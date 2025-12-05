ANALIZĂ Toate mizele din lupta pentru Capitală. Pe cine va lovi ghilotina electorală
Cotidianul de Hunedoara, 5 decembrie 2025 06:10
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan se luptă prin interpuși. Victoria lui Ciprian Ciucu ar fi un colac de salvare pentru Ilie Bolojan, în schimb, pentru Nicușor Dan ar fi cel mai rău scenariu posibil. The post ANALIZĂ Toate mizele din lupta pentru Capitală. Pe cine va lovi ghilotina electorală appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum o oră
06:10
ANALIZĂ Toate mizele din lupta pentru Capitală. Pe cine va lovi ghilotina electorală # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan se luptă prin interpuși. Victoria lui Ciprian Ciucu ar fi un colac de salvare pentru Ilie Bolojan, în schimb, pentru Nicușor Dan ar fi cel mai rău scenariu posibil. The post ANALIZĂ Toate mizele din lupta pentru Capitală. Pe cine va lovi ghilotina electorală appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:10
În decembrie 2025, Ministerul Finanțelor va organiza mai multe licitații pentru împrumuturi de miliarde de lei. Ce planuri are statul cu banii? The post Guvernul bagă adânc mâna în împrumuturi pe ultima sută de metri din 2025 appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Liberalizarea prețurilor la gaze naturale, programată pentru 1 aprilie 2026, ne va aduce noi scumpiri, avertizează Asociaţia Furnizorilor de Energie din România (AFEER). The post Facturi și mai mari din 2026. Motivul din spatele exploziei de preț appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Biroul Electoral al Municipiului București a ordonat retragerea unui videoclip filmat în Palatul Cotroceni, în care apar Nicușor Dan, Cătălin Drulă și Vlad Voiculescu, fiind considerat ilegal. Materialul ar avea caracter electoral în contextul în care pentru scaunul de edil general Cătălin Drulă se confruntă cu liberalul Ciprian Ciucu. The post Clipul cu Nicușor Dan și Cătălin Drulă la Cotroceni, ilegal. Decizia BEC appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Conform surselor, lista proiectelor propuse de Guvernul României pentru a fi finanțate prin mecanismul european SAFE a fost secretizată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). The post Proiecte militare cu bani europeni din SAFE, secret de stat în România appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Eșec umilitor al Rusiei într-un test important cu armament. Kremlinul pare că și-a pierdut din forță, imaginile vorbesc de la sine. The post Încercare eșuată a Rusiei. Noua rachetă balistică, eșec total appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Nicușor Dan nu se lasă. Retrimite legea împotriva extremismului la Parlament # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a transmis joi seară că a trimis în Parlament legea împotriva extremismului, pentru a fi reexaminată. Actul normativ este catalogat de șeful statului ca fiind neclar. The post Nicușor Dan nu se lasă. Retrimite legea împotriva extremismului la Parlament appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Lacul de acumulare Mihăilești a fost evacuat controlat, dar acest lucru a provocat o creștere a nivelului râului Argeș în aval, în județul Călărași. Drept urmare, două treceri provizorii utilizate de localnici din trei localități au fost luate de ape. The post Creștere a nivelului apei pe râul Argeș. Două podețe dărâmate appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Într-un raport recent, Avocatul Poporului trage un puternic semnal de alarmă și pune în lumină neclaritățile din sistemul de pensii privind românii care au nevoie de recunoașterea acestui drept, după ani munciți peste hotare. The post Pensiile românilor din diaspora, la un pas să fie schimbate radical appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Președintele Macron a reușit să incite la o reluare franceză, mai slabă și mai parohială, a dezbaterii americane despre libertatea de exprimare The post Macron atacă jurnalismul care l-a făcut președinte appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Aproximativ 1.300 de secții de votare sunt în București. Cu execepția a trei candidați, ceilalți nu reușesc să acopere toate zonele. The post Bătălia afișelor. Campanie electorală din București, pe austeritate appeared first on Cotidianul RO.
18:10
CFR Călători a retras un autotren care circula spre aeroportul Otopeni după imaginile cu gândacii care mișunau prin garnitură. The post Decizia CFR pe trenul plin de gândaci appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
17:50
Republica Moldova: războiul pentru limba română, percheziții și procesul de decebanizare a Chișinăului # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul lucrează în acest moment la elaborarea unui plan de reintegrare al țării în comun cu Uniunea Europeană și Statele Unite. Totuși strategia nu este făcută publică. The post Republica Moldova: războiul pentru limba română, percheziții și procesul de decebanizare a Chișinăului appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Badabum Explorator consolidează accesul la lectură în comunitățile vulnerabile # Cotidianul de Hunedoara
Asociația Punctart continuă misiunea de a facilita accesul copiilor din medii dezavantajate la cultură, lectură și activități creative prin programul Badabum Explorator. The post Badabum Explorator consolidează accesul la lectură în comunitățile vulnerabile appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Culoarea desemnată simbolizează direcțiile estetice și starea de spirit a anului, respectiv tendințele de design din întreaga lume. The post Care este culoarea anului 2026, potrivit Institutului Pantone appeared first on Cotidianul RO.
17:10
INTERVIU Ciprian Ciucu: De candidatura mea depinde și soarta guvernului Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
„Dacă eu aș pierde aceste alegeri, Ilie Bolojan va fi atacat din multe parții”, susține Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, într-un interviu pentru Cotidianul. The post INTERVIU Ciprian Ciucu: De candidatura mea depinde și soarta guvernului Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Şase eleve de la un liceu din Roşiori de Vede, Teleorman, au fost reţinute după ce ar fi scos o colegă din sala de clasă, au dus-o pe stradă şi au bătut-o. Victimei i-ar fi fost furat şi telefonul. Poliţia a emis ordine de protecţie. The post Șase eleve reținute după ce au bătut o colegă appeared first on Cotidianul RO.
16:40
VIDEO Scandal în Senat pe criza apei. Zamfir vs. USR: „Nu mai faceți show. Este simpatică, dar habarnistă” # Cotidianul de Hunedoara
Ședința a durat aproximativ două ore și jumătate și a fost marcată, în principal, de atacuri între PSD și USR. The post VIDEO Scandal în Senat pe criza apei. Zamfir vs. USR: „Nu mai faceți show. Este simpatică, dar habarnistă” appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Autoritățile de la Bruxelles suspectează un posibil abuz de poziție dominantă, iar Meta riscă sancțiuni și obligativitatea modificării politicilor sale dacă restricțiile sunt considerate nejustificate. The post UE anchetează politicile Meta. WhatsApp intră la control appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Valentin Ștefan a afirmat că serviciul prin care pensiile sunt livrate numerar la domiciliu ar trebui scos la licitație. Pentru Poșta Română, această responsabilitate ar fi o povară. The post Directorul Poștei: Livrarea de pensii este o povară appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Federica Mogherini ocupa poziția de rector al Colegiului Europei din 2020. Ea a demisionat din această funcţie la câteva zile după percheziţiile legate de o anchetă deschisă pentru fraudă. The post Federica Mogherini demisionează appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Ucraina este prinsa între Rusia agresoare și Europa care vorbește mult fără să poată face mai nimic în sprijinul Kievului The post Teatru politic european pentru Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Zamfir PSD: dacă Hunyadi a fost cu Grindeanu în avionul Nordis, eu și Grindeanu ne dăm demisia # Cotidianul de Hunedoara
Daniel Zamfir a afirmat că, dacă Monica Hunyadi a fost vreodată în avionul Nordis, atât el, cât și Sorin Grindeanu, își vor da demisia. The post Zamfir PSD: dacă Hunyadi a fost cu Grindeanu în avionul Nordis, eu și Grindeanu ne dăm demisia appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Primarul PNL-ist al Pașcaniului este acuzat de social-democrații din județ că ar fi trimis un utilaj ca să asfalteze un drum județean, care leagă orașul de comuna Vânători. Șoferul ar fi fugit când a fost confruntat despre lucrări. The post PSD și PNL se ceartă pentru o asfaltare „electorală” appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Gheorghe Tadici răspunde acuzațiilor: „Stau să răspund la toți «ciumpalacii»?!” # Cotidianul de Hunedoara
Gheorghe Tadici a răspuns acuzelor anonime, conform cărora ar paria în mod constant, inclusiv pe meciurile echipei pe care o antrenează. The post Gheorghe Tadici răspunde acuzațiilor: „Stau să răspund la toți «ciumpalacii»?!” appeared first on Cotidianul RO.
14:50
ICCJ va ataca reforma pensiilor speciale, propusă de Bolojan, la CCR. The post DOCUMENT Judecătorii Curții Supreme, convocați pentru pensiile speciale appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Aeroportul Henri Coandă a finalizat lucrările de modernizare pe 500.000 mp, cu platforme extinse, noi căi de rulare și o capacitate sporită de parcare pentru aeronave. The post Lucrările de modernizare la Aeroportul Henri Coandă, finalizate appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Din Austria, Bolojan anunță când revine apa în Prahova: Mai repede de luni # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan anunță că alimentarea cu apă în Prahova ar putea fi reluată înainte de luni, 8 decembrie. The post Din Austria, Bolojan anunță când revine apa în Prahova: Mai repede de luni appeared first on Cotidianul RO.
14:40
INTERVIU Cătălin Drulă nu se poate decide cine a fost un primar mai bun: Băsescu sau Nicușor Dan # Cotidianul de Hunedoara
„Dacă implementăm referendumul lui Nicușor Dan și Capitala va avea un buget corect, din taxele și impozitele bucureștenilor”, susține Cătălin Drulă într-un interviu acordat Cotidianul. The post INTERVIU Cătălin Drulă nu se poate decide cine a fost un primar mai bun: Băsescu sau Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Ministrul Daniel David admite că dacă ”te afli în mediul rural” șansa de reușită în viață este foarte mică”. The post Temele pentru acasă, ”o corvoadă”. Ministrul Educației semnează ordinele appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Mulţi europeni consideră că există un risc ridicat de război cu Rusia. Percepțiile diferă puternic între țări, dar sentimentul general este de nesiguranță și neîncredere în capacitatea statelor de a se apăra singure. The post Europenii se tem de un război cu Rusia. SONDAJ appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Președintele a vorbit la o ceremonie unde a fost premiat actorul Victor Rebenciug. Nicușor Dan l-a identificat pe actor drept un model pentru societatea românească. The post Nicușor Dan: Avem nevoie acută de modele. Rebenciug este unul appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Donald Trump îl scutește de pedeapsă pe Henry Cuellar, un congresmen democrat din Texas acuzat de luare de mită şi spălare de bani. The post Trump, încă o grațiere controversată appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Persoanele grav rănite sau rudele celor decedați vor fi despăgubiți de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA). The post Modificări pentru șoferii cu RCA. Nicușor Dan a promulgat legea appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Proiectul de reabilitare este susținut financiar printr-un împrumut de 140 milioane euro. Terenul aferent a fost transferat către Ministerul Culturii pentru a facilita începerea lucrărilor. The post A fost promulgată legea care modernizează Palatul Regal appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Echipa campioană își dorește să se despartă de 4 jucători în pauza de iarnă. The post Lista neagră a FCSB appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Restricţii pe DN 1. Alunecare de teren, în apropierea şoselei, lângă Comarnic # Cotidianul de Hunedoara
Poliţia recomandă şoferilor să fie prudenţi, să respecte semnalizarea rutieră temporară şi indicaţiile poliţiştilor rutieri. The post Restricţii pe DN 1. Alunecare de teren, în apropierea şoselei, lângă Comarnic appeared first on Cotidianul RO.
13:20
EXCLUSIV Curtea Supremă atacă din nou la CCR reforma pensiilor speciale – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), condusă de Lia Savonea, va ataca vineri, 5 decembrie, din nou la Curtea Constituțională (CCR) proiectul de reformă al pensiilor speciale, potrivit unor surse din justiție. The post EXCLUSIV Curtea Supremă atacă din nou la CCR reforma pensiilor speciale – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Erupția unei coloane de apă a avut loc într-un sat din Bihor și s-a produs în urma unui foraj necorespunzător. Prefectura a convocat o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. The post Erupție accidentală de gaz metan și sulf appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Dosarele penale au venit în urma unor cereri făcute de Consiliul Superior al Magistraturii. Persoanele vizate ar fi făcut amenințările în mediul online. The post Trei dosare penale pentru amenințări cu moartea adresate magistraților appeared first on Cotidianul RO.
13:00
”Opera lui Bernea conceptualizează direcțiile spirituale ale picturii românești și reușește să îmbine modernitatea și tradiția, abstractul și figurativul” The post 25 de ani de la moartea artistului Horia Bernea appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Salvamontiştii din Braşov continuă căutările tânărului britanic dispărut în Bucegi pe 23 noiembrie. The post Căutările pentru tânărul britanic dispărut în Bucegi continuă appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Nicușor Dan a vorbit despre energia nucleară cu președintele Coreei de Sud # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan și președintele Coreei de Sud au discutat la telefon despre energie nucleară civilă și industria de apărare. The post Nicușor Dan a vorbit despre energia nucleară cu președintele Coreei de Sud appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Această performanţă strălucitoare permite echipei sale, la care s-a întors în ianuarie, să facă un pas aproape decisiv pentru menţinerea în prima ligă. The post Neymar, primul hat-trick după 4 ani appeared first on Cotidianul RO.
12:40
INTERVIU Marian Zulean: Cum și cine poate asigura un control democratic real asupra serviciilor de informații # Cotidianul de Hunedoara
„Cu greu sunt derulate anchete despre corupția din armată și servicii, iar mandatele de siguranță națională sunt aprobate pe bandă, fără analiză”. The post INTERVIU Marian Zulean: Cum și cine poate asigura un control democratic real asupra serviciilor de informații appeared first on Cotidianul RO.
12:40
De luni va deveni iar clar că avem un singur București. Și că orice am crede, nu ne dorim un primar fascist, populist sau rusofil. The post Progresul e doar o gară în București appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Google a prezentat listele cu cele mai populare căutări ale românilor în 2025. Acestea indică subiectele şi oamenii care au generat cel mai mare interes în căutări în România. The post Cele mai populare căutări ale românilor pe Google în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
12:30
SONDAJ Ciucu și Băluță se distanțează de Anca Alexandrescu. Drulă, în picaj # Cotidianul de Hunedoara
Sondajul INSCOP arată că Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) conduc la mică distanță cursa pentru Primăria Capitalei, în timp ce Anca Alexandrescu stagnează, iar Cătălin Drulă este în declin. The post SONDAJ Ciucu și Băluță se distanțează de Anca Alexandrescu. Drulă, în picaj appeared first on Cotidianul RO.
12:30
DraculaLand este conceput ca o destinație iconică, tehnologică, născută dintr-o poveste atemporală și transformată într-un reper global pentru entertainment și inovație. The post Un mega-proiect de 1 miliard de euro, prinde contur lângă București appeared first on Cotidianul RO.
12:10
După incidentul de la Barajul Paltinu și oprirea Centralei Electrotermice de la Brazi, un alt tip de producție energetică ar fi oprit blackout-ul în România. Dezvoltarea acestui tip de producție ar fi încetinită de autorități, a explicat Dumitru Chisăliță. The post România ar fi putut fi aproape de blackout appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.