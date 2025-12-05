EXCLUSIV Allianz-Țiriac preia integral Campion Broker
Profit.ro, 5 decembrie 2025 11:50
Allianz-Țiriac Asigurări, locul doi în ierarhia de profil, a bătut palma cu Octavian Tatomirescu, asociatul majoritar al Campion Broker, pozița șase în topul de specialitate, pentru preluarea integrală a intermediarului cu sediul în Ploiești, potrivit informațiilor Profit.ro.
• • •
