Profeția Babei Vanga. Evenimentul care va schimba lumea este aproape! Ce se va întâmpla vineri, 5 decembrie
Jurnalul.ro, 5 decembrie 2025 01:10
Baba Vanga avertizează că un eveniment apopcaliptic va schimba lumea la sfârșitul acestui an.
Acum 30 minute
01:50
15 senatori democrați, conduși de Mark Kelly, Ed Markey și Richard Blumenthal, au depus un proiect legislativ care ar obliga companiile aeriene să ofere compensații pasagerilor afectați de întârzieri semnificative, notează Reuters.
Acum o oră
01:30
Prioritate la vizele SUA pentru fanii care merg la Cupa Mondială sau Jocurile Olimpice # Jurnalul.ro
Administrația Trump a dat instrucțiuni ambasadelor și consulatelor SUA din întreaga lume să acorde prioritate cererilor de viză din partea străinilor care doresc să viziteze Statele Unite pentru a investi sau pentru a participa la Cupa Mondială din 2026 sau Jocurile Olimpice din 2028, scrie AP.
Acum 2 ore
01:10
00:50
Istoria se scrie duminică, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Formula 1 vine cu ultima etapă din acest sezon, Marele Premiu din Abu Dhabi, de la ora 15.00 # Jurnalul.ro
Emoție, intensitate, lumini orbitoare, depășiri care pot schimba rezultatul final și strategii bine puse la punct – toate acestea se vor vedea la Formula 1, când o lume întreagă își va îndrepta atenția către cei mai rapizi oameni ai lumii!
00:30
Începând cu 5 decembrie 2025, trei zodii intră într-un adevărat sezon al prosperității, o etapă în care alegerile importante devin mai clare, iar drumul spre succes se deschide vizibil.
00:20
Atenție ce dăruiți de Crăciun! Există un „cadou otrăvit”, pentru copii. Risc ridicat de depresie, obezitate și insomnii # Jurnalul.ro
Medicul pediatru Mihai Craiu avertizează că deținerea unui telefon mobil de ultimă generație înainte de 12 ani este „otravă curată”
Acum 4 ore
23:40
Planul lui Putin pentru „Noua Rusie” cuprinde regiuni învecinate cu România. Liderul rus amenință că va cuceri teritoriile prin orice mijloace.
23:30
Alegeri capitale pentru România „Pe urmele lui Nicușor Dan” - Dezbaterea decisivă, vineri, ora 17.30 la Observator! # Jurnalul.ro
Numele noului primar, în direct, duminică, în Ediția Specială de la 20.00
23:10
Oana Țoiu, după decizia privind Lukoil: Asigură timp pentru a proteja locurile de muncă # Jurnalul.ro
Decizia SUA privind Lukoil asigură timp pentru a proteja locurile de muncă și securitatea energetică şi păstrează interdicțiile de transferuri spre Rusia, susține Oana Țoiu, ministrul român de Externe.
23:00
Serviciile de Evidență a Persoanelor din Capitală au program cu publicul sâmbătă și duminică # Jurnalul.ro
Serviciile de Evidență a Persoanelor din Capitală au program cu publicul sâmbătă și duminică, în contextul în care în 7 decembrie au loc alegeri pentru primarul general.
22:30
Vineri, toată lumea la Antena 1: Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 se vede în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, în cadrul ediției speciale Observator 19 # Jurnalul.ro
Vineri seara e spectacol de talie mondială la Antena 1: echipele calificate deja la World Cup 2026 vor afla grupele din care fac parte la turneul de anul viitor, din SUA, Mexic și Canada, eveniment transmis exclusiv în România în Universul Antena! Și naționala României așteaptă cu sufletul la gură. Își află posibilii adversari din America înaintea barajului cu Turcia din luna martie a anului viitor, în direct!
Acum 6 ore
22:10
Surprinderea spiritului cultural al momentului și anticiparea tendințelor pentru anul ce urmează nu este o misiune ușoară. Cu toate acestea, în fiecare an, Pantone Color Institute selectează o culoare care să reflecte exact acest climat.
22:10
Președintele României, Nicușor Dan, a trimis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică OUG 31/2002 avertizând că unele prevederi sunt neclare și pot genera abuzuri.
22:10
Israelul va putea să participe, dacă doreşte, la ediţia din 2026 a concursului Eurovision, care va avea loc la Viena, a anunţat joi Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (European Broadcasting Union - EBU) la finalul unei reuniuni organizate la Geneva.
22:00
Șase semne zodiacale chinezești atrag bogăția și abundența pe 5 decembrie 2025. Vineri are energia Maimuței de Pământ, într-o Zi a Primirii, care întărește observarea în detrimentul efortului.
21:50
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că alimentarea cu apă potabilă ar putea fi reluată începând de luni, dacă sunt respectate toate etapele de tratament și verificare, subliniind că decizia finala va veni de la Direcția de Sănătate Publică.
21:40
Inna este cunoscută la nivel internațional pentru melodiile sale, dar puțini știu care este numele ei real.
21:30
Capitala primește cea mai mare finanțare europeană pentru transportul public: 400 de milioane de euro pentru tramvaie, troleibuze și infrastructură # Jurnalul.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat joi că a fost semnată cea mai mare finanțare europeană destinată transportului public din București.
21:30
BEC declară ilegal clipul filmat la Cotroceni cu Nicușor Dan și Cătălin Drulă și cere eliminarea lui de pe rețelele sociale # Jurnalul.ro
Biroul Electoral al Municipiului București a dispus retragerea de pe internet a înregistrării video realizate în incinta Palatului Cotroceni, în care apar președintele Nicușor Dan, președintele USR Cătălin Drulă și europarlamentarul Vlad Voiculescu.
21:00
Târgul de Crăciun din Craiova atrage din ce în ce mai multă atenție peste hotare, iar cea mai recentă recunoaștere vine chiar din partea Mayei Musk, mama lui Elon Musk.
21:00
FED schimbă direcția: economia globală încetinește fără recesiune, iar România intră pe drumul stabilizării # Jurnalul.ro
FED oprește înăsprirea monetară după doi ani de presiuni, semnalând o stabilizare globală. România dă primele semne de revenire, cu șanse reale de creștere dacă reduce deficitul bugetar.
21:00
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții s-ar putea confrunta cu dificultăți tot mai mari în a ajunge la medicul de familie.
20:40
Într-o nouă postare publicată pe blogul său, profesorul Dan Voiculescu transmite un avertisment ferm privind evoluțiile sociale din România.
20:40
Gogoșarii la borcan sunt unele dintre cele mai apreciate murături, aducând pe mesele românilor gustul dulce-acrișor și crocant al verii.
20:40
Dintre cele cinci simțuri, mirosul este adesea cel mai subestimat, deși este singurul care are o legătură directă și rapidă cu centrul emoțiilor și memoriei din creierul nostru.
20:30
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță joi că alegătorii vor putea duminică doar la secțiile de votare la care sunt arondați.
Acum 8 ore
20:10
Al doilea cuplu logodit la Mireasa. Cererea în căsătorie a fost emoționantă: „O să încerc să te fac cel mai fericit om!” # Jurnalul.ro
Lacrimile de fericire se împletesc cu promisiunile într-un dans al iubirii care transmite emoția din inimile concurenților până în casele telespectatorilor care urmăresc fiecare poveste de dragoste construită la Mireasa. Al doilea cuplu s-a logodit în emisiunea care unește sufletele dornice să pornească pe drumul vieții împreună, iar momentul a fost spectaculos.
20:10
Conducătorii auto se confruntă cu aburirea geamurilor mașinii în diminețile reci de iarnă. Există însă o soluție rapidă care îi ajută să prevină acest fenomen.
20:00
Mihai Fifor atacă „lipsa de omenie” a USR în gestionarea crizei apei din Prahova. „Absolut imposibil de explicat oamenilor incompetența, iresponsabilitatea și lipsa totală de omenie a celor care conduc Ministerul Mediului”, a scris Fifor pe Facebook.
19:40
Ce arme vor fi fabricate în România: Beretta negociază un plan strategic de dezvoltare # Jurnalul.ro
Beretta, cel mai vechi producător de arme din lume, negociază transferul complet de tehnologie în România pentru anumite tipuri de arme.
19:30
Numele tuturor celor 17 candidați validați vor apărea pe buletinul de vot, inclusiv ale lui Vlad Gheorghe, fost europarlamentar retraspentru a-l susține pe Ciprian Ciucu, și ale lui Eugen Teodorovici, retras la rândul său în favoarea lui Daniel Băluță.
19:30
Șefa departamentului Transporturi din Primăria Capitalei: „Și eu m-am dat jos ori cu bâta, ori cu pistolul, la șoferul de taxi” # Jurnalul.ro
Reprezentanții firmelor de taxi din București au fost convocați, ieri, la o ședință pentru discuții referitoare la modificarea regulilor pentru transport, cu Violeta Grigore, Șef Serviciu în cadrul Departamentului Transporturi al Primăriei Municipiului București. Spre stupoarea tuturor, aceștia au aflat, chiar de la șefa Transporturilor din PMB, că aceasta obișnuiește să sară la bătaie, în trafic, folosind bâta sau pistolul împotriva taximetriștilor. Participanții la ședința de lucru au și înregistrat declarațiile Violetei Grigore, pe care o acuză de mai multe încălcări ale legislației: „cheamă în mod repetat șoferi și transportatori la sediul instituției și le pune la dispoziție documente interne și corespondența oficială dintre PMB și alte instituții ale statului, cu scopul ca acestea să fie distribuite ulterior pe diverse grupuri de Facebook și alte platforme online”, au declarat taximetriștii, în exclusivitate pentru Jurnalul.
19:20
Rezultate Loto 6/49 4 decembrie 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Jurnalul.ro
Joi, 4 decembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminica, 30 noiembrie, Loteria Română a acordat 29.551 de câștiguri în valoare totală de peste 2,26 milioane de lei.
19:10
Trei zodii lovite de ghinion în decembrie! Cine atinge „fundul sacului” și cum se ridică la final # Jurnalul.ro
Luna decembrie nu este blândă cu toată lumea. Pentru unele zodii, perioada aduce presiune, epuizare și senzația că au ajuns într-un punct critic. Totuși, astrologii transmit același mesaj puternic: această coborâre marchează începutul unei urcări spectaculoase. Iată zodiile care simt că ating „rock bottom” în decembrie și cum se transformă totul în favoarea lor.
19:00
Ministerul Transporturilor a aprobat acordarea unor noi indemnizații lunare brute pentru membrii Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Aeroporturi București (CNAB). Suma stabilită este de 46.560 lei brut, ceea ce se traduce prin aproximativ 27.000 lei net pentru membrii CA.
18:40
Cel mai mare aeroport al României și-a mărit capacitatea. Prima etapă a modernizării, finalizată # Jurnalul.ro
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat, joi, finalizarea primei etape a proiectului de modernizare a Aeroportului Internațional Henri Coandă, desfășurată în perioada 2023-2025, pe o suprafață totală de 500.000 de metri pătrați.
18:30
Căutările „trending” ale românilor pe Google arată că aceștia sunt conectați la realitatea internă (alegerile prezidențiale, moartea lui Ion Iliescu), dar și interes pentru pop-culture (Labubu) și tradiție.
Acum 12 ore
18:10
Injecțiile minune pentru slăbit nu ajung la majoritatea oamenilor! OMS avertizează că mai puțin de 10% dintre cei care ar beneficia le pot folosi # Jurnalul.ro
Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția că doar o mică parte dintre persoanele care ar putea beneficia de injecțiile pentru slăbit primesc tratament. Medicamentele GLP-1, precum Wegovy sau Ozempic, pot reduce riscurile asociate obezității, dar accesul rămâne limitat din cauza costurilor și producției reduse.
18:10
Veste șocantă pentru milioane de pensionari. „Pensiile, o povară uriașă!” Poșta Română vrea să scape de distribuirea banilor către români # Jurnalul.ro
Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, spune că distribuirea pensiilor și a ajutoarelor sociale a devenit o povară financiară uriașă pentru companie. Află de ce cere o licitație deschisă și cum se risipesc lunar zeci de milioane de lei.
18:00
Abonații PlayStation Plus pot descărca cinci jocuri video în decembrie 2025.
17:40
Cinematografia română, reprezentată la cel mai înalt nivel european! Producătoarea Ada Solomon a devenit președinta board-ului Academiei Europene de Film # Jurnalul.ro
Ada Solomon, recunoscută pentru o carieră de peste 25 de ani în cinematografie, în care filmele pe care le-a produs sau coproducțiile internaționale cu peste 15 țări la care a lucrat au obținut numeroase premii importante, a fost aleasă președintă a consiliul de administrație al Academiei Europene de Film, în urma voturilor exprimate de cei peste 5.400 de profesioniști din cinematografie membri ai Academiei. Producătoarea olandeză Leontine Petit și producătorul francez Matthieu Darras au fost aleși vicepreședinți. Mandatul de doi ani va începe la 1 ianuarie 2026.
17:40
Cea mai tânără miliardară din lume nu este impresionată de bani: Cum trăiește noua regină a tehnologiei # Jurnalul.ro
La 30 de ani, Lucy Guo a devenit cea mai tânără miliardară din lume, potrivit clasamentului Forbes din aprilie 2025.
17:30
Filiala din Seghedin a Institutului Cultural Român de la Budapesta prezintă, în perioada 5 decembrie 2025 – 15 februarie 2026, o expoziție care aduce în prim-plan figura emblematică a sculptorului Ovidiu Maitec (1925-2007) dar, mai ales, moștenirea sa culturală, la o sută de ani de la naștere.
17:30
FACIAS a sesizat procurorii pentru declanșarea unei anchete privind criza apei potabile din Prahova și Dâmbovița, după ce peste 107.000 de oameni au rămas fără acces la apă pentru o perioadă nedeterminată.
17:30
Premieră națională: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României lansează Tiparul Neurocognitiv al Excelenței Românești - o cercetare a profilului psihologic al tinerilor cu potențial înalt # Jurnalul.ro
Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Institutul BrainMap Neuroscience, lansează Tiparul Neurocognitiv al Excelenței Românești - primul studiu național care explorează profilul psihologic și neurocognitiv al tinerilor cu potențial înalt din România. Este o premieră pentru Europa Centrală și de Est și una dintre puținele cercetări de acest tip din lume.
17:10
Alegerea datei căsătoriei poate fi dificilă. Ar trebui să faci o nuntă vara, primăvara, toamna sau iarna? Nuntă într-o zi lucrătoare sau în weekend? Data se suprapune cu o altă zi la fel de importană?
17:10
Termocentrala Brazi se oprește două zile! Ce spune ministrul despre riscul de blackout # Jurnalul.ro
În ultimele ore am fost în legătură directă cu OMV Petrom, cu autoritățile locale și cu instituțiile care gestionează resursa de apă, pentru ca alimentarea să fie reluată cât mai repede și centrala să poată fi repornită în siguranță. Din partea Ministerului Energiei intervenim imediat ce lipsa apei afectează funcționarea unei capacități strategice, a transmis la ora 18 ministrul Energie, Bogdan Ivan, într-un mesaj postat pe Facebook.
17:00
Ședința secțiilor unite al ÎCCJ, convocată pentru vineri pentru legea pensiilor de serviciu # Jurnalul.ro
Ședința secțiilor unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție a fost convocată pentru vineri. Pe ordinea de zi de afla legea pensiilor speciale pentru care Guvernul și-a angajat marți răspunderea.
17:00
Băneasa Christmas World aduce spectacole pentru toate vârstele: colinde, magie și muzică live în weekendul 5–7 decembrie # Jurnalul.ro
Băneasa Christmas World deschide un nou weekend dedicat celebrării sărbătorilor de iarnă, cu un program artistic ce îmbină tradiția și creativitatea noilor generații de artiști.
16:40
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) primește, până pe data de 22 decembrie 2025 inclusiv, Cererile de acord pentru finanţare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2026, astfel:
