Casalux.ro - FOTO 7 motive serioase să instalezi cât mai devreme decorațiunile de Crăciun
Profit.ro, 5 decembrie 2025 09:20
Considerate a fi o perioadă fericită a anului, sărbătorile de iarnă nu aduc doar bucuria cadourilor, ci și stres sau anxietate.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 15 minute
09:50
Produsul Intern Brut, estimat pentru trimestrul III, a scăzut cu 0,2% față de trimestrul II # Profit.ro
Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 484,091 miliarde lei prețuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 0,2% față de trimestrul II 2025 și în creștere cu 1,4% față de trimestrul III 2024, arată datele provizorii (1) publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
09:50
Europa găzduiește unele din cele mai bune stațiuni de schi din lume, de la resorturi alpine până la hoteluri de lux în vârf de munte și destinații la prețuri accesibile.
Acum o oră
09:30
Bucuresti.ro - Istoria grandiosului Hotel Marmorosch, palatul în care se afla cea mai influentă bancă a României secolului XIX # Profit.ro
În inima centrului istoric din București, pe strada Doamnei, se ridică astăzi Hotelul Marmorosch Bucharest, un spațiu elegant care păstrează în zidurile sale o istorie impresionantă.
09:20
Casalux.ro - FOTO 7 motive serioase să instalezi cât mai devreme decorațiunile de Crăciun # Profit.ro
Considerate a fi o perioadă fericită a anului, sărbătorile de iarnă nu aduc doar bucuria cadourilor, ci și stres sau anxietate.
09:10
Opoziția urmează să depună vineri o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulată ”România Nu Este de Vânzare - Un Guvern fără USR”, ca reacție la asumarea răspunderii Executivului pentru legea pensiilor magistraților.
09:10
Vinul zilei: un cupaj elegant din Cabernet Sauvignon, Merlot și Syrah, cu note olfactive de mure, cireșe negre, lemn dulce, piper negru și tabac, urmate pe palat de arome fructate. Cotat cu 99 puncte Luca Maroni # Profit.ro
Recomandarea de azi, Ninfa de la crama Velenosi, este un cupaj roșu italian intens și elegant, cotat cu 99 de puncte Luca Maroni.
Acum 2 ore
08:50
De ce copiii care numără pe degete devin mai buni la matematică?
08:30
Tot mai mulți proprietari de câini aleg să își pregătească singuri hrana pentru animale, convinși că mesele gătite acasă sunt mai naturale, mai curate și mai ușor de controlat decât hrana comercială.
08:20
Casa-gradina.ro - Trucul simplu care te ajută să strângi cioburile de sticlă fără aspirator # Profit.ro
Spargerea unui pahar, a unei sticle sau a unui borcan este un mic accident care se întâmplă des în orice casă.
08:10
GRAFIC Livrările de gaze rusești prin TurkStream, care ajung inclusiv în România, au crescut # Profit.ro
Sistarea tranzitului gazelor rusești pe ruta ucraineană a majorat livrările efectuate prin gazoductul TurkStream, prin care acestea ajung inclusiv în România, rezultă din calculele efectuate de agenția de presă Reuters.
Acum 4 ore
08:00
Star Storage a intrat în faliment, după aproape doi ani de insolvență. Reorganizarea companiei a fost respinsă # Profit.ro
Tribunalul București a hotărât intrarea în faliment și dizolvarea Star Storage, companie aflată în procedură generală de insolvență prin reoganizare din ianuarie 2024.
07:50
Dendrio Innovations, Atelier Decumanus, Arctic Stream, Wing Leading EDGE și asocierile Arlechin Total Distribution (lider) și Tara Interactive, SQS Business Services (lider) și Seth Dynamics, respectiv Costin Holding RMB (lider) și Amerilex vor să furnizeze Ministerului Afacerilor Interne un sistem IT de asistență conversațională (chatbot), bazat pe tehnologii de inteligență artificială (IA), în vederea automatizării comunicării cu cetățenii.
07:40
România a redevenit, începând cu prima zi a acestei luni, exportator net de gaze naturale, volumul importurilor efectuate via Bulgaria fiind depășit de exporturile efectuate în Ungaria, Republica Moldova și Ucraina, arată date analizate de Profit.ro.
07:40
Academia îi cere lui Bolojan bani în plus pentru a nu a rămâne fără curent electric și alte utilități, după ce Guvernul a majorat TVA # Profit.ro
Academia Română a solicitat Guvernului să aprobe, prin memorandum, majorarea cu 10% a cheltuielilor cu bunurile și serviciile pe ultimele două luni din ani, pentru a evita deconectarea de la sistemul de energie electrică, termică, canalizare și apă, ca urmare a creșterii prețurilor la aceste servicii prin creșterea TVA.
07:30
RCS Management, una din companiile prin care omul de afaceri Zoltan Teszari controlează indirect operatorul telecom RCS&RDS, va distribui 17 milioane de lei sub formă de dividend din rezultatul financiar reportat.
07:20
GE Vernova, furnizor de echipamente și servicii energetice desprins din colosul american General Electric, a obținut un nou contract pentru livrarea de turbine eoliene în România, pentru un parc eolian de peste 250 MW în județul Călărași, relevă datele analizate de Profit.ro.
07:10
FOTO Hotel de 4 stele vândut în România. Transportatorul de mărfuri Sorcani cumpără Best Western Silva # Profit.ro
Transportatorul de mărfuri Sorcani, deținut integral de omul de afaceri Mircea Barbu, a cumpărat hotelul de 4 stele Best Western Silv,a din parcul sibian Sub Arini, de la omul de afaceri Gheorghe Popa și partenerii săi, potrivit documentelor văzute de Profit.ro.
07:10
Întâlnire importantă la București: CEO-ul celei mai mari corporații de gambling din regiune discută cu șeful reglementatorului jocurilor de noroc din România și cu un oficial de la Finanțe # Profit.ro
CEO-ul celei mai mari corporații de gambling din Europa Centrală și de Est are programată astăzi o întâlnire la București cu conducerea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) și cu un subsecretar de stat din Ministerul Finanțelor, relevă date analizate de Profit.ro.
06:10
Cerere către angajați. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 8 ore
03:40
REACȚIA României după ce americanii au amânat cu câteva luni sancțiunile împotriva benzinăriilor Lukoil # Profit.ro
România reacționează cu bucurie după ce autoritățile americane au prelungit cu câteva luni exceptarea de la sancțiunile economice dictate de Washington împotriva gigantului petrolier rus Lukoil a benzinăriilor acestuia din afara Rusiei.
Acum 12 ore
00:30
Poți avea acțiuni valoroase la preț mic. Vrei să iei, indirect, chirii de la eMAG, Hidroelectrica, Dacia-Renault, UniCredit, BRD - Groupe Societe Générale, Honeywell? # Profit.ro
Titlurile Globalworth, unul din cei mai importanți jucători pe piața de real estate din România și Polonia, s-au prăbușit la London Stock Exchange la majorarea regimului dobânzilor de acum 3 ani și nu și-au revenit de atunci. Practic, pe bursă, pot fi cumpărate acum, pentru mai puțin de 40 de cenți la euro, participații proporționale de capital în clădiri de referință din capitală, precum Green Court, Tower Center International, Globalworth Plaza, relevă datele Profit.ro.
00:30
FOTO Renunță la investiție în România. Soția rusoaică a unui magnat ucrainean, ″vânat″ penal de SUA de 11 ani, a renunțat la proiectul solar din România. Nu și la ″redobândirea″ cetățeniei române # Profit.ro
Lada Firtash, soția magnatului ucrainean Dmytro Firtash, suspectat de corupție și delapidare, pe care Statele Unite încearcă de 11 ani să-l extrădeze din Austria, fost jucător major în sectorul importurilor de gaze naturale din Rusia ale Ucrainei și apropiat al fostului președinte pro-rus de la Kiev, Viktor Ianukovici, a renunțat la firma din România, dezvoltatoare a unui proiect de construire a unui parc fotovoltaic, pe care o controla integral, relevă datele analizate de Profit.ro.
00:30
FOTO PREMIERĂ Pe A1, stație de încărcare de mare putere, pentru mașini electrice. Prețul: 2,55 lei pe kWh. Prima stație de 1MW din România # Profit.ro
Proprietarii de automobile electrice au la dispoziție o nouă stație de încărcare în zona Pitești, inaugurată în parcarea mall-ului Supernova. Stația are mai multe avantaje, dar și dezavantaje, printre acestea numărându-se poziția și prețul.
4 decembrie 2025
22:10
Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud – Direcția Regională Vamală București au efectuat controlul fizic asupra mărfurilor aflate într-un container sosit din China, aparținând unei societăți comerciale cu sediul în Ucraina.
21:50
Vânzările mărcii suedeze de automobile Volvo au scăzut cu 10 procente în luna noiembrie și au în acest moment, cu doar o lună înainte de finalul anului, scăderi pe toate tipurile de propulsie.
21:40
REACȚIA României după ce americanii au amânat cu câteva luni sancțiunile împotriva benzinăriilor Lukoil # Profit.ro
România reacționează cu bucurie după ce autoritățile americane au prelungit cu câteva luni exceptarea de la sancțiunile economice dictate de Washington împotriva gigantului petrolier rus Lukoil a benzinăriilor acestuia din afara Rusiei.
21:20
Serviciul de streaming video vândut de Amazon va oferi o funcție prin care utilizatorii vor putea cere localizarea unei anumite scene dintr-un film.
21:10
Șeful BMW atenționează că nu vom putea avea 100% mașini electrice în 2035. „Ar putea avea consecințe grave!” # Profit.ro
Oliver Zipse, CEO BMW Group și președintele ACEA, reales pentru încă patru ani, a declarat că ritmul actual de creștere a autoturismelor electrice în Europa nu poate asigura interdicția mașinilor cu combustie în 2035.
Acum 24 ore
20:50
Gerry McGovern, șeful de design al celor de la Jaguar, ar fi fost dat afară. El a fost responsabil pentru desenarea conceptului Type 00, prezentat la sfârșitul anului trecut.
20:30
Hidroenergia a salvat România, în ultimele 24 de ore, de la colapsul sistemului energetic, după incidentul de la Barajul Paltinu și oprirea Centralei Electrotermice de la Brazi.
20:20
Nicușor Dan retrimite Parlamentului proiectul cu închisoare de 5 ani pentru distribuirea online a materialelor legionare - ”Nu face diferența între propaganda extremistă și texte literare sau istorice” # Profit.ro
Nicușor a retrimis Parlamentului pentru reexaminare proiectul care prevede că distribuirea ”prin intermediul unui sistem informatic” a materialelor antisemite, fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, negarea sau diminuarea Holocaustului, precum și negarea crimelor de război va constitui infracțiune și se va pedepsi cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și peste în anumite cazuri.
20:10
Poșta Română va începe, din luna ianuarie, un amplu proces de modernizare a oficiilor.
20:00
ULTIMA ORĂ Putin a decorat Lukoil. Americanii au amânat cu câteva luni sancțiunile împotriva benzinăriilor din străinătate ale gigantului petrolier rus, inclusiv a celor din România # Profit.ro
Autoritățile americane au prelungit cu câteva luni exceptarea de la sancțiunile economice dictate de Washington împotriva gigantului petrolier rus a benzinăriilor acestuia din afara Rusiei.
19:30
Președintele rus, Vladimir Putin, nu are de gând să încheie prea curând războiul din Ucraina.
19:10
A fost semnată cea mai mare finanțare europeană destinată transportului public din București.
19:00
UiPath urcă puternic pe bursă după rezultatele trimestriale peste așteptări, impulsionate de cererea pentru AI # Profit.ro
Acțiunile UiPath se apreciază puternic, pe fondul rezultatelor trimestriale peste așteptări, impulsionate de cererea tot mai mare pentru produsele sale de inteligență artificială.
18:50
MOL vrea benzinăriile Lukoil din România. Guvernul deja a refuzat o achiziție energetică a unui grup maghiar în România, invocând relațile cu Rusia # Profit.ro
Grupul maghiar MOL, deja prezent pe piața română, unde operează o rețea de 237 de stații de alimentare, a anunțat oficialii americani că este interesată să cumpere active internaționale ale gigantului petrolier Lukoil, printre care și rafinăria Petrotel și rețeaua de 320 de benzinării operate de de compania rusă în România.
18:40
Robotul polițist Hangxing No.1, dezvoltat în Hangzhou printr-un parteneriat între poliția rutieră și companii tech locale, dirijează traficul pe străzile capitalei provinciei Zhejiang.
18:20
Uber va opera curse cu mașini autonome în Dallas, printr-un parteneriat cu Avride.
18:10
Parchetul din Milano a declanșat investigații privind munca forțată din industria modei.
17:50
Inspecții tehnice obligatorii anual pentru mașinile și autoutilitarele mai vechi de 10 ani: Planul CE de a introduce obligativitatea a fost blocat # Profit.ro
Miniștrii europeni ai Transporturilor au respins planul Comisiei Europene ca inspecțiile tehnice pentru mașinile și autoutilitarele mai vechi de 10 ani să fie obligatorii anual.
17:50
Victor Rebengiuc refuză ca numele lui să fie acordat unei străzi sau unei stații de transport public.
17:50
București devine robo-capitala Europei, în 2026.
17:40
Distribuitorul de gaze din România al E.ON: Suntem complet pregătiți pentru biometan și parțial și pentru hidrogen # Profit.ro
Delgaz Grid, operatorul de distribuție a gazelor naturale din România al grupului german E.ON, care operează rețele de profil în județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș, Sibiu, Alba, Harghita, Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț și Bacău, spune că rețelele sale sunt complet pregătite pentru a utiliza și biometan și parțial gata să folosească și hidrogen.
17:40
CFR Călători a primit de la Softronic alte locomotive modernizate prin PNRR, acum cu imaginea lui Grigore Antipa și I.L. Caragiale.
17:30
ALERTĂ alimentară - Niveluri ridicate de „chimicale eterne”, găsite în cerealele de mic dejun din Europa. Ce alte alimente sunt contaminate # Profit.ro
Rețeaua europeană de acțiune împotriva pesticidelor a descoperit că alimentele cele mai contaminate sunt chiar cerealele pentru micul dejun.
17:00
Indemnizațiile de 27.000 lei net aprobate pentru membrii Consiliului de Administrație al companiei „Aeroporturi București” sunt mari, lucru recunoscut și de ministrul transporturilor Ciprian Șerban.
17:00
Scandal în comisia de la Senat care discută criza apei de la Paltinu.
16:50
Dacă îi întrebi pe istorici, primul descălecat l-ar fi făcut Negru Vodă. Dacă îi întrebi pe contabili, adevărul e cu totul altul: primul descălecat a fost introducerea dischetei.
16:40
FOTO Tranzacții majore - Allianz-Țiriac Asigurări și-a vândut cele două foste sedii centrale din București CONFIRMARE # Profit.ro
Allianz-Țiriac Asigurări a finalizat vânzarea celor două foste sedii centrale situate în zona Pieței Victoriei din București.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.