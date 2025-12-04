Dividendele distribuite de OMV Petrom şi apropierea datei de plată la Banca Transilvania saltă Bursa de Valori de la Bucureşti la un nou maxim istoric: acţiunile Petrom, plus 2%. Cele ale băncii, plus 1,2% după mesajul lui Omer Tetik în ZF

Ziarul Financiar, 4 decembrie 2025 18:30

Dividendele distribuite de OMV Petrom şi apropierea datei de plată la Banca Transilvania saltă Bursa de Valori de la Bucureşti la un nou maxim istoric: acţiunile Petrom, plus 2%. Cele ale băncii, plus 1,2% după mesajul lui Omer Tetik în ZF

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 10 minute
18:30
Dividendele distribuite de OMV Petrom şi apropierea datei de plată la Banca Transilvania saltă Bursa de Valori de la Bucureşti la un nou maxim istoric: acţiunile Petrom, plus 2%. Cele ale băncii, plus 1,2% după mesajul lui Omer Tetik în ZF Ziarul Financiar
Acum 30 minute
18:15
Poveşti de familie care au crescut pe bursă Ziarul Financiar
Pe piaţa de capital din România, trecerea ştafetei între generaţii s-a dovedit profitabilă nu doar pentru fondatori, ci şi pentru investitori.
18:15
Proiect european de aproape 110 mil. lei pentru dezvoltarea unui sistem integrat de monitorizare a traficului în municipiul Satu Mare Ziarul Financiar
Acum o oră
18:00
Toate instituţiile: Ministerul Mediului, Apele Române, ESZ Prahova şi chiar şi prefectura - ştiau de problemele de la Paltinu încă din octombrie. De ce nimeni nu a venit cu soluţii? Ziarul Financiar
18:00
Consiliul Judeţean Bihor modernizează aproape 10 km de drum în Munţii Apuseni cu peste 67 mil. lei Ziarul Financiar
17:45
Daniel Dines, UiPath, la CNBC: AI-ul este suficient de matur pentru a produce câştiguri solide în industrie. Nu avem neapărat nevoie de un salt uriaş în îmbunătăţirea AI Ziarul Financiar
„Sunt unul dintre cei care susţin că nu avem neapărat nevoie de un salt uriaş în îmbunătăţirea AI-ului. Trebuie doar să luăm ceea ce avem în mod constant şi să creăm modele de referinţă pentru instalări la scară mare. Întregul an a fost dedicat înţelegerii mai bune a cerinţelor clienţilor, creării de soluţii pentru cele mai complexe şi mai solicitante cazuri de utilizare", a declarat Daniel Dines într-o intervenţie live la CNBC.
Acum 2 ore
17:15
Fundaţia Alexandrion devine Fundaţia Nawaf Salameh Ziarul Financiar
16:45
TOKEN, fintech-ul Grupului Koç din Turcia, şi-a extins licenţa românească de instituţie de plată în 30 de state europene. Compania vizează Italia şi Grecia ca primele pieţe de expansiune Ziarul Financiar
TOKEN, furnizor de soluţii de plăţi digitale parte a Grupului Koç din Turcia, a obţinut aprobarea Băncii Naţionale a României pentru a-şi translata licenţa de instituţie de plată în 27 de state ale Uniunii Europene şi trei state din Spaţiul Economic European, potrivit unui comunicat al companiei. TOKEN este acum inclusă în Registrul publicat de Autoritatea Bancară Europeană (EBA).
Acum 4 ore
16:30
Allianz-Ţiriac Asigurări a finalizat vânzarea celor două foste sedii centrale situate în zona Pieţei Victoriei din Bucureşti către Praktiker Real Estate, companie deţinută de omul de afaceri Omer Susli, respectiv către dezvoltatorul imobiliar Primavera Development Ziarul Financiar
16:30
Start-up-ul braşovean SQB Robotics inaugurează primul magazin autonom într-un proiect rezidenţial de lângă Bucureşti. Unitatea funcţionează 24/7 cu un braţ robotic Ziarul Financiar
Start-up-ul de tehnologie SQB Robotics din Braşov, câştigătorul premiului "Retail-Tech Innovation" acordat de ZF în cadrul summitului ZF IT Generation de anul acesta, a încheiat un parteneriat cu dezvoltatorul imobiliar Liebrecht & wooD pentru a lansa primul magazin autonom „Proximart” în cadrul ansamblului rezidenţial Liziera de Lac, situat în apropierea Capitalei. Unitatea este complet robotizată, funcţionează non-stop şi elimină nevoia de personal uman pentru interacţiunea cu clienţii.
16:30
Vodafone donează echipamente de 150.000 de euro către Salvamont - fiecare serviciu judeţean primeşte drone cu AI şi termoviziune Ziarul Financiar
Vodafone România şi Fundaţia Vodafone extind parteneriatul de peste două decenii cu Salvamont România printr-o donaţie de echipamente în valoare de 150.000 de euro, care include drone profesionale de căutare şi salvare pentru fiecare serviciu public judeţean şi local, potrivit unui comunicat al companiei.
16:30
M247 Global, furnizor de data center cu sediul în România, raportează venituri de peste 30 mil. euro şi vizează Africa în 2026. Traficul în reţea a crescut cu 25% Ziarul Financiar
M247 Global, furnizor de servicii de hosting, conectivitate şi infrastructură data center cu sediul operaţional în România, a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de peste 30 de milioane de euro şi estimează o creştere de 17-18% pentru anul în curs, potrivit unui comunicat al companiei. Traficul de date în reţeaua globală M247 a crescut cu 25% în 2025, iar numărul clienţilor noi s-a triplat faţă de anul precedent.
16:15
Piaţa de e-commerce din Republica Moldova a crescut cu 15% în 2024, dar rămâne cea mai slab digitalizată din Europa. Vânzările online au ajuns la 464 mil. euro, iar numărul magazinelor s-a dublat în doi ani. Cumpărăturile din străinătate depăşesc piaţa internă Ziarul Financiar
Piaţa de comerţ electronic din Republica Moldova creşte mai rapid decât media globală, dar rămâne cea mai slab digitalizată din Europa, cu o penetrare de doar 5,69% în retail, arată studiul „Piaţa de Comerţ Electronic din Moldova în 2025", publicat de AmCham Moldova cu sprijinul programului Innovate Moldova. În timp ce retailul online global încetineşte către creşteri de o singură cifră, Moldova a înregistrat o expansiune de 15% în 2024, pe fondul dublării numărului de magazine online în doi ani.
15:45
Investiţii sau economisire. Dilema devine mai clară când sunt aplicate ambele Ziarul Financiar
15:45
Ministerul Finanţelor a împrumutat joi de la bănci suma de 1,2 mld. lei, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 6,89% şi 6,39% pe an Ziarul Financiar
15:00
Ce carte îţi recomandă Costel Drăgan, CEO al Temad, unul dintre cei mai mari jucători din domeniul distribuţiei de materiale de construcţii de pe piaţa locală Ziarul Financiar
15:00
NAI Romania: Criza apei din Prahova şi Dâmboviţa provoacă pierderi de peste 3 milioane de euro pe zi Ziarul Financiar
14:45
CNAB finalizează prima etapă de modernizare a infrastructurii de pe Aeroportul Otopeni. Investiţie de 75 mil. euro pentru extinderea platformelor şi modernizarea căilor de rulare Ziarul Financiar
Acum 6 ore
14:15
Vrei să lucrezi, dar nu ai experienţă? P&G oferă 8.700 de lei brut pentru un intern. Ce alte companii mai au anunţuri de internship-uri Ziarul Financiar
14:15
Constanţa a urcat pe locul 10 în topul porturilor europene după cantitatea de marfă procesată în 2024, dar volumele s-au redus cu 14% faţă de nivelul din 2023, cel mai mare procent din UE, Ziarul Financiar
14:00
eMAG: Unul din doi cumpărători online din România, Bulgaria şi Ungaria este clientul nostru. Comercianţii români au exportat produse de 2 miliarde de lei prin platformă Ziarul Financiar
Unul din doi cumpărători online din România, Bulgaria şi Ungaria este client eMAG, susţine compania de e-commerce în contextul prezentării unui bilanţ cu ocazia aniversării a 24 de ani de activitate. Platforma are în prezent peste 7 milioane de clienţi şi 64.000 de comercianţi care vând prin eMAG Marketplace.
13:45
Orange România a testat pentru prima dată tehnologia 5G millimeter Wave : viteze de 10 Gbps la descărcare, de aproape şapte ori mai mari decât maximul actual Ziarul Financiar
Orange România, liderul pieţei locale de telecom, a testat pentru prima dată în ţară tehnologia 5G millimeter Wave (mmWave) într-o reţea de tip 5G Standalone, atingând viteze de până la 10 Gbps la descărcare şi 1,2 Gbps la încărcare - de aproape şapte ori mai mult decât maximul de aproximativ 1,5 Gbps disponibil în prezent în reţelele 5G+ comerciale.
13:45
Vrei să lucrezi, dar nu ai experienţă? Internship-ul e varianta câştigătoare. Ce internship-uri sunt disponibile în perioada aceasta pentru tinerii aflaţi la început de carieră Ziarul Financiar
13:30
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie vineri, 5 decembrie 2025, ora 09.30 cu Rareş Mihăilă, investitor şi fondator Investestelabursa.ro Ziarul Financiar
13:00
Raport XTB: România începe 2026 cu un climat economic fragil şi plin de contraste. Ce arată estimările despre deficitul bugetar, inflaţie şi curs valutar? Ziarul Financiar
13:00
Business şi marketing în fotbal. Andrei Nicolescu, preşedintele Dinamo, dezvăluie cu ce dificultăţi s-a confruntat clubul şi de ce suporterii nu au încredere în echipă. „Este o ruptură între suporteri şi club”. Principalele idei din interviu Ziarul Financiar
12:45
Centrala OMV Petrom de la Brazi, care asigură peste 10% din producţia de energie a României, reintră treptat în funcţiune de mâine dimineaţă, de la ora 7 Ziarul Financiar
12:45
Ucraina pierde o generaţie: Maternităţi goale, şcoli închise şi un viitor care se subţiază cu fiecare zi de război Ziarul Financiar
Acum 8 ore
12:30
Moment istoric: Reuters trece la modelul de subscripţie pentru cititori. Pentru România va costa 16 lei pe săptămână Ziarul Financiar
12:15
Ce zice Jeronimo Martins, proprietarul gigantului polonez Biedronka, despre intrarea în România şi interesul pentru operaţiunile locale ale Carrefour Ziarul Financiar
Liderul retailului alimentar polonez, gigantul Biedronka, cu afaceri cât tot comerţul modern local, anunţa acum câteva săptămâni expansiunea dincolo de graniţele ţării-mamă, uitându-se către Europa Centrală şi de Est.
12:15
Alegeri la Primăria Capitalei. Ziarul Financiar a trimis un set de opt întrebări primilor cinci candidaţi în sondaje. Ce soluţii au pentru trafic, benzi unice, spaţii verzi, clădirile în ruină din centrul istoric, pistele de bicicletă, trotuarele rupte din oraş, o sală de sport şi o sală de concerte? (II) Ziarul Financiar
Mai sunt câteva zile până când bucureştenii îşi vor alege noul primar, iar lupta devine tot mai strânsă. Sondajele apărute în ultima perioadă arată o luptă tot mai strânsă, în care candidaţii îşi schimbă frecvent poziţiile în preferinţele electoratului. Totuşi, topul primilor cinci candidaţi române relativ stabil, indiferent de sondaj. Pe lista scurtă par să rămână Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluţă (PSD), Cătălin Drulă (USR), Anca Alexandrescu (candidat independent susţinut de AUR) şi Ana Ciceală (SENS).
12:15
Dragos Dobrescu, investitor imobiliar care detine mai multe terenuri în Bucureşti, şi omul de afaceri George Toader vor să dezvolte proiectul DraculaLand, o investiţie privată de peste 1 miliard de euro Ziarul Financiar
12:00
Zece antreprenori şi executivi de top din HoReCa şi industria alimentară lansează un fond de investiţii pentru afacerile din sectorul alimentar. Cine sunt investitorii? Ziarul Financiar
12:00
Fondul Proprietatea spune că este „profund dezamăgit” de votul statului român la Aeroporturi într-o AGA în care Fondul nici măcar nu a fost prezent fizic. La ce mai soliciţi puncte de vedere pentru AGA dacă votezi prin plic? Este primul semnal de slăbiciune pentru noul CR? Ziarul Financiar
11:30
Avocaţii de la Filip & Company au asistat Global Vision în obţinerea unei refinanţări acordată de Raiffeisen Bank pentru dezvoltarea unui proiect de retail de peste 10 mil. euro Ziarul Financiar
11:15
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Adrian Dobre, Eurowind Energy: Punerea în funcţiune a proiectelor de energie verde finalizate trebuie să fie o prioritate pentru toţi. Orice zi de întârziere înseamnă bani pentru noi şi energie pierdută pentru România Ziarul Financiar
Danezii de la Eurowind, prezenţi pe pia­ţa din România încă din 2011, au la nivel de grup un buget de investiţii de circa 1 mld. euro pentru următorii ani, o treime fiind di­recţionată către piaţa locală. Pentru Româ­nia, obiectivul setat privind capacitatea în energie verde şi stocare este de 1 GW până în 2030, ceea ce îi va transforma în unul dintre cei mai puternici producători de e­ner­gie la momentul respectiv. Compania se apropie în acest moment de pragul de 124 MW deja operaţionali în România.
11:15
Ionuţ Simion şi Livia Teodoru, PwC: Un instrument strategic în relaţia cu ANAF, Acordul de Preţ în Avans (APA) devine cu atât mai important în contextul pachetului fiscal 2 Ziarul Financiar
11:15
Raiffeisen Bank: Românii se pregătesc pentru sărbători mai scumpe decât anul trecut, iar 41% au în plan un buget de 500 - 1.000 lei, din care 25-50% merg spre cadouri Ziarul Financiar
11:00
Trezoreria Ministerului Finanţelor a fost desemnată Echipa de Finanţare a Anului de către Global Banking & Markets, iar emisiunea de euroobligaţiuni emisă în iulie a fost premiată ca Tranzacţiia Anului Ziarul Financiar
11:00
Bucureşti, Cluj-Napoca, Braşov şi Timişoara sunt oraşele cu cele mai multe joburi disponibile în acest moment. Cei mai căutaţi sunt candidaţii entry level şi cei fără niciun fel de experienţă Ziarul Financiar
11:00
Acord între antreprenori români: 5 to go intră în reţeaua de benzinării RO concept OSCAR, franciza operată de Oscar Downstream, şi accelerează extinderea în retailul de proximitate cu trafic intens Ziarul Financiar
Acum 12 ore
10:15
Te bate gândul să pleci din ţară, dar ai făcut calculele privind costul vieţii? România este în continuare una dintre cele mai ieftine opţiuni Ziarul Financiar
10:15
Producătorul Softronic din Craiova intră pe piaţa închirierii de locomotive: „Primul contract de închiriere, pentru două locomotive Transmontana, care vor fi operate de PSP Cargo Group“ Ziarul Financiar
Producătorul Softronic din Craiova intră pe piaţa închirierii de lo­co­motive, prin firma de transport Sofrans, iar primul contract de închi­riere este pentru două locomotive Transmontana, care vor fi operate de PSP Cargo Group.
10:15
Ciprian Lăduncă, LCL Advisory: Ce îşi doresc antreprenorii români de la moş Nicolae pentru firmele lor în 2026? Ziarul Financiar
10:15
Joi, la ora 11:00, are loc a şaptea ediţie a emisiunii „Business şi marketing în fotbal”. Andrei Nicolescu, preşedintele clubului Dinamo, dezvăluie cum poate fotbalul românesc să devină un business Ziarul Financiar
10:15
Cine câştigă şi cine pierde pe piaţa muncii: joburile care vor domina piaţa şi cele care dispar până în 2030. Cum te pregăteşti azi ca să prinzi joburile bine plătite de mâine Ziarul Financiar
10:15
Radu Magdin, CEO Smartlink Communications. Companiile americane, „tigri” economici: cum le tratăm şi ce învăţăm de la ele Ziarul Financiar
10:15
Denisa Frîncu, Managing Associate, PeliPartners: Proiectul de lege pentru tranzacţiile imobiliare privind locuinţele: protecţie sporită sau noi neclarităţi? Ziarul Financiar
09:45
Piaţa de retail modern din România trece pragul de 5 mil. mp. Colliers: Piaţa se maturizează, dar rămâne sub media regională Ziarul Financiar
09:30
INS: Costul forţei de muncă a crescut în trimestrul trei din 2025 cu 6%. Cele mai mari creşteri au fost în construcţii, activităţi profesionale şi industria prelucrătoare, iar singurele scăderi în învăţământ şi administraţie publică Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.