarte rău” pentru război, dar a insistat că nu are puterea să-l […] © G4Media.ro.
17:50
Ministrul Sănătăţii anunţă că sunt 350 de pacienţi internaţi în total în cele cinci spitale din judeţul Prahova care nu au apă / De două ori pe zi autorităţile sanitate iau probe de apă şi de pe suprafeţe # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, joi, că în cele cinci spitale din judeţul Prahova care nu au apă sunt internaţi în total 350 de pacienţi. Aceştia nu necesită intervenţii chirurgicale. De două ori pe zi autorităţile sanitate iau proble de apă şi de pe suprafeţe, iar ISU alimentează unităţile cu apă din cisterne, transmite […] © G4Media.ro.
17:40
Ziarul american New York Times (NYT) a anunţat joi că a acţionat în judecată Pentagonul, după ce această instituţie a impus presei norme respinse de instituţiile din mass-media mainstream, care şi-au pierdut astfel acreditările la sediul Departamentului de Război al SUA, noua denumire a Departamentului Apărării, informează agenția de șțiri AFP, citată de Agerpres. Anunţate […] © G4Media.ro.
17:40
Ucraina acuză Rusia că trimite copii ucraineni în „lagăre de reeducare” din Coreea de Nord # G4Media
Ucraina a acuzat joi Rusia că trimite în lagăre de „reeducare” din Coreea de Nord copii ucraineni „răpiţi” de Moscova în teritoriile ocupate de armata rusă, relatează AFP, conform News.ro. Avocatul ucrainean pentru drepturile omului, Dmitro Lubineţ, a anunţat într-un comunicat că au apărut noi „informaţii” care indică existenţa unor lagăre în Coreea de Nord […] © G4Media.ro.
17:40
Finlanda trebuie să repare nedreptăţile istorice comise împotriva poporului sami, a cerut joi comisia pentru adevăr şi reconciliere, în raportul remis premierului finlandez şi reprezentanţilor acestui popor autohton, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Comisia, mandatată în 2021, a cules numeroase mărturii de la circa 400 de indigeni sami şi de la o […] © G4Media.ro.
17:40
Temperaturile în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord cresc de două ori mai rapid decât media globală, avertizează Organizaţia Meteorologică Mondială # G4Media
Orientul Mijlociu şi Africa de Nord au înregistrat cel mai fierbinte an din istorie în 2024, după ce temperaturile au crescut în aceste regiuni de două ori mai rapid decât media globală a ultimelor decenii, a precizat într-un raport agenţia meteorologică a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), informează agenția de știri Reuters. Valurile de caniculă din […] © G4Media.ro.
17:30
Bărbat de 34 de ani, din Ilfov, reținut sub acuzația de trafic de droguri / Ar fi inițiat și dezvoltat o întreagă cultură de canabis # G4Media
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală (DIICOT) au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 34 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc. Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2025, inculpatul a inițiat și dezvoltat o cultură de […] © G4Media.ro.
17:20
Rafinăria Petrobrazi nu s-a oprit şi nici nu se va opri din lipsa alimentării cu apă, dau asigurări autorităţile din Prahova / Ce se întâmplă cu furnizarea apei pentru populaţie # G4Media
Rafinăria Petrobrazi nu s-a oprit şi nici nu se va opri din lipsa alimentării cu apă, dau asigurări, joi, autorităţile din Prahova. În ceea ce priveşte furnizarea apei pentru populaţie, precizează că, deşi a plecat din barajul Paltinu, apa nu a fost încă reintrodusă în sistemele Hidro Prahova şi nu va fi introdusă până când […] © G4Media.ro.
17:10
FBI a arestat un bărbat suspectat că a amplasat bombe în ajunul revoltei din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu # G4Media
Autorităţile americane au arestat un bărbat suspectat că a plasat bombe artizanale în Washington în noaptea dinaintea asaltului din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului, când susţinătorii preşedintelui Donald Trump au intrat în sediul Congresului SUA pentru a împiedica certificarea victoriei lui Joe Biden în alegerile prezidenţiale din noiembrie 2020, au declarat joi doi oficiali informaţi […] © G4Media.ro.
17:10
Să surprinzi spiritul cultural al unui an este o misiune complexă. Totuși, în fiecare an, Pantone Color Institute încearcă să facă exact acest lucru, alegând o nuanță care reflectă tendințele momentului. Pentru 2026, institutul mizează pe o nuanță de alb aerat, „Cloud Dancer”, desemnată Culoarea Anului, scrie CNN. Considerat un reper global în materie de […] © G4Media.ro.
17:10
Primele cărți le-am citit în franceză. Aveam 20 de ani, m-au cucerit erudiția și neliniștea eseurilor filosofico-politice. Hannah Arendt a întruchipat principiul responsabilității intelectuale. Predau de mulți ani cursuri despre totalitarism, demonism, revoluții, nihilism. Hannah Arendt este mereu prezentă în prelegerile mele. Cine a citit “Diavolul în istorie” știe cât de îndatorat îi sunt marii […] © G4Media.ro.
17:00
Germania mută avioane de luptă în Polonia după recentele incursiuni ale Rusiei în spaţiul aerian NATO # G4Media
Mai multe avioane de luptă germane Eurofighter Typhoon au decolat joi de la baza aeriană Nörvenich, lângă Köln, îndreptându-se către baza aeriană poloneză Malbork, la sud-est de Gdansk, pentru a consolida flancul estic al NATO, relatează joi agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Forţele aeriene germane au declarat că relocarea reprezintă o reacţie la […] © G4Media.ro.
17:00
Două gazde ale Paddock Club-ului de la Formula 1 ne-au condus, pe mine și pe câțiva alți invitați, pe traseul principal al Marelui Premiu de la Las Vegas, pentru un tur complet al celor 3,8 mile de circuit. Era în jur de ora 17.00, iar orașul începea să se cufunde în întuneric, lăsând în urmă […] © G4Media.ro.
