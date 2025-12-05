Mihai Stoica amenință jucătorii de la FCSB. „Vor juca în echipa a doua”
Gândul, 5 decembrie 2025 09:20
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a anunțat că jucătorii care nu se vor ridica la nivelul așteptat vor ajunge la echipa a doua a clubului. Dar, oficialul roș-albaștrilor a remarcat și doi fotbaliști la meciul cu UTA din Cupa României, pierdut 0-3 de către formația bucureșteană. Chiricheș și Dăncuș au fost lăudați […]
Acum 5 minute
10:00
Impozitul auto în 2026 pentru mașinile hibrid. Cât o să plătești în funcție de capacitatea cilindrică # Gândul
Din 2026, șoferii din România vor resimți efectele unei noi grile de impozitare, bazată pe principiul „poluatorul plătește”. Noul sistem diferă în funcție de tipul de motor, capacitatea cilindrică și norma de poluare, astfel este vizată încurajarea mașinilor mai noi și mai ecologice. Cum se va calcula impozitul auto în 2026 Din 2026, șoferii vor […]
Acum 15 minute
09:50
Ion Cristoiu: „Decizia de anulare a alegerilor a fost luată cu mult înainte de decizia CCR” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum decizia de anulare a alegerilor a fost luată înainte ca CCR să se întrunească. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Tot ce s-a întâmplat, convocarea CSAT, desecretizarea, ședința CCR, ele nu […]
Acum 30 minute
09:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre lipsa de rezultate a ultimelor decenii, despre cum s-au acumulat datorii uriașe și despre faptul că oamenii nu mai cred în promisiunile politicienilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi […]
Acum o oră
09:30
Județul aflat sub Cod Roșu de vânt. Temperaturile vor fi peste normalul perioadei în restul țării # Gândul
Meteorologii ANM au anunțat că valorile termice se vor menține peste normalul climatologic pentru prima decadă a lunii decembrie. Un cod roșu de vânt puternic a fost emis vineri, 5 decembrie, pentru mai multe localități din județul Caraș-Severin. Localitățile vizate sunt: Oravița, Anina, Răcășdia, Grădinari, Dognecea, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Vărădia, Socol, Berliște, Naidăș, Vrani, […]
09:20
09:10
Accident mortal în Capitală. Un bărbat a fost spulberat de un motociclist, la intrarea în Pasajul Unirii # Gândul
Un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani a murit joi seară, lovit de o motocicletă la intrarea în Pasajul Unirii din București. Accidentul s-a produs în jurul orei 23:10, iar medicii au constatat decesul victimei în ciuda manevrelor de resuscitare, informează Mediafax. Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la […]
Acum 2 ore
09:00
Localitatea din România care a ajuns să găzduiască cel mai mare adăpost din lume pentru animalele fără stăpân # Gândul
La numai câțiva kilometri de Pitești, în satul Smeura, se află cel mai mare adăpost de câini din lume. Acesta a intrat în anul 2004 în Cartea Recordurilor, când acolo erau 3.000 de câini. Acest adăpost, deschis în 2000, se întinde acum pe 4,5 hectare și găzduiește 6.000 de câini și 200 de pisici. A […]
08:30
Dan Capaton a fost dat afară de la Antena 1. Motivul invocat ar fi „încheierea contractului la final de an”. Potrivit Cancan.ro, motivul ar fi cu totul altul. Scandalul declanșat de Cristian Rizea, care l-a acuzat public pe Capatos că i-ar fi „furnizat femei”, dar și alte acuzații grave de proxenetism, ar fi fost motivul […]
08:20
Care sunt prețurile carburanților vineri, 5 decembrie. Prețul motorinei a scăzut cu până la 6 bani pe litru # Gândul
Românii care vor să își alimenteze mașina cu combustibil trebuie să știe faptul că vineri, 5 decembrie 2025, prețurile la carburanți sunt în scădere, față de cele afișate în ziua precedentă. Potrivit specialiștilor, este vorba despre o scădere a prețurilor la carburanți cu până la șase bani pe litru, în special la motorina standard. Asta […]
08:10
Percheziții la o primărie din Dâmbovița și la două locuințe. Un casier ar fi încasat timp de un an bani de la mai mulți beneficiari # Gândul
Percheziții la Primăria Văcărești din Dâmbovița și la două locuințe, după ce un casier ar fi reținut timp de un an banii mai multor beneficiari. Casierul unei instituții publice din Dâmbovița și-ar fi însușit timp de aproape un an banii mai multor beneficiari. Acesta nu le-ar fi înmânat sumele, ci le-ar fi folosit pentru sine. […]
Acum 4 ore
07:50
De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit. Trucurile oferite de experții auto # Gândul
Ștergătoarele care scârțâie pot fi deranjante și periculoase în trafic. Cauzele principale pot fi uzura, murdăria sau unghiul incorect al ștergătoarelor. Ce puteți face pentru a rezolva problema. Zgomotele și urmele pe care le lasă ștergătoarele pot avea mai multe cauze. Lama acestora poate fi uzată, rigidă sau poroasă din cauza vechimii. De asemenea, murdăria […]
07:40
Echipamentele de siguranță din mașină par detalii până la momentul în care le cauți pentru că ai nevoie de ele sau te oprește poliția și îți cere să le prezinți. Triunghiurile reflectorizante, trusa medicală și stingătorul nu sunt simple recomandări, ci dotări obligatorii pentru majoritatea autovehiculelor care circulă în România. Ce amendă poți să primești […]
07:20
5 Decembrie, calendarul zilei: Bogdan Stelea împlinește 58 de ani, Nicolae Văcăroiu face 82. Moare Regele Mihai I, la 96 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 5 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Bogdan Stelea este unul dintre cei mai apreciați portari din istoria fotbalului românesc. Născut pe 5 decembrie 1967 la București, și-a început cariera la Dinamo București, unde a debutat în prima ligă […]
06:10
După 5 ani cu Nicușor Dan la primărie, bucureștenii speră ca noul primar să se țină de cuvânt: „Să ne dea căldură și apă caldă. Ne-am săturat de promisiuni” # Gândul
Bucureștenii își aleg duminică, 7 decembrie, primarul general. Locuitorii Capitalei nu mai vor promisiuni, ci fapte, soluții concrete pentru traficul sufocant, infrastructură, transportul în comun, apă caldă și căldură. În Capitală vor fi organizate 1.289 de secții de votare, iar peste 1.800.000 de bucureșteni cu drept de vot sunt așteptați la urne. „De la Nicușor […]
Acum 6 ore
06:00
Sărbătoare la Casa Albă: Donald Trump și Prima Doamnă Melania aprind luminile bradului de Crăciun # Gândul
Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump au dat startul sezonului sărbătorilor cu aprinderea luminilor Bradului Național de Crăciun. Molidul roșu de 10 metri din acest an provine din Pădurea Națională George Washington și Jefferson din Virginia. Bradul Național de Crăciun va putea fi admirat de vizitatori începând cu 6 decembrie. Trump i-a permis Primei […]
06:00
5 decembrie. Ziua dinaintea „furtunii politice”. Mesaj-cheie al secretarului de stat american Antony Blinken, miting anti-Georgescu și pro-Europa în Piața Universității # Gândul
Presiunea pe scena politică din România a atins cote maxime în doar câteva zile. Câștigător al turului întâi al alegerilor prezidențiale – 24 noiembrie 2025 -, Călin Georgescu se pregătea să o înfrunte pe Elena Lasconi în turul al doilea. Voturile înregistrate au fost renumărate, Curtea Constituțională a României a validat rezultatele, iar documente ale […]
05:20
Momente inedite de la vizita lui Putin în India. Premierul Modi i-a dăruit liderului rus texte indiene antice traduse în limba rusă # Gândul
Vladimir Putin a avut parte de o întâmpinare cu fast la sosirea sa în India. Hindușii au organizat ceremonii religioase dedicate lui Putin și au împânzit New Delhi cu portretul liderului rus, „venerat” aidoma unui zeu. Cum a coborât din avion, Vladimir Putin a admirat tinere femei efectuând dansuri tradiționale indiene. După ce s-au îmbrățișat […]
05:10
În timp ce Buzoianu se ține cu dinții de scaun, prahovenii rămași fără apă îi cer demisia. Gândul a vorbit cu românii aflați la cozile umilinței de la cisternele cu apă: „Să plece acasă. Așa ceva nu am trăit nici pe timpul lui Ceaușescu. Nu suntem Europa, ci Africa” # Gândul
A trecut aproape o săptămână de când locuitorii din Prahova și din Dâmbovița nu au apă menajeră, din cauza unui lung șir de greșeli și de bâjbâieli extrem de grave ale autorităților. La Câmpina, foarte aproape de Ploiești, oamenii sunt descumpăniți. Se simt neputincioși. Li se pare că s-au întors cu mulți ani în trecut, […]
05:10
Joi, 4 decembrie, președintele american Donald Trump i-a primit în vizită pe președinții Felix Tshisekedi al Republicii Democratice Congo și pe Paul Kagame al Rwandei, precum și alți oficiali din alte națiuni africane care au venit la Washington DC pentru a fi martori la semnarea acordului de pace care ar presupune încheierea războiului din estul […]
Acum 12 ore
00:20
Tot mai mulți șoferi consultă AI, înainte de a merge la mecanic. Experții atrag atenția cu privire la riscurile diagnosticelor date de ChatGPT # Gândul
Tot mai mulți șoferi își repară mașina consultând ChatGPT înainte de a merge la un service auto. Doar că recomandările inteligenței artificiale nu se potrivesc mereu cu realitatea. În acest context, mecanicii avertizează că, deși în unele cazuri ajută să te documentezi cu ajutorul ChatGPT, diagnosticele greșite pot duce la cheltuieli inutile și chiar la […]
00:10
Care au fost cele mai căutate cuvinte, în 2025. Google a publicat raportul oficial pentru România # Gândul
Google a publicat raportul oficial cu cele mai căutate cuvinte, în 2025. Conform statisticii, românii au căutat intens în 2025 o varietate de subiecte, de la „Păpușa Labubu” și kendama, la alegerile prezidențiale și decesele unor personalități publice. Astfel, alegerile din primăvară au influențat masiv căutările, numele președintelui ales, Nicușor Dan, și al contracandidatului George […]
00:00
Cea mai bizară expoziție a anului 2025 de la Art Basel Miami: Robo-câini cu chipurile miliardarilor americani Elon Musk, Mark Zuckerberg și Jeff Bezos # Gândul
Roboți patrupezi bizari care amintesc de filmele SF din anii 1990 sau dintr-un joc video cyberpunk horror au fost aduși în cadrul expoziției de artă „Art Basel Miami”. Nu erau câini roboți simpli. Elon Musk, cu o privire stranie ca cea a lui Arnold Schwarzenegger din filmul Terminator din 1984, începe să-și facă nevoile în […]
4 decembrie 2025
23:50
Gândul a prins-o, din nou, pe ministra Mediului, Diana Buzoianu. Pe 26 noiembrie, într-un studio de televiziune, dădea asigurări că nu e posibil să se întâmple o sistare a apei în orașele în care s-a oprit apa și că situația e sub control # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a fost prinsă, din nou, cu minciuna. Pe 26 noiembrie, într-o emisiune transmisă de Digi24, aceasta spunea că nu e posibilă o sistare a apei în orașele în care s-a oprit apa și susținea că situația este sub control. Câteva zile mai tarziu, pe 30 noiembrie, zeci de mii de români […]
23:50
Rețeta delicioasă de pui cu orez și ciuperci. Este ușor de preparat și va fi gata în mai puțin de o oră # Gândul
Puiul cu orez și ciuperci reprezintă o rețetă simplă, dar delicioasă, perfectă pentru orice masă. Mai mult, va fi gata foarte rapid și nici nu are nevoie de ingrediente prea complicate. În mod normal, dacă se respectă toți pașii, acest preparat va fi gata în mai puțin de o oră. Ingrediente pentru rețeta de pui […]
23:40
Cât costă o vacanță în Laponia și care sunt atracțiile turistice pe tărâmul lui Moș Crăciun. Pachetele includ zborul, cazarea și unele activități # Gândul
Laponia a devenit una dintre cele mai căutate destinații de iarnă pentru români, printre cele mai populare atracții fiind plimbările cu sania trasă de reni sau de câini husky, vizita la Satul lui Moș Crăciun, luminile Aurorei Boreale, dar și atmosfera autentică de iarnă din acest loc de poveste. Pachetele turistice sunt complete și includ […]
23:30
Autoritățile din Italia introduc un sistem revoluționar de rambursare pentru șoferii care întâmpină întârzieri pe autostrăzi din cauza lucrărilor sau a perturbărilor de trafic. Sistemul va fi implementat începând cu anul 2026 și va compensa automat conducătorii auto afectați, scrie cotidianul austriac Krone Zeitung. Sistemul se bazează pe compararea timpului real de călătorie cu un […]
23:30
Cea mai bună pâine din lume poate fi preparată chiar la tine acasă. Este o adevărată delicatesă, iar oamenii o produc de secole # Gândul
O anumită pâine a fost aleasă drept una dintre cele mai bune din întreaga lume. Este una originară din nordul Portugaliei, iar oamenii o produc de secole. Se numește broa de milho (pâine de porumb sau pâine de mălai), o pâine pregătită dintr-un amestec de mălai, secară sau făină de grâu, și a fost votată […]
23:20
23:00
Populația Ucrainei a scăzut cu 6 milioane de la începutul războiului cu Rusia. De la 42 de milioane cât era, s-ar putea înjumătăți până în 2051 # Gândul
Populația Ucrainei a scăzut de la 42 de milioane înainte de invazia Rusiei din 2022, până la sub 36 de milioane. Specialiștii în demografie avertizează că populația ucraineană ar putea ajunge la 25 de milioane până în 2051. Nașterile au scăzut considerabil, decesele depășesc nașterile cu 3 la 1, iar speranța de viață a bărbaților […]
23:00
S-a deschis cel mai înalt hotel din lume: Ciel Tower are 377 de metri înălțime și 82 de etaje # Gândul
Dubai mai deține un record: Ciel Tower, noul hotel din Dubai Marina. Acesta a devenit, oficial, cel mai înalt hotel din lume. Are 377 de metri înălțime. Dar partea interesantă este că performanța nu a fost deloc planificată de la bun început, ci proiectul a crescut treptat, pe măsură ce planurile erau rescrise și se […]
22:30
Un cuplu din Germania și-a decorat casa cu 621 de brazi de Crăciun. A folosit peste 125.000 de decorațiuni și peste 50.000 de luminițe # Gândul
Un cuplu din Germania deține oficial recordul mondial pentru că a reușit să decoreze 621 de brazi spectaculoși sub același acoperiș. Astfel, în casa lui Susanne și Thomas Jeromin fiecare cameră strălucește de luminițe și energie festivă. Sufrageria e plină cu brazi înalți, iar biroul pare o peșteră de iarnă magică. Chiar și bucătăria sclipeste, […]
22:30
Într-un răspuns pentru Gândul, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, susține că premierul Ilie Bolojan s-a însurat și este cu „soția” la Viena. Dogioiu a transmis redacției că Doamna Bolojan și-a plătit singură costurile deplasării și cazării # Gândul
„Soția dlui Ilie Bolojan și-a plătit din fonduri proprii toate costurile ocazionate de deplasarea la Viena unde l-a însoțit pe premier la un eveniment al comunității românești, cu ocazia Zilei Naționale a României, organizat de Ambasada României”, a răspuns Ioana Ene Dogioiu, într-un răspuns pentru Gândul întrebată fiind de costurile deplasării doamnei care îl însoțește […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – Ion Cristoiu, Gigi Nețoiu, Anca Alexandrescu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize la rece a celor mai importante decizii ale săptămânii la dezbateri […]
22:10
Ce se mai fură din supermarketuri: Și produsele de până la 10 lei au ajuns să fie protejate cu sistem antifurt # Gândul
Nu doar cosmeticele, bijuteriile și băuturile fine se fură, ci din magazine dispar de la raft și produse ca ciocolata, cașcavalul, mezelurile, cafea sau pasta de dinți. Așa se face că în marile supermaketuri chiar și cele mai banale produse, de până la 10 lei, au ajuns să fie protejate cu sistem antifurt. De ka […]
22:00
Motivul pentru care o femeie a ajuns din nou pe masa de operație, la doar câteva luni după ce suferise o altă intervenție chirurgicală # Gândul
O italiancă de 42 de ani, din Modena, a trecut prin momente cumplite după o intervenție chirurgicală. Ea a mers la o clinică din Napoli pentru o procedură de abdominoplastie, însă după luni de dureri abdominale, ea a ajuns din nou pe mâna medicilor. La cinci după operație, în urma unei tomografii computerizate, aceștia au […]
21:40
Criza apei potabile care a afectat peste 100.000 de locuitori din Prahova deschide un nou front de conflict în coaliția de guvernare. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus în cadrul unei emisiuni realizate de Digi24 că nu are de gând să demisioneze din funcția de ministru. Deși social-democrații inistă ca Diana Buzoianu să plece din […]
21:30
Satul izolat care își deschide porțile pentru turiști. A fost fondat în secolul al XI-lea și accesul este permis doar câteva zile pe an # Gândul
Satul mic din Marea Britanie este complet închis publicului, cea mai mare parte din an. Însă chiar în această lună, el își va redeschide porțile pentru turiștii din întreaga lume, care doresc să exploreze locul. Satul datează din secolul al XI-lea, iar oamenii îl pot vizita doar pentru câteva zile. La prima vedere, satul Imber […]
21:10
Ceea ce rămâne după aceste zile febrile de dezvăluiri, negocieri discrete, contrapropuneri europene și contre publice privind dosarul ucrainean nu este conținutul schiţei de plan în 28 de puncte privind pacea in Ucraina ci arhitectura care se întrezărește în fundal şi mai ales locul Ucrainei în obiectivele SUA faţă de Rusia. Începem cu informațiile revelate […]
21:10
Un șofer i-a uimit pe polițiștii care efectuau un filtru pe Calea Ferentari din Capitală. Nu a oprit la semnalul lor, iar ce a urmat e halucinant # Gândul
Un control rutier de rutină de pe Calea Ferentari din Capitală s-a transformat într-o intervenție spectaculoasă după ce un șofer în vârstă de 40 de ani a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor, deși ulterior nu a fost descoperite nereguli asupra sa, care să justifice în vreun fel gestul. Mai mult, bărbatul a declanșat o […]
21:10
Scandal la Eurovision. Olanda și Spania boicotează concursul, după ce Israel a fost lăsat să participe # Gândul
Irlanda, Spania, Olanda și Slovenia vor boicota concursul muzical Eurovision de anul viitor. Motivul care i-a împins la acest gest fără precedent în istoria concursului muzical european este că i s-a permis Israelului să participe în continuare, deși se află în război cu grupările teroriste Hamas din Fâșia Gaza, Hezbollah din Liban și cu grupul […]
Acum 24 ore
21:00
Ciclonul Cassio a lovit Europa: Avertizări cod roșu de furtuni în Italia. Cum este afectată România # Gândul
În aceste zile, Europa este lovită de un ciclon mediteranean, denumit Cassio, care aduce cantități uriașe de ploi în țări ca Italia, Grecia și Austria. Și în România se simt efectelor, conform ANM. Ciclonul mediteranean denumit Cassio de Serviciul Meterologic Italian și Dieter, de către Universitatea din Berlin, s-a format pe 2 decembrie, în sudul […]
20:50
Gândul a avut dreptate. Președintele României Nicușor Dan a încălcat legea când a jucat în filmul electoral al lui Cătălin Drulă. Clipul, dat jos de BEC # Gândul
Biroul Electoral de Circumscripție București (BEC) intervine în cazul clipului în care apar președintele Nicușor Dan și candidatul la alegerile din 7 decembrie, Cătălin Drulă. Decizia vine după ce clipul a generat controverse și a fost perceput ca un material electoral în favoarea candidatului USR și împotriva contracandidatului PNL, Ciprian Ciucu. Biroul Electoral a decis […]
20:20
Alimentele care pot face minuni pentru longevitate. Concluzia la care au ajuns specialiștii # Gândul
Specialiștii spun că există anumite alimente simple care pot fi foarte importante pentru longevitate. Se știe că, alimentele pe care le consumăm pot avea un impact important asupra organismului, iar asta se va vedea, în cele din urmă, în speranța de viață pe care o putem avea. Potrivit specialiștilor, o dietă bogată în fructe, lapte […]
20:10
Un băiețel de 3 ani din India a intrat în elita mondială a șahului, deși nu știe să scrie sau să citească # Gândul
În India, un băiețel a participat la prima sa sesiune de antrenament de șah de patru or, a plâns. După numai o lună a început să fie mai bun. După aproximativ 7 luni, a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care a fost inclus în clasamentul Federației Internaționale de Șah. La vârsta sa a […]
20:10
Viktor Orban vrea să devină jucător pe piața petrolieră. MOL Ungaria vrea să cumpere benzinăriile deținute de Lukoil în Europa # Gândul
Corporația maghiară de petrol și gaze MOL a informat oficialii americani că este interesată să achiziționeze activele companiei ruse LUKOIL din Europa, anunță Reuters. Astfel, MOL se alătură unei liste tot mai mari de candidați care doresc să preia activele companiilor rusești sancționate de Statele Unite, Lukoil și Rosneft. Lukoil discută în prezent cu mai […]
19:50
În această noapte, pe cer se poate observa superluna din decembrie, denumită și „Luna Rece”, care este ultima superlună din acest an. „Luna apare aproape de apusul soarelui, iar motivul pentru care o vedem plină este că se află exact opus soarelui pe cer”, spune Noah Petro, cercetător NASA implicat în misiunea Artemis III, care […]
19:50
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 5 decembrie, de la ora 15.00 # Gândul
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
19:50
Economia românească se clatină. Numărul firmelor care au depus cereri pentru intrarea în insolvență a crescut cu 46,5% în luna noiembrie # Gândul
După o perioadă în care firmele au beneficiat de ajutoare de stat și stabilitate, economia românească se lovește acum de o creștere alarmantă a numărului de insolvențe și falimente. Dobânzile mari, inflația și modificările fiscale au dus la o reducere drastică a numărului de companii mici și medii care nu mai fac față împovărării fiscale. […]
19:40
Nicușor Dan retrimite la Parlament legea de combatere a extremismului: nu e suficient de clară în definirea unor infracțiuni # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis într-o postare pe pagina de Facebook că a retrimis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică ordonanța de urgență care prevede combaterea extremismului. Oficialul spune că statul român trebuie să adopte o lege care să fie suficient de clară în definirea unor infracțiuni. „Am transmis Parlamentului cererea de […]
19:30
Memorandum strategic la Bruxelles: România, Grecia și Bulgaria unesc Marea Neagră de Marea Egee printr-un nou coridor european de transport # Gândul
Miercuri, 3 decembrie 2025, la sediul Comisiei Europene, în Bruxelles, a avut loc ceremonia de semnare a Memorandumului de Înțelegere privind întărirea cooperării transfrontaliere în cadrul Platformei coridorului de transport Marea Neagră-Marea Egee. Evenimentul a reunit reprezentanți la nivel înalt ai ministerelor de resort ale României, Bulgariei, Greciei, ai Comisiei Europene și ai Băncii Europene […]
