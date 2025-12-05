Diana Buzoianu respinge apelurile la demisie: Responsabilitatea întreruperii apei revine autorităților locale
Newsweek.ro, 5 decembrie 2025 07:50
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că nu îşi dă demisia în urma scandalului privind întrerup...
Acum 10 minute
08:20
Europa construiește cea mai mare fabrică de pământuri rare pentru a reduce dependența de China
Europa accelerează construcţia celei mai mari fabrici de pământuri rare de pe continent, situată chi...
08:20
Legea de tăiere a pensiilor speciale, contestată azi la CCR. Verdictul se va da în 2026. Ce „fenomen" va urma?
Înalta Curte va decide, azi, atacarea la CCR a legii care taie pensiile speciale. Este doar o formal...
Acum 30 minute
08:10
Vineri are loc tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026, la Washington DC. România află adversarele
Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale 2026 are loc vineri, la John F. Kenne...
08:10
Acest proiect încearcă să refacă „legătura cu pământul” – adică legătura între om şi vinul pe care a...
08:00
China se angajează într-una dintre cele mai mari aventuri cu tuneluri din toate timpurile: o structu...
Acum o oră
07:50
07:40
Putin, încrezător că va stăpâni Marea Neagră și fără flotă. Avioane SUA, operaționale pe coastele României
La 2 decembrie, Vladimir Putin a declarat că Rusia este „gata de război” dacă Europa vrea să lupte. ...
07:40
VIDEO Părintele Constantin Necula: Biserica e prisma prin care se poate reflectat dorința românilor de unitate
Întors recent de la Vatican, părintele Constantin Necula a vorbit la Newsweek Report despre relația ...
07:40
De ce punem ghetuțele la ușă de Moș Nicolae. Nuielușa din ramuri de măr nu răsplătește faptele bune
În noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii din întreaga țară își pregătesc ghetuțele și le așază cumin...
07:40
Mulți șoferi nu știu că mașinile moderne se strică dacă le faci plinul. Pagubele te duc la 1.000 de euro
Mulți șoferi, chiar și unii cu multă experiență, nu știu că mașinile moderne, mai ales cele pe benzi...
Acum 2 ore
07:20
Horoscop 6 decembrie. Luna în Rac aduce probleme în relațiile Săgetătorilor. Gemenii, zi tensionată
Horoscop 6 decembrie. Luna în Rac aduce probleme în relațiile Săgetătorilor. Gemenii au parte de o z...
06:50
Casa de Pensii dă vești proaste pentru o categorie de pensionari. „În 90% din dosare banii sunt mai puțini"
Casa de Pensii a anunțat faptul că anumite categorii de pensionari vor rămâne cu mai puțini bani la ...
Acum 4 ore
06:10
Sărbătoare 6 decembrie. Sfântul Ierarh Nicolae, cruce roșie în calendar. De ce să pui crenguțe de pomi în apă?
Pe 6 decembrie, Biserica îl pomenește pe Sfântul Ierarh Nicolae. După prăznuirea Sfântului Andrei, p...
Acum 12 ore
23:10
Netflix, ofertă de 85% pentru Warner Bros. Discovery. Oferte iniţiale mai au Paramount Skydance şi Comcast
Netflix ar fi făcut o ofertă de 85%, pentru achiziţionarea Warner Bros. Discovery. Oferte iniţiale a...
22:10
Zelenski, în pericol pe aeroprtul din Dublin. Patru drone de tip militar au „întâmpinat" avionul prezidențial
În noaptea de 2 decembrie, patru drone neidentificate au încălcat zona de interdicție aeriană de lân...
21:50
Regimul militar din statul african Burkina Faso a reintrodus în Codul Penal pedeapsa cu moartea, abo...
21:40
VIDEO Un clip filmat cu Nicușor Dan și Cătălin Drulă, ilegal. Biroul Electoral cere să fie șers
Biroul Electoral al Municipiului București a dispus retragerea de pe internet a înregistrării video ...
21:40
Rusia se face de râs. Încă o rachetă Sarmat s-a prăbuşit lângă silozul de lansare. Când s-a mai întâmplat?
Rusia se face de râs din nou. Încă o rachetă Sarmat, teoretic înspăimântătoare, ca forţă destructivă...
21:30
Benzinăriile Lukoil pot funcționa legal, pot plăti salarii și achiziționa stocuri până în aprilie 20...
21:10
Tenismena Anastasia Potapova nu va mai reprezenta Rusia. Care este statul ce i-a oferit cetăţenia?
Tenismena rusă Anastasia Potapova nu va mai reprezenta Rusia în competiţiile sportive. Care este sta...
20:50
Chisăliță, expert: Hidroenergia a salvat România de la colapsul sistemului energetic, după Paltinu
Dumitru Chisăliță, expert în Energetică, spune că hidroenergia a salvat România de la colapsul siste...
20:40
Nicuşor Dan a transmis Parlamentului cererea de reexaminare a modificării OUG de combatere a extremismului
Nicuşor Dan spune că a transmis Parlamentului cererea de reexaminare a legii ce modifică OUG 31/2002...
20:20
Marea Britanie și Norvegia pornesc la vânătoare de submarine ale Rusiei cu 13 nave de război
Marea Britanie au dezvăluit un nou pact naval pentru „vânarea submarinelor rusești” în zone de secur...
20:10
Cât de mult scade producția de energie a panourilor solare iarna? Dar dacă ninge sau plouă?
Panourile solare continuă să genereze energie electrică pe tot parcursul iernii, dar cât de mult vă ...
19:50
Sectorul Construcțiilor din Marea Britanie suferă cea mai accentuată încetinire, de la prima carantină Covid
UK nu se simte deloc bine în afara UE. Sectorul Construcțiilor din Marea Britanie suferă cea mai acc...
19:40
Un bărbat s-a ars cu „apă minerală": „A fost un iad!" Prin ce experiență șocantă a trecut la un restaurant
Un bărbat a trecut printr-o experiență șocantă la un restaurant, după ce s-a ars grav cu „apă minera...
Acum 24 ore
19:20
NATO va integra statele nordice sub Comandamentul Forţelor Întrunite, de la Norfolk, din SUA
NATO va integra ţările nordice, săptămâna aceasta, sub comanda Comandamentului Forţelor Întrunite de...
19:20
Viața la pensie. Cum să petreci sărbătorile singur în apartament. Poți avea momente de bucurie și relaxare
Petrecerea sărbătorilor în singurătate nu trebuie să fie un motiv de tristețe. Chiar și într-un apar...
19:10
New York Times dă în judecată Pentagonul pentru încălcarea libertăţii presei şi libertăţii de expresie
Prestigioasa publicaţie americană The New York Times dă în judecată Pentagonul, pentru încălcarea li...
19:00
Apa ar trebui să ajungă în Prahova şi Dâmboviţa. E aproape de operatorii economici şi de Hidro Prahova
Apa ar trebui să ajungă în judeţele Prahova şi Dâmboviţa, la consumatori, în cursul zilei de luni. E...
18:50
Turcia, gata să preia conducerea pentru securitatea Mării Negre alături de România împotriva agresiunii Rusiei
Turcia este pregătită să preia conducerea în securitatea maritimă a Mării Negre alături de alți part...
18:40
De ce să puneți sare în șosete înainte de somn. Primele rezultate apar într-o săptămână
Deși pare un truc neobișnuit, tot mai multe persoane susțin că simplul gest de a pune sare în șosete...
18:40
Un studiu pe șoareci arată că cerneala pentru tatuaje migrează în sistemul limfatic. Cum ne afectează?
Cercetările arată cum pigmenții tatuajelor ajung la ganglionii limfatici, provocând inflamații persi...
18:00
Șeful Stellantis: Regulile UE privind emisiile ar putea provoca un „declin ireversibil" al industriei auto
John Elkann, șeful gigantului Stellantis (Peugeot, Fiat, Citroen, Jeep, etc.), s-a alăturat celorlal...
18:00
Horoscop decembrie, bani și bunăstare. Gemeni, crește contul; Leu, muncă grea; Fecioară - prosperitate
Acesta este horoscopul banilor și al bunăsătrii pe decembrie. Cine are parte de cadouri bune de Crăc...
17:50
Prognoze pentru 2026: creștere economică slabă, deficit mare, dar prețurile ar putea începe să se liniștească
Casa de brokeraj XTB estimează că PIB-ul României va creşte cu 0,8% în 2026, iar deficitul bugetar v...
17:30
Noua amenințare pentru Taiwan. China a lansat submarinele trimaran lansatoare de rachete
Trimaranul chinezesc este văzut, dar lasă multe întrebări fără răspuns. Nu în ultimul rând, care est...
17:30
Vești bune pentru turiști: românii vor ajunge mult mai repede în Grecia. Apare o nouă axă de transport
Bulgaria, Grecia și România au decis să grăbească dezvoltarea axei de transport care va conecta Mare...
17:20
Bucureștenii își aleg duminică primarul însă, de această dată, câștigătorul va avea un rol determina...
17:20
Lucrări de modernizare finalizate pe 500.000 mp la Aeroportul Henri Coandă. Ce investiții s-au făcut?
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă finalizarea lucrărilor de modernizare pe 500.000 mp ...
17:10
Forțele armate germane au pus în funcțiune sistemul de apărare „Arrow" împotriva rachetelor
Ca răspuns la amenințarea sporită din partea Rusiei, Forțele Armate Germane au activat prima etapă a...
17:00
Târgu Frumos freamătă în așteptarea autostrăzii: planuri de centre comerciale, sute de apartamente
Fostele fabrici din Târgu Frumos se transformă în blocuri și centre comerciale, dar orașul nu renunț...
16:50
„Costul unei vieți": bolnav de cancer din Iași obligă statul să-i asigure gratuit medicamentele
Un ieșean a obținut în instanță nu doar dreptul de a primi gratuit tratamentul necesar bolii de care...
16:50
Macron avertizează Europa: SUA ar putea „trăda" Ucraina, dezvăluie transcriptul unei convorbiri telefonice
Președintele francez Emmanuel Macron i-a avertizat pe liderii europeni că SUA ar putea abandona Ucra...
16:30
Criza apei potabile din Prahova se poate repeta și la Iași? „S-a întâmplat ceva asemănător acum doi ani"
Prahova trăiește în aceste zile una dintre cele mai dificile situații din ultimii ani: peste o sută ...
16:30
India va închiria de la Rusia un submarin nuclear de atac pentru 2 miliarde de dolari pe 10 ani
Marina indiană va primi în închiriere un submarin nuclear de atac rusesc pentru o perioadă de 10 ani...
16:20
Anchetă britanică: Putin ar fi autorizat atacul cu Noviciok asupra fostului spion Skripal în 2018
O anchetă independentă din Marea Britanie susține că președintele rus Vladimir Putin a ordonat atacu...
16:00
Austria schimbă tonul față de România: Cancelarul Stocker vorbește despre „relațiile noastre străvechi"
Vizita lui Ilie Bolojan în Austria reflectă o schimbare pozitivă în relațiile dintre România și Vien...
15:50
De la Paris la Munchen, 840 km, în sub 5 ore cu trenul. În România, nu faci București – Sibiu în timpul ăsta
Infrastructura trenurilor de mare viteză se extinde accelerat în Europa, în timp ce în România nici ...
15:40
Alertă în Europa. Boala care a dus la moartea pisicilor în Olanda și Germania. Ce riscuri sunt pentru oameni?
Proprietarii de animale de companie din Neuruppin în Germania sunt alarmați. A fost confirmat primul...
