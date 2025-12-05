Moartea lui Ion Iliescu, alegerile și păpușile Labubu, în topul subiectelor căutate de români pe Google, în 2025

12:20

Polițiștii din Făgăraș au fost sesizați de către o femeie pentru protecția căreia, în aceeași zi, fusese emis un ordin de protecție provizoriu față de soțul ei. „Imediat, față de sesizarea pe care au primit-o, au fost efectuate verificări în urma cărora s-a stabilit că bărbatul de 41 de ani, din municipiul Făgăraș, s-ar fi [...]