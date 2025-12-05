Colierul cu un ou Fabergé înghițit de un hoț în Noua Zeelandă, recuperat după o așteptare de șase zile

22:40

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu a spus joi seara, în exclusivitate la Digi24, că Bogdan Chițescu, directorul general al companiei ESZ, compania care tratează apa din lacul Paltinu și o livrează operatorilor regionali din Dâmbovița și Prahova, nu își va da demisia, pentru că el se consideră „de neatins”. În plus, ministrul Mediului a dezvăluit faptul că a fost amenințată de acesta într-o ședință care a avut loc la Prefectura Prahova. „De la prima ședință care a avut loc sâmbătă, amenința în stânga și în dreapta, că dacă mă ating de el va urca toate sindicatele în capul meu, pentru că el este foarte periculos și are foarte multă susținere”, a spus Diana Buzoianu. Reamintim că peste o sută de mii de români din Prahova și Dâmboviţa au rămas fără apă potabilă.