Jandarmii din județul Bacău au devenit ajutoarele lui Moș Nicolae și au dăruit cadouri pentru 14 copii din familii nevoiașe
StirileProtv.ro, 5 decembrie 2025 07:50
Darurile de la Moș Nicolae au ajuns mai devreme, la patru familii din județul Bacău. Ajutoarele Moșului au fost jandarmii, care au adus cadouri pentru 14 copii. La final, cei mici i-au răsplătit cu poezii și cântece.
