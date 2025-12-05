Cele mai frumoase mesaje de Sfântul Nicolae. Transmite un gând bun apropiaților cu această ocazie

18:00

Planificarea pentru pensie este un subiect pe care mulți preferă să-l amâne. Fie că ești la început de carieră și pare un viitor îndepărtat, fie că ești aproape de retragere și te simți copleșit de informații, realitatea este că un viitor financiar stabil depinde de deciziile pe care le iei azi. În România, sistemul de pensii poate părea complicat, însă a te informa corect este primul pas spre liniștea ta financiară.