Un grup de senatori americani cer compensații pentru întârzierile zborurilor

Reprezentanții firmelor de taxi din București au fost convocați, ieri, la o ședință pentru discuții referitoare la modificarea regulilor pentru transport, cu Violeta Grigore, Șef Serviciu în cadrul Departamentului Transporturi al Primăriei Municipiului București. Spre stupoarea tuturor, aceștia au aflat, chiar de la șefa Transporturilor din PMB, că aceasta obișnuiește să sară la bătaie, în trafic, folosind bâta sau pistolul împotriva taximetriștilor. Participanții la ședința de lucru au și înregistrat declarațiile Violetei Grigore, pe care o acuză de mai multe încălcări ale legislației: „cheamă în mod repetat șoferi și transportatori la sediul instituției și le pune la dispoziție documente interne și corespondența oficială dintre PMB și alte instituții ale statului, cu scopul ca acestea să fie distribuite ulterior pe diverse grupuri de Facebook și alte platforme online”, au declarat taximetriștii, în exclusivitate pentru Jurnalul.