UE adoptă un plan de „luptă” împotriva traficului de droguri

Euractiv.ro, 5 decembrie 2025 07:50

Comisia Europeană a prezentat joi o strategie în domeniul drogurilor și un plan de acțiune împotriva traficului de droguri. Scopul este de a oferi un răspuns cuprinzător la provocările legate de traficul și consumul de droguri.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Euractiv.ro

Acum o oră
07:50
UE adoptă un plan de „luptă” împotriva traficului de droguri Euractiv.ro
Comisia Europeană a prezentat joi o strategie în domeniul drogurilor și un plan de acțiune împotriva traficului de droguri. Scopul este de a oferi un răspuns cuprinzător la provocările legate de traficul și consumul de droguri.
07:50
Pământuri rare: Bruxelles-ul lansează un arsenal pentru a-și reduce dependența de China Euractiv.ro
Comisia a dezvăluit miercuri un plan de asigurare a aprovizionărilor critice prin achiziții grupate, stocuri strategice și un centru de achiziții inspirat de Japonia, scrie „Le Point” (Franța), sub semnătura lui Emmanuel Berretta.
07:40
Bulgaria dorește o prezență NATO mai mare la Marea Neagră pentru a descuraja Rusia Euractiv.ro
Miniștrii de externe ai Bulgariei, României și Turciei – Gheorg Gheorghiev, Oana Țoiu și Hakan Fidan – au organizat o reuniune trilaterală dedicată securității în regiunea Mării Negre și sprijinului pentru Ucraina, notează „Actualno” (Bulgaria).
Acum 2 ore
07:20
Germania activează pentru prima dată racheta Arrow 3, care poate opri rachetele balistice rusești Euractiv.ro
Forțele Aeriene Germane au activat miercuri sistemul de apărare aeriană Arrow 3, achiziționat de la Israel, ca parte a investițiilor germane sporite în apărarea aeriană și ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina, scrie „La Razon” (Spania).
07:10
Un deceniu de Brexit: Marea Britanie este în urmă cu creșterea economică și comerțul Euractiv.ro
La aproape un deceniu de la referendumul privind Brexit-ul, economia britanică continuă să se abată de la traiectoria sa de dinainte de 2016, marcând o eroziune lentă, dar constantă, a investițiilor, a productivității și a poziției sale globale.
07:10
„Signal Gate”. Șeful Pentagonului este acuzat că pune în pericol armata americană Euractiv.ro
O anchetă internă conchide că secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a pus în pericol operațiunile militare folosind semnalul Signal pentru a discuta despre atacuri în Yemen, scrie „L'Express” (Franța).
07:00
Macron îi cere lui Xi să ajute la încheierea războiului din Ucraina Euractiv.ro
În cursul vizitei pe care președintele Franței, Emmanuel Macron, a efectuat-o în China, liderul acestei țări, Xi Jinping, a spus că țara sa va avea un rol constructiv în privința încetării luptelor, scrie „The NewYork Times” (SUA).
06:40
Europa și Canada garantează achiziții de arme americane pentru Kiev Euractiv.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că este încrezător că aliații Ucrainei vor fi alocat 5 miliarde de dolari până la sfârșitul anului pentru achiziționarea de arme fabricate în SUA, notează „Euronews” (Italia).
06:30
Un cerc vicios: Europa se resemnează să lase viitorul Ucrainei și al său în mâinile lui Trump Euractiv.ro
Statele Unite demonstrează că sunt nerăbdătoare ca războiul să se încheie, dar nu au niciun interes ca acordul să fie benefic pentru Europa. Conflictul trebuie să se încheie acum, scrie „20 Minutos” (Spania), analizând consecințele acestei situații.
Acum 4 ore
06:20
Putin oferă noi detalii legate de planul de pace al lui Trump Euractiv.ro
Pacea în Ucraina este dificilă, dar posibilă – este prima concluzie a întâlnirii de la Moscova în care Vladimir Putin a discutat cu trimișii lui Donald Trump. Pe de altă parte, aflăm că propunerile SUA cuprind elemente inacceptabile pentru Rusia.
Acum 24 ore
18:00
Marea Britanie și Norvegia formează o alianță navală pentru a "vâna" submarine rusești Euractiv.ro
Regatul Unit și Norvegia au semnat un pact de apărare care le va permite să opereze o flotă comună pentru a vâna submarine rusești în Atlanticul de Nord.
13:40
Magistrați amenințați cu moartea s-au plâns Parchetului general, care a deschis dosare Euractiv.ro
Parchetul general anunță că joi, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă ÎCCJ a dispus efectuarea urmăririi penale față de trei suspecți, persoane fizice fără calitate specială.
11:00
Oana Țoiu, la Consiliul Ministerial al OSCE de la Viena Euractiv.ro
Ministra afacerilor externe, Oana Țoiu, participă participă la cea de-a 32-a reuniune a Consiliului Ministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), care are loc la Viena, în perioada 4-5 decembrie 2025.
09:30
Kremlinul și-a acordat 10 ani pentru a-i transforma pe ucraineni în „adevărați ruși” Euractiv.ro
În timp ce anunță capturarea Pokrovskului, Putin își acordă zece ani pentru a-i transforma pe ucrainenii din Donbas în „adevărați ruși”. Termenul apare în noua „Strategie Politică Națională de Stat”, scrie „Avvenire” (Italia).
09:00
Peste jumătate din ucraineni ar ieși în stradă în cazul unor cedări inacceptabile către Rusia Euractiv.ro
51,4% din ucraineni sunt pregătiți să protesteze public dacă Ucraina va accepta la negocierile de pace compromisuri inacceptabile, arată un sondaj Info Sapiens, realizat la comanda Centrului „Noua Europă” și citat de „Evropeiska Pravda” (Ucraina).
08:30
Ucraina respinge informațiile Bild privind „capturarea completă” a orașului estic Pokrovsk Euractiv.ro
Purtătorul de cuvânt al Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, maiorul Andri Kovaliov, a declarat că Forțele de Apărare ucrainene continuă operațiunea defensivă în Pokrovsk, regiunea Donețk, potrivit agenției de presă RBC (Ucraina).
Ieri
08:20
Active rusești înghețate: „Avem impresia că nu am fost înțeleși" Euractiv.ro
„Avem impresia" că nu am fost înțeleși, a declarat ministrul de externe, Maxim Prévot, la sosirea sa la sediul NATO miercuri, referindu-se la planul Comisiei Europene de a mobiliza active rusești înghețate în UE pentru a sprijini Ucraina.
08:00
„O discuție foarte utilă”: cu ce au plecat de la Moscova Witkoff și Kushner. O perspectivă rusească Euractiv.ro
Vladimir Putin s-a întâlnit pe 2 decembrie la Kremlin cu trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și cu investitorul american Jared Kushner. Temele de discuție au fost variantele de soluționare pașnică în Ucraina și cooperarea economică.
07:50
Ar putea Rusia să atace cu adevărat NATO în 2029? Euractiv.ro
Posibilitatea ca Rusia să poată lansa un atac împotriva unei țări membre NATO până la sfârșitul deceniului a devenit noul punct de referință în analizele de securitate europene, indică „Euronews” (Italia).
07:10
Rutte evită o ciocnire cu Putin, iar NATO e pregătită pentru orice Euractiv.ro
NATO așteaptă să vadă ce se întâmplă. Acesta este rezumatul rapid. Iar secretarul general Rutte a adoptat această poziție prudentă, relatează „20 Minutos” (Spania) avalanșa de declarații și amenințări care au urmat eșecului discuțiilor de la Moscova.
07:00
Atacul lui Putin e un ultimatum pentru Trump: „Trebuie să aleagă: Rusia sau Europa” Euractiv.ro
Putin îi transmite lui Trump un ultimatum geopolitic: să aleagă între Rusia și Europa, scrie „Corriere della Sera” (Italia) sub semnătura lui Marco Imarisio, care observă că mesajul Kremlinului precedă summitul cu emisarii Casei Albe.
06:50
Putin: „Dacă Europa vrea să lupte, vom fi pregătiți” Euractiv.ro
Dacă Europa vrea să înceapă un război, Rusia este „pregătită acum”, a declarat marți președintele rus Vladimir Putin, vorbind la un forum de investiții de la Moscova, notează „Euronews” (Italia).
06:40
Nou atac asupra conductei „Drujba”, folosită pentru livrările de petrol către Ungaria și Slovacia Euractiv.ro
O explozie a vizat din nou conducta rusească de petrol „Drujba”, pe secțiunea Taganrog-Lipețk, în apropiere de Kazinskie Vîselki, potrivit surselor Agenției de presă RBC (Ucraina).
06:30
Sfârșitul gazului rusesc în Europa se întrevede la finalul anului 2027 Euractiv.ro
Parlamentul European și Consiliul au convenit să interzică gazul rusesc până la sfârșitul anului 2027. Ungaria și Slovacia au primit prelungiri pentru gazoductele lor, scrie „Le Point” (Franța) într-un articol semnat de Emmanuel Berretta.
06:20
Fosta șefă a politicii externe a UE, Federica Mogherini, acuzată de fraudă cu fonduri europene Euractiv.ro
Presupusa fraudă ar face parte dintr-un program de formare de nouă luni pentru tinerii diplomați din statele Uniunii Europene, notează „Cadena SER” (Spania).
3 decembrie 2025
20:10
Oana Țoiu: România este un furnizor esențial de apărare și descurajare pe Flancul estic Euractiv.ro
Reprezentanții României, Turciei și Bulgariei au discutat miercuri la Bruxelles, în marja reuniunii miniștrilor de Externe din NATO, despre securitatea la Marea Neagră.
19:20
Rutte: Coordonare strânsă între NATO, Moldova și România în cazul dronelor rusești Euractiv.ro
Secretarul general al NATO Mark Rutte a calificat acțiunile Rusiei de încălcare a spațiului aerian al Aliaților și partenerilor Alianței drept "nesăbuite și inacceptabile".
19:00
Averea, afacerile și firmele inactive din jurul Ancăi Alexandrescu Euractiv.ro
Candidata „anti-sistem” susținută de AUR a fost parteneră de afaceri și deținea în 2019 cinci terenuri în coproprietate cu un afacerist conectat la rețeaua de generali MAI a anilor 2000.
18:00
"Formatul 5+2 nu mai este valabil”: Guvernul elaborează o strategie pentru reintegrarea R. Moldova Euractiv.ro
Guvernul de la Chișinău elaborează în prezent o strategie de reintegrare a R. Moldova, întrucât formatul de dialog "5+2" nu mai este valabil, a anunțat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, după ședința Guvernului de miercuri.
17:20
UE revizuiește își doctrina economică pentru a contracara amenințarea Chinei Euractiv.ro
Beijingul vizează în mod direct UE - după cum a declarat recent comisarul Séjourné - astfel că Executivul european propune o modificare a doctrinei economice europene.
16:20
Nicușor Dan: Avem toate scenariile la zi, coordonate cu NATO, în cazul unei invazii ruse Euractiv.ro
România are scenarii aprobate în CSAT pentru un eventual atac al rușilor, iar aceste scenarii sunt coordonate cu NATO, spune președintele Nicușor Dan.
15:50
România cumpără din Turcia o corvetă ușoară din clasa HISAR Euractiv.ro
Ceremonia de semnare a contractului interguvernamental de achiziție a corvetei ușoare din clasa HISAR de la Guvernul Republicii Turcia s-a desfășurat miercuri, la sediul Ministerului Apărării Naționale.
15:10
Întâlnire Putin-Witkoff: Nu s-a ajuns la "niciun compromis" privind teritoriile ocupate din Ucraina Euractiv.ro
Nu s-a ajuns la niciun "compromis" în problema spinoasă a teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina după o întâlnire la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff.
14:00
Oana Țoiu: România este un furnizor esențial de apărare și descurajare pe Flancul estic Euractiv.ro
Reprezentanții României, Turciei și Bulgariei discută miercuri la Bruxelles, în marja reuniunii miniștrilor de Externe din NATO, despre securitatea la Marea Neagră.
12:40
Sorin Grindeanu laudă candidatul PNL la Primăria Capitalei Euractiv.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a avut miercuri cuvinte de laudă la adresa lui Ciprian Ciucu, cel care este candidatul PNL la Primăria Capitalei.
10:50
Alegeri în București. Remus Ștefureac: „În loc să scadă, numărul nehotărâților crește” Euractiv.ro
Numărul bucureștenilor nehotărâți în privința votului pentru Primăria Capitalei a urcat brusc la aproape 18%, semnalând fie o cursă extrem de imprevizibilă, fie o tendință a unor alegători de a evita asumarea neparticipării.
10:30
Politico: Cum au intrat Kushner și Witkoff în jocul de război al lui Putin Euractiv.ro
Vladimir Putin a folosit un amestec de farmec, tergiversări calculate și amenințări directe pentru a le arăta trimișilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner poziția exactă a Rusiei în ceea ce privește pacea cu Ucraina, scrie „Politico” (Belgia).
09:00
„Enigma” succesului Beijingului explicat de o economistă chineză care a predat la Harvard Euractiv.ro
Fie că îi este sau nu meritul lui Donald Trump, China face prozelitism în întreaga lume. Admiratorii săi sunt în creștere, chiar și în Statele Unite, constată „Corriere della Sera” (Italia) care aduce în discuție cauzele succesului economic chinez.
08:30
Bitcoinul se prăbușește vertiginos, iar WSJ trage un semnal de alarmă: „A sosit iarna cripto” Euractiv.ro
Înghețarea criptomonedelor se face din nou simțită. „Wall Street Journal” o numește deschis o nouă „iarnă cripto” după ce Bitcoin, cea mai tranzacționată monedă digitală din lume, a pierdut peste 30% din valoare față de începutul lunii octombrie.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Creșterea sărăciei în UE: Care sunt țările afectate Euractiv.ro
Rata generală a sărăciei în blocul comunitar este în scădere, dar nu peste tot, constată publicația bulgară „Trud”, citând cele mai recente date statistice publicate de de Eurostat, oficiul specializat al Uniunii Europene.
08:00
Financial Times: BCE refuză să sprijine împrumutul rusesc de 140 de miliarde de dolari către Kiev Euractiv.ro
Banca Centrală Europeană (BCE) a refuzat să ofere o garanție pentru un împrumut de 140 de miliarde de euro acordat Ucrainei, bazat pe active rusești blocate, relatează „Financial Times”, citat de „La Repubblica” (Italia).
07:50
Un vas de transport sub pavilion rusesc a fost atacat în largul coastei Turciei Euractiv.ro
Un vas sub pavilion rusesc care transporta ulei de floarea-soarelui din Rusia către Georgia a fost atacat marți în largul coastei Turciei, în Marea Neagră, au confirmat autoritățile turce, scrie „La Razon” (Spania).
07:40
Atacuri mortale în Caraibe: Casa Albă încearcă să-l exonereze pe șeful Pentagonului Euractiv.ro
După câteva zile de controverse legate de rolul lui Pete Hegseth într-un atac american împotriva supraviețuitorilor unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe, Casa Albă a încercat luni să-l exonereze pe secretarul Apărării.
07:30
Germania și Polonia declară că securitatea lor este inseparabilă în fața amenințării rusești Euractiv.ro
Prim-ministrul polonez a indicat că a fost nevoie de timp pentru a-și convinge partenerii de necesitatea de a trata securitatea în această parte a Europei ca pe o sarcină comună, notează „La Razon” (Spania).
07:00
Zelenski îl acuză pe Putin că folosește discuțiile pentru a „slăbi sancțiunile” Euractiv.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat marți Rusia că folosește negocierile privind Ucraina pentru a încerca să „slăbească sancțiunile” împotriva Moscovei, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
06:50
Danemarca, această „țărișoară” care a devenit un model de sprijin pentru Ucraina Euractiv.ro
Având în vedere dimensiunile sale reduse, acest regat este țara care cheltuiește cel mai mult pentru a ajuta Kievul să reziste în fața invaziei rusești, scrie „L'Express” (Franța).
06:40
„Cred că vom reuși. ​​Demisia!” Președintele Radev a cerut unitate împotriva guvernanților Euractiv.ro
„Bulgarii au ridicat vocea împotriva fărădelegilor și a statului furat, împotriva unei guvernări cu bani, materiale compromițătoare (kompromat) și frică! Bulgaria are nevoie de o schimbare reală. Demisia este urgentă. Guvernul este blamat”.
06:30
Trump, Xi, Putin și cursa potentaților Euractiv.ro
Conducătorul chinez încheie anul într-o poziție mai bună decât omologii lui american și rus, își subtitrează „The Financial Times” (Marea Britanie) o analiză privind revigorarea stilului de mână forte în politica globală.
06:20
Psihologia europeană a slăbiciunii Euractiv.ro
E vremea ca Uniunea Europeană să renunțe la strategia ei eșuată: „reacționează, speră, repetă”, constată Steven Everts, director al EU Institute for Security Studies în „Politico” (Belgia).
2 decembrie 2025
16:10
Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea pe legea privind pensiile magistraților Euractiv.ro
Parlamentul s-a reunit marți în ședință comună pentru ca premierul Ilie Bolojan să își asume răspunderea pe legea privind pensiile magistraților.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.