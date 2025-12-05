City break de iarnă: Hoteluri din mai multe orașe din țară, printre care și Brașov, în care te poți caza pentru mai puțin de 100 de euro
BizBrasov.ro, 5 decembrie 2025 04:20
Un city break în România, mai ales după agitația sărbătorilor, este binevenit. Dacă îți plănuiești vizita în mod inteligent, vei avea surpriza să eviți atât traficul aferent vacanței de iarnă, cât și prețurile nejustificate pentru cazare. Dacă îți dorești un city break în Brașov, Hotelul Atria este o combinație perfectă de nou și vechi și [...]
Acum 2 ore
04:20
Moartea lui Ion Iliescu, alegerile și păpușile Labubu, în topul subiectelor căutate de români pe Google, în 2025 # BizBrasov.ro
Ca în fiecare an, Google a prezentat topul celor mai populare căutări din România. În 2025, românii au fost interesați de alegeri, moartea lui Ion Iliescu, alegerea noului papă sau păpușile Labubu. Ca de fiecare dată în decembrie, Google prezintă listele cu cele mai populare (trending) căutări ale românilor în anul care tocmai se încheie. [...]
04:20
Acum 12 ore
20:10
Un șofer mort de beat a lovit 3 pietoni în această seară, în cartierul Tractorul. I-a băgat pe toți în spital # BizBrasov.ro
Un șofer mort de beat a lovit 3 pietoni în această seară, în cartierul Tractorul. I-a băgat pe toți în spital. La acest moment, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier intervin la un accident rutier, care a avut loc în pe strada Automotoarelor, din municipiul Brașov (zona fostei fabrici Tractorul, lână parc) [...]
17:40
FOTO A început protestul Graft, confiscat de USR. 100 de oameni s-au adunat în zona Pârâului, cerând stoparea lucrărilor și susținând că aici se toarnă „betoane” # BizBrasov.ro
Este protest în acest moment în zona Pârâului Graft, unde s-au adunat 100 de oameni, printre aceștia și consilieri USR, fostul primar Allen Coliban, dar și Victor Ilie, fostul deputat USR. Ei cer cer stoparea lucrărilor, respectiv să nu se intervină pentru dislocarea stâncilor din amonte, de sub arcada Bastionului Graft, care au un farmec [...]
17:00
FOTO Polițiștii brașoveni, din nou, în misiune cu Moș Crăciun. Braşovenii, aşteptaţi două zile la Coresi, cu cadouri pentru copiii din satele Braşovului # BizBrasov.ro
Polițiștii brașoveni continuă, pentru al patrulea an consecutiv, campania socială „În misiune cu Moș Crăciun”, un proiect umanitar care aduce speranță și lumină în sufletele copiilor proveniți din familii cu posibilități materiale reduse. Povestea acestei campanii a luat naștere dintr-o dorință sinceră de a dărui, fără a aștepta ceva în schimb și de a transforma [...]
16:30
După două săptămâni de căutări, doi hoți care au „dat lovitura” într-o casă din Brașov au fost prinși de polițiști # BizBrasov.ro
După două săptămâni de căutări, doi hoți care au „dat lovitura” într-o casă din Brașov au fost prinși de polițiști. La data de 18 noiembrie, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Brașov au fost sesizați de către o femeie în vârstă de 54 de ani din municipiul Brașov, cu privire la faptul că persoane necunoscute [...]
Acum 24 ore
16:00
Ce nu ar trebui să depozitezi în beciul de la bloc. Amenda ajunge până la 3.000 de lei # BizBrasov.ro
Ce nu ar trebui să depozitezi în beciul de la bloc. Amenda ajunge până la 3.000 de lei. Românii care locuiesc la bloc trebuie să țină cont de câteva aspecte esențiale atunci când folosesc subsolul și boxele ca spațiu de depozitare. Spațiul comun trebuie să rămână întotdeauna sigur pentru toți locatarii, iar respectarea regulilor este [...]
15:50
Compania Apa avertizează brașovenii să nu ofere bani pentru lucrări executate pe domeniul public: „Îi rugăm pe toți cetățenii care primesc astfel de oferte din partea unor lucrători sau antreprenori, să nu dea curs acestora” # BizBrasov.ro
Ca urmare a unor sesizări primite la sediul Companiei Apa, prin care unii cetățeni s-au plâns de faptul că li s-au cerut bani pentru executarea unor cămine de branșament/racord, reprezentanții instuției precizează că toate lucrările de infrastructură efectuate pe domeniul public sunt plătite de către Compania Apa. „Suntem obligați să informăm publicul pe tema investițiilor [...]
15:10
Peste 200 de donatori, la cea de-a 13-a ediție a Cercului de Donatori Brașov. Campania de strângere de fonduri rămâne deschisă online până în 8 decembrie # BizBrasov.ro
Peste 200 de donatori au participat la cea de-a 13-a ediție a Cercului de Donatori Brașov. Evenimentul de strângere de fonduri, dedicat susținerii a trei proiecte comunitare relevante a avut loc pe 24 noiembrie la Hotel Aro Palace, și a adus împreună 200 de brașoveni generoși care au reușit să mobilizeze 81.850 de lei sub [...]
14:50
După scandalul iscat în jurul lucrărilor de pe Pârâul Graft, oficialii Primăriei dau asigurări: Nu demolăm nicio stâncă, nu mutăm nicio piatră, nu dărâmăm nicio cascada. Este o zonă la care ținem foarte mult, atât ca brașoveni, cât și ca administrație! # BizBrasov.ro
Lucrările de punere în siguranță a malurilor pârului Graft au scos la iveală o serie de probleme majore, cea mai gravă afectată fiind zona de la Piața Brassai spre maternitate, unde apa a săpat în mal, sub trotuar, existând riscul prăbușirii unei porțiuni din acest trotuar. În jurul acestui subiect s-a iscat un adevărat scandal [...]
14:00
Scandal după ce au apărut „betoane” pe Pârâul Graft. Controale ale Administrației Bazinale Olt # BizBrasov.ro
Ploile de la finalul lunii mai au creat mari probleme în municipiu, când apa s-a revărsat în mai multe zone ale orașului, iar echipele de intervenție au trebuit să acționeze în mai multe cartiere ale orașului. După aceste incidente, Comitetului Local pentru Situații de Urgență a stabilit o serie de măsuri, ce au vizat în [...]
14:00
(P) Iluminatul nu este doar un detaliu tehnic, ci un element esențial care influențează confortul și estetica unei locuințe. Alegerea corpurilor potrivite poate transforma complet atmosfera unei camere, oferind echilibru între funcționalitate și design. Dormitorul și biroul sunt două spații unde lumina joacă roluri diferite: relaxare în primul caz, concentrare în al doilea. De aceea, [...]
14:00
„Nu există risc iminent de prăbuşire a şoselei, însă dacă nu se intervine urgent în zonă, alunecarea de teren va continua” – CNAIR despre situația DN1, la Comarnic # BizBrasov.ro
„Nu există risc iminent de prăbuşire a şoselei, însă dacă nu se intervine urgent în zonă, alunecarea de teren va continua” – CNAIR despre situația DN1, la Comarnic. După cum vă informa Biz Brașov, aseară a avut loc o alunecare de teren sub DN1, între Comarnic și Posada, care pune în pericol șoseaua. Echipe de [...]
13:50
VIDEO Altercație pe o stradă din cartierul Tractorul. Scandalagiul beat a căzut în mijlocul străzii și a fost ridicat tocmai de cei pe care i-a „inoportunat” # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secția 3 au fost sesizați, printr-un apel de urgență, cu privire la tulburarea liniștii publice pe strada Independenței din Brașov. „Imediat, polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat un cuplu, respectiv o femeie de 37 de ani și un bărbat de 39 de ani, care, în timp ce se aflau [...]
13:30
„Țesătorul de vise-Poveste de Crăciun”, în premieră sâmbătă la Teatrul „Sică Alexandrescu” # BizBrasov.ro
Reprezentanții Teatrului „Sică Alexandrescu” anunță pentru luna decembrie premiera spectacolului „Țesătorul de Vise – Poveste de Crăciun”, o producție dedicată întregii familii. Reprezentațiile vor avea loc exclusiv în decembrie. VINERI, 5 decembrie de la ora 19:00, publicul este invitat la AVANPREMIERĂ, iar SÂMBĂTĂ, 6 decembrie, 0ra 19:00, în Sala Mare va avea loc PREMIERA spectacolului „ȚESĂTORUL DE VISE [...]
13:10
De luni, 8 decembrie, autobuzele de pe traseul urban RATBV cu indicativul 41 (Livada Poștei – Stupinii Noi/Gazon) vor opri într-o nouă pereche de stații, denumite „Coștila”, situate pe strada Plugarilor, între punctele de îmbarcare / debarcare „Cimitirul Central” și „Stație Epurare”. Introducerea acestei noi perechi de stații face parte din strategia municipalității și a [...]
12:40
Pedepsele primite de cei doi iubiți, prinși la Brașov, după ce au ucis un bărbat și i-au abandonat trupul într-un geamantan, în Vaslui # BizBrasov.ro
Cuplul care anul trecut a ucis un bărbat 36 de ani și-a primit condamnarea în primă instanță. Bărbatul a primit o pedeapsă de 28 de ani de închisoare, iar iubita lui 22. Cei doi iubiți din județul Vaslui au fost condamnați pentru omor calificat și tâlhărie calificată. Crima înfiorătoare a avut loc la casa bărbatului [...]
12:30
Primul „vânător” de deepfake-uri din România: platforma DetectivulAI, creată la Brașov # BizBrasov.ro
Prima platformă din România care descoperă deepfake-urile create de inteligența artificială a fost creată la Braşov. „DetectivulAI” este platforma gândită de membri ai Asociaţiei Artbyte şi explică pe înţelsul tuturor, care sunt imaginile, videoclipurile și informații neadăvărate din mediul online, create cu ajutorul AI şi cum pot fi ele recunoscute în viaţa de zi cu [...]
12:20
Avertisment MAI: informații false cu privire la operaţionalizarea unui sistem extins de supraveghere a cetăţenilor # BizBrasov.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) avertizează, joi, că pe reţelele sociale şi pe cele de mesagerie circulă informaţii care anunţă operaţionalizarea unui sistem extins de supraveghere a cetăţenilor în trafic şi în zonele publice. „Aceste informaţii sunt false, iar tema este una care a fost reluată periodic în ultimii doi ani”, au transmis oficialii MAI. „Vă informăm [...]
12:20
VIDEO La 11 zile de la dispariția tânărului englez George Smyth în munții Bucegi, căutările continuă. 17 salvamontiști cercetează munții, în condiții meteo grele # BizBrasov.ro
La 11 zile de la dispariția lui tânărului englez George Smyth în munții Bucegi, căutările continuă. 17 salvamontiști cercetează munții, în condiții meteo grele. Salvatorii montani au urcat aseară în Munții Bucegi și au rămas peste noapte la Cabana Mălăiești, pentru a putea interveni încă de la primele ore ale dimineții. O echipă formată din [...]
12:10
Clujenii de la RebelDot și-au deschis un birou la Brașov, după o investiție de 50.000 de euro # BizBrasov.ro
RebelDot, companie de tehnologie din România care colaborează cu parteneri globali pe proiecte de inovație digitală, și-a deschis la Brașov, cel mai recent birou din România, și al treilea la nivel național. Extinderea face parte dintr-un plan mai amplu de creștere, care reflectă misiunea companiei de a rămâne aproape de oameni și de comunități, continuând [...]
12:10
FOTO BNR organizează „Ziua Porților Deschise”, la Brașov: Vizite gratuite și tururi ghidate la Palatul Czell # BizBrasov.ro
Banca Națională a României invită publicul la ediția specială a evenimentului ,,Ziua Porților Deschise’’ dedicat iubitorilor de cultură și istorie bancară, integrat în programul manifestărilor prilejuite de Sărbătorile de iarnă și a Târgului de Crăciun organizat de Primăria Municipiului Brașov, în Piața Sfatului. Evenimentul va avea loc vineri, 12 decembrie 2025, la sediul Agenției Brașov [...]
12:00
Primul magazin robotizat din țară și disponibil 24/7 a fost inaugurat în ansamblul rezidențial Liziera de Lac, de lângă București. Magazinul poartă numele Proximart și are la vânzare produse de la alimente de bază, conserve, pâine, lapte UHT sau produse de uz cosmetic ori de curățenie, până la băuturi și gustări, potrivit informațiilor Profit.ro. Proiectul [...]
11:50
Viitorul economiei noastre depinde de susținerea firmelor românești și de măsurile pentru încurajarea muncii-Marius Dunca, vicepreședinte PSD (GUEST POST) # BizBrasov.ro
Vicepreședintele Partidului Social Democrat (PSD) și lider al PSD Brașov subliniază că datele recente privind piața muncii din țara noastră arată nevoia unei intervenții guvernamentale consistente. România este printre statele europene cu cea mai mare povară fiscală asupra salariilor: contribuțiile sociale datorate de angajați și angajatori însumează peste 41% din venitul brut, la care se [...]
11:10
Brașovul, locul 3 într-un top al orașelor unde se fac cele mai multe angajări. Domeniile în care se caută personal fără experienţă # BizBrasov.ro
În ultima lună, angajatorii din România au publicat peste 22.000 de locuri de muncă pe platformele eJobs.ro şi iajob.ro. Majoritatea locurilor de muncă vizează sezonul de sărbători, atunci când cererea de personal creşte semnificativ. Cea mai mare cerere este pentru candidaţi entry-level (0-2 ani de experienţă) şi fără experienţă. Candidații au la dispoziție aproximativ 26.000 [...]
10:30
Olimpicii internaționali de la Info Brașov, premiați ieri de Ministerul Educației și Cercetării # BizBrasov.ro
Olimpicii internaționali de la Info Brașov, premiați ieri de Ministerul Educației și Cercetării. Ieri, la Palatul Național al Copiilor din București, s-a desfășurat Gala Anuală de premiere olimpicilor internaționali. Elevii de la Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil” din Brașov, Matei Christian Cazacu și Alexandru Simedrea, alături de profesorul îndrumător Manuela Șerban, au fost premiați [...]
10:20
A scăzut numărul infecțiilor respiratorii la Brașov. Sunt cu 400 de cazuri mai puține, față de săptămâna anterioară # BizBrasov.ro
Potrivit datelor oferite de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică, în județul Brașov, în perioada 24 noiembrie- 30 noiembrie, au fost raportate 1583 de cazuri de infecții respiratorii, spre deosebire de săptămâna anterioară când au fost raportate 2005 cazuri. Este vorba despre: -36 de cazuri de gripă clinică, comparativ cu 58 de cazuri în săptămâna de [...]
09:50
Gestul simplu care a spus totul: un polițist din Brașov, surprins ajutând o persoană cu dizabilități # BizBrasov.ro
Un polițist a fost surprins într-un moment care vorbește mai mult despre firea oamenilor decât despre uniformele pe care le poartă. Relatarea lui, începută cu un simplu „Eram în spălătoria auto și-mi așteptam rândul…”, avea să conducă la o imagine care a devenit virală. În timp ce aștepta la coadă în spălătoria auto, agentul a [...]
09:30
„Curge” șoseaua pe Valea Prahovei, între Comarnic și Posada. Deși polițiștii din Prahova nu au anunțat un pericol iminent, comunicatul emis de IPJ lasă loc de interpretări # BizBrasov.ro
„Curge” șoseaua pe Valea Prahovei, între Comarnic și Posada. Deși polițiștii din Prahova nu au enunțat un pericol iminent, comunicatul emis de IPJ lasă loc de interpretări. O alunecare de teren s-a produs la partea de terasament a DN1, în zona localității Comarnic, județul Prahova, zonă în care traficul a fost restricționat parțial, aseară. IPJ [...]
06:30
Ca să puncteze și el electoral în chestiunea „Garajul RATBV”, Coliban își arogă paternitatea proiectului. Primăria Brașov îl contrazice / Fostul edil se contrazice și el # BizBrasov.ro
Ca să puncteze și el electoral în chestiunea „Garajul RATBV”, Coliban își arogă paternitatea proiectului. Primăria Brașov îl contrazice / Fostul edil se contrazice și el
06:10
O fabrică din Cristian, furnizor pentru Airbus, vrea să disponibilizeze 50 de persoane până la finele anului. Inițial, dorea să dea afară 111 angajați # BizBrasov.ro
O fabrică din Cristian, furnizor pentru Airbus, vrea să disponibilizeze 50 de persoane până la finele anului. Inițial, dorea să dea afară 111 angajați
05:50
Kronospan a primit autorizația pentru parcul fotovoltaic din Brașov. Investiție de peste 80 milioane lei pentru energie verde # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a emis autorizația de construire pentru amenajarea unui parc fotovoltaic pe platforma industrială Kronospan din cartierul Stupini, un proiect energetic major care va deservi liniile de producție ale fabricii. Documentul oficial confirmă că suprafața construită va fi de 10.0431,02 mp, cu un Procent de Ocupare a Terenului (POT) de 37,74%, pe un teren [...]
05:40
Un garaj de biciclete pentru brașovenii din Florilor. Cât se va plăti pentru lucrările de amenajare și când vor fi finalizate # BizBrasov.ro
Primele garaje securizate pentru biciclete au fost amenajate în Brașov în primăvara lui 2023, însă utilizarea acestora a fost posibilă mai târziu, abia după ce a fost clarificat modul în care pot fi închiriate și stabilite tarifele. În contextul în care au fost primite cereri de la brașovenii din alte zone pentru amenajarea unor astfel [...]
05:30
Primăria Predeal a alocat în acest an aproximativ 300.000 de lei, fără TVA, pentru împodobirea stațiunii de sărbători. Astfel, a încheiat un contract în valoare de 239.670 de lei, fără TVA, cu firma Amintas Trading S.R.L. din București pentru închirierea a peste 300 de ornamente luminoase 2D, montate pe stâlpii de iluminat public, precum și [...]
Ieri
05:20
Săptămâna aceasta se organizează licitația pentru achiziționarea și instalarea celor 400 de radare fixe care vor fi montate pe drumurile din România # BizBrasov.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că săptămâna aceasta lansează licitația pentru achiziția a 400 de radare fixe și a softului care să automatizeze procesul de monitorizare a drumurilor și sancționare a șoferilor indisciplinați. Proiectul de montare a 400 de radare fixe trebuia să fie deja funcțional, dar autoritățile nu au avut sursele [...]
05:00
Tradiții de iarnă în Țara Făgărașului: În ajun de Sfântul Nicolae, „se ridică vătaful“ # BizBrasov.ro
În Țara Făgărașului, tradițiile de iarnă s-au păstrat. Unul dintre cele mai importante momente este „ridicarea vătafului”, obicei care are loc în ajun de Sfântul Nicolae. La Beclean, feciorii satului, alături de fete, se vor întâlni vineri, 5 decembrie, de la ora 18.00, la Căminul Cultural Beclean, pentru a da startul sărbătorilor de iarnă. În seara [...]
04:50
„Alergatul” țapilor de capră neagră, adică perioada de împerechere, în Parcul Național Piatra Craiului, în imagini surprinse de rangerii de la administrația parcului național. „În perioada împerecherii, care are loc în octombrie și noiembrie, țapii de capră neagră au o atitudine amenințătoare, coama zbârlită, gura deschisă, cu limba atârnând afară, iar masculii emit sunete specifice. [...]
03:50
Bradul în ghiveci: Cum se face îngrijirea corectă, ca să te bucuri cât mai mult timp de el # BizBrasov.ro
Un brad în ghiveci poate trăi ani la rând, dacă este îngrijit corespunzător, spre deosebire de brazii tăiați, care își pierd farmecul în doar câteva săptămâni. Totuși, ca să-l menții sănătos, e important să înțelegi câteva aspecte de bază legate de nevoile sale, mediul potrivit și ritmul de creștere. Bradul în ghiveci – o ființă [...]
3 decembrie 2025
20:20
Un jandarm brașovean, premiat cu Placheta de onoare a Ministerului de Interne, după mai multe intervenții decisive # BizBrasov.ro
Într-o ceremonie desfășurată astăzi la sediul Ministerului Afacerilor Interne, cu ocazia Zilei Naționale a României, jandarmul brașovean George Bucuțea a primit Placheta de onoare a Ministerului în semn de apreciere pentru profesionalismul, dedicarea, promptitudinea, consecvența și spiritul civic demonstrat de care a dat dovadă în trei situații diferite. Aflat în timpul liber în data de [...]
17:40
Moș Crăciun vine cu motocicleta la Făgăraș. Tradiționalul eveniment „Moș Crăciun pe 2 roți” va aduce bucurie celor mici # BizBrasov.ro
Copiii din Făgăraș vor avea parte de noi surprize, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Și în acest an, Moș Crăciun va ajunge la Făgăraș pe motocicletă. Evenimentul „Moș Crăciun pe 2 roți” va avea loc în 21 decembrie. Motocicliștii costumați vor porni la ora 16:30 din parcarea Kaufland, urmând să ajungă la ora 17:00 în [...]
16:20
Companiile care includ sticlă și metal reciclate în ambalaje ar putea fi recompensate. Ce obligații vor avea # BizBrasov.ro
Firmele care introduc pe piața națională ambalaje pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri din metal sau sticla vor avea obligația ca, începând din 2026, să aibă un conținut reciclat de cel puțin 25% din materialul ce reprezintă componenta principală, calculat ca medie pentru toate ambalajele din metal, respectiv sticla pentru băuturi, [...]
15:00
O absolventă a Academiei Forțelor Aeriene din Brașov, prima femeie pilot pe un avion de luptă: „Primul zbor l-am executat în primul an de Academie. Țin minte și data” # BizBrasov.ro
Romina Mîrza este prima femeie pilot pe un avion de luptă. Și-a dedicat viața sistemului militar, iar aparatul de zbor îi este cel mai bun prieten. Pentru ea, cerul nu este limita, ci o mare provocare! Romina Mîrza este un exemplu de putere, curaj și dedicare, cunoscută ca fiind prima femeie pilot pe un avion [...]
13:10
Senatorii români nu vor un preț de 3 lei pentru sticla de 500 ml de apă îmbuteliată. În aeroporturi, gări, benzinării sau autogări, plătim de 3-4 ori prețul „corect” # BizBrasov.ro
Senatorii români nu vor un preț de 3 lei pentru sticla de 500 ml de apă îmbuteliată. În aeroporturi, gări, benzinării sau autogări, plătim de 3-4 ori prețul „corect”. Senatul României a respins un proiect de lege — propus de parlamentari ai USR — care prevedea plafonarea la 3 lei a preţului pentru o sticlă [...]
13:00
Primăria Brașov a finalizat lucrările la cel mai mare garaj pentru autobuze electrice din România. Primarul George Scripcaru a verificat investiția, care include un spațiu închis pentru gararea a 157 de autobuze și clădirile necesare pentru asigurarea mentenanței parcului auto. Acestea sunt acoperite cu panouri fotovoltaice, iar fiecare loc de parcare este cu stație de [...]
12:40
Moș Nicolae încă nu a venit, dar „colindătorii” au apărut prin Brașov. Ce amenzi riscă # BizBrasov.ro
Sărbătorile de iarnă se apropie și odată cu ele, apar și „colindătorii de stil nou”. Îmbrăcați caraghios, fără nicio legătură cu tradițiile românești, personajele cântă și dansează printre blocuri, pe muzică ce provine din boxele portabile. Muzică, de cele mai multe ori, care nu are nicio legătură cu Crăciunul. Unii brașoveni, mai „pătrunși” de magia [...]
12:20
VIDEO Bărbat din Făgăraș, arestat preventiv, după ce a încălcat ordinul de protecție și i-a făcut o vizită inopinată soției # BizBrasov.ro
Polițiștii din Făgăraș au fost sesizați de către o femeie pentru protecția căreia, în aceeași zi, fusese emis un ordin de protecție provizoriu față de soțul ei. „Imediat, față de sesizarea pe care au primit-o, au fost efectuate verificări în urma cărora s-a stabilit că bărbatul de 41 de ani, din municipiul Făgăraș, s-ar fi [...]
12:10
Documentarul „Arhitecții Naturii”, în premieră pe micile ecrane: Românii au ocazia să descopere povestea spectaculoasă a revenirii zimbrilor și a castorilor în Munții Făgăraș # BizBrasov.ro
După un turneu de succes în cinematografele din țară și numeroase proiecții speciale care au atras mii de spectatori, documentarul „Arhitecții Naturii” ajunge în premieră la televiziunea publică. TVR 1 va difuza filmul joi, 4 decembrie, de la ora 22:00. Românii au astfel ocazia să descopere povestea spectaculoasă a revenirii zimbrilor și a castorilor în [...]
11:40
Sania Alpină, o nouă atracție turistică a fost inaugurată la Sinaia. „Instalația are cel mai lung traseu de acest tip din Sud-Estul Europei, cu un parcurs de peste 2 kilometri prin pădure. Este un mijloc de distracție accesibil și plăcut pentru copii, părinți și tineri. Proiectul a fost complicat, însă acum completează oferta de agrement [...]
11:20
În această seară, clădirea Primăriei Brașov va fi luminată în culoarea mov, pentru a marca Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Brașovul se alătură astfel ediției 2025 „Purple Night Romania“, o inițiativă a Romanian Diversity Chamber of Commerce (RDCC), ce a luat naștere în 2020, prin care, în colaborare cu membri, parteneri, ambasade, instituții publice [...]
10:50
FOTO Un artist brașovean expune la Biblioteca Județeană mai multe lucrări, inspirate de vizita sa la Lagărul de concentrare Auschwitz # BizBrasov.ro
În luna decembrie, spațiile expoziționale ale Bibliotecii Județene „George Barițiu” devin locul unei mărturii vizuale puternice. Artistul brașovean Radu Octavian Vlad revine la Biblioteca Județeană cu o serie de lucrări inspirate de vizita sa la Lagărul de concentrare Auschwitz, o experiență care l-a determinat să creeze două volume de impresii desenate, lansate în primăvara acestui [...]
