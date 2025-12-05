Mărturiile a trei soldați ruși care au dezertat: Putin vrea sânge. Este o anihilare a populației ruse de către propriul său președinte
Digi24.ro, 5 decembrie 2025 09:20
Soldatul rus a intrat într-o casă abandonată, a ales o cameră mică, a aruncat o grenadă în ea și a întins brațul stâng. Explozia i-a sfâșiat membrul cu șrapnelul. Câteva săptămâni mai târziu, stătea într-un spital, senzația care îl domina nu era durerea arzătoare, ci ușurarea copleșitoare. Împotriva tuturor probabilităților, ieșise viu de pe câmpurile de luptă din estul Ucrainei, relatează The Times.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
10:00
„O decizie va fi luată în viitorul apropiat”. Volodimir Zelenski a început să-i caute un înlocuitor lui Andrii Iermak # Digi24.ro
În discursul său de joi seara, Volodimir Zelenski a anunțat că a avut întâlniri cu candidații la funcția de șef al cabinetului președintelui, înlocuindu-l pe Andrii Iermak, care și-a prezentat demisia la scurt timp după ce autoritățile anticorupție l-au implicat în scandalul de fraudă la scară largă de la operatorul rețelei electrice de stat Ukrenergo, relatează Kyiv Post.
10:00
SUA au aprobat o vânzare masivă de bombe către Canada. Unele ar contribui la „ameliorarea capacităţii militare a unui aliat al NATO” # Digi24.ro
Statele Unite ale Americii au anunţat că au aprobat vânzarea de bombe în valoare totală de 2,68 de miliarde de dolari către Canada, în pofida relaţiilor tensionate între cele două ţări vecine, informează AFP.
Acum 30 minute
09:40
Cel mai mare centru de pământuri rare din Europa, ridicat la granița cu Rusia, în Estonia. UE vrea să-și reducă dependența de China # Digi24.ro
Europa accelerează construcţia celei mai mari uzine de procesare de pământuri rare de pe continent, situată chiar la graniţa cu Rusia, în încercarea de a reduce dependenţa strategică de China în aprovizionarea cu magneţi esenţiali pentru tehnologiile moderne, relatează CNBC, potrivit News.ro.
Acum o oră
09:30
Momentul în care unitatea de elită ucraineană „Ghosts” distruge un avion MiG-29 rus și sisteme radar în Crimeea # Digi24.ro
Unitatea de elită ucraineană „Ghosts” a declarat că a distrus un avion de vânătoare rus MiG-29 la aerodromul militar Kacha din Crimeea.
09:20
Mărturiile a trei soldați ruși care au dezertat: Putin vrea sânge. Este o anihilare a populației ruse de către propriul său președinte # Digi24.ro
Soldatul rus a intrat într-o casă abandonată, a ales o cameră mică, a aruncat o grenadă în ea și a întins brațul stâng. Explozia i-a sfâșiat membrul cu șrapnelul. Câteva săptămâni mai târziu, stătea într-un spital, senzația care îl domina nu era durerea arzătoare, ci ușurarea copleșitoare. Împotriva tuturor probabilităților, ieșise viu de pe câmpurile de luptă din estul Ucrainei, relatează The Times.
09:20
Colierul cu un ou Fabergé înghițit de un hoț în Noua Zeelandă, recuperat după o așteptare de șase zile # Digi24.ro
Poliţia din Noua Zeelandă a declarat, vineri, că a recuperat un pandantiv cu un ou Fabergé inspirat din James Bond după şase zile în care l-a monitorizat atent pe bărbatul acuzat că a înghiţit bijuteria, într-un magazin din Auckland, relatează AP, potrivit News.ro.
Acum 2 ore
08:50
Un avion de pasageri a luat foc pe un aeroport în Brazilia. Aeronava Airbus A320 se pregătea de decolare când cabina s-a umplut brusc de fum, iar pasagerii au văzut flăcări sub aripă, prin geamuri.
08:50
Alexus Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate: „Europa se va descurca foarte bine cu mai puține trupe americane” # Digi24.ro
Reducerea numărului de soldați americani din Europa nu va afecta apărarea continentului, a declarat generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa ale NATO, respingând îngrijorările legate de angajamentul SUA față de alianță.
08:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 5 decembrie
08:40
Înalta Curte de Casație și Justiție decide astăzi dacă sesizează CCR în legătura cu legea privind pensiile magistraților # Digi24.ro
Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se reunesc vineri pentru a decide cu privire la proiectul de lege care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi şi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.
08:40
Un bărbat de 42 de ani a fost înjunghiat mortal în urma unui conflict care a avut loc pe o stradă din Galați. Agresorul are 70 de ani și a fost reținut.
08:40
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. Meteorologii au actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 08 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026. Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în toată țara și foarte puține ploi, cu excepția începutului de ianuarie, când precipitațiile revin la valori apropiate de cele obișnuite.
08:30
Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 are loc astăzi! România află pe cine poate întâlni, dacă va câștiga play-off-ul # Digi24.ro
Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 are loc azi, de la ora 19:00, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC.
08:10
Alegeri locale 2025: Bucureștenii fără acte valabile pot obține documente cu prioritate înainte de votul pentru Primarul General # Digi24.ro
Pentru a se asigura că toți bucureștenii își pot exercita dreptul de vot la alegerile locale parțiale pentru Primarul General, programate pe 7 decembrie 2025, Primăria Municipiului București coordonează activitatea serviciilor publice comunitare ale sectoarelor și facilitează eliberarea cu prioritate a actelor de identitate
Acum 4 ore
08:00
Opoziția depune astăzi moțiunea de cenzură „România Nu Este de Vânzare - Un Guvern fără USR” # Digi24.ro
Opoziţia depune vineri o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulată „România Nu Este de Vânzare - Un Guvern fără USR”, ca reacţie la asumarea răspunderii Executivului pentru legea pensiilor magistraţilor. Senatorul grupului Pace - Întâi România, Ninel Peia a declarat încă de miercuri pentru News.ro că iniţiatorii au deja 119 semnături. Moţiunea nu are, însă, şanse să treacă.
07:40
Vremea se anunță schimbătoare în primul weekend de iarnă. Vântul va prinde putere în toată țara, iar astăzi temperaturile vor atinge 16°C, dar de sâmbătă vor scădea în majoritatea regiunilor.
07:10
Rusia acuzată că a trimis copii ucraineni răpiți într-un lagăr din Coreea de Nord. Acolo au învățat „să distrugă cotropitorii japonezi” # Digi24.ro
Forțele ruse au răpit cel puțin doi copii ucraineni și i-au transferat într-o tabără din Coreea de Nord, potrivit mărturiei depuse în fața unei subcomisii a Congresului SUA.
07:10
Marea necunoscută a Kremlinului. Ce dezvăluie negocierile SUA-Rusia despre starea de spirit a lui Putin și intențiile sale în Ucraina # Digi24.ro
După aproape patru ani de la începutul războiului din Ucraina, în ciuda pierderilor uriașe suferite de Rusia pe câmpul de luptă și pe plan economic, președintele rus Vladimir Putin pare convins că poate obține victoria și că acum nu este momentul să se oprească. Ce alte lucruri ne dezvăluie ultima rundă de negocieri despre starea de spirit a lui Putin și intențiile sale în privința conflictului din Ucraina?
07:10
Liderii Uniunii Europene au sosit pe 23 octombrie la un summit în Bruxelles, udat de ploaie, pentru a-l întâmpina pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu un cadou de care avea mare nevoie: un împrumut uriaș de aproximativ 140 de miliarde de euro, garantat cu active rusești înghețate într-o bancă belgiană. Aceasta ar fi suficientă pentru a menține țara sa asediată în lupta împotriva forțelor invadatoare rusești pentru cel puțin următorii doi ani.
07:10
România, în topul mondial la competențe în limba engleză. Ce țară din UE conduce clasamentul # Digi24.ro
România se clasează pe locul 11 în lume în EF English Proficiency Index 2025, cu un nivel „foarte ridicat” de competențe în limba engleză. În timp ce țara noastră urcă în clasament, Olanda își menține poziția de lider global, într-un context în care citirea și ascultarea rămân punctele forte ale europenilor, iar vorbirea și scrierea continuă să prezinte provocări.
07:10
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E NATO pregătită pentru o asemenea ipostază? Nu!” # Digi24.ro
Virgil Bălăceanu, general în rezervă, a vorbit joi seară, la Digi24, despre două scenarii posibile dacă rușii reușesc să ajungă la Gurile Dunării, și avertizează că NATO nu este pregătită pentru niciunul dintre acestea. Explicațiile acestuia vin după ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat că își dorește să cucerească tot sudul și estul Ucrainei.
07:10
Alegeri locale 2025: Cum se votează pentru primăria Capitalei dacă nu ești în București în ziua scrutinului # Digi24.ro
Votul pentru primarul general al Capitalei se poate exprima doar la secția corespunzătoare sectorului de domiciliu sau reședință. Alegătorii care se află în alt sector al Bucureștiului sau în alt județ nu pot participa la scrutin.
07:10
Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung, arată un studiu amplu realizat în Franța # Digi24.ro
Un studiu francez de amploare confirmă: vaccinurile cu ARN mesager (ARNm) împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung, indiferent de cauză. Realizat de EPI-PHARE (grup de interes științific), acest studiu este primul din lume care a urmărit timp de patru ani aproape 29 de milioane de persoane cu vârste cuprinse între 18 și 59 de ani, vaccinate sau nu împotriva COVID-19.
07:10
O companie franceză este acuzată că a plătit soldații care au organizat un masacru într-o țară din Africa. „330 au fost decapitați” # Digi24.ro
Un raport olandez confirmă masacrul de la proiectul gazier TotalEnergies din Mozambic. O anchetă finanțată de guvern susține afirmațiile martorilor raportate pentru prima dată de POLITICO.
Acum 12 ore
00:30
Ministrul Mediului exclude să demisioneze după scandalul apei potabile: Nu poţi să ştergi în câteva luni 35 de ani de nepăsare # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi seara, la Digi24, că nu îşi dă demisia în urma scandalului privind întreruperea furnizării apei potabile în localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, ea arătând că responsabilitatea nu se află la minister, ci la instituţii de la nivel local, unele create pentru a oferi nişte sinecuri unor persoane.
00:30
Autoritatea rusă de supraveghere a comunicațiilor, Roskomnadzor, a intensificat campania împotriva platformelor de mesagerie străine, blocând Snapchat joi, la doar câteva ore după ce a restricționat accesul la serviciul FaceTime al Apple, scrie The Moscow Times.
4 decembrie 2025
23:40
Accident ca-n filme: O mașină a zburat ca o rachetă după ce a lovit un sens giratoriu din Oradea # Digi24.ro
Imagini incredibile surprinse de o cameră de supraveghere într-o intersecție din Oradea. Un șofer a zburat ca o rachetă peste un sens giratoriu din oraș.
23:40
Ucraina a atacat conducta Drujba pentru a cincea oară în acest an. Aceasta aprovizionează Slovacia și Ungaria # Digi24.ro
Armata ucraineană a atacat conducta de petrol Drujba din Rusia în această săptămână, au declarat miercuri surse din serviciile de informații militare din Kiev pentru mass-media, marcând cel puțin al cincilea atac asupra acestei rute cheie de aprovizionare în acest an, relatează The Moscow Times.
22:40
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune că e un om periculos și are susținere politică # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu a spus joi seara, în exclusivitate la Digi24, că Bogdan Chițescu, directorul general al companiei ESZ, compania care tratează apa din lacul Paltinu și o livrează operatorilor regionali din Dâmbovița și Prahova, nu își va da demisia, pentru că el se consideră „de neatins”. În plus, ministrul Mediului a dezvăluit faptul că a fost amenințată de acesta într-o ședință care a avut loc la Prefectura Prahova. „De la prima ședință care a avut loc sâmbătă, amenința în stânga și în dreapta, că dacă mă ating de el va urca toate sindicatele în capul meu, pentru că el este foarte periculos și are foarte multă susținere”, a spus Diana Buzoianu. Reamintim că peste o sută de mii de români din Prahova și Dâmboviţa au rămas fără apă potabilă.
22:20
BEC cere eliminarea unui videoclip electoral filmat la Palatul Cotroceni, în care apar Cătălin Drulă și Nicușor Dan. Iată de ce # Digi24.ro
Biroul Electoral de Circumscripţie Bucureşti a cerut eliminarea videoclipului filmat la Cotroceni în care apar candidatul USR la Primărie Cătălin Drulă, preşedintele Nicuşor Dan şi Vlad Voiculescu, consilier prezidenţial onorific şi liderul USR Bucureşti. BEC a argumentat că materialul este conceput să influenţeze rezultatul unor alegeri sau un comportament de vot politic, relatează News.ro.
22:10
Eurovision 2026, marcat de boicoturi: Patru țări au anunțat că se retrag, după ce Israelul a primit permisiunea să participe la concurs # Digi24.ro
Israelul va putea să participe, dacă doreşte, la ediţia din 2026 a concursului Eurovision, care va avea loc la Viena, a anunţat joi Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (European Broadcasting Union - EBU) la finalul unei reuniuni organizate la Geneva. Decizia a fost urmată imediat de anunţuri privind boicotarea concursului de anul viitor de către difuzorii TV din Spania, Ţările de Jos, Irlanda şi Slovenia, informează agenţiile de presă internaţionale.
22:10
Momentul în care un pilot american din escadronul de elită Thunderbirds se catapultează, înainte ca avionul său se prăbuşească # Digi24.ro
Un pilot din escadronul de elită Thunderbirds al Forţelor Aeriene americane s-a catapultat dintr-un avion F16C Fighting Falcon, înainte ca aeronava să se prăbuşească în deşertul californian, scrie presa americană.
21:10
Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS) a anunţat joi că sistemul său automat de detectare a cutremurelor de pământ a transmis în mod eronat un raport mai devreme în cursul acestei zile, potrivit căruia un seism cu magnitudinea 5,9 s-a produs în apropiere de oraşul Dayton din statul american Nevada, informează Reuters, preluată de Agerpres.
21:10
Benzinăriile Lukoil pot funcţiona legal, pot plăti salarii şi achiziţiona stocuri până în aprilie 2026, a precizat, joi, ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.
Acum 24 ore
21:00
Bogdan Ivan: OMV Petrom şi Romgaz lucrează la investiţia care poate transforma România într-un pol de stabilitate energetică european # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că discuţiile avute la Viena cu cancelarul Christian Stocker şi cu ministrul Energiei, Wolfgang Hattmannsdorfer, au vizat proiectele prin care România îşi poate întări poziţia în regiune pe zona de energie şi investiţii. ”OMV Petrom şi Romgaz lucrează împreună la investiţia care poate transforma România într-un pol de stabilitate energetică la nivel european. Am insistat pe îmbunătăţirea interconectărilor energetice, în special cele electrice, în regiunea noastră”, arată el.
21:00
Daniel Băluță spune că Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu „au o înțelegere politică, se menajează unul pe altul” # Digi24.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, candidat la Primăria Capitalei, îi acuză pe doi dintre rivalii săi, liberalul Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu, independentă susținută de AUR, de blat. El a spus la Digi24 că cei doi sunt „ într-o adevărată frăție”, pentru că nu s-au atacat reciproc în campania electorală pentru alegerile de duminică. Pe de altă parte, și Ciucu vorbea recent despre un „blat PSD-AUR”.
20:50
Kaja Kallas: În ultimii 100 de ani, Rusia a invadat 19 țări care nu au atacat-o niciodată # Digi24.ro
Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, adresându-se colegilor săi din statele membre OSCE în timpul reuniunii lor de la Viena, a cerut luarea unor măsuri care ar priva Rusia de dorința de a schimba frontierele prin forță și a reamintit că, în ultimii 100 de ani, Rusia a invadat 19 țări, potrivit Evropeiskaia Pravda.
20:50
După mai bine de un deceniu de blocaje, apar primii kilometri de asfalt pe A3 în Bihor. Imagini de pe șantierul autostrăzii # Digi24.ro
E din nou activitate pe șantierul autostrăzii din Bihor, părăsit de Bechtel în urmă cu peste un deceniu. Pe porțiunea de aproape 29 de km se toarnă în aceste zile primii kilometri de asfalt. Avansul este susținut și pe ultimul tronson, astfel că, de anul viitor, se va circula pe mare parte din șoseaua de mare viteză, între Borș și Târgu-Mureș.
20:40
Consiliul al OSCE: Rusia acuză UE şi NATO că au transformat Marea Baltică, Marea Neagră şi Arctica în zone de confruntare # Digi24.ro
Uniunea Europeană şi Regatul Unit „subminează constant şi deliberat” eforturile de soluţionare a conflictului din Ucraina, a afirmat joi reprezentantul Rusiei la Consiliul ministerial al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), viceministrul rus de externe Alexander Gruşko, transmite agenţia EFE.
20:10
Daniel Băluță, edilul din Sectorului 4 și candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar general al Municipiului București, a obținut pe parcursul anului 2024 venituri de peste 500.000 de lei din salariul de primar și dividende de la o clinică stomatologică, potrivit declarației de avere pe care acesta a depus-o.
20:00
Nicușor Dan trimite la reexaminare Legea privind combaterea extremismului: „Unele articole pot fi interpretate abuziv” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a retrimis Parlamentului Legea privind combaterea extremismului, avertizând că formulările neclare din textul actual pot permite interpretări abuzive și chiar incriminarea unor persoane fără legătură cu extremismul. El subliniază că lupta împotriva urii și xenofobiei trebuie dusă prin legi clare, echilibrate și previzibile, pentru a evita amplificarea tensiunilor într-o societate deja polarizată.
19:50
MAE turc îi convoacă pe ambasadorii rus şi ucrainean, după atacurile asupra petrolierelor în Marea Neagră # Digi24.ro
Turcia i-a convocat la Ministerul său de Externe pe ambasadorul Ucrainei şi pe însărcinatul cu afaceri ad interim al Rusiei (diplomatul care conduce ambasada în lipsa ambasadorului), pentru a le transmite preocupările sale în urma recentelor atacuri ucrainene asupra petrolierelor rusești în Marea Neagră, transmite Reuters.
19:50
Încă un eșec al Rusiei: Temuta rachetă Sarmat s-a prăbuşit la câteva sute de metri după lansarea către o țintă aflată la 6.500 km # Digi24.ro
Un test al unei rachete balistice intercontinentale (ICBM) ruse, de tip RS-28 Sarmat, lansată dintr-un siloz subteran, în sudul Rusiei, a eşuat în mod umilitor, iar racheta, care urma să atingă o ţină situată la aproximativ 6.500 de kilometri a căzut la câteva sute de metri de locul lansării, scrie Wired, citat de News.ro.
19:50
Pompierii din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mihail Sturdza" al Judeţului Iaşi au intervenit în cursul zilei de joi pentru gestionarea unui accident rutier produs în municipiul Iaşi, pe strada Palat, de un tramvai care circula pe traseul 13 a acroşat un autoturism şi o autoutilitară, relatează Agerpres.
19:40
China a scos în intersecție un robot polițist pentru a dirija traficul. Imaginile au devenit virale # Digi24.ro
Un robot agent de circulație a fost pus în funcțiune în centrul tehnologic din estul Chinei, orașul Hangzhou, dirijând pietonii și vehiculele folosind operațiuni bazate pe inteligență artificială.
19:40
Regimul militar din Burkina Faso va reintroduce în codul său penal pedeapsa cu moartea, care a fost abolită în 2018, a anunţat joi Consiliul de Miniştri, relatează AFP.
19:40
Melania Trump anunță că Rusia a repatriat încă șapte copii ucraineni: „O ancoră de optimism” # Digi24.ro
Încă şapte copii ucraineni au fost returnaţi din Rusia către familiile lor din Ucraina, un semn binevenit al cooperării dintre cele două ţări aflate în război, a anunţat joi prima doamnă a SUA, Melania Trump, la o zi după ce soţul ei, Donald Trump, a estimat că drumul către pace este în continuare neclar, în pofida unui plan de pace pe care el l-a propus.
19:30
Un proiect de lege propune salariul minim pe niveluri. Vechimea și studiile vor conta în calcul. Ce creșteri ar aduce noul sistem # Digi24.ro
Un proiect de lege depus la Senat propune schimbarea modului în care se stabilește salariul minim pe economie, astfel încât veniturile angajaților să crească automat în funcție de vechimea în muncă și nivelul de studii. Dacă va fi adoptat, România va trece la un sistem diferențiat, unde salariul minim nu va mai fi unul singur pentru toți, ci va fi calculat pe trepte, cu majorări succesive și coeficienți care pot chiar dubla valoarea de pornire.
19:20
Candidatul USR înscris în cursa pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, are investiții în mai multe companii autohtone și străine care trec de 2 milioane de dolari, potrivit declarației de avere pe care fostul ministru a depus-o.
19:20
Patru drone de tip militar, neidentificate, au încălcat zona de interdicție aeriană când Zelenski ateriza la Dublin # Digi24.ro
Patru drone de tip militar neidentificate au încălcat o zonă de interdicție aeriană și au zburat spre traiectoria de zbor a avionului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pe aeroportul din Dublin, luni seara, a aflat cotidianul The Journal. A fost deschisă o anchetă, pentru a se stabili dacă dronele au decolat de pe uscat, în Dublin, sau de pe o navă nedetectată.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.