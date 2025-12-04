Dividendele distribuite de OMV Petrom şi apropierea datei de plată la Banca Transilvania saltă Bursa de Valori de la Bucureşti la un nou maxim istoric: acţiunile Petrom, plus 2%. Cele ale băncii, plus 1,2% după mesajul lui Omer Tetik în ZF
Ziarul Financiar, 4 decembrie 2025 18:30
Dividendele distribuite de OMV Petrom şi apropierea datei de plată la Banca Transilvania saltă Bursa de Valori de la Bucureşti la un nou maxim istoric: acţiunile Petrom, plus 2%. Cele ale băncii, plus 1,2% după mesajul lui Omer Tetik în ZF
Pe piaţa de capital din România, trecerea ştafetei între generaţii s-a dovedit profitabilă nu doar pentru fondatori, ci şi pentru investitori.
Daniel Dines, UiPath, la CNBC: AI-ul este suficient de matur pentru a produce câştiguri solide în industrie. Nu avem neapărat nevoie de un salt uriaş în îmbunătăţirea AI # Ziarul Financiar
„Sunt unul dintre cei care susţin că nu avem neapărat nevoie de un salt uriaş în îmbunătăţirea AI-ului. Trebuie doar să luăm ceea ce avem în mod constant şi să creăm modele de referinţă pentru instalări la scară mare. Întregul an a fost dedicat înţelegerii mai bune a cerinţelor clienţilor, creării de soluţii pentru cele mai complexe şi mai solicitante cazuri de utilizare", a declarat Daniel Dines într-o intervenţie live la CNBC.
TOKEN, fintech-ul Grupului Koç din Turcia, şi-a extins licenţa românească de instituţie de plată în 30 de state europene. Compania vizează Italia şi Grecia ca primele pieţe de expansiune # Ziarul Financiar
TOKEN, furnizor de soluţii de plăţi digitale parte a Grupului Koç din Turcia, a obţinut aprobarea Băncii Naţionale a României pentru a-şi translata licenţa de instituţie de plată în 27 de state ale Uniunii Europene şi trei state din Spaţiul Economic European, potrivit unui comunicat al companiei. TOKEN este acum inclusă în Registrul publicat de Autoritatea Bancară Europeană (EBA).
Start-up-ul braşovean SQB Robotics inaugurează primul magazin autonom într-un proiect rezidenţial de lângă Bucureşti. Unitatea funcţionează 24/7 cu un braţ robotic # Ziarul Financiar
Start-up-ul de tehnologie SQB Robotics din Braşov, câştigătorul premiului "Retail-Tech Innovation" acordat de ZF în cadrul summitului ZF IT Generation de anul acesta, a încheiat un parteneriat cu dezvoltatorul imobiliar Liebrecht & wooD pentru a lansa primul magazin autonom „Proximart” în cadrul ansamblului rezidenţial Liziera de Lac, situat în apropierea Capitalei. Unitatea este complet robotizată, funcţionează non-stop şi elimină nevoia de personal uman pentru interacţiunea cu clienţii.
Vodafone donează echipamente de 150.000 de euro către Salvamont - fiecare serviciu judeţean primeşte drone cu AI şi termoviziune # Ziarul Financiar
Vodafone România şi Fundaţia Vodafone extind parteneriatul de peste două decenii cu Salvamont România printr-o donaţie de echipamente în valoare de 150.000 de euro, care include drone profesionale de căutare şi salvare pentru fiecare serviciu public judeţean şi local, potrivit unui comunicat al companiei.
M247 Global, furnizor de data center cu sediul în România, raportează venituri de peste 30 mil. euro şi vizează Africa în 2026. Traficul în reţea a crescut cu 25% # Ziarul Financiar
M247 Global, furnizor de servicii de hosting, conectivitate şi infrastructură data center cu sediul operaţional în România, a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de peste 30 de milioane de euro şi estimează o creştere de 17-18% pentru anul în curs, potrivit unui comunicat al companiei. Traficul de date în reţeaua globală M247 a crescut cu 25% în 2025, iar numărul clienţilor noi s-a triplat faţă de anul precedent.
Piaţa de e-commerce din Republica Moldova a crescut cu 15% în 2024, dar rămâne cea mai slab digitalizată din Europa. Vânzările online au ajuns la 464 mil. euro, iar numărul magazinelor s-a dublat în doi ani. Cumpărăturile din străinătate depăşesc piaţa internă # Ziarul Financiar
Piaţa de comerţ electronic din Republica Moldova creşte mai rapid decât media globală, dar rămâne cea mai slab digitalizată din Europa, cu o penetrare de doar 5,69% în retail, arată studiul „Piaţa de Comerţ Electronic din Moldova în 2025", publicat de AmCham Moldova cu sprijinul programului Innovate Moldova. În timp ce retailul online global încetineşte către creşteri de o singură cifră, Moldova a înregistrat o expansiune de 15% în 2024, pe fondul dublării numărului de magazine online în doi ani.
eMAG: Unul din doi cumpărători online din România, Bulgaria şi Ungaria este clientul nostru. Comercianţii români au exportat produse de 2 miliarde de lei prin platformă # Ziarul Financiar
Unul din doi cumpărători online din România, Bulgaria şi Ungaria este client eMAG, susţine compania de e-commerce în contextul prezentării unui bilanţ cu ocazia aniversării a 24 de ani de activitate. Platforma are în prezent peste 7 milioane de clienţi şi 64.000 de comercianţi care vând prin eMAG Marketplace.
Orange România a testat pentru prima dată tehnologia 5G millimeter Wave : viteze de 10 Gbps la descărcare, de aproape şapte ori mai mari decât maximul actual # Ziarul Financiar
Orange România, liderul pieţei locale de telecom, a testat pentru prima dată în ţară tehnologia 5G millimeter Wave (mmWave) într-o reţea de tip 5G Standalone, atingând viteze de până la 10 Gbps la descărcare şi 1,2 Gbps la încărcare - de aproape şapte ori mai mult decât maximul de aproximativ 1,5 Gbps disponibil în prezent în reţelele 5G+ comerciale.
Ce zice Jeronimo Martins, proprietarul gigantului polonez Biedronka, despre intrarea în România şi interesul pentru operaţiunile locale ale Carrefour # Ziarul Financiar
Liderul retailului alimentar polonez, gigantul Biedronka, cu afaceri cât tot comerţul modern local, anunţa acum câteva săptămâni expansiunea dincolo de graniţele ţării-mamă, uitându-se către Europa Centrală şi de Est.
Alegeri la Primăria Capitalei. Ziarul Financiar a trimis un set de opt întrebări primilor cinci candidaţi în sondaje. Ce soluţii au pentru trafic, benzi unice, spaţii verzi, clădirile în ruină din centrul istoric, pistele de bicicletă, trotuarele rupte din oraş, o sală de sport şi o sală de concerte? (II) # Ziarul Financiar
Mai sunt câteva zile până când bucureştenii îşi vor alege noul primar, iar lupta devine tot mai strânsă. Sondajele apărute în ultima perioadă arată o luptă tot mai strânsă, în care candidaţii îşi schimbă frecvent poziţiile în preferinţele electoratului. Totuşi, topul primilor cinci candidaţi române relativ stabil, indiferent de sondaj. Pe lista scurtă par să rămână Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluţă (PSD), Cătălin Drulă (USR), Anca Alexandrescu (candidat independent susţinut de AUR) şi Ana Ciceală (SENS).
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Adrian Dobre, Eurowind Energy: Punerea în funcţiune a proiectelor de energie verde finalizate trebuie să fie o prioritate pentru toţi. Orice zi de întârziere înseamnă bani pentru noi şi energie pierdută pentru România # Ziarul Financiar
Danezii de la Eurowind, prezenţi pe piaţa din România încă din 2011, au la nivel de grup un buget de investiţii de circa 1 mld. euro pentru următorii ani, o treime fiind direcţionată către piaţa locală. Pentru România, obiectivul setat privind capacitatea în energie verde şi stocare este de 1 GW până în 2030, ceea ce îi va transforma în unul dintre cei mai puternici producători de energie la momentul respectiv. Compania se apropie în acest moment de pragul de 124 MW deja operaţionali în România.
Producătorul Softronic din Craiova intră pe piaţa închirierii de locomotive: „Primul contract de închiriere, pentru două locomotive Transmontana, care vor fi operate de PSP Cargo Group“ # Ziarul Financiar
Producătorul Softronic din Craiova intră pe piaţa închirierii de locomotive, prin firma de transport Sofrans, iar primul contract de închiriere este pentru două locomotive Transmontana, care vor fi operate de PSP Cargo Group.
