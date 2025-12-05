Pace în Ucraina. Negocierile dintre Statele Unite și Ucraina de la Miami s-au încheiat. Kremlinul așteaptă răspunsul Casei Albe

20:20

Specialiștii spun că există anumite alimente simple care pot fi foarte importante pentru longevitate. Se știe că, alimentele pe care le consumăm pot avea un impact important asupra organismului, iar asta se va vedea, în cele din urmă, în speranța de viață pe care o putem avea. Potrivit specialiștilor, o dietă bogată în fructe, lapte […]