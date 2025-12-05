MAI va avea sistem de informații pentru cetățeni bazat pe AI. Șapte oferte

00:30

Titlurile Globalworth, unul din cei mai importanți jucători pe piața de real estate din România și Polonia, s-au prăbușit la London Stock Exchange la majorarea regimului dobânzilor de acum 3 ani și nu și-au revenit de atunci. Practic, pe bursă, pot fi cumpărate acum, pentru mai puțin de 40 de cenți la euro, participații proporționale de capital în clădiri de referință din capitală, precum Green Court, Tower Center International, Globalworth Plaza, relevă datele Profit.ro.