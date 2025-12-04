Dividendele distribuite de OMV Petrom şi apropierea datei de plată la Banca Transilvania saltă Bursa de Valori de la Bucureşti la un nou maxim istoric: acţiunile Petrom, plus 2%. Cele ale băncii, plus 1,2% după mesajul lui Omer Tetik în ZF

11:15

Danezii de la Eurowind, prezenţi pe pia­ţa din România încă din 2011, au la nivel de grup un buget de investiţii de circa 1 mld. euro pentru următorii ani, o treime fiind di­recţionată către piaţa locală. Pentru Româ­nia, obiectivul setat privind capacitatea în energie verde şi stocare este de 1 GW până în 2030, ceea ce îi va transforma în unul dintre cei mai puternici producători de e­ner­gie la momentul respectiv. Compania se apropie în acest moment de pragul de 124 MW deja operaţionali în România.