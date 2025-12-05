Europa construiește cea mai mare fabrică de pământuri rare pentru a reduce dependența de China

Newsweek.ro, 5 decembrie 2025 08:20

Europa accelerează construcţia celei mai mari fabrici de pământuri rare de pe continent, situată chi...

Acum 5 minute
09:00
METEO decembrie Ce vreme vom avea de Crăciun și de Anul Nou? Nu scoateți sani și skiurile Newsweek.ro
Avem toate datele despre cum va fi vremea în luna decembrie. Ce vreme vom avea de Crăciun și de Anul...
Acum 15 minute
08:50
Vreme neobișnuit de caldă în România: temperaturi de până la 16 grade, vineri, în nordul țării Newsweek.ro
Temperaturile rămân ridicate pentru această dată. Maximele de vineri pornesc de la 7 grade în nordul...
Acum 30 minute
08:40
Funcționari dintr-o primărie din Dolj, anchetați pentru însușirea timp de trei ani a bonurilor de carburant Newsweek.ro
Ancheta este departe de final, în cazul unor funcționari de la o primărie din Dolj, suspectați că, t...
Acum o oră
08:30
Ajutorul la pensie pe noiembrie pentru facturi, virat, aseară, pensionarilor. Cum verifici? Newsweek.ro
Conform informațiilor Newsweek, voucherele de energie în format electronic, pentru luna noiembrie, a...
08:20
Europa construiește cea mai mare fabrică de pământuri rare pentru a reduce dependența de China Newsweek.ro
Europa accelerează construcţia celei mai mari fabrici de pământuri rare de pe continent, situată chi...
08:20
Legea de tăiere a pensiilor speciale, contestată azi la CCR. Verdictul se va da în 2026. Ce „fenomen” va urma? Newsweek.ro
Înalta Curte va decide, azi, atacarea la CCR a legii care taie pensiile speciale. Este doar o formal...
08:10
Vineri are loc tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026, la Washington DC. România află adversarele Newsweek.ro
Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale 2026 are loc vineri, la John F. Kenne...
08:10
Proiectul „Vinul tău din via ta” – o reinventare a vinului artizanal Newsweek.ro
Acest proiect încearcă să refacă „legătura cu pământul” – adică legătura între om şi vinul pe care a...
Acum 2 ore
08:00
China planifică un mega-tunel maritim pentru trenuri. Se va circula cu viteze record Newsweek.ro
China se angajează într-una dintre cele mai mari aventuri cu tuneluri din toate timpurile: o structu...
07:50
Diana Buzoianu respinge apelurile la demisie: Responsabilitatea întreruperii apei revine autorităților locale Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că nu îşi dă demisia în urma scandalului privind întrerup...
07:40
Putin, încrezător că va stăpâni Marea Neagră și fără flotă. Avioane SUA, operaționale pe coastele României Newsweek.ro
La 2 decembrie, Vladimir Putin a declarat că Rusia este „gata de război” dacă Europa vrea să lupte. ...
07:40
VIDEO Părintele Constantin Necula: Biserica e prisma prin care se poate reflectat dorința românilor de unitate Newsweek.ro
Întors recent de la Vatican, părintele Constantin Necula a vorbit la Newsweek Report despre relația ...
07:40
De ce punem ghetuțele la ușă de Moș Nicolae. Nuielușa din ramuri de măr nu răsplătește faptele bune Newsweek.ro
În noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii din întreaga țară își pregătesc ghetuțele și le așază cumin...
07:40
Mulți șoferi nu știu că mașinile moderne se strică dacă le faci plinul. Pagubele te duc la 1.000 de euro Newsweek.ro
Mulți șoferi, chiar și unii cu multă experiență, nu știu că mașinile moderne, mai ales cele pe benzi...
07:20
Horoscop 6 decembrie. Luna în Rac aduce probleme în relațiile Săgetătorilor. Gemenii, zi tensionată Newsweek.ro
Horoscop 6 decembrie. Luna în Rac aduce probleme în relațiile Săgetătorilor. Gemenii au parte de o z...
Acum 4 ore
06:50
Casa de Pensii dă vești proaste pentru o categorie de pensionari. „În 90% din dosare banii sunt mai puțini” Newsweek.ro
Casa de Pensii a anunțat faptul că anumite categorii de pensionari vor rămâne cu mai puțini bani la ...
06:10
Sărbătoare 6 decembrie. Sfântul Ierarh Nicolae, cruce roșie în calendar. De ce să pui crenguțe de pomi în apă? Newsweek.ro
Pe 6 decembrie, Biserica îl pomenește pe Sfântul Ierarh Nicolae. După prăznuirea Sfântului Andrei, p...
Acum 12 ore
23:10
Netflix, ofertă de 85% pentru Warner Bros. Discovery. Oferte iniţiale mai au Paramount Skydance şi Comcast Newsweek.ro
Netflix ar fi făcut o ofertă de 85%, pentru achiziţionarea Warner Bros. Discovery. Oferte iniţiale a...
22:10
Zelenski, în pericol pe aeroprtul din Dublin. Patru drone de tip militar au „întâmpinat” avionul prezidențial Newsweek.ro
În noaptea de 2 decembrie, patru drone neidentificate au încălcat zona de interdicție aeriană de lân...
21:50
Regimul militar din Burkina Faso a reintrodus în Codul Penal pedeapsa cu moartea Newsweek.ro
Regimul militar din statul african Burkina Faso a reintrodus în Codul Penal pedeapsa cu moartea, abo...
21:40
VIDEO Un clip filmat cu Nicușor Dan și Cătălin Drulă, ilegal. Biroul Electoral cere să fie șers Newsweek.ro
Biroul Electoral al Municipiului București a dispus retragerea de pe internet a înregistrării video ...
21:40
Rusia se face de râs. Încă o rachetă Sarmat s-a prăbuşit lângă silozul de lansare. Când s-a mai întâmplat? Newsweek.ro
Rusia se face de râs din nou. Încă o rachetă Sarmat, teoretic înspăimântătoare, ca forţă destructivă...
21:30
Oana Țoiu: Benzinăriile Lukoil pot funcționa legal până în aprilie 2026 Newsweek.ro
Benzinăriile Lukoil pot funcționa legal, pot plăti salarii și achiziționa stocuri până în aprilie 20...
21:10
Tenismena Anastasia Potapova nu va mai reprezenta Rusia. Care este statul ce i-a oferit cetăţenia? Newsweek.ro
Tenismena rusă Anastasia Potapova nu va mai reprezenta Rusia în competiţiile sportive. Care este sta...
20:50
Chisăliță, expert: Hidroenergia a salvat România de la colapsul sistemului energetic, după Paltinu Newsweek.ro
Dumitru Chisăliță, expert în Energetică, spune că hidroenergia a salvat România de la colapsul siste...
20:40
Nicuşor Dan a transmis Parlamentului cererea de reexaminare a modificării OUG de combatere a extremismului Newsweek.ro
Nicuşor Dan spune că a transmis Parlamentului cererea de reexaminare a legii ce modifică OUG 31/2002...
20:20
Marea Britanie și Norvegia pornesc la vânătoare de submarine ale Rusiei cu 13 nave de război Newsweek.ro
Marea Britanie au dezvăluit un nou pact naval pentru „vânarea submarinelor rusești” în zone de secur...
20:10
Cât de mult scade producția de energie a panourilor solare iarna? Dar dacă ninge sau plouă? Newsweek.ro
Panourile solare continuă să genereze energie electrică pe tot parcursul iernii, dar cât de mult vă ...
Acum 24 ore
19:50
Sectorul Construcțiilor din Marea Britanie suferă cea mai accentuată încetinire, de la prima carantină Covid Newsweek.ro
UK nu se simte deloc bine în afara UE. Sectorul Construcțiilor din Marea Britanie suferă cea mai acc...
19:40
Un bărbat s-a ars cu „apă minerală”: „A fost un iad!” Prin ce experiență șocantă a trecut la un restaurant Newsweek.ro
Un bărbat a trecut printr-o experiență șocantă la un restaurant, după ce s-a ars grav cu „apă minera...
19:20
NATO va integra statele nordice sub Comandamentul Forţelor Întrunite, de la Norfolk, din SUA Newsweek.ro
NATO va integra ţările nordice, săptămâna aceasta, sub comanda Comandamentului Forţelor Întrunite de...
19:20
Viața la pensie. Cum să petreci sărbătorile singur în apartament. Poți avea momente de bucurie și relaxare Newsweek.ro
Petrecerea sărbătorilor în singurătate nu trebuie să fie un motiv de tristețe. Chiar și într-un apar...
19:10
New York Times dă în judecată Pentagonul pentru încălcarea libertăţii presei şi libertăţii de expresie Newsweek.ro
Prestigioasa publicaţie americană The New York Times dă în judecată Pentagonul, pentru încălcarea li...
19:00
Apa ar trebui să ajungă în Prahova şi Dâmboviţa. E aproape de operatorii economici şi de Hidro Prahova Newsweek.ro
Apa ar trebui să ajungă în judeţele Prahova şi Dâmboviţa, la consumatori, în cursul zilei de luni. E...
18:50
Turcia, gata să preia conducerea pentru securitatea Mării Negre alături de România împotriva agresiunii Rusiei Newsweek.ro
Turcia este pregătită să preia conducerea în securitatea maritimă a Mării Negre alături de alți part...
18:40
De ce să puneți sare în șosete înainte de somn. Primele rezultate apar într-o săptămână Newsweek.ro
Deși pare un truc neobișnuit, tot mai multe persoane susțin că simplul gest de a pune sare în șosete...
18:40
Un studiu pe șoareci arată că cerneala pentru tatuaje migrează în sistemul limfatic. Cum ne afectează? Newsweek.ro
Cercetările arată cum pigmenții tatuajelor ajung la ganglionii limfatici, provocând inflamații persi...
18:00
Șeful Stellantis: Regulile UE privind emisiile ar putea provoca un „declin ireversibil” al industriei auto Newsweek.ro
John Elkann, șeful gigantului Stellantis (Peugeot, Fiat, Citroen, Jeep, etc.), s-a alăturat celorlal...
18:00
Horoscop decembrie, bani și bunăstare. Gemeni, crește contul; Leu, muncă grea; Fecioară - prosperitate Newsweek.ro
Acesta este horoscopul banilor și al bunăsătrii pe decembrie. Cine are parte de cadouri bune de Crăc...
17:50
Prognoze pentru 2026: creștere economică slabă, deficit mare, dar prețurile ar putea începe să se liniștească Newsweek.ro
Casa de brokeraj XTB estimează că PIB-ul României va creşte cu 0,8% în 2026, iar deficitul bugetar v...
17:30
Noua amenințare pentru Taiwan. China a lansat submarinele trimaran lansatoare de rachete Newsweek.ro
Trimaranul chinezesc este văzut, dar lasă multe întrebări fără răspuns. Nu în ultimul rând, care est...
17:30
Vești bune pentru turiști: românii vor ajunge mult mai repede în Grecia. Apare o nouă axă de transport Newsweek.ro
Bulgaria, Grecia și România au decis să grăbească dezvoltarea axei de transport care va conecta Mare...
17:20
VIDEO Cine ar putea câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei și ce va urma după Newsweek.ro
Bucureștenii își aleg duminică primarul însă, de această dată, câștigătorul va avea un rol determina...
17:20
Lucrări de modernizare finalizate pe 500.000 mp la Aeroportul Henri Coandă. Ce investiții s-au făcut? Newsweek.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă finalizarea lucrărilor de modernizare pe 500.000 mp ...
17:10
Forțele armate germane au pus în funcțiune sistemul de apărare „Arrow” împotriva rachetelor Newsweek.ro
Ca răspuns la amenințarea sporită din partea Rusiei, Forțele Armate Germane au activat prima etapă a...
17:00
Târgu Frumos freamătă în așteptarea autostrăzii: planuri de centre comerciale, sute de apartamente Newsweek.ro
Fostele fabrici din Târgu Frumos se transformă în blocuri și centre comerciale, dar orașul nu renunț...
16:50
„Costul unei vieți”: bolnav de cancer din Iași obligă statul să-i asigure gratuit medicamentele Newsweek.ro
Un ieșean a obținut în instanță nu doar dreptul de a primi gratuit tratamentul necesar bolii de care...
16:50
Macron avertizează Europa: SUA ar putea „trăda” Ucraina, dezvăluie transcriptul unei convorbiri telefonice Newsweek.ro
Președintele francez Emmanuel Macron i-a avertizat pe liderii europeni că SUA ar putea abandona Ucra...
16:30
Criza apei potabile din Prahova se poate repeta și la Iași? „S-a întâmplat ceva asemănător acum doi ani” Newsweek.ro
Prahova trăiește în aceste zile una dintre cele mai dificile situații din ultimii ani: peste o sută ...
16:30
India va închiria de la Rusia un submarin nuclear de atac pentru 2 miliarde de dolari pe 10 ani Newsweek.ro
Marina indiană va primi în închiriere un submarin nuclear de atac rusesc pentru o perioadă de 10 ani...
