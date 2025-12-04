Daria Asaftei, Darius Coman şi Denis Popescu, în finale la Europenele de înot în bazin scurt. Recordurile naţionale stabilite
Daria Asaftei, Darius Coman şi Denis Popescu, în finale la Europenele de înot în bazin scurt. Recordurile naţionale stabilite
Acum 15 minute
23:40
VIDEO | Eugen Neagoe, supărat pe jucători. ”Mulţi dintre ei nu sunt datori, dar sunt cu restanţe mari de tot!”
Acum 30 minute
23:30
VIDEO | Petrolul Ploieşti - Universitatea Craiova 0-4. Victorie fără niciun pic de emoţii pentru olteni
23:30
VIDEO | ”Toţi jucătorii sunt importanţi pentru mine”. Filipe Coelho a avut un meci neaşteptat de uşor la Ploieşti
23:20
Daria Asaftei, Darius Coman şi Denis Popescu, în finale la Europenele de înot în bazin scurt. Recordurile naţionale stabilite
Acum o oră
23:10
VIDEO | Petrolul Ploieşti - Universitatea Craiova 0-4. Victorie fără niciun pic de emoţie pentru olteni
23:00
Nimeni nu este în siguranţă! Curăţenia generală a fost anunţată la FCSB în direct: ”Vor juca în echipa a doua, la Gheorghe Doja, cu Recolta, la Borcea, cu Agricola!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 2 ore
22:50
VIDEO | Etapa a doua a grupelor Cupei României s-a terminat cu un succes clar al Craiovei la Ploieşti
22:20
VIDEO | Aris Salonic - UBT Cluj 88-98. Rămâne procentajul perfect în duelurile directe cu grecii
22:20
MM Stoica nu a mai suportat, după eşecul cu UTA: ”Şi-a bătut joc de FCSB!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 4 ore
21:50
Bologna se impune cu Parma şi merge în sferturile de finală ale Cupei Italiei
21:50
Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, din nou învinse în grupele LEN EuroCup la polo
21:20
Mihai Teja încurcă echipele cu pretenţii şi în Cupă. ”Ne-am dorit să câştigăm, am jucat cu determinare”
21:10
Mihai Teja încurcă echipele cu pretenţii şi în Cupă.
21:00
VIDEO | Germania, prima echipă calificată în sferturile CM. România luptă pentru locurile 9-12
21:00
Îşi anunţă plecarea de la CFR? Louis Munteanu şi-a distrus echipa după ruşinea cu Metaloglobus: ”Se vede rău, cum să se vadă?”
20:40
VIDEO | Metaloglobus - CFR Cluj 2-2. Trupa lui Daniel Pancu se încurcă în Cupa de ”lanterna roşie” din Superliga
20:30
”U” Cluj produce surpriza şi o bate acasă pe HC Buzău, ocupanta locului secund
20:10
Fostul fotbalist Shaka Hislop suferă de o formă agresivă de cancer de prostată
Acum 6 ore
19:40
Sarwagya Singh Kushwaha, din India, a devenit cel mai tânăr jucător care obţine rating FIDE la vârsta de 3 ani
19:40
O echipă cu pretenţii din Liga 3 s-a retras din campionat! Problemele cu banii au oprit clubul
19:40
E gata! Becali a făcut anunţul! Jucătorul este OUT, dar fotbalistul nu vrea să plece
19:10
E gata! Louis Munteanu pune cerneala pe contract
18:50
Directorul sportiv al FC Barcelona, pesimist în privinţa revenirii lui Lionel Messi
18:40
VIDEO | Sepsi Sfântu Gheorghe - ”U” Cluj 2-2. ”Şepcile roşii” au avut o tresărire de orgoliu, după un start catastrofal
18:40
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Metaloglobus - CFR se joacă ACUM
18:20
OFICIAL | Încă un club din Superliga s-a despărţit de antrenor. ”Acord comun cu privire la rezilierea amiabilă”
18:20
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Metaloglobus - CFR se joacă de la 18:30
18:00
Lotul lărgit al României pentru Campionatul European de anul viitor
Acum 8 ore
17:50
Horaţiu Moldovan pleacă de la Real Oviedo. S-a decis unde vrea să joace şi speră să prindă minute
17:40
Probleme mari! Starul lui Real Madrid transferat în această vară s-a rupt şi ar putea reveni la primăvară
17:10
Nu a ezitat, după ce a văzut ce a făcut FCSB: ”Îşi fac singuri rău!” | VIDEO EXCLUSIV
17:00
Deian Sorescu a marcat de la aproape 30 de metri în Cupa Turciei!
16:50
Ce lovitură ar putea fi! Daniel Opriţa e în discuţii cu un club din Superliga
16:30
Meci antologic în Cupa României! S-au marcat 11 goluri la Sporting Lieşti – Metalul Buzău
16:20
Denis Alibec, propus la altă echipă din Superliga. ”Nu poate nimeni să îl compare”
16:10
Federaţia Română de Fotbal a primit pentru a şasea oară premiul UEFA pentru Fotbal şi Refugiaţi
16:10
Marcel Bîrsan arbitrează primul meci al etapei a 19-a din Superliga
16:10
Rusoaica Anastasia Potapova anunţă că va reprezenta Austria din 2026
16:10
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Sepsi - ”U” Cluj se joacă ACUM
Acum 12 ore
15:30
Tiradă fără precedent, după ce FCSB s-a făcut de râs în Cupa României: „Se califică pe podiumul cretinilor etapei! Nino Nino! Caz de targă!”
15:10
Nicolae Stanciu la Rapid? Victor Angelescu a pus capăt tuturor discuţiilor: „Noi ni-l dorim”
15:00
Ultimă oră! Câte bilete s-au vândut cu 3 zile înaintea derby-ului FCSB - Dinamo
14:40
La patru zile după ce a câştigat Copa Libertadores, echipa Flamengo şi-a asigurat titlul de campioană a Braziliei pentru a opta oară
14:20
„O seară de uitat” ! Presa din Olanda a analizat meciul pierdut de FCSB în cupă, înainte de partida cu Feyenoord
14:00
CE de Nataţie în bazin scurt: Trei calificări în semifinale pentru sportivii din echipa României
13:50
Gigi Becali nu mai stă la discuţii! Un nou nume greu din vestiarul FCSB-ului pleacă în iarnă
13:20
Lovitură în SuperLiga! Dan Nistor şi Alexandru Chipciu, aşteptaţi să semneze: „Suntem în discuţii avansate”
13:10
MMA: O plângere pentru agresiune sexuală împotriva starului Conor McGregor a fost retrasă
12:50
OUT de la FCSB! A fost anunţat dezastrul pentru jucătorul pe care Gigi Becali l-a vrut cu insistenţă la campioana României: „E clar că va pleca”
12:10
E gata! A fost anunţat primul 11 pe care FCSB îl va alinia în derby-ul cu Dinamo
