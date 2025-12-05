MagicTIC, la Teatrul Ion Creangă, în preajma sărbătorilor de iarnă
Buletin de București, 5 decembrie 2025 05:10
Sărbătorile de iarnă vin la Teatrul Ion Creangă cu mai multe reprezentații, pentru copii. Între 11 și 21 decembrie are loc „MagicTIC”, eveniment aflat la cea de-a doua ediție. Din program, fac parte reprezentații teatrale, ateliere creative și seri de colinde interpretate de actorii teatrului. Adresate copiilor peste patru ani, cele două spectacole ale perioadei […] The post MagicTIC, la Teatrul Ion Creangă, în preajma sărbătorilor de iarnă appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum 30 minute
05:40
Baletul magic al Crăciunului, „Spărgătorul de Nuci”, are loc la Sala Palatului, pe 13 și 14 decembrie. Reprezentațiile încep la ora 19:00. Cel mai iubit spectacol de sărbători revine pe scenă într-o producție de poveste, pe muzica lui Ceaikovski. După succesul ediției trecute, „Spărgătorul de Nuci” revine la Sala Palatului în decembrie 2025, iar la […] The post „Spărgătorul de nuci”, baletul Crăciunului, la Sala Palatului appeared first on Buletin de București.
Acum o oră
05:20
Primăria Sectorului 2 a deschis procedura de transparență decizională pentru modificarea programului de investiții privind reabilitarea lifturilor din blocurile de locuințe. La nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, 85% dintre ascensoare au durata de viață depășită, iar consumul energetic al acestora nu ține cont de standardele europene și naționale actuale. Alte probleme enumerate sunt lipsa […] The post Sector 2 | Dezbatere publică pentru reabilitarea lifturilor din blocuri appeared first on Buletin de București.
05:10
Sărbătorile de iarnă vin la Teatrul Ion Creangă cu mai multe reprezentații, pentru copii. Între 11 și 21 decembrie are loc „MagicTIC”, eveniment aflat la cea de-a doua ediție. Din program, fac parte reprezentații teatrale, ateliere creative și seri de colinde interpretate de actorii teatrului. Adresate copiilor peste patru ani, cele două spectacole ale perioadei […] The post MagicTIC, la Teatrul Ion Creangă, în preajma sărbătorilor de iarnă appeared first on Buletin de București.
Acum 2 ore
04:50
Alegerile pentru primarul general al Capitalei, din 7 decembrie vin cu o noutate, anul acesta. Autoritatea Electorală Permanentă implementează un proiect pilot pentru nevăzători, în 24 de secții. Potrivit AEP, lista secțiilor de votare în care se implementează acest proiect pilot pentru nevăzători este disponibilă pe site-ul Autorității Electorale Permanente, la secțiunea „Accesibilitate”, iar acestea […] The post Alegeri București | Proiect pilot pentru nevăzători, în 24 de secții de vot appeared first on Buletin de București.
04:10
Justiție „la secret”: Când scapă de dosarul DNA primarul din Otopeni. Tribunalul refuză să comunice data prescrierii „jafului” de 7 milioane de euro # Buletin de București
Tribunalul București refuză să comunice data la care intervine prescripția răspunderii penale în dosarul de corupție al primarului orașului Otopeni, Silviu Constantin Gheorghe. Într-un răspuns oficial pentru Buletin de București, instanța invocă independența judecătorului pentru a nu oferi un orizont de timp privind tragerea la răspundere a edilului, acuzat de un prejudiciu de aproape șapte […] The post Justiție „la secret”: Când scapă de dosarul DNA primarul din Otopeni. Tribunalul refuză să comunice data prescrierii „jafului” de 7 milioane de euro appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
16:20
Ministrul Transporturilor, reacție după dezvăluirile BdB privind indemnizațiile de la CNAB # Buletin de București
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a reacționat, la Digi24, după ce la Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) s-au aprobat indemnizațiile de 27.000 de lei, adică în jur de 5.500 de euro, la dezvăluirile Buletin de București. Este vorba despre indemnizații brute de 46.560 de lei (27.000 de lei net) pentru membrii neexecutivi, aprobate marți, 2 decembrie, […] The post Ministrul Transporturilor, reacție după dezvăluirile BdB privind indemnizațiile de la CNAB appeared first on Buletin de București.
15:50
Premieră la alegerile din 7 decembrie. Cinci institute de sondare, la ieșirea de la urne # Buletin de București
Cinci institute de sondare au fost acreditate de Biroul Electoral Municipal, pentru a lua opiniile de vot, la ieșirea de la urne, pe 7 decembrie. Bucureștenii aleg, duminică, viitorul primar al Capitalei. Cele cinci case de sondare sunt: Ce spune legea în cazul operatorilor de sondare Hotărârea BEM precizează că operatorii de la cele cinci […] The post Premieră la alegerile din 7 decembrie. Cinci institute de sondare, la ieșirea de la urne appeared first on Buletin de București.
15:40
PMB semnează contracte pentru transport în valoare de aproape 2 miliarde de lei # Buletin de București
Joi după-amiază, Primăria Capitalei va semna contracte pentru transport în valoare de aproape 2 miliarde de lei, cu reprezentanții ADR București–Ilfov. Este vorba despre contracte de finanțare nerambursabilă, prin Programul Regional București–Ilfov 2021 – 2027. Valoarea acestora este de 1,96 miliarde de lei. Finanțarea va permite achiziția a 100 de troleibuze moderne și nepoluante și […] The post PMB semnează contracte pentru transport în valoare de aproape 2 miliarde de lei appeared first on Buletin de București.
15:40
Primăria Voluntari apără investiția de 3,5 milioane de euro pentru Bulevardul Eroilor: „Nu a fost reabilitat din 2009” # Buletin de București
Primăria Voluntari a transmis o reacție după apariția articolului privind intenția de reabilitare a Bulevardului Eroilor, o investiție de peste 17,5 milioane lei (aproximativ 3,5 milioane €), fără TVA. Deși Buletin de București a trimis șase întrebări prin care solicită informații referitoare la această lucrare, instituția condusă de Florentin Pandele (PSD) a transmis un răspuns […] The post Primăria Voluntari apără investiția de 3,5 milioane de euro pentru Bulevardul Eroilor: „Nu a fost reabilitat din 2009” appeared first on Buletin de București.
14:40
Aproape 1.800.00de cetățeni, cu drept de vot, la alegerile din 7 decembrie, merg la urne, pentru a vota noul primar al Capitalei. Mandatul viitorului edil durează până în 2028. În București, vor fi organizate 1289 de secții de votare, după cum urmează: Pentru alegerile din 7 decembrie, au drept de a merge la vot cetățenii […] The post Alegeri București | Cum se votează, la alegerile din 7 decembrie appeared first on Buletin de București.
14:20
În lupta pentru Primăria Capitalei, au apărut sondaje contradictorii, în ultimele 24 de ore, cu câteva zile înainte de alegeri. Atât în sondajul CURS, cât și în cel publicat de INSCOP, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu ocupă primele două locuri, în tandem. În schimb, Cătălin Drulă ocupă locul al treilea în sondajul CURS, în timp […] The post Alegeri PMB | Sondaje contradictorii în ultimele 24 de ore appeared first on Buletin de București.
14:10
Drujbele „anti-Crăciun” din Sectorul 3. Brazi bătrâni, puși la pământ, în apropierea parcului IOR # Buletin de București
Drujbele din Sectorul 3 nu iau pauză nici în perioada sărbătorilor. După tăierile ilegale de pe Bulevardul Nicolae Grigorescu, a venit rândul unui alt teren din apropierea parcului IOR, retrocedat Mariei Cocoru. Șase brazi bătrâni au fost puși la pământ în dimineața zilei de joi, 4 decembrie. Brazi bătrâni puși la pământ în Sectorul 3 […] The post Drujbele „anti-Crăciun” din Sectorul 3. Brazi bătrâni, puși la pământ, în apropierea parcului IOR appeared first on Buletin de București.
12:50
Meteorologii anunță vreme închisă, în acest weekend, la București. Temperaturile maxime rămân, însă, peste normalul termic al perioadei. Vineri, 5 decembrie, vreme închisă, cu valori termice care se vor menține peste normalul climatologic specific pentru această dată. Trecător se va semnala burniță sau ploaie slabă, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală […] The post METEO | Vreme închisă, în weekend, în Capitală appeared first on Buletin de București.
12:40
Noi căsuțe pentru pisici se amplasează în Sectorul 6, al Capitalei. Acestea sunt amplaste de ADPDU Sector 6. În total, sunt 48 de căsuțe pentru pisici, iar asociațiile de proprietari trebuie să-și asume îngrijirea animalelor. ADPDU Sector 6 a montat căsuțe pentru pisici, în următoarele zone. Căsuțele pentru pisici au fost construite într-o hală care […] The post Sector 6 | Noi căsuțe pentru pisici, în grădinile blocurilor appeared first on Buletin de București.
12:40
Alunecare de teren pe DN1, pe sensul de mers spre București. Traficul a fost restricționat în zonă # Buletin de București
O alunecare de teren a rupt o parte din terasamentul șoselei Drumul Național 1 (DN1), în zona Comarnic, pe sensul de mers spre București, iar traficul rutier a fost restricționat parțial. Potrivit lui Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a explicat că șoseaua de deasupra surpării va fi […] The post Alunecare de teren pe DN1, pe sensul de mers spre București. Traficul a fost restricționat în zonă appeared first on Buletin de București.
12:20
Târgul Crăciunul Nordului, de la Romexpo, program pentru weekendul 5 – 7 decembrie # Buletin de București
În weekendul 5 – 7 decembrie, la târgul „Crăciunul Nordului”, organizat la Romexpo, vizitatorii vor asista la concerte live în fiecare seară, dar și la diverse activități. Târgul rămâne deschis până pe 4 ianuarie 2026 și oferă activități tematice, ateliere creative pentru copii și adulți și le pune la dispoziție un patinoar, dar și o […] The post Târgul Crăciunul Nordului, de la Romexpo, program pentru weekendul 5 – 7 decembrie appeared first on Buletin de București.
09:30
Ciudatul caz de la Metrorex. Compania, obligată de Tribunal să plătească zeci de mii de euro unui angajat corupt | ClubFeroviar # Buletin de București
Un fost instructor din cadrul Metrorex a reușit să oblige societatea din subordinea Ministerului Transporturilor la plata unor daune considerabile, în ciuda faptului că a fost condamnat penal pentru luare de mită cât a fost angajat, scrie Club Feroviar. Tribunalul București a decis recent că Metrorex trebuie să îi achite acestuia aproximativ 40.000 de euro, […] The post Ciudatul caz de la Metrorex. Compania, obligată de Tribunal să plătească zeci de mii de euro unui angajat corupt | ClubFeroviar appeared first on Buletin de București.
08:20
Indemnizații de lux la Otopeni, înainte de Sărbători: 5.500 de euro net pentru o singură ședință a Consiliului de Administrație. La ultima întrunire a fost blocată privatizarea # Buletin de București
Indemnizații de lux la Otopeni, adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor de la Compania Națională Aeroporturi București. Consiliul de Administrație a primit undă verde pentru majorări salariale masive. În ședința de marți, 2 decembrie, acționarii au votat o indemnizație brută de 46.560 de lei pentru membrii neexecutivi, ceea ce se traduce printr-un venit net de […] The post Indemnizații de lux la Otopeni, înainte de Sărbători: 5.500 de euro net pentru o singură ședință a Consiliului de Administrație. La ultima întrunire a fost blocată privatizarea appeared first on Buletin de București.
08:10
INTERVIU | Ana Ciceală, candidata SENS la Primăria Capitalei: „Aveți dreptate să fiți furioși. Dar haideți să punem în fruntea Capitalei un om care luptă pentru București” # Buletin de București
Ana Ciceală, candidata SENS la Primăria Capitalei, este surpriza acestor alegeri locale. Deși candidează din partea unui partid mic, neparlamentar, și nici nu are bugetele de campanie ale contracandidații săi din marile formațiuni politice subvenționate de stat, Ana Ciceală este cotată la peste 8% potrivit ultimelor sondaje. Candidata SENS pentru Primăria Capitalei are succes mai […] The post INTERVIU | Ana Ciceală, candidata SENS la Primăria Capitalei: „Aveți dreptate să fiți furioși. Dar haideți să punem în fruntea Capitalei un om care luptă pentru București” appeared first on Buletin de București.
Ieri
20:00
„Carta Albă a Sectorului 1”: străzi pietonale și coridoare verzi, printre soluțiile propuse de comunitate pentru reziliența climatică # Buletin de București
Asociația Ecopolis a lansat „Carta Albă a Rezilienței Climatice”, un document strategic care conturează 62 de piste de acțiune pentru ca Sectorul 1 să se transforme într-un „sector-parc, un sector răcoros și un sector al mobilității inteligente”. Documentul a fost elaborat cu ajutorul comunității, în urma unui proces participativ desfășurat în cinci zone ale sectorului, […] The post „Carta Albă a Sectorului 1”: străzi pietonale și coridoare verzi, printre soluțiile propuse de comunitate pentru reziliența climatică appeared first on Buletin de București.
18:40
Cătălin Drulă răspunde zvonului că ar fi trădat-o pe Lasconi pentru a fi susținut de Nicușor Dan. De ce nu l-a mai susținut Bolojan # Buletin de București
Cătălin Drulă a declarat, într-un interviu pentru Buletin de București, că înainte de a-și anunța candidatura pentru funcția de primar al Capitalei, au existat negocieri cu Ilie Bolojan pentru ca PNL să-l susțină pe el. De asemenea, a răspuns acuzației conform căreia ar fi trădat-o pe Elena Lasconi pentru ca să-l susțină Nicușor Dan. Inițial, […] The post Cătălin Drulă răspunde zvonului că ar fi trădat-o pe Lasconi pentru a fi susținut de Nicușor Dan. De ce nu l-a mai susținut Bolojan appeared first on Buletin de București.
17:20
Bazaar de Crăciun va avea loc pe 13 – 14 decembrie, respectiv pe 20 – 21 decembrie, și este un târg unde vizitatorii pot găsi daruri de sărbători și deserturi artizanale, printre altele. Evenimentul are loc la Victoria Hub, pe Calea Victoriei 210, între orele 11:00 și 21:00. Intrarea este liberă. Bazaar de Crăciun, în […] The post Bazaar de Crăciun, pe 13 – 14 și 20 – 21 decembrie. Programul evenimentului appeared first on Buletin de București.
17:10
În weekendul 5 – 7 decembrie, piața volantă va ajunge în Piața Amzei, în fața Teatrului „Ion Creangă”, a anunțat Primăria Sectorului 1. Vizitatorii vor descoperi produse din carne, dar și lactate, murături și multe altele. În Piața Amzei nr. 13 vor fi prezenți 24 de comercianți, care își vor expune produsele aduse din propriile […] The post Sector 1 | Piața volantă ajunge în Piața Amzei, în acest weekend appeared first on Buletin de București.
15:10
Eugen Teodorovici se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Daniel Băluță # Buletin de București
Fostul ministru PSD Eugen Teodorovici se retrage din cursa pentru Primăria Generală, în favoarea lui Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul social-democraților la scrutinul din 7 decembrie. Eugen Teodorovici, al treilea candidat care se retrage Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă comună, cu doar patru zile înainte de alegeri. Motivul pentru care […] The post Eugen Teodorovici se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Daniel Băluță appeared first on Buletin de București.
14:50
Programul Târgului de Crăciun din Piața Constituției, pentru weekendul 5 – 7 decembrie # Buletin de București
Programul Târgului de Crăciun București, din Piața Constituției, pentru weekendul 5 – 7 decembrie, include concerte ale mai multor artiști cunoscuți, pe lângă atracțiile și activitățile destinate vizitatorilor de toate vârstele. Târgul este organizat de Primăria Capitalei, prin CREART, și s-a deschis pe 29 noiembrie 2025, atunci când s-au aprins luminițele în București. Al doilea […] The post Programul Târgului de Crăciun din Piața Constituției, pentru weekendul 5 – 7 decembrie appeared first on Buletin de București.
13:30
Organizatorii Bucharest International Air Show (BIAS) au stabilit deja coordonatele pentru ediția de anul viitor, care va avea loc în zilele de 28 și 29 august 2026, și demarează o amplă campanie de promovare începând cu data de 5 decembrie. Decizia de a comunica datele și conceptul evenimentului cu mai bine de opt luni înainte […] The post Când va avea loc BIAS 2026. Organizatorii lansează campania „Eroii Cerului” appeared first on Buletin de București.
13:20
CFR Călători renunță la câteva trenuri Intercity pe rutele București – Suceava și București – Iași | Club Feroviar # Buletin de București
CFR Călători renunță la câteva trenuri Intercity pe două rute către Moldova, potrivit Club Feroviar. De la intrarea în vigoare a Mersului Trenurilor 2025 – 2026, începând cu 14 decembrie 2025, vor fi introduse doar două trenuri Intercity pe relația București – Suceava și două pe București – Iași. Inițial, CFR Călători avea de gând […] The post CFR Călători renunță la câteva trenuri Intercity pe rutele București – Suceava și București – Iași | Club Feroviar appeared first on Buletin de București.
12:50
Traseul liniei 425 se modifica începând cu data de 03.12.2025, linia 425. Autobuzele STB vor funcționa între stația „Clinceni” și terminalul „Ghencea”. Traseul liniei 425 va fi următorul: Traseu dus: Stația „Clinceni”, Șos. Ordoreanu (DC125), Str. Principală (DJ401A), Str. Răsăritului (DJ401A), Str. Sabarului (DJ401A), Str. Ciocârliei (DC121), Str. Ciorogârlei (DC121), Str. Puțul Olteni (DC122), Șos. Tudor […] The post STB | Modificări pe traseul liniei 425 appeared first on Buletin de București.
11:20
Fraudă cu banii de întreținere: Trei persoane, inclusiv un contabil, ridicate de poliție pentru furt din fondul de rulment și utilități neplătite # Buletin de București
Poliția Capitalei a efectuat percheziții într-un dosar de fraudă cu banii de întreținere. Trei persoane, printre care și un contabil, au fost ridicate pentru furt din fondul de rulment și utilități neplătite. Miercuri, 3 decembrie, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 5, sub […] The post Fraudă cu banii de întreținere: Trei persoane, inclusiv un contabil, ridicate de poliție pentru furt din fondul de rulment și utilități neplătite appeared first on Buletin de București.
09:30
Primăria Voluntari a atribuit contractul pentru proiectul de reabilitare a Bulevardului Eroilor, o investiție de peste 17,5 milioane de lei (3,5 milioane de euro), fără TVA. Până în acest moment, instituția condusă de Florentin Pandele (PSD) nu a transmis un motiv pentru care acest drum trebuie reabilitat. Din observațiile de pe teren, carosabilul, cu câteva […] The post ILFOV | Primăria Voluntari reabilitează un bulevard cu 3,5 milioane de euro appeared first on Buletin de București.
08:30
INVESTIGAȚIE | „Spitalul” de Stomatologie, „secția electorală” a lui Băluță. Dotări ascunse în spatele unei sponsorizări de 100.000 de euro pentru PSD # Buletin de București
Spitalul de Stomatologie, secția campanie electorală În vara lui 2018, Daniel Băluță, aflat la primul mandat de primar de sector, anunța că „singurul spital de profil stomatologic din Capitală, care oferă servicii medicale gratuite cetățenilor Bucureștiului, se va muta în sectorul 4”. Aceasta era o promisiune care contura imaginea publică a primarului din Sectorul 4, […] The post INVESTIGAȚIE | „Spitalul” de Stomatologie, „secția electorală” a lui Băluță. Dotări ascunse în spatele unei sponsorizări de 100.000 de euro pentru PSD appeared first on Buletin de București.
07:00
INTERVIU | Vlad Gheorghe, fost candidat independent la Primăria Capitalei: „Dacă este problema extremismului, atunci candidații să fie niște oameni responsabili și să facă discuția asta” # Buletin de București
Vlad Gheorghe, fost candidat independent la Primăria Capitalei, susținut de Partidul Drept, a avut cea mai radicală propunere din această campanie electorală: desființarea sectoarelor și a județului Ilfov. În ultima săptămână de campanie, a decis să se retragă din cursă și să-l susțină pe unul dintre cei doi primari de sector care candidează la rândul […] The post INTERVIU | Vlad Gheorghe, fost candidat independent la Primăria Capitalei: „Dacă este problema extremismului, atunci candidații să fie niște oameni responsabili și să facă discuția asta” appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
05:10
Cătălin Drulă despre contracandidații săi: Ciucu a făcut un sport din a închide ochii la corupție. Băluță reprezintă pesedismul original # Buletin de București
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a vorbit foarte dur despre contracandidații săi, în interviul pe care l-a acordat Buletin de București. Cel mai mult l-a criticat pe Ciprian Ciucu, principalul său adversat pe culoarul de dreapta. Dar nu l-a menajat nici pe Daniel Băluță. „Buletin de București: Pe Ciprian Ciucu l-ați acuzat sau, […] The post Cătălin Drulă despre contracandidații săi: Ciucu a făcut un sport din a închide ochii la corupție. Băluță reprezintă pesedismul original appeared first on Buletin de București.
05:00
Târgul de Crăciun „Bucharest Opera Christmas Market”, de pe esplanada Operei Naţionale, se deschide pe 6 decembrie, de Moș Nicolae. Acesta se va închide pe 28 noiembrie. „Bucharest Opera Christmas Market” este organizat de Primăria Capitalei prin CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București în parteneriat cu Opera Națională București. Căsuțele vor oferi […] The post „Bucharest Opera Christmas Market”, pe esplanada Operei Naţionale appeared first on Buletin de București.
2 decembrie 2025
20:40
Adrian Pleșca, cunoscut publicului drept Artanu, fondatorul trupei Timpuri Noi a încetat din viață marți, 2 decembrie. Născut la 29 mai 1961, la București, Artan a devenit cunoscut ca solist al trupei Timpuri Noi, pe care a fondat-o în 1983, împreună cu Dan Iliescu. Conform primelor informații, Adrian Pleșca ar fi suferit un accident vascular […] The post A murit Adrian Pleșca, fondatorul trupei Timpuri Noi appeared first on Buletin de București.
18:40
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a fost blocată din drumul spre listarea la Bursa de Valori București (BVB), potrivit Profit.ro. Decizia a fost luată în consiliul acționarilor. Astfel, a fost blocat oficial primul demers necesar listării, și anume reluarea procesului de selecție a auditoriului financiar. Listarea companiei la BVB fusese susținută public de Fondul Proprietatea, […] The post Listarea CNAB la bursă a fost blocată în consiliul acționarilor | Profit appeared first on Buletin de București.
16:50
Târgul de carte Gaudeamus 2025 se deschide miercuri, la Romexpo. Accesul este gratuit # Buletin de București
Târgul de carte Gaudeamus Radio România revine de miercuri, 3 decembrie, la Romexpo. Cea de-a 32-a ediție a târgului va aduce peste 180 de participanți și peste 600 de evenimente editoriale pentru vizitatori, potrivit organizatorilor. Accesul este gratuit. Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc miercuri, de la ora 12:00, la standul Radio România din […] The post Târgul de carte Gaudeamus 2025 se deschide miercuri, la Romexpo. Accesul este gratuit appeared first on Buletin de București.
16:20
Grădina Zoologică București îi invită pe toți copiii să se bucure de magia zilei de Moș Nicolae. Un program special va fi sâmbătă, 6 decembrie, între orele 10:00 – 13:00. Cei mici vor putea descoperi curiozități despre animalele preferate, vor participa la ateliere tematice și, bineînțeles, îl vor întâlni pe Moș Nicolae, care vine pregătit […] The post Grădina Zoologică Bucureşti are program special de Moş Nicolae appeared first on Buletin de București.
16:00
O campanie împotriva violenței domestice este derulată în Sectorul 2 al Capitalei. „Sectorul 2 spune NU violenței domestice”, parte din inițiativa globală „16 Zile de Activism împotriva Violenței asupra Femeilor” are loc alături de de D.G.A.S.P.C Sector 2 și Asociația ANAIS. Mesajele campaniei sunt vizibile în stațiile de metrou, stațiile STB, pe panouri outdoor și […] The post Sector 2 | Campanie împotriva violenței domestice appeared first on Buletin de București.
15:10
Ciprian Ciucu, despre subvenția pe care Primăria Capitalei o plătește pentru transportul în Ilfov: „Nu este acceptabil așa ceva” # Buletin de București
Primăria Capitalei a plătit 23 de milioane de euro, în 2024, sub formă de subvenție pentru traseele pe care le acoperă Societatea de Transport Voluntari între București și Ilfov. Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru funcția de primar general, a declarat într-un interviu pentru Buletin de București că acest lucru este inacceptabil și crede că nu […] The post Ciprian Ciucu, despre subvenția pe care Primăria Capitalei o plătește pentru transportul în Ilfov: „Nu este acceptabil așa ceva” appeared first on Buletin de București.
15:10
În pragul sărbătorilor de iarnă, Muzeul Antipa îi invită pe copii la „Globul de Cristal” – o aventură de iarnă în lumea mineralelor. La ateliere, pot participa copiii cu vârste intre 6 și 12 ani. Evenimentul are loc pe 13 decembrie. În cadrul activității, cei mici vor explora un kit cu 24 de minerale, pe […] The post „Globul de Cristal”-ateliere pentru copii, la Muzeul Antipa appeared first on Buletin de București.
15:00
Institutul Quartet prezintă miercuri, 3 decembrie, de ora 13:00, lansarea publică a raportului De la „Autostrada suspendată” la „Parcul suspendat”. Costul real al fanteziilor electorale de la Gara de Nord. Analiza, realizată de Victor Meșter, prezintă costul real al proiectelor pentru refacerea Gării de Nord. Zona Gara de Nord a făcut obiectul mai multor propuneri […] The post Raport despre costul real al proiectelor pentru refacerea Gării de Nord appeared first on Buletin de București.
14:10
Târgul Sfântului Nicolae va avea loc în weekendul 5 – 7 decembrie, la Muzeul Țăranului Român, și va reuni peste 80 de meșteri din toată România. Olari, lingurari, cofetari, cusătorese, împletitoare, pielari, rudari, iconari și cioplitori vor fi prezenți la târg, alături de numeroase obiecte lucrate cu atenție. Târgul Sfântului Nicolae, în weekendul 5 – […] The post Târgul Sfântului Nicolae, la Muzeul Țăranului Român, în weekend appeared first on Buletin de București.
13:20
Alegeri PMB | Parcări gratuite, impozite zero pe locuințe și circuit de formula 1. Ce promisiuni „trăznite” au făcut candidații la Primăria Capitalei # Buletin de București
Competiția pentru funcția de primar general este foarte strânsă. Nu mai puțin de 17 persoane au intrat în cursă. Unii foarte cunoscuți, alții anonimi. O parte dintre candidații la Primăria Capitalei au atras atenția bucureștenilor cu promisiuni dintre cele mai „trăznite”. Printre acestea se numără parcări gratuite sau la 1 leu, Formula 1 în București […] The post Alegeri PMB | Parcări gratuite, impozite zero pe locuințe și circuit de formula 1. Ce promisiuni „trăznite” au făcut candidații la Primăria Capitalei appeared first on Buletin de București.
11:40
Cum ar putea arăta cei 26 de kilometri ai Dâmboviței, din Crângași până la Glina. Șase proiecte pentru „coridorul verde-albastru” al Bucureștiului # Buletin de București
Cei 26 de kilometri ai Dâmboviței, din Crângași până la Glina, ar putea arăta complet diferit, cu un coridor verde-albastru, cu maluri naturale și zone umbrite, potrivit G4Media. În urma concursului „Dâmbovița 2035”, organizat de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 și Ordinul Arhitecților din România, cu un juriu internațional, au fost alese șase proiecte […] The post Cum ar putea arăta cei 26 de kilometri ai Dâmboviței, din Crângași până la Glina. Șase proiecte pentru „coridorul verde-albastru” al Bucureștiului appeared first on Buletin de București.
09:30
Averea din umbră a primarului de la Sectorul 4. Părinții pensionari ai lui Daniel Băluță au achiziționat opt locuințe în fieful lui Negoiță # Buletin de București
O investigație Public Record și Snoop.ro scoate la lumină o tranzacție imobiliară masivă efectuată de părinții primarului Sectorului 4, Daniel Băluță. Aceștia au achiziționat, într-o singură zi, opt apartamente și locurile de parcare aferente într-un complex rezidențial controlat de familia Negoiță. Ansamblul imobiliar, denumit Grand Arena Residence, a beneficiat de autorizații de construire emise chiar […] The post Averea din umbră a primarului de la Sectorul 4. Părinții pensionari ai lui Daniel Băluță au achiziționat opt locuințe în fieful lui Negoiță appeared first on Buletin de București.
08:40
INTERVIU | Cătălin Drulă, candidat USR la Primăria Capitalei: „Nu-mi dau seama cum o să fie bine pentru cineva rezultatul acestor alegeri” # Buletin de București
Cătălin Drulă, candidat USR la Primăria Capitalei, este behement în a-și acuza principalii contracandidați de corupție. Sau, în cel mai bun caz, de complicitate cu corupția. Susține că Daniel Băluță este reprezentarea clasică a pesedismului, în timp ce pe Ciprian Ciucu îl acuză de faptul că „închide ochii” la afacerile imobiliare controversate din Sectorul 6. […] The post INTERVIU | Cătălin Drulă, candidat USR la Primăria Capitalei: „Nu-mi dau seama cum o să fie bine pentru cineva rezultatul acestor alegeri” appeared first on Buletin de București.
04:10
Ciprian Ciucu despre STB: „Nu are nevoie de atât de mult funcționari, are nevoie de șoferi” # Buletin de București
Societatea de Transport București are prea mulți funcționari și prea puțini șoferi, afirmă candidatul PNL la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu susține despre STB că are nevoie de reformă, chiar dacă societatea este sub influență liberală. De asemenea, în interviul acordat Buletin de București în cadrul campaniei electorale pentru funcția de primar general, politicianul a admis […] The post Ciprian Ciucu despre STB: „Nu are nevoie de atât de mult funcționari, are nevoie de șoferi” appeared first on Buletin de București.
1 decembrie 2025
22:30
Alegeri PMB | Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru funcția de primar general în favoarea lui Ciprian Ciucu # Buletin de București
Vlad Gheorghe, candidat independent susținut de Partidul Drept, se retrage din cursa pentru funcția de primar al Capitalei și își va anunța susținerea pentru Ciprian Ciucu, candidatul PNL, potrivit surselor Buletin de București. Decizia ar fi venit în contextul în care majoritatea sondajelor îl dau câștigător pe Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4 și […] The post Alegeri PMB | Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru funcția de primar general în favoarea lui Ciprian Ciucu appeared first on Buletin de București.
17:40
Părintele noii generații de arhitecți din Capitală. Cum a scos arhitectul Dorin Ştefan Capitala din „griul comunismului” # Buletin de București
Profesorul Dorin Ștefan, părintele noii generații de arhitecți din Capitală, este cel care a reușit să scoată Bucureștiul din „griul comunismului” și, totodată, unul dintre cei mai importanți arhitecți din țară. A câștigat concursuri internaționale și a proiectat zgârie-nori, aeroporturi, muzee, biserici și case. În prezent, are 70 de ani și se numără printre cei […] The post Părintele noii generații de arhitecți din Capitală. Cum a scos arhitectul Dorin Ştefan Capitala din „griul comunismului” appeared first on Buletin de București.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.