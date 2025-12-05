Ion Cristoiu: Alegerile pe București ne arată că sondajele sunt o afacere mai bănoasă decât videochaturile

05:10

A trecut aproape o săptămână de când locuitorii din Prahova și din Dâmbovița nu au apă menajeră, din cauza unui lung șir de greșeli și de bâjbâieli extrem de grave ale autorităților. La Câmpina, foarte aproape de Ploiești, oamenii sunt descumpăniți. Se simt neputincioși. Li se pare că s-au întors cu mulți ani în trecut, […]