Gigantul american GE Vernova a primit o nouă comandă de 42 de turbine pentru un parc eolian mare în România

Ca de fiecare dată în decembrie, Google prezintă listele cu cele mai populare (trending) căutări ale românilor în anul care tocmai se încheie. Acestea indică subiectele și oamenii care au generat cel mai mare interes în căutări în România, cele mai populare evenimente în 2025 pentru români, ce i-a interesat în materie de filme, seriale și rețete sau ce întrebări și-au pus.