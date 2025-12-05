Friedrich Merz promite peste 200 de măsuri de simplificare administrativă

20:50

Un procent de 68% dintre români afirmă că sunt familiari cu ideea de sustenabilitate, dar doar un sfert o folosesc constant în deciziile de zi cu zi, iar 16% dintre respondenţi ştiu ce înseamnă ESG, în timp ce informarea despre energie şi mediu este în creştere şi 1 din 2 români descoperă informaţii noi din presa online, conform datelor studiului naţional Distribuţie Oltenia. De asemenea, 1 din 3 români discută rar sau deloc despre sustenabilitate, iar 10% declară că nu se informează deloc pe acest subiect.