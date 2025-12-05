Supliment ZF MBA Insider. MBA-ul în 2025: flexibilitate, AI, comunităţi puternice şi programe cu relevanţă imediată. Cum se transformă educaţia pentru executivi în România
Ziarul Financiar, 5 decembrie 2025 01:30
Piaţa de MBA şi EMBA trece printr-o schimbare accelerată, în linie cu transformările din economie, leadership şi tehnologie. În 2025, executivii nu mai caută doar un program academic, ci o platformă de navigare prin incertitudine, un instrument de decizie şi un spaţiu de conectare cu alţi lideri.
Supliment ZF MBA Insider. Ce rămâne după un MBA: gândire strategică, încredere în capacitatea de a lua decizii de business bune şi o reţea care deschide uşi # Ziarul Financiar
De la claritatea strategică necesară gestionării unor P&L-uri de milioane de euro la tranziţii către roluri globale, schimbări de industrie, evoluţii personale sau lansări de businessuri, impactul unui program de MBA este astăzi mult mai mult decât o diplomă bifată într-un CV.
ZF Private Health. Grupul turcesc Memorial a investit peste 20 mil. euro în România, în piaţa serviciilor medicale. „Este prima infrastructură medicală pe care grupul a construit-o în afara Turciei“. În toamna lui 2025, operatorul privat din Turcia a deschis o clinică proprie tot în nordul Capitalei, o investiţie de 3 mil. euro # Ziarul Financiar
Grupul Memorial din Turcia continuă dezvoltarea în piaţa locală de servicii medicale private, după ce în ultimii trei ani a cumulat 20 mil. euro investiţii în infrastructură medicală, fie prin achiziţii, fie prin deschideri greenfield. Peste 40.000 de pacienţi ajung an de an în ambulatoriul Memorial din Bucureşti, iar echipa a ajuns la 200 de medici. Ce urmează?
Supliment ZF MBA Insider. O piaţă de programe MBA în transformare: un an de extindere internaţională, cohorte mature şi peste 7.000 de absolvenţi # Ziarul Financiar
În ultimii ani, schimbarea a fost cuvântul de ordine în toate economiile din lume, iar educaţia executivă nu face excepţie. În 2025, numărul executivilor care şi-au trecut în portofoliu un MBA sau EMBA a crescut cu încă 200 de persoane, iar totalul absolvenţilor şcolilor din clasament depăşeşte 7.000. România are astăzi o piaţă matură, cu programe lansate în urmă cu peste trei decenii, dar şi cu formate noi, cu componente aplicate pe industrii.
În 2025, piaţa programelor MBA şi EMBA a intrat într-o nouă etapă: una în care diploma nu mai este suficientă, iar companiile cer rezultate tangibile, lideri care livrează impact imediat şi competenţe care pot fi aplicate în organizaţie chiar din ziua următoare cursului.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Dividendele Petrom au impulsionat bursa. Urmează acelaşi efect şi la Banca Transilvania? Răspunde Marcel Murgoci, Estinvest # Ziarul Financiar
Dividendele de 1,2 miliarde de lei distribuite pe 3 decembrie de OMV Petrom (SNP) au impulsionat vizibil bursa de la Bucureşti întrucât în ziua plăţii acţiunile companiei au urcat cu 2%, indicele BET a avansat cu 1,2%, iar suflul pozitiv s-a transmis şi către Romgaz, care a crescut cu aproape 3%.
Cât câştigă influencerii din România? ZF Live. Diana Coman, Profa de Social Media: Un influencer cu peste 500.000 de urmăritori, care e şi ambasador de brand, poate câştiga până la un milion de euro dintr-o campanie pe un an, iar influencerii cu comunităţi mai mici, între 10.000 şi 30.000 de urmăritori, pot ajunge la 10.000-15.000 de euro pe lună # Ziarul Financiar
Industria influencerilor din România a devenit în ultimii ani una dintre cele mai dinamice pieţe din zona de media şi marketing, iar asta o poate confirma chiar „salariul“ unui influencer.
ZF Live. Jerome France, fondator şi CEO al EMI Group: România nu este ţara cu cel mai mic cost, este ţara cu cel mai bun cost # Ziarul Financiar
Percepută mult timp drept o zonă de producţie low-cost, România a devenit astăzi o platformă industrială solidă şi competitivă, capabilă să susţină companii care îşi extind operaţiunile în pieţele din Vest, susţine francezul Jerome France, fondatorul EMI Group, care a construit timp de două decenii un business industrial pornit în Bucureşti şi ajuns astăzi în Belgia şi Olanda.
Sorin Pâslaru, ZF: Oare nu ar fi fost normal ca ministrul mediului să meargă la Câmpina sau o altă localitate din Prahova fără apă şi să nu plece de acolo până nu se rezolvă problema? Datoria publică ar trebui să fie 120% din PIB dacă s-ar include toate datoriile reale precum barajele nemodernizate, campusurile şcolare nefăcute sau calea ferată învechită # Ziarul Financiar
În condiţiile în care 100.000 de oameni din judeţele Prahova şi Dâmboviţa nu au în continuare apă curentă, ar fi fost normal că Ministrul Mediului să meargă într-una din aceste localităţi şi să nu plece de acolo până nu se rezolvă problema.
Obligativitatea reducerii deficitului bugetar ridică două întrebări esenţiale: de unde mai reduci cheltuielile şi cum stimulezi veniturile la o creştere economică de sub 1% # Ziarul Financiar
O reducere a deficitului fiscal se poate petrece pe două căi: fie tai cheltuielile, fie majorezi veniturile. Cheltuielile sunt greu de tăiat, majoritatea, sunt rigide. Din salarii nu poţi tăia – ai făcut-o în criza din 2009 şi nu a ieşit bine. Poţi tăia de la bunuri şi servicii, dar nu pe cât crezi, pentru că o bună parte a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile înseamnă achiziţii pentru spitale.
Listarea Hidroelectrica a fost considerată un moment epocal pentru businessul românesc însă ce folos aduce modului în care sunt gestionate barajele, „diamantele hidro“ ale României? Cum am ajuns să nu fim în stare nici să ştim să curăţăm ce au construit inginerii acum 50-60 de ani?v # Ziarul Financiar
Listarea Hidroelectrica a fost considerată un moment epocal pentru businessul românesc însă ce folos aduce modului în care sunt gestionate barajele, „diamantele hidro“ ale României? Cum am ajuns să nu fim în stare nici să ştim să curăţăm ce au construit inginerii acum 50-60 de ani?
Statistici BNR. Câte bănci sunt pe pierdere şi câte bănci sunt profitabile? Peste un sfert din băncile din România au fost pe pierdere în 9 luni/2025, în ciuda dobânzilor încă mari. Iar pierderile cumulate au depăşit 226 mil. lei, aproape duble faţă de nivelul de anul trecut. Cât mai rezistă? # Ziarul Financiar
Mai mult de un sfert din numărul total al instituţiilor de credit din România, adică una din patru bănci, au înregistrat pierderi în primele nouă luni din 2025, în timp ce celelalte bănci (peste 73%) au fost pe profit, într-un context caracterizat de dobânzi încă mari, inflaţie în ascensiune şi stagnare a economiei.
Business sportiv. Cum devii campion în tenis? Horia Tecău, fostul număr 1 mondial la proba de dublu: Trebuie să ne cunoaştem foarte bine adversarii, trebuie să ştiu dacă este un jucător de risc sau un jucător de procentaj. Federer a fost un jucător de risc # Ziarul Financiar
Pentru Horia Tecău, fostul număr 1 mondial la proba de dublu, care a câştigat Wimbledonul în 2015, una dintre cele mai importante abilităţi pentru a deveni campion în tenis este cunoaşterea adversarului. În tenis există două tipuri de jucători – cei de risc şi cei de procentaj, adică sportivii care, în momentele importante, vin cu un element surprinzător sau cei care aleg să joace la sigur, pe ce ştiu ei să facă cel mai bine.
Bursă. Care au fost cele mai performante zece fonduri şi ce arată asta pentru anii următori. Clasamentul fondurilor de acţiuni în ultimele 12, 36 şi 60 de luni şi secretul administratorilor care au triplat banii investitorilor după pandemie # Ziarul Financiar
Fondurile mutuale de acţiuni au traversat în ultimii ani una dintre cele mai bune perioade din istorie, pe fondul revenirii apetitului pentru risc după şocul pandemiei şi al raliului bursei de la Bucureşti, acolo unde aceste instrumente au, de regulă, o expunere de 70-80% din active.
Business şi marketing în fotbal. Andrei Nicolescu, preşedintele clubului Dinamo: Un buget anual de 20 de milioane de euro poate duce Dinamo în grupele Champions League # Ziarul Financiar
Dinamo ar putea să aibă o prezenţă în cupele europene dacă clubul ajunge la un buget anual de 20 de milioane de euro, a spus Andrei Nicolescu, preşedintele formaţiei din Ştefan cel Mare.
ANALIZĂ ZF. Cum a ajuns România la un deficit comercial pe alimente şi animale vii de 5 mld. euro, plus 50% în doar un an? Comerţul s-a dezvoltat cu investiţii străine directe de 1,3 mld. euro doar în 2024, pe când industria alimentară a bătut pasul pe loc. ISD-urile majore din producţia de mâncare abia apar o dată la zece ani # Ziarul Financiar
În 2024, lanţul de magazine Kaufland a deschis 14 magazine - cel mai alert ritm al expansiunii de la intrarea pe piaţă a retailerului, acum două decenii. Lidl, liderul comerţului alimentar, a anunţat la rândul său investiţii de 160 mil. euro în România anul trecut. Iar cele două exemple nu sunt singulare - Penny sau Jabka au accelerat la rândul lor dezvoltarea locală.
ZF Private Health. Grupul turcesc Memorial a investit peste 20 mil. euro în România, în piaţa serviciilor medicale. „Este prima infrastructură medicală pe care grupul a construit-o în afara Turciei“ # Ziarul Financiar
Grupul Memorial din Turcia continuă dezvoltarea în piaţa locală de servicii medicale private, după ce în ultimii trei ani a cumulat 20 mil. euro investiţii în infrastructură medicală, fie prin achiziţii, fie prin deschideri greenfield. Peste 40.000 de pacienţi ajung an de an în ambulatoriul Memorial din Bucureşti, iar echipa a ajuns la 200 de medici. Ce urmează?
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Radu Mustaţă, Marsh: Suntem în acel club select de ţări cu investitori de mari dimensiuni care joacă jocul regenerabilelor. Nu mai avem rechini, băieţi deştepţi, ci grupuri mari. Toţi se uită la România pentru cursa nucleară şi avem prima carte pentru securizarea de SMR-uri # Ziarul Financiar
Marsh este lider global în piaţa de brokeraj în asigurări corporate şi este prezent în România din 1995, fiind implicat în procesul de asigurare a Unităţii 1 a centralei nucleare de la Cernavodă. Firma este prezentă în toate verticalele din zona de energie.
ZF Tech Day. Experţii Orange Ioan Constantin şi Mathew Caplan: Cu cât externalizezi mai mult, cu atât ştii mai puţin ce se întâmplă cu datele tale. Lanţul de furnizori a devenit o vulnerabilitate cheie în faţa atacurilor cibernetice # Ziarul Financiar
Companiile devin tot mai vulnerabile la atacuri cibernetice pe măsură ce externalizează mai multe servicii, pentru că pierd vizibilitatea asupra a ceea ce se întâmplă cu propriile date, au avertizat doi experţi din ecosistemul Orange în cadrul DefCamp 2025, cel mai mare eveniment de cybersecurity din Europa Centrală şi de Est. Lanţul de furnizori a ajuns principala provocare de securitate, iar atacatorii exploatează tocmai aceste „puncte oarbe“ create de fragmentarea infrastructurii între mai mulţi parteneri externi.
Zece antreprenori locali se mobilizează pentru a investi în producţia de alimente în condiţiile în care capitalul străin nu pune bani în acest sector # Ziarul Financiar
Zece antreprenori şi executivi de top din HoReCa şi industria alimentară se mobilizează pentru a investi în producţia de alimente în condiţiile în care capitalul străin nu pune bani în acest sector.
Dacă planurile UE vor duce la o stopare completă a fluxurilor de gaze ruseşti din 2028, Ungaria se va confrunta cu aceleaşi riscuri pe care le resimt ţările vecine. Din acest motiv, o amplă diversificare a pieţei gazelor este deja în curs, scrie Daily News Hungary.
Start-up-ul proptech VAUNT a lansat un modul pentru etapa post-vânzare, dedicat comunicării dintre dezvoltatori şi proprietari: Peste 500 de proprietari îl folosesc deja # Ziarul Financiar
VAUNT, start-up-ul românesc care dezvoltă soluţii software pentru piaţa imobiliară, a lansat oficial modulul VAUNT Connect, o soluţie dedicată gestionării relaţiei dintre dezvoltatori şi cumpărători după semnarea contractului. Noua funcţionalitate vine să completeze ecosistemul de produse al companiei, care vizează transformarea platformei într-un „sistem de operare” integrat pentru industria de real estate.
Pe piaţa de capital din România, trecerea ştafetei între generaţii s-a dovedit profitabilă nu doar pentru fondatori, ci şi pentru investitori.
Daniel Dines, UiPath, la CNBC: AI-ul este suficient de matur pentru a produce câştiguri solide în industrie. Nu avem neapărat nevoie de un salt uriaş în îmbunătăţirea AI # Ziarul Financiar
„Sunt unul dintre cei care susţin că nu avem neapărat nevoie de un salt uriaş în îmbunătăţirea AI-ului. Trebuie doar să luăm ceea ce avem în mod constant şi să creăm modele de referinţă pentru instalări la scară mare. Întregul an a fost dedicat înţelegerii mai bune a cerinţelor clienţilor, creării de soluţii pentru cele mai complexe şi mai solicitante cazuri de utilizare", a declarat Daniel Dines într-o intervenţie live la CNBC.
TOKEN, fintech-ul Grupului Koç din Turcia, şi-a extins licenţa românească de instituţie de plată în 30 de state europene. Compania vizează Italia şi Grecia ca primele pieţe de expansiune # Ziarul Financiar
TOKEN, furnizor de soluţii de plăţi digitale parte a Grupului Koç din Turcia, a obţinut aprobarea Băncii Naţionale a României pentru a-şi translata licenţa de instituţie de plată în 27 de state ale Uniunii Europene şi trei state din Spaţiul Economic European, potrivit unui comunicat al companiei. TOKEN este acum inclusă în Registrul publicat de Autoritatea Bancară Europeană (EBA).
Start-up-ul braşovean SQB Robotics inaugurează primul magazin autonom într-un proiect rezidenţial de lângă Bucureşti. Unitatea funcţionează 24/7 cu un braţ robotic # Ziarul Financiar
Start-up-ul de tehnologie SQB Robotics din Braşov, câştigătorul premiului "Retail-Tech Innovation" acordat de ZF în cadrul summitului ZF IT Generation de anul acesta, a încheiat un parteneriat cu dezvoltatorul imobiliar Liebrecht & wooD pentru a lansa primul magazin autonom „Proximart” în cadrul ansamblului rezidenţial Liziera de Lac, situat în apropierea Capitalei. Unitatea este complet robotizată, funcţionează non-stop şi elimină nevoia de personal uman pentru interacţiunea cu clienţii.
Vodafone donează echipamente de 150.000 de euro către Salvamont - fiecare serviciu judeţean primeşte drone cu AI şi termoviziune # Ziarul Financiar
Vodafone România şi Fundaţia Vodafone extind parteneriatul de peste două decenii cu Salvamont România printr-o donaţie de echipamente în valoare de 150.000 de euro, care include drone profesionale de căutare şi salvare pentru fiecare serviciu public judeţean şi local, potrivit unui comunicat al companiei.
M247 Global, furnizor de data center cu sediul în România, raportează venituri de peste 30 mil. euro şi vizează Africa în 2026. Traficul în reţea a crescut cu 25% # Ziarul Financiar
M247 Global, furnizor de servicii de hosting, conectivitate şi infrastructură data center cu sediul operaţional în România, a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de peste 30 de milioane de euro şi estimează o creştere de 17-18% pentru anul în curs, potrivit unui comunicat al companiei. Traficul de date în reţeaua globală M247 a crescut cu 25% în 2025, iar numărul clienţilor noi s-a triplat faţă de anul precedent.
Piaţa de e-commerce din Republica Moldova a crescut cu 15% în 2024, dar rămâne cea mai slab digitalizată din Europa. Vânzările online au ajuns la 464 mil. euro, iar numărul magazinelor s-a dublat în doi ani. Cumpărăturile din străinătate depăşesc piaţa internă # Ziarul Financiar
Piaţa de comerţ electronic din Republica Moldova creşte mai rapid decât media globală, dar rămâne cea mai slab digitalizată din Europa, cu o penetrare de doar 5,69% în retail, arată studiul „Piaţa de Comerţ Electronic din Moldova în 2025", publicat de AmCham Moldova cu sprijinul programului Innovate Moldova. În timp ce retailul online global încetineşte către creşteri de o singură cifră, Moldova a înregistrat o expansiune de 15% în 2024, pe fondul dublării numărului de magazine online în doi ani.
eMAG: Unul din doi cumpărători online din România, Bulgaria şi Ungaria este clientul nostru. Comercianţii români au exportat produse de 2 miliarde de lei prin platformă # Ziarul Financiar
Unul din doi cumpărători online din România, Bulgaria şi Ungaria este client eMAG, susţine compania de e-commerce în contextul prezentării unui bilanţ cu ocazia aniversării a 24 de ani de activitate. Platforma are în prezent peste 7 milioane de clienţi şi 64.000 de comercianţi care vând prin eMAG Marketplace.
Orange România a testat pentru prima dată tehnologia 5G millimeter Wave : viteze de 10 Gbps la descărcare, de aproape şapte ori mai mari decât maximul actual # Ziarul Financiar
Orange România, liderul pieţei locale de telecom, a testat pentru prima dată în ţară tehnologia 5G millimeter Wave (mmWave) într-o reţea de tip 5G Standalone, atingând viteze de până la 10 Gbps la descărcare şi 1,2 Gbps la încărcare - de aproape şapte ori mai mult decât maximul de aproximativ 1,5 Gbps disponibil în prezent în reţelele 5G+ comerciale.
