Cărți de pus sub brad pentru cei mici și cei mari. Ce noutăți au pregătit editurile pentru Târgul de Carte Gaudeamus
Adevarul.ro, 5 decembrie 2025 01:45
Fie că e pentru cei mici sau pentru cititorii pasionați, o carte rămâne unul dintre cele mai inspirate cadouri. Iar târgul Gaudeamus oferă anul acesta titluri noi pentru toate gusturile.
• • •
Deepak Chopra, unul dintre cei mai celebri autori ai zilelor noastre şi un promotor al medicinei alternative, atrage atenția că tot mai mulți oameni aleg să urmeze un drum spiritual pe cont propriu, mai degrabă decât să se identifice cu o instituție religioasă, declarându-se spirituali.
Când se va produce prima scădere a dobânzilor. Consilierul premierului Bolojan: „Totul depinde de inflație” # Adevarul.ro
Perspectiva unei relaxări a politicii monetare devine tot mai clară pentru anul viitor, însă momentul exact depinde de confirmarea scăderii inflației.
5 decembrie: Ziua în care a murit fostul suveran al României, Regele Mihai I, la vârsta de 96 de ani # Adevarul.ro
Pe data de 5 decembrie 2017, fostul suveran al României, Regele Mihai I, s-a stins din viață la reședința sa din Elveția.
S-a deschis cel mai înalt hotel din lume. Nu fusese planificat să atingă această înălțime # Adevarul.ro
Dubai a adăugat un nou reper pe linia sa mereu schimbătoare a orizontului.
Deciziile luate de Donald Trump în legătură cu Orientului Mijlociu au arătat că stilul tranzacțional al președintelui SUA este potrivit pentru regiune # Adevarul.ro
Orientul Mijlociu este un loc pe care majoritatea președinților americani doresc să îl evite. Totuși, în mod inevitabil, aceștia se trezesc implicați în disputele sale.
Averea ultra-bogaților depășește un nou record istoric. Alți 196 de noi miliardari în 2025 # Adevarul.ro
Averea combinată a ultra-bogaților (peste 1 miliard de dolari) a atins un nou record în acest an, 196 de miliardari care și-au construit singuri averea alăturându-se acestui grup, care cuprinde acum aproape 3.000 de persoane din întreaga lume, potrivit unui raport anual al băncii elvețiene UBS.
Pantone Color Institute a ales o nuanță de alb, „Cloud Dancer”, drept culoarea anului 2026.
Maşină de poliţie, avariată într-o încăierare între fraţi, în Mureș. Luptători SAS şi jandarmi mobilizați pentru aplanarea conflictului # Adevarul.ro
O maşină de poliţie a fost avariată, joi, de un bărbat implicat într-un conflict cu doi fraţi de-ai săi, pentru aplanarea scandalului izbucnit în satul Curteni, comuna Sântana de Mureş, fiind solicitată intervenţia luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi a jandarmilor.
Otokar vrea să schimbe partenerul român pentru blindatele Armatei, după controverse legate de acționarul rus # Adevarul.ro
Turcii de la Otokar ar intenționa să înlocuiască societatea cu care urma să colaboreze în livrarea blindatelor contractate de Armata Română, în contextul în care firma parteneră, Automecanica Mediaș, este deținută de un fost CEO al unei companii rusești, susține ministrului Economiei.
Ce spune ministrul Mediului despre o eventuală demisie în urma scandalului privind criza apei. „Exact pentru ce anume?” # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că nu îşi dă demisia în urma scandalului privind întreruperea furnizării apei potabile în localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, ea arătând că responsabilitatea nu se află la minister, ci la instituţii de la nivel local.
Horoscopul zilei de vineri, 5 decembrie 2025, aduce surprize mari pentru cele 12 zodii. Lorina, astrologul Click! are predicții pentru fiecare, pe toate planurile: dragoste, sănătate și bani.
Netanyahu, decis să meargă la New York, deși primarul Mamdani a amenințat că-l va aresta # Adevarul.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a precizat că încă intenționează să ajungă la New York, după ce primarul ales Zohran Mamdani a ameninţat să-l aresteze, în baza unui mandat internaţional emis pe numele său de către Curtea Penală Internaţională.
Diana Buzoianu spune că DSP va avea ultimul cuvânt în privința reluării alimentării cu apă potabilă a localităților afectate din Prahova # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că alimentarea cu apă potabilă ar putea fi reluată începând de luni, dacă sunt respectate toate etapele de tratament și verificare, subliniind că decizia finala va veni de la Direcția de Sănătate Publică.
Din India, Putin anunță că Rusia va „elibera Donbasul și Novorossia”, până la granița cu România # Adevarul.ro
Aflat într-o vizită oficială în India, Vladimir Putin a relansat discursul despre „Novorossia”, conceptul care vizează extinderea Rusiei asupra sudului Ucrainei până la Gurile Dunării, la graniţa cu România.
Momentul în care un șofer a zburat cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini. Ce s-a întâmplat # Adevarul.ro
Un șofer aflat la volanul unui Mercedes a „zburat”, la propriu, peste un sens giratoriu și peste două autoturisme care urmau să intre în intersecție.
Daniel Băluță acuză: Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu „au o înțelegere politică, se menajează unul pe altul” # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, i-a acuzat de blat pe doi dintre contracandidații săi, liberalul Ciprian Ciucu și independenta Anca Alexandrescu, susținută de AUR, despre care a afirmat că „se menajează unul pe altul”.
Averile candidaților la fotoliul de primar general al Capitalei. Ce au declarat Băluță, Drulă, Ciucu și Alexandrescu # Adevarul.ro
Agenția Națională de Integritate a publicat declarațiile de avere ale candidaților la fotoliul de primar general al Capitalei.
Rusia testează o rachetă nucleară gigantică pentru a intimida Occidentul. Aceasta s-a prăbușit după câteva sute de metri # Adevarul.ro
O rachetă balistică intercontinentală rusă, prezentată de Kremlin drept una dintre cele mai avansate arme ale sale, s-a prăbușit la scurt timp după lansare, potrivit imaginilor și informațiilor apărute în mediul online.
Patru țări au anunțat că boicotează Eurovision, după ce Israel a primit permisiunea să participe în 2026 # Adevarul.ro
Israelul va putea să participe, dacă doreşte, la ediţia din 2026 a concursului Eurovision, care va avea loc la Viena, a anunţat joi Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (European Broadcasting Union - EBU) la finalul unei reuniuni organizate la Geneva.
Decizia regizorului Vlad Cristache după ce i-a fost propusă prelungirea mandatului la Teatrul Excelsior, după presiuni publice # Adevarul.ro
Regizorul Vlad Cristache, căruia primarul interimar al Bucureştiului Stelian Bujduveanu nu i-a mai prelungit mandatul de manager interimar după trei ani şi jumătate, anunţă că refuză propunerea de a i se prelungi mandatul la Teatrul Excelsior.
Nu rata cele mai dulci cadouri pentru copii de Moș Nicolae și Crăciun 2025 – Pachete festive, reduceri eMAG și surprize sub 50 de lei # Adevarul.ro
Descoperă cele mai dulci cadouri pentru copii de Moș Nicolae și Crăciun 2025! Pachete festive, surprize delicioase sub 50 lei, reduceri eMAG și livrare rapidă la ușa ta.
Anunț de ultimă oră al ministrului de Externe, Oana Țoiu: „Benzinăriile Lukoil pot funcţiona legal până în aprilie 2026” # Adevarul.ro
Benzinăriile Lukoil pot funcţiona legal, pot plăti salarii şi achiziţiona stocuri până în aprilie 2026, a precizat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.
Hermannstadt i-a făcut vânt lui Marius Măldărășanu, cel mai longeviv antrenor din Superligă # Adevarul.ro
Marius Măldărășanu, aflat la conducerea echipei încă din vara anului 2019, încheie o perioadă îndelungată în care a bifat aproape 200 de partide pe banca formației sibiene.
Motivul pentru care directoarea liceului unde un profesor a întreținut relații sexuale cu o elevă n-a raportat imediat incidentul # Adevarul.ro
Ancheta declanșată la Liceul Tehnologic de Vest din Timișoara, unde un profesor este acuzat că a întreținut relații intime cu o elevă de 14 ani, se extinde. Directoarea instituției este, la rândul ei, cercetată după ce a raportat incidentul abia la patru zile de la aflarea lui.
BEC declară ilegal clipul filmat la Cotroceni cu Nicușor Dan și Cătălin Drulă şi cere eliminarea de pe rețelele sociale # Adevarul.ro
Biroul Electoral al Municipiului București a decis eliminarea de pe rețelele de socializare a clipului filmat în Palatul Cotroceni, în care apar Nicușor Dan, Cătălin Drulă și Vlad Voiculescu.
Nicușor Dan a trimis Parlamentului, pentru reexaminare, legea privind combaterea extremismului # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a trimis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică OUG 31/2002 avertizând că unele prevederi sunt neclare și pot genera abuzuri.
O polițistă care a dansat provocator la o petrecere, concediată după ce și-a pipăit colegii # Adevarul.ro
O femeie ofițer de poliție aflată în stare de ebrietate, care a pipăit doi colegi la o petrecere, a fost concediată.
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig pe cel mai înalt munte din Austria # Adevarul.ro
Alpinista în vârstă de 33 de ani din Salzburg a murit în ianuarie pe muntele Grossglockner, înalt de de 3.798 de metri, după ce a pornit într-o excursie cu partenerul ei, în vârstă de 39 de ani.
Ce este taxa de cogenerare și cum se vor modifica facturile la energie după ce a fost majorată # Adevarul.ro
Taxa pentru cogenerarea de înaltă eficiență reprezintă o sumă datorată lunar de fiecare consumator de energie electrică, pentru promovarea și dezvoltarea producerii de energie în sistem de cogenerare de înaltă eficiență, în scopul creșterii eficienței energetice.
Radu Miruță critică dur ROMARM: Zero investiții, bani în conturi și o conducere cu probleme # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, critică dur modul în care a fost gestionată Compania Națională ROMARM, descriind-o drept un simplu „dispecer” fără investiții și cu filiale în pierdere.
Propunerea de a impune controale tehnice anuale pentru maşinile mai vechi de 10 ani, respinsă # Adevarul.ro
Propunerea Comisiei Europene (CE) privind introducerea unor controale tehnice anuale obligatorii pentru maşinile şi camionetele mai vechi de zece ani a fost respinsă joi, 4 decembrie, de miniştrii europeni ai Transporturilor.
Administraţia Naţională Apele Române a anunțat joi seară, că distribuţia apei către consumatorii din Prahova se va realiza progresiv, conform procedurilor tehnologice obligatorii, şi numai după confirmarea rezultatelor analizelor DSP Prahova.
Anchetă după ce un bebeluș a murit acasă, din cauza unei pneumonii. Tatăl a cerut bani pentru a renunța la acuzații de malpraxis # Adevarul.ro
Polițiștii din Covasna investighează decesul unui bebeluș de doar 5 săptămâni, care a murit acasă în urma unei pneumonii. În timp ce părinții susțin că medicul de familie ar fi tratat greșit copilul, doctorița afirmă că tatăl i-ar fi cerut bani pentru a renunța la o plângere de malpraxis.
Tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial de fotbal din 2026. România își va afla mâine adversarele, mai rămâne doar să se califice # Adevarul.ro
Tragerea la sorți a grupelor pentru turneul american din 2026 începe mâine, de la ora 19:00 în România.
Putin și-a propus ca în zece ani să-i transforme pe ucraineni în „ruși adevărați”. Planul Kremlinului pentru Donbass # Adevarul.ro
Chiar și în plin proces de negociere cu Kievul în vederea unui armistițiu, Vladimir Putin persistă în strategia sa de „rusificare” a teritoriilor ocupate.
Reguli clare la acordarea pensiilor românilor care au muncit în străinătate, cerute de Avocatul Poporului # Adevarul.ro
Instituția Avocatul Poporului atrage atenția, într-un raport special, că, în absența unui cadru clar privind recunoașterea dreptului la pensie pentru româniii care au muncit în străinătate, multe dosare ajung să fie blocate.
Publicația New York Times a dat în judecată Pentagonul pentru încălcarea dreptului la informare # Adevarul.ro
The New York Times a anunţat joi că a intentat un proces Pentagonului pentru că a implementat o serie de măsuri restrictive împotriva presei, pe care le consideră contrare Constituţiei.
Tramvai deraiat la Iași, după un accident în care au mai fost implicate o autoutilitară și un automobil # Adevarul.ro
Un tramvai, un autoturism şi o autoutilitară au fost implicate, joi, într-un accident rutier produs în municipiul Iaşi, în urma impactului tramvaiul ieşind de pe şine. Nu s-au înregistrat persoane rănite.
Un cunoscut politolog face o predicție sumbră: „S-ar putea ajunge la un război nuclear” # Adevarul.ro
Profesor de științe politice la Universitatea Loughborough din Londra și expert în probleme ce țin de Rusia, Cristian Nițoiu explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, de ce riscul unei confruntări între NATO și Rusia crește de la o zi la alta și care ar fi cele mai plauzibile scenarii.
Avionul lui Zelenski, vizat de drone în apropiere de Dublin. Autoritățile irlandeze investighează o breșă gravă de securitate # Adevarul.ro
Aeronava președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ar fi fost vizată luni seară de un incident serios de securitate, după ce mai multe drone de tip militar au pătruns în zona de excludere aeriană din apropierea Aeroportului Dublin
Într-o lume în care femeile își împart energia între carieră, familie și grijile cotidiene, sănătatea osoasă și echilibrul hormonal sunt adesea puse pe ultimul loc.
Alegeri locale parțiale. Cine și unde va putea vota la scrutinul de duminică. Precizările AEP # Adevarul.ro
Autoritatea Electorală Permanentă a transmis o serie de precizări privind alegerile locale parțiale programate duminică, 7 decembrie.
Reacția CFR Călători după ce imaginile cu gândacii din trenul spre Otopeni au devenit virale: „Aduşi prin bagaje” # Adevarul.ro
CFR Călători se află în mijlocul unui scandal, după ce un călător a filmat gândaci mișunând pe podeaua trenului Gara de Nord - Aeroport Otopeni, imaginile devenind virale în mediul online.
Ministrul Mediului, vizită surpriză la barajul Paltinu. Diana Buzoianu: „Când ești pe teren fără să anunți, vezi cum arată realitatea”. # Adevarul.ro
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a făcut joi, 4 decembrie, o vizită surpriză la barajul Paltinu, pentru a vedea care este realitatea din teren, atunci când nu se fac pregătiri pentru autorități.
Cultură de canabis, cu plante de un metru, descoperite într-un apartament. „Cultivatorul”, reținut # Adevarul.ro
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală au dispus joi, 4 decembrie, reținerea unui bărbat, în vârstă de 34 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.
: Soluții dentare complete la DentOP - de la reabilitări complexe la tratamente preventive # Adevarul.ro
La DentOP, este recunoscut faptul că fiecare pacient are nevoi diferite și că sănătatea dentară este un aspect esențial al unei vieți echilibrate.
Pericol de explozie într-o localitate din Bihor: puț de apă forat accidental în zona unei acumulări de gaze # Adevarul.ro
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor s-a reunit joi, 4 decembrie, după ce un foraj necorespunzător realizat într-o gospodărie din localitatea Sântimreu a declanşat erupţia unei coloane de apă însoţită de gaz metan şi sulf.
Cancelarul austriac, adresare directă premierului Bolojan: „Dragă Ilie”. Pentru ce i-a mulțumit liderului român # Adevarul.ro
Cancelarul Austriei, Christian Stocker, i-a mulțumit premierului Ilie Bolojan pentru „contribuția foarte importantă” a României la protecția frontierelor externe ale Uniunii Europene și reducerea migrației ilegale, în declarațiile comune susținute miercuri la Viena.
Vodafone și Fundația Vodafone donează echipamente în valoare de 150.000 de euro către Salvamont România # Adevarul.ro
Vodafone și Fundația Vodafone continuă parteneriatul de peste 20 de ani cu Salvamont România, prin donarea de drone profesionale pentru toate serviciile publice județene și locale implicate în salvarea montană.
