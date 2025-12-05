Ce fac studenții din Sibiu după absolvire: cei de la Calculatoare au salarii de peste 10.000 de lei, dublu față de cei de la Drept / La Teologie sunt absolvenți care ajung agenți de vânzări
Cel mai căutat profil al Facultății de Inginerie de la Sibiu este cel care generează și printre cele mai mari salarii pentru absolvenți. Este vorba de programul de studii „Calculatoare", ai cărui absolvenți câștigă peste 10.000 de lei lunar, scrie Turnul Sfatului. În urma absolvenților de la Inginerie, din perspectiva salariilor, sunt absolvenții de la
O firmă din Bihor a săpat pentru apă și a dat de gaz metan și sulf / O lucrare ilegală / "Nu înțeleg de ce a mers la aproape 150 de metri" / Firma riscă o amendă de "zeci de mii de euro„
O firmă autorizată să facă astfel de lucrări, dar care a executat fără avize un foraj de apă într-o gospodărie din Sălard, la adâncime foarte mare, a declanșat erupția unei coloane de apă amestecată cu gaz metan și sulf, astfel că, pentru a proteja locuitorii casei, aceștia au fost evacuați și mutați la vecini, anunță
Vineri va avea loc tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial de fotbal din 2026, competiție unde România ar putea ajunge dacă va trece mai întâi de Turcia, iar mai apoi de învingătoarea dintre Kosovo și Slovacia. Meciul cu Turcia va avea loc în deplasare, la Istanbul, în data de 26 martie 2026. Dacă
Hervis își vinde afacerile din Ungaria și România către grupul britanic Frasers, care operează brandul Sports Direct
Magazinele Hervis din Ungaria vor funcţiona sub marca Sports Direct începând cu 2026, transmite Rador, care citează portalul maghiar Hirado. Compania „Kisalföld", proprietarul companiei Hervis, se retrage din Ungaria și România. Retailerul de articole sportive din Austria își va ceda filialele din ambele țări către grupul britanic Frasers, ca parte a unei reorganizări strategice. Magazinele
Italia înregistrează o creștere a numărului de vizitatori străini de Crăciun, cu 4 milioane de sosiri pe aeroporturi
Străinii adoră să-şi facă vacanţele în Italia, în special pe cele de Crăciun și de Revelion. Conform ultimelor estimări publicate de agenția ANSA, 4 milioane de turiști străini au rezervat deja zboruri în peninsulă, în lunile decembrie și ianuarie, pentru cheltuieli totale de 3,5 miliarde de euro (acestor călători li se vor alătura şi cei
Ocupant al locului șase în ierarhia mondială, John Higgins a avut parte de o eliminare dramatică de la UK Championship la snooker, multiplul campion mondial fiind învins în frame decisiv de Shaun Murphy. Scoțianul a condus la un moment dat cu 4-1, iar soarta învingătorului părea stabilită (Higgins mai avea nevoie de doar două frame-uri
Cum arată cu adevărat nava cumpărată de forțele navale române din Turcia: o platformă militară cu echipament complex
Analiză a publicației grecești Geostratigika, via Rador: Marea Neagră este în fierbere, iar România tocmai a făcut o mutare de șah-mat la care nimeni nu se aștepta să se finalizeze în acest mod. Bucureștiul a primit o navă cu totul nouă, care, deși inițial fusese construită pentru nevoile Marinei Militare a Turciei, a ajuns în final
Autostradă și cale ferată pe ruta Salonic-Alexandroupolis-București: acord pentru o axă considerată crucială de UE pentru mobilitatea militară. România, Bulgaria și Grecia au început un proiect comun ce prevede și trei noi poduri peste Dunăre
La Bruxelles a fost semnat joi un acord transnațional între România, Bulgaria și Grecia privind Coridorul Vertical Marea Egee-Marea Neagră, care va îmbunătăți conexiunile rutiere și feroviare între cele trei țări. Inițiativa își propune să consolideze cooperarea regională, să promoveze fluxurile comerciale și să consolideze securitatea și mobilitatea în Europa de Sud-Est, arată ERT News,
Aproape 2.000 de euro, salariul mediu la Aeroportul Iași / Consiliul județean a mărit salariile cu 5% / Lucrează aici aproape 180 de persoane
Veniturile Aeroportului Iași sunt prognozate să crească cu peste 5% în 2026, ajungând la 105,6 milioane lei. Regia are un număr mediu de 179 salariați, iar câștigul lunar pe angajat ar urma să sară de 9.500 lei. Rectificarea bugetară a fost aprobată în plenul CJ Iași, anunță Ziarul de Iași. Consiliul Județean Iași a aprobat
Strategia privind sectorul public, modificări la Codul Fiscal și măsuri privind PNRR, pe ordinea de zi a ședinței de guvern de vineri
Guvern – şedinţă: Strategia privind inovarea în sectorul public, modificări la Codul Fiscal, măsuri de implementare a PNRR Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de vineri aprobarea Strategiei naţionale privind inovarea în sectorul public 2026-2030, modificări ale Codului Fiscal în domeniul accizelor şi măsuri pentru implementarea PNRR. Astfel, Executivul va discuta un proiect
Traficul rutier este blocat sau îngreunat pe mai multe artere importante din România, vineri dimineață. Pe autostrada A3 circulația este îngreunată după un accident cu un camion. Pe DN 15B din Neamț traficul este complet blocat din cauza unui incendiu la un TIR. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române avertizează șoferii să circule
Mai multe localități din Ungaria ajută Băile Tușnad să-și refacă spațiile verzi / O treime din parcuri au fost distruse de o vijelie / Primar: Suntem 470 de persoane, bugetul nu e prea mare. Mai avem încă o groază de treburi, și cu urșii…
30% din suprafața parcurilor și a spațiilor verzi din stațiunea harghiteană Băile Tușnad au fost distruse în acest an din cauza unei vijelii puternice ce a pus la pământ peste o sută de arbori, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș. Autoritățile locale au curățat ulterior zona și au tăiat copacii afectați,
Spitalul Județean Constanța a făcut reguli pentru cei care vin cu donații pentru pacienți / "Nu primim alimente, dulciuri, sucuri sau alte produse destinate consumului"
Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța a transmis un comunicat cu privire la regulile de urmat pentru cei care doresc să ofere cadouri pacienților internați. Fără alimente, anunță conducerea spitalului, transmite Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța. „În această perioadă, în care gesturile de bunătate și generozitate sunt tot mai frecvente, dorim
Ada Solomon a devenit președinta board-ului Academiei Europene de Film / Este prima româncă aleasă în acest board / Are în palmares și 9 trofee Gopo pentru "Cel mai bun film"
Ada Solomon, recunoscută pentru o carieră de peste 25 de ani în cinematografie, a fost aleasă președintă a consiliul de administrație al Academiei Europene de Film, în urma voturilor exprimate de cei peste 5.400 de profesioniști din cinematografie membri ai Academiei. Mandatul de doi ani va începe la 1 ianuarie 2026, anunță Agenția de presă
Ultima zi de campanie pentru Primăria Capitalei / Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general / Ordinea candidaților pe buletinul de vot
Vineri este ultima zi în care cei 17 candidaţi aflaţi în competiţia pentru fotoliul de primar general al Capitalei mai pot să îşi prezinte oferta electorală în faţa bucureştenilor, transmite Agerpres. Campania electorală a început pe 22 noiembrie şi se încheie sâmbătă, la ora 7:00. În cele două săptămâni, candidaţii au încercat să convingă electoratul
Fernando Alonso, gluma zilei înainte de finala F1: „De 19 ani nu câștigă cel mai bun pilot"
Fernando Alonso a detensionat puțin atmosfera încordată din Formula 1, ibericul stârnind hohote de râs la o întâlnire cu presa. Întrebat dacă este posibil ca noul campion să nu fie neapărat cel mai bun de pe grila de start, Alonso a spus că acest lucru se întâmplă de 19 ani. Aluzie la momentul în care
Cel mai tânăr jucător din istoria șahului: Un copil de trei ani și șapte luni din India obține un rating oficial
Indianul Sarwagya Singh Kushwaha a devenit cel mai tânăr jucător din istoria șahului care a obținut un rating oficial FIDE, la vârsta de trei ani, șapte luni și 20 de zile, potrivit The Guardian, citat de Mediafax. Micul șahist a depășit recordul anterior al compatriotului său Anish Sarkar, care avea trei ani, opt luni și
Trump a redus permisele de muncă pentru refugiați, solicitanți de azil sau alți migranți de la 5 ani la doar 18 luni / Măsura, după ce a înghețat cererile cetățenilor din 19 țări
Administrația Trump a redus joi valabilitatea permiselor de muncă pentru refugiați, solicitanți de azil și alți migranți la doar 18 luni, intensificând măsurile anti-imigrare la doar două zile după ce a înghețat cererile cetățenilor din 19 țări, potrivit France24, citată de Mediafax. Administrația președintelui american Donald Trump a redus joi la 18 luni, de la
Patru morți într-un alt atac american asupra unei nave care ar fi transportat droguri / Peste 85 de persoane au fost ucise în ultimele luni, în atacuri asupra ambarcațiunilor, sub pretextul traficului de droguri
Potrivit Southcom, comandamentul american pentru America Latină și Caraibe, nava „transporta narcotice ilicite și tranzita o rută cunoscută pentru traficul de droguri în Pacificul de Est", potrivit Le Figaro, citat de Mediafax. Statele Unite au efectuat joi un nou atac în Pacific împotriva unei nave folosite, potrivit Washingtonului, de traficanți de droguri, ucigând patru persoane,
O activistă din California, condamnată la închisoare
O tânără activistă pentru bunăstarea animalelor din California, care a luat patru găini de la o importantă crescătorie de păsări de curte Perdue Farms, a fost condamnată la 90 de zile de închisoare după ce a fost găsită vinovată de conspirație, încălcarea proprietății și alte acuzații, transmite Mediafax. Zoe Rosenberg, în vârstă de 23 de […] © G4Media.ro.
De la târguri de carte și activități pentru copii, la expoziții de artă și proiecții cinematografice, ai o mulțime de opțiuni pentru toate gusturile, transmite București FM preluat de Rador. Târguri de Crăciun în București Perioada: noiembrie 2025 – ianuarie 2026 Acces: Majoritatea târgurilor sunt gratuite Fiecare târg are propriul său farmec, de la instalații […] © G4Media.ro.
Zeci de mii de pinguini africani au murit din cauza pescuitului excesiv și a schimbărilor climatice # G4Media
Două dintre cele mai importante colonii de reproducere din apropierea orașului Cape Town s-au prăbușit între 2004 și 2011, provocând moartea a aproximativ 62.000 de păsări, potrivit acestui studiu realizat de Universitatea din Exeter, transmite Mediafax. Printre cauze se numără pescuitul excesiv și schimbările climatic. Pinguinii africani care trăiesc pe coastele Africii de Sud au […] © G4Media.ro.
Coțcărie imobiliară: Tribunalul Ilfov plătește la noul sediu chirie cu 50% mai mare decît prețul pieței, iar contractul e secret / Directoarea economică a instanței e nepoata Liei Savonea, șefa Înaltei Curți # G4Media
O aparent sulfuroasă afacere imobiliară se desfășoară de ceva luni la Tribunalul Ilfov: instanța a închiriat un sediu nou la un preț suspect de mare, dar refuză să arate public detaliile contractului. În schimb, cere imperativ Ministerului Justiției, inclusiv printr-un proces, să-i achite factura. Pe rolul Curții de Apel București se află un proces de […] © G4Media.ro.
O navă a marinei irlandeze a observat până la cinci drone care operau în apropierea traiectoriei de zbor a avionului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în timp ce acesta sosea luni pentru o vizită de stat în Irlanda, au scris joi publicațiile irlandeze, transmite Reuters. Observarea a declanșat o alertă majoră de securitate, în contextul temerilor […] © G4Media.ro.
Diana Buzoianu spune că a fost amenințată de un oficial al Companiei ESZ, în contextul situația crizei de apă din Prahova: Pe mine nu mă intimidează lucrurile astea # G4Media
Într-o emisiune la Digi24, ministra Mediului Diana Buzoianu a afirmat că a primit amenințări din partea directorului companiei Exploatare Sistem Zonal (ESZ), în contextul crizei de apă din județul Prahova. „Pe mine nu mă intimidează lucrurile astea. Dacă aş fi fost speriată nu începeam nici reforma în Romsilva, nici reforma în Apele Române”, a comentat […] © G4Media.ro.
În plină campanie electorală, premierul ungar Viktor Orbán anunță o majorare a salariului minim cu 11% și a salariului minim garantat cu 7% # G4Media
În plină campanie electorală (anul viitor în aprilie au loc alegerile legislative în Ungaria), premierul Viktor Orbán a anunțat joi într-o conferință de presă un acord privind majorarea salariului minim și a salariului minim pe economie, „700.000 de familii” urmând să beneficieze direct de această creștere. „După lungi luni de negocieri, s-a ajuns la un […] © G4Media.ro.
Racheta balistică intercontinentală RS-28 Sarmat a Rusiei — prezentată de Vladimir Putin ca o „armă cu adevărat unică” — s-a prăbușit la câteva momente după lansare, în timpul unei testări # G4Media
Racheta rusă RS-28 Sarmat s-a prăbușit la scurt timp după lansare, provocând o minge de foc toxică și un crater în apropierea bazei aeriene Dombarovsky, relatează https arstechnica.com. Eșecul continuă seria consecutivă de nereușite de la primul test aparent din 2022. Racheta, proiectată să parcurgă aproape 4.000 de mile cu focoase nucleare, abia a depășit […] © G4Media.ro.
SUA acordă prioritate vizelor pentru fanii care călătoresc la Cupa Mondială sau Jocurile Olimpice # G4Media
Administrația Trump a dat instrucțiuni ambasadelor și consulatelor SUA din întreaga lume să acorde prioritate cererilor de viză din partea străinilor care doresc să viziteze Statele Unite pentru a investi sau pentru a participa la Cupa Mondială din 2026 sau Jocurile Olimpice din 2028, scrie AP, citată de Mediafax. Într-o serie de telegrame trimise săptămâna […] © G4Media.ro.
Asistenţii conversaţionali bazaţi pe AI sunt capabili să schimbe părerile alegătorilor, dezvăluie două studii ştiinţifice # G4Media
Asistenţii conversaţionali bazaţi pe inteligenţa artificială (AI) pot fi deosebit de convingători în a determina un alegător să îşi schimbe opinia politică, chiar şi atunci când aceste programe informatice se bazează pe informaţii eronate, potrivit concluziilor formulate în două studii ştiinţifice publicate joi, informează AFP. Cele două studii, apărute în revista americană Science şi în […] © G4Media.ro.
Serialul „Heweliusz”, cea mai mare producție poloneză a Netflix, a adus economiei țării aproape 20 de milioane de euro / Serialul povestește naufragiul feribotului MS Jan Heweliusz din 1993 # G4Media
Heweliusz, o serie recentă despre un dezastru maritim real, care a fost cea mai scumpă producție poloneză a Netflix, a contribuit cu 78 de milioane de zloți (18,4 milioane de euro) la economia țării și a susținut peste 600 de locuri de muncă, potrivit unui raport al firmei de cercetare Oxford Economics, scrie Notes from […] © G4Media.ro.
Ce legătură este între erupția unui vulcan și ciuma neagră care a bântuit Europa medievală și a omorât milioane de oameni # G4Media
O erupție vulcanică în jurul anului 1345 ar fi putut declanșa o reacție în lanț care a declanșat cea mai mortală pandemie din Europa, Moartea Neagră, spun oamenii de știință, transmite BBC. Indiciile păstrate în inelele copacilor sugerează că erupția a declanșat un șoc climatic și a dus la o serie de evenimente care au […] © G4Media.ro.
Regizorul Vlad Cristache refuză prelungirea mandatului de manager interimar la Teatrul Excelsior / Primarul general interimar nu a mai prelungit mandatul, decizia a fost schimbată în urma presiunii publice # G4Media
Regizorul Vlad Cristache a anunțat că refuză prelungirea mandatului de manager interimar al Teatrului Excelsior, în contextul tensiunilor apărute după decizia Primăriei Capitalei de a nu-i mai prelungi mandatul de la 1 decembrie, transmite Mediafax. „Mi s-a propus astăzi prelungirea mandatului de manager interimar al Teatrului Excelsior… bineînțeles în urma presiunii publice de ieri”, a […] © G4Media.ro.
Ministrul Mediului, despre criza apei: Luni va putea să înceapă să curgă apa care este tratată, nu va ajunge în același timp în toate localitățile / DSP va avea ultimul cuvânt # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că luni va fi reluată furnizarea apei în localitățile prahovene afectate de criza de la barajul de la Paltinu. Ea a declarat joi seara la Digi 24 că DSP va avea ultimul cuvânt pentru reluarea furnizării apei. „Începând de luni, eu cred că dacă ne încadrăm pe calendar și […] © G4Media.ro.
A fost condamnat pentru antisemitism Remigijus Žemaitaitis, liderul unui partid populist din Lituania, aflat la guvernare / Politicianul a primit amendă de 5000 de euro și riscă să piardă funcția de deputat # G4Media
Remigijus Žemaitaitis, liderul partidului populist lituanian „Dawn of Nemunas”, aflat la guvernare, a fost găsit vinovat de incitare la ură împotriva evreilor și de minimalizarea Holocaustului, într-o decizie a Curții Regionale din Vilnius, relatează Politico. Într-o hotărâre pronunțată joi, instanța arată că declarațiile sale publice „au batjocorit poporul evreu, l-au denigrat și au încurajat ura […] © G4Media.ro.
Parchetul din Polonia cere parlamentului să examineze posibilitatea trimiterii în judecată a fostului premier Morawiecki şi a doi ex-miniştri / Care sunt capetele de acuzare # G4Media
Procurorul general al Poloniei a anunţat că a cerut joi parlamentului să examineze posibilitatea judecării fostului şef al guvernului naţionalist Mateusz Morawiecki şi a doi dintre miniştrii acestuia pentru abuz de putere, transmite AFP, citată de Agerpres. Împotriva celor trei au fost deschise ‘proceduri’, a scris pe reţeaua socială X Waldemar Zurek, care este şi […] © G4Media.ro.
Garda Naţională de Mediu a aplicat amenzi de 2,46 milioane de lei pentru combaterea poluării aerului în Bucureşti-Ilfov # G4Media
Garda Naţională de Mediu (GNM) a aplicat anul acesta amenzi de 2,46 milioane de lei pentru combaterea poluării aerului în regiunea Bucureşti-Ilfov, traficul rutier fiind responsabil în cea mai mare parte, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituţiei „GNM a desfăşurat, în cursul anului 2025, acţiuni ferme, coordonate şi susţinute pentru monitorizarea şi […] © G4Media.ro.
Biroul Electoral dispune eliminarea unei postări VIDEO de pe platforma Facebook în care apar candidatul USR Cătălin Drulă împreună cu președintele Nicușor Dan / Cum argumentează BEM decizia # G4Media
Biroul Electoral al municipiului București a dipus, joi, eliminarea de pe Facebook a unui clip în care apar candidatul USR Cătălin Drulă și Președintele Nicușor Dan pe motiv că postare reprezintă un material publicitar politic, mesajul prezentat fiind destinat să influențeze oțiunea de vot în favoarea candidatului susținut de șeful statului. BEM notează că președintele […] © G4Media.ro.
Candidata susținută de AUR la Primăria Capitalei: Salariu de circa 28.000 de lei/lună la Realitatea / Nu declară niciun cont bancar # G4Media
Candidata independentă care are susținerea AUR pentru Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, și-a depus declarația de avere la dosarul de candidatură. Din document reiese că aceasta nu declară absolut niciun cont bancar. Singurul venit declarat este salariul de la Realitatea, pentru intervalul ianuarie – decembrie 2024, suma ridicându-se la 333.008 de lei (peste 27.000 lei/luna). În […] © G4Media.ro.
Drulă: De 3 zile, surse PNL intoxică cu informația falsă despre retragerea mea. Trompeta Robert Turcescu preia și răspândește acest fake news # G4Media
Candidatul USR la Primăria București, Cătălin Drulă afirmă că de 3 zile, “surse” PNL intoxică cu informația falsă despre retragerea sa din competiția electorală. „Astăzi, trompeta Robert Turcescu preia și răspândește acest fake news. Oameni buni – vă spun un lucru pe care îl știu și ei și de-aia sunt atât de disperați: dacă toți […] © G4Media.ro.
Ministrul de externe, după decizia SUA de a prelungi derogarea pentru stațiile Lukoil din afara Rusiei: Benzinăriile pot funcționa legal, pot plăti salarii și achiziționa stocuri până în aprilie 2026 / Se permite explicit vânzarea sau lichidarea operațiunilor # G4Media
Ministrul de externe, Oana Țoiu, a scris într-0 postare pe platofma X că decizia administrației Trump de a prelungi derogarea pentru stațiile de alimentare cu combustibil Lukoil PJSC din afara Rusiei are drept consecință pentru România faptul că benzinăriile pot funcțional legal, pot plăti salarii și pot achiziționa stocuri până în aprilie 2026. În plus, […] © G4Media.ro.
Președintele rus Vladimir Putin a contestat presiunile puternice exercitate de SUA asupra Indiei pentru a nu cumpăra combustibil rusesc, în condițiile în care SUA ar putea face acest lucru, la începutul unei vizite de stat de două zile, în cadrul căreia a fost întâmpinat la sosire de premierul indian Narendra Modi, scrie Reuters. Putin a […] © G4Media.ro.
Olanda, Spania și Irlanda boicotează Eurovision 2026 după ce Israelului i s-a permis să participe din cauza războiului din Gaza # G4Media
Spania, Olanda și Irlanda vor boicota Eurovision 2026, după ce Israelului i s-a permis să participe în concurs, relatează BBC. Între timp și Slovenia a anunțat că se altăură boicotului. BBC a deschis o sesiune live dedicată acestui subiect. Vom actualiza informațiile pe măsură cele se actualizează. Primele două țări se numără printre statele care […] © G4Media.ro.
Vaccinurile anti-COVID-19 cu ARN mesager nu au cauzat nicio creştere a mortalităţii, arată un studiu realizat în Franţa / Mortalitatea generală a fost mai mare în grupul celor care nu s-au vaccinat # G4Media
Vaccinurile anti-COVID-19 nu au cauzat creşterea mortalităţii în Franţa de la apariţia lor pe piaţă la începutul anului 2021, arată joi un studiu care contrazice teoriile false promovate de cercurile sceptice faţă de vaccinare, informează AFP, citată de Agerpres.„Vaccinurile cu ARN mesager (ARNm) dezvoltate împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate din toate cauzele pe […] © G4Media.ro.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat joi numirea secretarului (consilierului) său militar la conducerea Mossad (Serviciul de informaţii externe al Israelului), un ofiţer superior străin de lumea serviciilor secrete, relatează AFP, conform Agerpres. General-maiorul Roman Gofman urmează să-i succeadă actualului şef al Mossad, David Barnea, al cărui mandat de cinci ani se încheie în iunie […] © G4Media.ro.
BREAKING Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind combaterea extremismului deși CCR i-a respins seziarea de neconstituționalitate / ”Unele articole pot fi interpretate abuziv, ceea ce ar putea transforma în infractori persoane fără legătură cu extremismul” # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, joi, pe Facebook, că a transmis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică Ordonanța de Urgență 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de […] © G4Media.ro.
Președintele CJ Călărași, Vasile Iliuţă avertizează că a cedat un vad neautorizat dintre Budești și Crivăț: Situația ridică mari semne de întrebare privind modul în care sunt evaluate riscurile asupra infrastructurii locale și asupra comunităților # G4Media
Președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, avertizează că o situație critică s-ar putea întâmpla și în județul său, informând că un vad neautorizat dintre Budești și Crivăț a cedat în urma deversărilor de la barajul Mihăilești. „Vadul era deja închis circulației, astfel că oamenii nu au fost în pericol, dar situația ridică mari semne de […] © G4Media.ro.
Expert în energie: Hidroenergia a salvat România de la colapsul sistemului energetic românesc, după incidentul de la Barajul Paltinu # G4Media
Hidroenergia a salvat România în ultimele 24 de ore de la colapsul sistemului energetic, după incidentul de la Barajul Paltinu şi oprirea Centralei Electrotermice de la Brazi, exact în momentul în care vântul şi soarele au dispărut complet din balanţa electroenergetică naţională, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, transmite Agerpres. „Aceasta este realitatea […] © G4Media.ro.
Colegiul Medicilor: Criza apei din Prahova afectează în mod direct şi cabinetele medicilor de familie şi de ambulatoriu # G4Media
Criza apei din judeţul Prahova afectează, pe lângă spitalele din judeţ, şi cabinetele medicilor de familie şi de ambulatoriu, atrag atenţia reprezentanţii Colegiului Medicilor din România (CMR), relatează Agerpres. Cătălina Poiană, preşedinta CMR, a avut joi o discuţie cu preşedinta Colegiului Medicilor Prahova, Mihaela Petrovici, în care s-a discutat despre dificultăţile întâmpinate în judeţ ca […] © G4Media.ro.
Un tramvai a deraiat la Iași, după producerea unui accident rutier în care au fost implicate o autoutilitară și un autoturism # G4Media
Pompierii din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” Iași au intervenit joi după-masa pentru gestionarea unui accident rutier produs în municipiul Iași, pe strada Palat, în zona Pizzeriei Domnești. În eveniment au fost implicate un tramvai, un autoturism și o autoutilitară. La momentul apelului nu au fost anunțate victime. La locul solicitării s-au […] © G4Media.ro.
