Ion Cristoiu: Alegerile pe București ne arată că sondajele sunt o afacere mai bănoasă decât videochaturile
Gândul, 5 decembrie 2025 11:50
În cea mai recentă „pastilă”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre alegerile din București pentru Primăria Capitalei. El a indicat faptul că sondajele pot reprezenta o afacere din care se fac mai mulți bani decât din videochat.
