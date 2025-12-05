Fitch a confirmat ratingul pe termen lung al Băncii Transilvania la “BBB minus”

Financial Intelligence, 5 decembrie 2025 01:30

Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a confirmat joi ratingul de emitent pe termen lung al Băncii Transilvania […] The post Fitch a confirmat ratingul pe termen lung al Băncii Transilvania la “BBB minus” appeared first on Financial Intelligence.

Acum o oră
01:30
01:30
Oana Ţoiu: Benzinăriile Lukoil pot funcţiona legal până în aprilie 2026 Financial Intelligence
Benzinăriile Lukoil pot funcţiona legal, pot plăti salarii şi achiziţiona stocuri până în aprilie 2026, a precizat, joi, […] The post Oana Ţoiu: Benzinăriile Lukoil pot funcţiona legal până în aprilie 2026 appeared first on Financial Intelligence.
01:30
BEM cere eliminarea de pe Facebook a clipului lui Drulă în care apare cu preşedintele României: Conţinut ilegal Financial Intelligence
Biroul Electoral Municipal a admis joi o sesizare care vizează publicarea pe reţele de socializare a unui clip […] The post BEM cere eliminarea de pe Facebook a clipului lui Drulă în care apare cu preşedintele României: Conţinut ilegal appeared first on Financial Intelligence.
01:30
Ministrul Mediului afirmă că nu va demisiona în urma scandalului privind criza apei potabile în Prahova şi Dâmboviţa: Nu poţi să ştergi în câteva luni de zile 35 de ani de nepăsare Financial Intelligence
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că nu îşi dă demisia în urma scandalului privind întreruperea furnizării apei potabile […] The post Ministrul Mediului afirmă că nu va demisiona în urma scandalului privind criza apei potabile în Prahova şi Dâmboviţa: Nu poţi să ştergi în câteva luni de zile 35 de ani de nepăsare appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
15:00
Gabriel Purice: BRM solicită transparență și fundament solid pentru majorarea de capital a BVB Financial Intelligence
BRM solicită transparență și fundament solid pentru majorarea de capital a Bursei de Valori București, spune Gabriel Purice, […] The post Gabriel Purice: BRM solicită transparență și fundament solid pentru majorarea de capital a BVB appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
12:50
Criza apei potabile din Prahova – Administraţia Naţională Apele Române susţine că a semnalat riscul iminent de întrerupere a furnizării apei; Tanczos Barna: Câteodată am impresia că Dorel ajunge în funcţii de conducere Financial Intelligence
Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) recunoaşte că are „o parte de vină” în cazul crizei apei potabile din […] The post Criza apei potabile din Prahova – Administraţia Naţională Apele Române susţine că a semnalat riscul iminent de întrerupere a furnizării apei; Tanczos Barna: Câteodată am impresia că Dorel ajunge în funcţii de conducere appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Raport XTB: România începe 2026 cu un climat economic fragil și plin de contraste. Ce arată estimările despre deficitul bugetar, inflație și curs valutar? Financial Intelligence
Anul 2026 se conturează pentru România ca fiind unul al contrastelor, cu o creștere economică lentă, inflație în […] The post Raport XTB: România începe 2026 cu un climat economic fragil și plin de contraste. Ce arată estimările despre deficitul bugetar, inflație și curs valutar? appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Directorul Alro Slatina: Am reuşit să asigurăm întreaga cantitate de energie pentru următoarele şase luni Financial Intelligence
Compania producătoare de aluminiu Alro Slatina, unul dintre cei mai mari consumatori de energie din ţară, şi-a asigurat […] The post Directorul Alro Slatina: Am reuşit să asigurăm întreaga cantitate de energie pentru următoarele şase luni appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Florin Spătaru s-a alăturat GRAMPET Group și va coordona proiectele de dezvoltare ale grupului Financial Intelligence
GRAMPET Group, cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Europa Centrală și de Sud-Est, anunță […] The post Florin Spătaru s-a alăturat GRAMPET Group și va coordona proiectele de dezvoltare ale grupului appeared first on Financial Intelligence.
11:50
CEC Bank scoate la vânzare două sucursale prin licitație pe platforma azitis.com Financial Intelligence
azitis.com, principala platformă de licitații pentru active în distress, listează spre două foste sucursale CEC Bank din București […] The post CEC Bank scoate la vânzare două sucursale prin licitație pe platforma azitis.com appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Tanczos: Sistemul Garanție – Returnare nu trebuie extins, ci lăsat câțiva ani de zile să se stabilizeze Financial Intelligence
Sistemul Garanţie-Returnare (SGR) nu trebuie extins, ci trebuie lăsat câţiva ani de zile să se stabilizeze, să funcţioneze […] The post Tanczos: Sistemul Garanție – Returnare nu trebuie extins, ci lăsat câțiva ani de zile să se stabilizeze appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Bursa de Valori București introduce Comisia de Guvernanță Corporativă Financial Intelligence
Bursa de Valori București (BVB) anunță înființarea Comisiei de Guvernanță Corporativă, în conformitate cu Regulamentul de Organizare și […] The post Bursa de Valori București introduce Comisia de Guvernanță Corporativă appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Despăgubirile plătite pentru bunurile și proprietățile afectate au crescut cu peste 60% (UNSAR) Financial Intelligence
Asigurătorii din România au achitat în primul semestru al acestui an pentru companiile și locuințele afectate de incendii […] The post Despăgubirile plătite pentru bunurile și proprietățile afectate au crescut cu peste 60% (UNSAR) appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Fondul Proprietatea își exprimă profunda dezamăgire după respingerea propunerilor de guvernanță corporativă la Adunările generale ale acționarilor Aeroporturi București Financial Intelligence
Franklin Templeton International Services S.À R.L., Sucursala București, în calitate de Administrator Unic și Administrator de Fonduri de […] The post Fondul Proprietatea își exprimă profunda dezamăgire după respingerea propunerilor de guvernanță corporativă la Adunările generale ale acționarilor Aeroporturi București appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Când ‘Vagabondul’ își ia nasul la purtare; Fondurile de investiții în infrastructură – succes remarcabil în India, ajungând la active de 75 miliarde USD (opinie Laurențiu Căpcănaru) Financial Intelligence
Autor Laurențiu Căpcănaru În 2021, India a adoptat National Monetization Pipeline (NMP), un program ambițios și mai ales […] The post Când ‘Vagabondul’ își ia nasul la purtare; Fondurile de investiții în infrastructură – succes remarcabil în India, ajungând la active de 75 miliarde USD (opinie Laurențiu Căpcănaru) appeared first on Financial Intelligence.
08:50
2030 – România ori e la ASEAN, ori nu mai contează (Radu Magdin) Financial Intelligence
Autor: Radu Magdin, CEO al Smartlink Communications și consultant și analist de risc (geo)politic  ASEAN – Association of Southeast […] The post 2030 – România ori e la ASEAN, ori nu mai contează (Radu Magdin) appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Folosirea aplicaţiei Signal de către şeful Pentagonului a pus armata americană în pericol (anchetă internă) Financial Intelligence
Un organism independent din cadrul Pentagonului a apreciat că secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a pus în […] The post Folosirea aplicaţiei Signal de către şeful Pentagonului a pus armata americană în pericol (anchetă internă) appeared first on Financial Intelligence.
08:10
BVB a participat la majorarea de capital a Contrapărții Centrale cu 15,3 milioane de lei Financial Intelligence
BVB a participat la majorarea de capital a Contrapărții Centrale, instituție necesară pentru lansarea pieței derivatelor, cu 15,3 […] The post BVB a participat la majorarea de capital a Contrapărții Centrale cu 15,3 milioane de lei appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Construcțiile, rezultat bun înaintea ultimului trimestru al anului Financial Intelligence
de Dan Pălăngean În septembrie 2025, volumul lucrărilor de construcţii a crescut semnificativ faţă de luna anterioară (+17,8% […] The post Construcțiile, rezultat bun înaintea ultimului trimestru al anului appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Europa încheie un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până la sfârșitul anului 2027 Financial Intelligence
Uniunea Europeană a convenit miercuri să elimine treptat importurile de gaze naturale din Rusia până la sfârșitul anului […] The post Europa încheie un acord pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până la sfârșitul anului 2027 appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Înconjurat de lideri din mediul de afaceri, Macron se întâlnește cu Xi în timp ce UE pregătește reguli comerciale mai stricte Financial Intelligence
Președintele francez Emmanuel Macron s-a întâlnit joi la Beijing cu liderul chinez Xi Jinping, în căutarea unor relații […] The post Înconjurat de lideri din mediul de afaceri, Macron se întâlnește cu Xi în timp ce UE pregătește reguli comerciale mai stricte appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Witkoff și Kushner se vor întâlni cu Umerov la Miami pe 4 decembrie — AP Financial Intelligence
Trimisul prezidențial american Steve Witkoff și ginerele președintelui american, omul de afaceri Jared Kushner, vor purta joi discuții […] The post Witkoff și Kushner se vor întâlni cu Umerov la Miami pe 4 decembrie — AP appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
20:10
Mall-ul Promenada din Capitală – evacuat, din cauza unui incendiu Financial Intelligence
Alarmele de incendiu au pornit în această searaă în Mall-ul Promenada din Capitală, iar clienții au fost evacuați. […] The post Mall-ul Promenada din Capitală – evacuat, din cauza unui incendiu appeared first on Financial Intelligence.
20:00
Este obligaţia Băncii Italiei să îşi gestioneze rezervele de aur, spune Christine Lagarde Financial Intelligence
Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat miercuri că Banca Italiei ar trebui să deţină şi să-şi […] The post Este obligaţia Băncii Italiei să îşi gestioneze rezervele de aur, spune Christine Lagarde appeared first on Financial Intelligence.
18:20
„Polytunitatea globală” Financial Intelligence
de Yuen Yuen Ang WASHINGTON, DC – Conflicte, războaie comerciale, inegalitate și degradare democratică umplu titlurile zilei. Fiecare […] The post „Polytunitatea globală” appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Europa adoptă un plan de acţiune pentru a-şi reduce dependenţa de China în privinţa pământurilor rare Financial Intelligence
Uniunea Europeană a anunţat miercuri că va contribui la finanţarea şi accelerarea dezvoltării proiectelor de producere a elementelor […] The post Europa adoptă un plan de acţiune pentru a-şi reduce dependenţa de China în privinţa pământurilor rare appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Delegație a Departamentului Internațional al Comitetului Central al Partidului Comunist din China, vizită în România  Financial Intelligence
În perioada 25-26 noiembrie, Sun Haiyan, viceministru al Departamentului Internațional al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, a […] The post Delegație a Departamentului Internațional al Comitetului Central al Partidului Comunist din China, vizită în România  appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Bogdan Ivan: Toate instalațiile rafinăriei Petrobrazi funcționează în regim normal; Centrala Brazi va fi repornită programat Financial Intelligence
Toate instalațiile rafinăriei Petrobrazi funcționează în regim normal, a transmis, azi, ministrul Energiei Bogdan Ivan. El a scris […] The post Bogdan Ivan: Toate instalațiile rafinăriei Petrobrazi funcționează în regim normal; Centrala Brazi va fi repornită programat appeared first on Financial Intelligence.
17:00
Polonia: Directorul operatorului de transport al energiei electrice vrea ‘o pauză’ cu proiectele eoliene offshore Financial Intelligence
Polonia ar trebui să dea prioritate energiei eoliene terestre, mai ieftine, în detrimentul proiectelor offshore, pentru a rămâne […] The post Polonia: Directorul operatorului de transport al energiei electrice vrea ‘o pauză’ cu proiectele eoliene offshore appeared first on Financial Intelligence.
17:00
O pace justă în Ucraina este puţin probabilă, afirmă preşedintele finlandez Alexander Stubb Financial Intelligence
Orice acord care vizează încetarea luptelor din Ucraina este puţin probabil să asigure condiţiile necesare pentru o pace […] The post O pace justă în Ucraina este puţin probabilă, afirmă preşedintele finlandez Alexander Stubb appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Fitch confirmă ratingul CEC Bank la “BB” cu perspectivă stabilă Financial Intelligence
Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a confirmat, miercuri, ratingul pe termen lung atribuit băncii româneşti CEC Bank […] The post Fitch confirmă ratingul CEC Bank la “BB” cu perspectivă stabilă appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Urluescu (AFEER): Sumele nedecontate furnizorilor de energie se ridică la circa 7 miliarde lei Financial Intelligence
Sumele nedecontate furnizorilor de energie, în cadrul schemei de plafonare-compensare, se ridică în prezent la circa 7 miliarde […] The post Urluescu (AFEER): Sumele nedecontate furnizorilor de energie se ridică la circa 7 miliarde lei appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Bușoi, întâlnire cu China Energy International Group: Am discutat despre perspectivele pe care le anticipează pentru piața energetică din România, în special în sectorul energiei regenerabile Financial Intelligence
Astăzi, la sediul Ministerului Energiei, am primit vizita reprezentanților companiei China Energy International Group, într-o delegație condusă de […] The post Bușoi, întâlnire cu China Energy International Group: Am discutat despre perspectivele pe care le anticipează pentru piața energetică din România, în special în sectorul energiei regenerabile appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Ucraina a atacat din nou conducta Drujba, care alimentează Ungaria şi Slovacia cu petrol rusesc Financial Intelligence
Ucraina a atacat din nou conducta petrolieră Drujba, în regiunea Tambov din centrul Rusiei, a anunţat miercuri o […] The post Ucraina a atacat din nou conducta Drujba, care alimentează Ungaria şi Slovacia cu petrol rusesc appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Urluescu (AFEER): Factura la gaze ar putea creşte cu aproximativ 5%, de la 1 aprilie Financial Intelligence
Factura la gaze ar putea creşte, de la 1 aprilie 2026, după expirarea schemei de plafonare-compensare, cu aproximativ […] The post Urluescu (AFEER): Factura la gaze ar putea creşte cu aproximativ 5%, de la 1 aprilie appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Turcia discută cu NATO despre siguranţa în Marea Neagră după atacuri asupra unor nave ruseşti Financial Intelligence
Ministrul de externe turc, Hakan Fidan, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat miercuri despre siguranţa […] The post Turcia discută cu NATO despre siguranţa în Marea Neagră după atacuri asupra unor nave ruseşti appeared first on Financial Intelligence.
14:30
România afirmă că necesarul de finanțare pentru 2026 va crește, dar intenționează să gestioneze costurile datoriei (Reuters) Financial Intelligence
România va utiliza instrumente de gestionare a datoriei pentru a gestiona costurile datoriei Rambursări ale datoriei externe în […] The post România afirmă că necesarul de finanțare pentru 2026 va crește, dar intenționează să gestioneze costurile datoriei (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Președintele Bulgariei solicită demisia guvernului Financial Intelligence
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut guvernului minoritar al prim-ministrului Rosen Zhelyazkov să demisioneze în urma protestelor masive […] The post Președintele Bulgariei solicită demisia guvernului appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Agenţia Graffiti Plus (GRF+) semnează contractul PNRR pentru finanţarea listării la bursă Financial Intelligence
Graffiti Plus (GRF+), una dintre agenţiile de pe piaţa de consultanţă în comunicare din România, a semnat, recent, […] The post Agenţia Graffiti Plus (GRF+) semnează contractul PNRR pentru finanţarea listării la bursă appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Ţările NATO promit peste 1 miliard de dolari sub formă de ajutor militar pentru Ucraina Financial Intelligence
Mai multe ţări din NATO au anunţat miercuri peste 1 miliard de dolari sub formă de ajutor militar […] The post Ţările NATO promit peste 1 miliard de dolari sub formă de ajutor militar pentru Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
13:40
IULIUS accesează prima refinanțare unitară din România acordată unui portofoliu de clădiri cu funcțiuni variate integrate într-un proiect mixed-use: 305 milioane de euro Financial Intelligence
Compania IULIUS își consolidează strategia de dezvoltare cu o nouă finanțare sindicalizată, în valoare de peste 305 milioane […] The post IULIUS accesează prima refinanțare unitară din România acordată unui portofoliu de clădiri cu funcțiuni variate integrate într-un proiect mixed-use: 305 milioane de euro appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Analiză Sierra Quadrant: Valul de falimente care “curăță” economia. De ce 2025 a devenit anul critic pentru antreprenorii români Financial Intelligence
După ani de stabilitate artificială și ajutoare de stat, economia românească primește “nota de plată”. Datele Sierra Quadrant […] The post Analiză Sierra Quadrant: Valul de falimente care “curăță” economia. De ce 2025 a devenit anul critic pentru antreprenorii români appeared first on Financial Intelligence.
11:40
România are nevoie de un sistem de impozitare mai simplu şi mai adaptat transformărilor economice majore (studiu) Financial Intelligence
Sistemul actual de impozitare a muncii prezintă vulnerabilităţi structurale semnificative, iar transformările economice majore au un impact profund […] The post România are nevoie de un sistem de impozitare mai simplu şi mai adaptat transformărilor economice majore (studiu) appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Exxon Mobil este interesat de participaţia deţinută de Lukoil în zăcământul irakian West Qurna 2 (Reuters) Financial Intelligence
Gigantul american ExxonMobil a abordat Ministerul Petrolului din Irak, exprimându-şi interesul în achiziţionarea participaţiei majoritare deţinute de Lukoil […] The post Exxon Mobil este interesat de participaţia deţinută de Lukoil în zăcământul irakian West Qurna 2 (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Va fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat, pentru localitățile afectate din judeţele Prahova şi Dâmboviţa (CNSU) Financial Intelligence
Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a adoptat, în data de 2 decembrie 2025, Hotărârea nr. 33, […] The post Va fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat, pentru localitățile afectate din judeţele Prahova şi Dâmboviţa (CNSU) appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Cinci luni mai târziu: câteva reflecții despre ajustarea bugetară (Lucian Croitoru) Financial Intelligence
Autor: Lucian Croitoru Începând cu data de 2 iulie, guvernul a anunțat câteva pachete de măsuri pentru a […] The post Cinci luni mai târziu: câteva reflecții despre ajustarea bugetară (Lucian Croitoru) appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Putin amenință că va ataca navele susținătorilor Ucrainei după atacurile asupra petrolierelor (Kiev Post) Financial Intelligence
Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că Moscova va lua în considerare atacarea navelor țărilor care susțin […] The post Putin amenință că va ataca navele susținătorilor Ucrainei după atacurile asupra petrolierelor (Kiev Post) appeared first on Financial Intelligence.
06:50
SUA nu pot continua să acorde sprijin nelimitat Kievului; Restul de 20% din teritoriul RPD aflat sub controlul Kievului este punctul cheie al disputelor în cadrul negocierilor — Rubio Financial Intelligence
„Nu se poate menține amploarea și sfera acestuia”, a subliniat secretarul de stat american Administrația SUA nu consideră […] The post SUA nu pot continua să acorde sprijin nelimitat Kievului; Restul de 20% din teritoriul RPD aflat sub controlul Kievului este punctul cheie al disputelor în cadrul negocierilor — Rubio appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Washingtonul îl vede pe Umerov ca posibil înlocuitor al lui Zelensky după scandalul Yermak — expert (TASS) Financial Intelligence
Potrivit politologului și expertului în relații internaționale Vladimir Karasev, „era domniei lui Zelensky” s-a încheiat odată cu demisia […] The post Washingtonul îl vede pe Umerov ca posibil înlocuitor al lui Zelensky după scandalul Yermak — expert (TASS) appeared first on Financial Intelligence.
06:30
După discuțiile de cinci ore dintre Putin și emisarii lui Trump, Rusia afirmă că nu s-a ajuns la niciun compromis privind Ucraina, dar că discuțiile au fost constructive Financial Intelligence
Putin a discutat cu Witkoff și Kushner timp de cinci ore Kremlinul afirmă că nu s-a ajuns la […] The post După discuțiile de cinci ore dintre Putin și emisarii lui Trump, Rusia afirmă că nu s-a ajuns la niciun compromis privind Ucraina, dar că discuțiile au fost constructive appeared first on Financial Intelligence.
