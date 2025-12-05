Imagini spectaculoase în Marea Neagră: mii de meduze apar în apă, în decembrie. Și migrația peștilor este întârziată de apa caldă

10:10

După explozia devastatoare din Rahova din luna octombrie, oamenii au început să reclame de fiecare dată când simt miros de gaz. De săptămâni întregi, mai multe blocuri din Capitală nu au gaze pentru că Distrigaz nu are suficiente echipe pentru a răspunde la sesizări, iar firmele acreditate de către ANRE sunt supra-solicitate. De la un simplu apel prin care se reclamă scurgeri de gaze, până la rezolvarea problemei și repornirea gazului, pot trece, în unele cazuri, și luni de zile.