Carburanții s-au ieftinit din nou, pentru a doua zi la rând. Cât costă benzina și motorina azi, 5 decembrie

22:20

Șocul TVA a afectat piața materialelor de construcții. Majorarea impozitelor pe proprietate cu circa 70-80% de anul viitor va conduce probabil la o creștere moderată a sectorului construcții, susținut de construcțiile induistriale și logistice, unde se mențin invfestițiile. Cererea insuficientă din sectorul imonbiliar va pune presiune pe companii, fapt care îi determină pe analiștii ING Bank să considere că 2025 va fi un an care se ”închide la răscruce” pentru companiile din construcții