UE a deschis o investigaţie antitrust împotriva Meta privind politica WhatsApp
Bursa, 5 decembrie 2025 07:50
Comisia Europeană a deschis o investigaţie antitrust împotriva Meta care vizează politica WhatsApp privind accesul furnizorilor de inteligenţă artificială, în contextul intensificării controalelor UE asupra giganţilor tehnologici americani, conform Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
Grupul ungar MOL analizează preluarea activelor internaţionale ale Lukoil, companie rusă aflată sub sancţiuni americane, potrivit unor surse citate de Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
Cancelarul german Friedrich Merz a anunţat joi peste 200 de măsuri de simplificare administrativă în vederea reducerii birocraţiei, considerată în parte responsabilă de marasmul economic în care se află Germania, un plan denumit and #8221;Agenda federală a modernizării and #8221; care vizează de la construcţii la starea civilă şi de la impozite la diplomele străinilor, relatează AFP.
Austria va folosi 500 de milioane de euro din companiile de stat pentru reducerea facturilor la energie # Bursa
Guvernul Austriei a anunţat joi un pachet de 500 milioane de euro destinat reducerii facturilor la energie pentru gospodării şi companii, potrivit Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. Fondurile provin integral din resursele companiilor de stat, fără impact suplimentar asupra bugetului public.
Preţurile petrolului au crescut joi, susţinute de aşteptările privind o reducere a dobânzii de către Federal Reserve şi de blocajul discuţiilor de pace privind Ucraina, care a temperat anticipaţiile privind reluarea fluxurilor de petrol rusesc, transmite Reuters.
Bugetul pentru tehnologiile de Metavers ar fi fost redus cu 30%, acesta devenind mai puţin important pentru gigantul Meta, conform surselor citate de Bloomberg.
Pieţele bursiere europene au închis în creştere joi, susţinute de optimismul generat de discuţiile de pace privind Ucraina, care au alimentat apetitul investitorilor pentru risc în întreaga regiune, transmite CNBC.
Campioana U BT Cluj a învins, joi, în deplasare, formaţia Aris Salonic, scor 98-88 (38-41), în etapa a IX-a din grupa A, ultima a turului, în BKT EuroCup.
Vicecampioana Steaua Bucureşti şi formaţia Dinamo Bucureşti au înregistrat noi înfrângeri, joi, în etapa a V-a din grupele LEN Euro Cup. Ambele echipe sunt pe ultimul loc în clasamentul grupelor, cu 0 puncte.
Euro a crescut, ieri, cu 0,10 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0920 lei/euro.
Prognoza pentru RomâniaValorile termice se vor menţine peste normalul climatologic specific pentru prima decadă a lunii decembrie.
Barometrul KfW-Ifo din luna noiembrie 2025 arată o stagnare a climatului economic pentru companiile din Germania.
Bursele europene au crescut ieri, investitorii sperând că banca centrală americană (Fed) va tăia dobânda, săptămâna viitoare.
Filosoful francez Eric Sadin a lansat un apel la o and #8222;luptă morală, politică şi de civilizaţie and #8221; împotriva dezvoltării inteligenţei artificiale generative (AI), subliniind pericolele pe care tehnologiile emergente le reprezintă pentru cultură, educaţie şi patrimoniul intelectual.
Luna noiembrie a adus noi maxime la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), pe fondul celor mai recente rezultate financiare şi al listarii Cris-Tim.
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,71%.
Favoritul lui Donald Trump pentru şefia NASA promite revenirea rapidă a astronauţilor americani pe lună # Bursa
Miliardarul Jared Isaacman, antreprenor în domeniul plăţilor online şi apropiat al lui Elon Musk, a reiterat într-o audiere tensionată în Senatul american, că prioritatea absolută a Statelor Unite trebuie să fie revenirea pe Lună înaintea Chinei.
România intră în elita tehnologiei laser: a început construcţia Centrului pentru Optică de Mare Putere de la Măgurele # Bursa
Lucrările de construire a Centrului pentru Optică de Mare Putere din Măgurele (Ilfov), o infrastructură strategică ce va extinde capacităţile Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP), au început oficial.
* Tranzacţiile cu acţiuni Banca Transilvania - pe primul loc în topul rulajului
Follow The Money: Raportările false ale CE Oltenia aduc companiei economii de 250 milioane euro # Bursa
Complexul Energetic Oltenia, ce reprezintă 20% din producţia naţională de energie, ar fi raportat ani la rând niveluri extrem de mici de CO2, exact când preţul certificatelor ETS creştea, artificiu ce i-ar fi adus companiei din ţara noastră economii de peste 250 milioane euro, potrivit unei investigaţii jurnalistice publicată joi seară de site-ul Follow The Money, realizată în parteneriat cu Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Consiliul Judeţean Vrancea intenţionează să acceseze 12 milioane de euro pentru proiecte destinate salvării patrimoniului istoric şi turistic al judeţului.
Nu este doar ciudat ci, pur şi simplu, abisal! După trei decenii şi jumătate de and #8221;libertate and #8221;, and #8221;democraţie and #8221; şi and #8221;euro-atlantism instituţional militant and #8221; încă este nevoie de o voce publică să and #8221;reamintească and #8221; generaţiilor de azi că Ziua Naţională a României, cea stabilită la 1 Decembrie, ar fi fost imposibilă dacă nu făceam pasul în zona crepusculară a and #8221;post-comunismului and #8221;.
Bucureştenii la vot, politicienii în derivă: niciun candidat nou, aceeaşi criză de credibilitate # Bursa
*1,8 milioane de bucureşteni cu drept de vot sunt aşteptaţi, duminică, la urne, să îşi aleagă primarul-general pentru perioada 2026-2028 *Din 17 candidaţi aflaţi iniţial pe listă, au rămas 15, în urma abandonurilor anunţate de Vlad Gheorghe şi Eugen Teodorovici *Partidele politice propun drept candidaţi oameni vechi la vremuri noi
XTB: Economia României în 2026 - sub presiunea încetinirii, a dezechilibrelor şi a tensiunilor politice # Bursa
* Claudiu Cazacu: and #8221;Potenţialul de creştere este afectat de redirecţionarea unor resurse către plata dobânzilor, care se aşteaptă să ajungă la 3% din PIB anul viitor and #8221;* and #8221;Cu cât suntem percepuţi ca fiind mai puţin siguri, cu atât dobânda creşte şi vom avea mai puţini bani pentru toate proiectele care necesită finanţare publică and #8221;, conform analistului* and #8221;Importurile mai mari de energie înseamnă presiune asupra contului curent şi asupra stabilităţii sistemului energetic and #8221;, spune Cladiu Cazacu
*363.000 de buzoieni cu drept de vot sunt aşteptaţi duminică la urne să îl aleagă pe preşedintele Consiliului Judeţean pentru perioada 2026-2028 *Pe lângă Marcel Ciolacu, fost lider PSD şi fost şef al Guvernului, pe listă se mai află încă şapte candidaţi, dintre care doi sunt antreprenori
Ministrul Educaţiei: Profesorii sunt responsabili pentru analfabetismul funcţional doar când copilul este prezent constant la şcoală # Bursa
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a abordat trei dintre cele mai sensibile teme din agenda publică: analfabetismul funcţional, finanţarea burselor studenţeşti şi controversa declanşată de proiectul noii programe de limba şi literatura română pentru liceu, într-o intervenţie la TV.
Macron a cerut Chinei sprijin pentru Ucraina şi relaţii comerciale and #8222;echilibrate and #8221; # Bursa
Preşedintele chinez Xi Jinping şi omologul său francez, Emmanuel Macron, au discutat despre Ucraina, relaţiile comerciale şi extinderea cooperării economice în timpul vizitei oficiale a liderului de la Paris în China, pe fondul tensiunilor dintre Beijing şi Uniunea Europeană privind comerţul, potrivit CNBC.
Patru drone militare, neidentificate, au încălcat o zonă de interdicţie aeriană şi au zburat spre traiectoria de zbor a avionului preşedintelui Volodimir Zelenski, în largul mării, lângă aeroportul din Dublin, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
Deputatul USR Diana Stoica a reacţionat, joi, la cererea PSD ca premierul Ilie Bolojan să o demită pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, în urma crizei apei potabile din Prahova, afirmând că aceasta nu a greşit, a respectat legea şi nu poate fi trasă la răspundere pentru situaţii despre care nu a fost informată.
Studiu Distribuţie Oltenia: ESG este încă and #8222;marele necunoscut and #8221; în ţara noastră # Bursa
Un procent de 68% dintre români afirmă că sunt familiari cu ideea de sustenabilitate, dar doar un sfert o folosesc constant în deciziile de zi cu zi, iar 16% dintre respondenţi ştiu ce înseamnă ESG, în timp ce informarea despre energie şi mediu este în creştere şi 1 din 2 români descoperă informaţii noi din presa online, conform datelor studiului naţional Distribuţie Oltenia. De asemenea, 1 din 3 români discută rar sau deloc despre sustenabilitate, iar 10% declară că nu se informează deloc pe acest subiect.
Suspectul care a plasat bombe artizanale înaintea asaltului din 6 ianuarie a fost arestat în SUA # Bursa
Autorităţile americane au reţinut un bărbat suspectat că ar fi amplasat două bombe artizanale la Washington în noaptea de 5 spre 6 ianuarie 2021, cu câteva ore înainte ca susţinătorii preşedintelui Donald Trump să ia cu asalt Capitoliul Statelor Unite, relatează Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
Guvernul SUA a anunţat joi că suspendă o parte din sancţiunile impuse companiei Lukoil, pentru a permite staţiilor de benzină ale companiei situate în afara Rusiei să continue să funcţioneze, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
Reprezentanţi ai Guvernului României au participat, joi, la Viena, la o întâlnire cu membrii and #8222;Romanian Business and Innovation Platform Austria and #8221;, într-un dialog dedicat consolidării cooperării economice dintre România şi Austria, potrivit mass-media.
Germania a trimis cinci avioane de luptă Eurofighter şi aproximativ 150 de militari în oraşul polonez Malbork pentru a ajuta la securizarea spaţiului aerian al ţării, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm. Decizia Berlinului vine ca răspuns la incursiunile din septembrie ale dronelor ruseşti în Polonia.
Compania maghiară MOL şi-a exprimat interesul faţă de preluarea activelor internaţionale ale grupului petrolier rus Lukoil, aflat sub sancţiuni americane, au declarat trei surse apropiate discuţiilor, citate de Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. Astfel, MOL intră în competiţie cu mari jucători globali precum Exxon Mobil, Chevron şi investitori din Orientul Mijlociu.
Armata poloneză se va alătura grupului cu acces la comunicaţiile militare prin satelit ale SUA # Bursa
Viceministrul polonez al apărării, Cezary Tomczyk, şi ambasadorul american la Varşovia, Thomas Rose, au semnat joi un acord care conferă armatei poloneze acces imediat la sistemul militar de comunicaţii prin satelit de bandă largă Wideband Global SATCOM (WGS), administrat de SUA, conform mass-media, de unde urmează să relatăm.
Un test al unei rachete balistice intercontinentale ruse de tip RS-28 Sarmat - considerată la Moscova vârful tehnologic al descurajării nucleare - a eşuat spectaculos vinerea trecută, racheta prăbuşindu-se la scurt timp după lansare, informează presa internatională.
Fitch Ratings a confirmat rating-ul de emitent pe termen lung al Băncii Transilvania la and #8221;BBB- and #8221;, precum şi rating-ul de viabilitate a băncii la and #8221;bbb- and #8221;, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm.
Au fost desemnaţi laureaţii celei de-a XII-a ediţii a Galei Premiilor Constantin Brâncoveanu # Bursa
Gala Premiilor Constantin Brâncoveanu 2025, desfăşurată pe 3 decembrie în Bucureşti, a adus în prim-plan excelenţa culturală românească, într-o ediţie comemorativă, dedicată fondatorul Fundaţiei Alexandrion, Dr. Nawaf Salameh, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Evenimentul a marcat un moment esenţial în parcursul fundatiei: redenumirea în Fundaţia Nawaf Salameh, în semn de preţuire pentru memoria fondatorului său, Dr. Nawaf Salameh, iniţiatorul Galei Premiilor Constantin Brâncoveanu şi al multor proiecte culturale şi filantropice. Fundaţia şi familia Salameh vor continua toate proiectele cu impact puternic asupra comunitaţii, iniţiate de Dr. Salameh şi va derula proiecte noi. Fundaţia Nawaf Salameh face parte din Nawaf Salameh Family Office.
Miniştrii europeni au respins controalele tehnice anuale pentru maşinile mai vechi de zece ani # Bursa
Miniştrii Transporturilor din Uniunea Europeană au respins joi propunerea Comisiei Europene de a introduce inspecţii tehnice anuale obligatorii pentru autoturismele şi camionetele mai vechi de zece ani, relatează AFP.
La Tallinn, Estonia, a fost anunţat oficial că European Robotics Week (ERW), unul dintre cele mai importante evenimente dedicate promovării roboticii pentru publicul larg, va avea loc anul viitor în capitala ţării noastre, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Ediţia din 2026 va transforma Bucureştiul într-un veritabil hub european al tehnologiei, aducând roboţi, experţi, cercetători, companii şi mii de vizitatori mai aproape de inovaţiile care modelează viitorul.
Ucraina a acuzat Rusia că trimite copii and #8222;răpiţi and #8221; în lagăre de reeducare din Coreea de Nord # Bursa
Autorităţile de la Kiev acuză Moscova că deportă copii ucraineni din teritoriile ocupate şi îi trimite în lagăre de and #8222;reeducare and #8221; aflate inclusiv în Coreea de Nord, unde aceştia ar fi supuşi unui proces forţat de and #8222;rusificare and #8221; şi and #8222;militarizare and #8221;, relatează AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
The New York Times a anunţat joi că a intentat un proces împotriva Pentagonului, acuzând instituţia că impune reguli care încalcă libertatea presei garantată de Constituţia SUA. Cotidianul contestă un set de măsuri prin care Departamentul Apărării - redenumit recent and #8222;Ministerul Războiului and #8221; de administraţia Trump - a consolidat sever controlul asupra activităţii jurnaliştilor acreditaţi, potrivit mass-media.
Rafinăria Petrobrazi nu şi-a întrerupt activitatea şi nu există riscul opririi acesteia din cauza problemelor de alimentare cu apă, au transmis joi autorităţile prahovene, după o şedinţă cu instituţiile implicate în gestionarea crizei care afectează peste 107.000 de locuitori din Prahova şi Dâmboviţa, potrivit news.ro, de la care transmitem cele ce urmează.
O descoperire remarcabilă din perioada creştinismului timpuriu a fost făcută recent în districtul and #304;znik (fostul Niceea), din provincia Bursa, în regiunea sudică a Mării Marmara, Turcia, conform unui comunicat de presă din partea TGA, de unde urmează să relatăm. În necropola Hisardere a fost găsită o cameră funerară unică, decorată cu o frescă reprezentându-l pe and #8222;Iisus Bunul Păstor and #8221;. Descoperirea a fost lansată oficial la nivel internaţional în timpul vizitei Papei Leon al XIV-lea în Turcia.
Reţelele de distribuţie gaze naturale ale Delgaz Grid sunt pregătite 100% pentru utilizarea biometanului şi parţial pentru hidrogen # Bursa
Reţelele de distribuţie gaze naturale ale Delgaz Grid, de peste 26.000 km, sunt pregătite 100% pentru utilizarea biometanului, iar cele de polietilenă, reprezentând 70% din lungimea reţelei, sunt în mare parte pregătite pentru utilizarea hidrogenului, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Compania are în derulare trei proiecte în domeniul gazelor verzi (biometan şi hidrogen), ca soluţii viabile pentru tranziţia energetică a ţării noastre, alături de energia electrică verde şi de gazele naturale.
Schneider Electric a prezentat EcoStruxure Foresight Operation, o nouă soluţie pentru spaţiul construit # Bursa
Schneider Electric a prezentat EcoStruxure Foresight Operation, marcând un salt transformator pentru mediul construit, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Pentru prima dată, sistemele de management al clădirii sunt unificate într-o singură platformă bazată pe inteligenţă artificială, oferind clienţilor un nivel fără precedent de control, vizibilitate şi perspectivă predictivă.
Allianz-Ţiriac Asigurări a încheiat vânzarea celor două foste sedii centrale din Bucureşti către Praktiker Real Estate şi Primavera Development # Bursa
Allianz-Ţiriac Asigurări, unul dintre liderii pieţei locale de asigurări, a încheiat cu succes procesul de vânzare a celor două foste sedii centrale situate în zona Pieţei Victoriei din Bucureşti, în urma unor tranzacţii intermediate de compania de consultanţă imobiliară Cushman and Wakefield Echinox, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm.
Senatorul PSD Daniel Zamfir, membru al Comisiei Economice din Senat, susţine că premierul Ilie Bolojan trebuie să o demită and #8222;urgent and #8221; pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, pe care o acuză că a pierdut orice autoritate în gestionarea crizei apei potabile din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, transmite News.ro, de la care relatăm cele ce urmează. Parlamentarul afirmă că nu mai solicită demisia acesteia, ci consideră că demiterea a devenit responsabilitatea şefului Guvernului.
Preşedintele rus Vladimir Putin este responsabil pentru atacul cu agentul neurotoxic Noviciok asupra fostului spion Serghei Skripal, comis în 2018 la Salisbury, concluzionează o anchetă publică din Marea Britanie, citată de Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. Raportul descrie operaţiunea drept o demonstraţie and #8222;nesăbuită and #8221; de putere, care a dus la moartea unei persoane nevinovate.
