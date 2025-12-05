Garda Naţională de Mediu a aplicat amenzi de aproape 2,5 milioane de lei pentru încălcarea normelor de poluare în regiunea Bucureşti-Ilfov

21:20

Peste 1.000 de persoane au fost evacuate dintr-un mall de pe Calea Floreasca din capitală, unde a izbucnit un incendiu cu degajări de fum la un transformator din interiorul unei camere tehnice de la subsol. Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență București – Ilfov, în prezent se lucrează la ventilarea spațiilor. La fața locului au […]