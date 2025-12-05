Luptă strânsă la Primăria Capitalei: Daniel Băluță și Ciprian Ciucu aproape la egalitate, iar un alt candidat vine puternic din urmă

19:15

Polițiștii din Covasna investighează decesul unui bebeluș de doar 5 săptămâni, care a murit acasă în urma unei pneumonii. În timp ce părinții susțin că medicul de familie ar fi tratat greșit copilul, doctorița afirmă că tatăl i-ar fi cerut bani pentru a renunța la o plângere de malpraxis.