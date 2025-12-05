Caritas Covasna dă startul celei de-a treia ediții a campaniei „Cum să devii un spiriduș de Crăciun”

Caritas Covasna dă startul celei de-a treia ediții a campaniei „Cum să devii un spiriduș de Crăciun”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Covasna Media