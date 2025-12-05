Ce fac studenții din Sibiu după absolvire: cei de la Calculatoare au salarii de peste 10.000 de lei, dublu față de cei de la Drept / La Teologie sunt absolvenți care ajung agenți de vânzări

Cel mai căutat profil al Facultății de Inginerie de la Sibiu este cel care generează și printre cele mai mari salarii pentru absolvenți. Este vorba de programul de studii „Calculatoare”, ai cărui absolvenți câștigă peste 10.000 de lei lunar, scrie Turnul Sfatului. În urma absolvenților de la Inginerie, din perspectiva salariilor, sunt absolvenții de la […] © G4Media.ro.

