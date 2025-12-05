Imagini spectaculoase în Marea Neagră: mii de meduze apar în apă, în decembrie. Și migrația peștilor este întârziată de apa caldă
Imagini spectaculoase au fost filmate de scafandrii în Marea Neagră, în luna decembrie. Mii de meduze încă rezistă în această perioadă, datorită unei schimbări de temperatură. Apa mării este mai caldă cu câteva grade față de anul trecut. Au fost observate schimbări și în lanțul trofic, iar peștii întârzie migrația spre ape mai calde.
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui # Digi24.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a criticat aplicarea normelor digitale ale UE, afirmând că UE nu ar trebui să „atace companiile americane pentru toate mizeriile”.
Colegiul Medicilor, apel către autorități: „Soluţii şi măsuri pentru ca activitatea medicală să se desfăşoare” în Prahova # Digi24.ro
Colegiul Medicilor din România a solicitat autorităților „soluții și măsuri viabile” pentru ca activitatea medicală să se poată desfăşura în judeţul Prahova, iar pacienţii să poată beneficia de servicii. Pe lângă activitatea celor cinci unități medicale, lipsa apei afectează și activitatea medicilor de familie și a celor din ambulatoriu.
Surse: Raportul corpului de control privind criza de apă de la barajul Paltinu, prezentat și dezbătut în ședința de Guvern # Digi24.ro
Raportul Corpului de control al ministrului Mediului ar putea fi prezentat în ședința de Guvern, potrivit unor surse. Ședința a început la ora 11:00.
Europa îl avertizează pe Zelenski să nu facă concesii Rusiei fără garanții ferme de securitate din partea SUA (Wall Street Journal) # Digi24.ro
The Wall Street Journal, citând mai mulți diplomați, a informat că, în ultimele zile, liderii europeni au adresat un avertisment sever președintelui ucrainean Volodimir Zelenski: să nu facă concesii Rusiei fără garanții solide de securitate din partea Statelor Unite.
Friedrich Merz, vizită în Belgia pentru discuții cu Bart De Wever: „Vreau să-l conving că această cale este cea bună" # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz merge vineri în Belgia pentru a-l convinge pe omologul său belgian de legitimitatea planului Comisiei Europene de a recurge la activele ruseşti îngheţate în Europa pentru a finanţa nevoile financiare ale Ucrainei, a explicat el, relatează AFP, conform Agerpres.
HARTĂ Vreme rece în România: Cod galben de vânt puternic în cea mai mare parte a ţării. ANM anunță și ploi. Care sunt zonele vizate # Digi24.ro
Meteorologii anunţă, vineri, că vântul va continua să bată cu putere în cea mai mare parte a ţării, pentru multe judeţe fiind emise avertizări cod galben. În zonele montane înalte, rafalele vor ajunge la 110 kilometri la oră. Meteorologul ANM Alina Șerban a spus, pentru Digi24, că „vorbim și de precipitații, ploi slabe în general”, care vor apărea astăzi în sud şi sud-vest, se vor extinde la noapte în jumătatea de sud a ţării și duminică „în aproape toate regiunile”.
FIFA a ordonat cluburilor de fotbal europene să ignore sancțiunile împotriva Rusiei, potrivit unei anchete # Digi24.ro
FIFA a presat mai multe cluburi de fotbal europene să plătească taxele de transfer restante către Rusia, în ciuda sancțiunilor internaționale și a restricțiilor bancare, potrivit unei anchete realizate de Follow the Money și publicată pe 5 decembrie, scrie Kyiv Independent.
Cel mai recent sondaj pentru alegerile din Capitală: Diferenţă mică între primele două locuri. Câți bucureșteni declară că merg la vot # Digi24.ro
Un nou sondaj a fost dat publicității pentru alegerile care vor avea loc duminică în București. Sondajul ARA încheie o săptămână în care luni, miercuri și joi au fost date publicității alte trei sondaje, ale unor institute diferite. Unele din ele au venit cu suprize.
Val de sesizări privind probleme la gaze în București, după explozia din Rahova. Distrigaz și firmele acreditate nu fac față # Digi24.ro
După explozia devastatoare din Rahova din luna octombrie, oamenii au început să reclame de fiecare dată când simt miros de gaz. De săptămâni întregi, mai multe blocuri din Capitală nu au gaze pentru că Distrigaz nu are suficiente echipe pentru a răspunde la sesizări, iar firmele acreditate de către ANRE sunt supra-solicitate. De la un simplu apel prin care se reclamă scurgeri de gaze, până la rezolvarea problemei și repornirea gazului, pot trece, în unele cazuri, și luni de zile.
„Avem o moțiune de cenzură ciudată, îndreptată împotriva unui guvern din care face parte chiar partidul care o susține pe tăcute", observă Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru subliniază: „PSD face, din nou, un dublu joc. La guvernare pentru resurse. În opoziție, pentru imagine. Și, ca întotdeauna, decizia se ia în funcție de sondaje și de ziua votului."
Pentagonul a anunțat că a ucis patru bărbați într-un alt atac asupra unei ambarcațiuni în Pacific # Digi24.ro
Pentagonul a anunțat joi că armata SUA a efectuat un alt atac mortal asupra unei ambarcațiuni suspectate că transporta narcotice ilegale, ucigând patru bărbați în estul Pacificului, pe fondul întrebărilor tot mai numeroase cu privire la legalitatea atacurilor, scrie The Guardian.
Livrarea pensiilor, o „povară” pentru Poștă: „Nu este un business sustenabil”. Compania de stat vrea să cucerească piața de curierat # Digi24.ro
Poșta Română vrea să devină un jucător important pe piața de curierat. Compania de stat s-a rebrenduit, și-a mărit flota, dar vrea să scape de povara livrării pensiilor, așa cum o numește chiar șeful companiei. Doar că, lentoarea serviciilor, pentru care este recunoscută compania, nu se șterge prea ușor din memoria colectivă, iar românii privesc cu scepticism această reinventare a Poștei de stat.
„O decizie va fi luată în viitorul apropiat”. Volodimir Zelenski a început să-i caute un înlocuitor lui Andrii Iermak # Digi24.ro
În discursul său de joi seara, Volodimir Zelenski a anunțat că a avut întâlniri cu candidații la funcția de șef al cabinetului președintelui, înlocuindu-l pe Andrii Iermak, care și-a prezentat demisia la scurt timp după ce autoritățile anticorupție l-au implicat în scandalul de fraudă la scară largă de la operatorul rețelei electrice de stat Ukrenergo, relatează Kyiv Post.
SUA au aprobat o vânzare masivă de bombe către Canada. Unele ar contribui la „ameliorarea capacităţii militare a unui aliat al NATO” # Digi24.ro
Statele Unite ale Americii au anunţat că au aprobat vânzarea de bombe în valoare totală de 2,68 de miliarde de dolari către Canada, în pofida relaţiilor tensionate între cele două ţări vecine, informează AFP.
Cel mai mare centru de pământuri rare din Europa, ridicat la granița cu Rusia, în Estonia. UE vrea să-și reducă dependența de China # Digi24.ro
Europa accelerează construcţia celei mai mari uzine de procesare de pământuri rare de pe continent, situată chiar la graniţa cu Rusia, în încercarea de a reduce dependenţa strategică de China în aprovizionarea cu magneţi esenţiali pentru tehnologiile moderne, relatează CNBC, potrivit News.ro.
Momentul în care unitatea de elită ucraineană „Ghosts” distruge un avion MiG-29 rus și sisteme radar în Crimeea # Digi24.ro
Unitatea de elită ucraineană „Ghosts” a declarat că a distrus un avion de vânătoare rus MiG-29 la aerodromul militar Kacha din Crimeea.
Mărturiile a trei soldați ruși care au dezertat: Putin vrea sânge. Este o anihilare a populației ruse de către propriul său președinte # Digi24.ro
Soldatul rus a intrat într-o casă abandonată, a ales o cameră mică, a aruncat o grenadă în ea și a întins brațul stâng. Explozia i-a sfâșiat membrul cu șrapnelul. Câteva săptămâni mai târziu, stătea într-un spital, senzația care îl domina nu era durerea arzătoare, ci ușurarea copleșitoare. Împotriva tuturor probabilităților, ieșise viu de pe câmpurile de luptă din estul Ucrainei, relatează The Times.
Colierul cu un ou Fabergé înghițit de un hoț în Noua Zeelandă, recuperat după o așteptare de șase zile # Digi24.ro
Poliţia din Noua Zeelandă a declarat, vineri, că a recuperat un pandantiv cu un ou Fabergé inspirat din James Bond după şase zile în care l-a monitorizat atent pe bărbatul acuzat că a înghiţit bijuteria, într-un magazin din Auckland, relatează AP, potrivit News.ro.
Un avion de pasageri a luat foc pe un aeroport în Brazilia. Aeronava Airbus A320 se pregătea de decolare când cabina s-a umplut brusc de fum, iar pasagerii au văzut flăcări sub aripă, prin geamuri.
Alexus Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate: „Europa se va descurca foarte bine cu mai puține trupe americane” # Digi24.ro
Reducerea numărului de soldați americani din Europa nu va afecta apărarea continentului, a declarat generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa ale NATO, respingând îngrijorările legate de angajamentul SUA față de alianță.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 5 decembrie
Înalta Curte de Casație și Justiție decide astăzi dacă sesizează CCR în legătura cu legea privind pensiile magistraților # Digi24.ro
Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se reunesc vineri pentru a decide cu privire la proiectul de lege care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi şi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.
Un bărbat de 42 de ani a fost înjunghiat mortal în urma unui conflict care a avut loc pe o stradă din Galați. Agresorul are 70 de ani și a fost reținut.
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. Meteorologii au actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 08 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026. Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei în toată țara și foarte puține ploi, cu excepția începutului de ianuarie, când precipitațiile revin la valori apropiate de cele obișnuite.
Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 are loc astăzi! România află pe cine poate întâlni, dacă va câștiga play-off-ul # Digi24.ro
Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 are loc azi, de la ora 19:00, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC.
Alegeri locale 2025: Bucureștenii fără acte valabile pot obține documente cu prioritate înainte de votul pentru Primarul General # Digi24.ro
Pentru a se asigura că toți bucureștenii își pot exercita dreptul de vot la alegerile locale parțiale pentru Primarul General, programate pe 7 decembrie 2025, Primăria Municipiului București coordonează activitatea serviciilor publice comunitare ale sectoarelor și facilitează eliberarea cu prioritate a actelor de identitate
Opoziția depune astăzi moțiunea de cenzură „România Nu Este de Vânzare - Un Guvern fără USR” # Digi24.ro
Opoziţia depune vineri o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulată „România Nu Este de Vânzare - Un Guvern fără USR”, ca reacţie la asumarea răspunderii Executivului pentru legea pensiilor magistraţilor. Senatorul grupului Pace - Întâi România, Ninel Peia a declarat încă de miercuri pentru News.ro că iniţiatorii au deja 119 semnături. Moţiunea nu are, însă, şanse să treacă.
Vremea se anunță schimbătoare în primul weekend de iarnă. Vântul va prinde putere în toată țara, iar astăzi temperaturile vor atinge 16°C, dar de sâmbătă vor scădea în majoritatea regiunilor.
Rusia acuzată că a trimis copii ucraineni răpiți într-un lagăr din Coreea de Nord. Acolo au învățat „să distrugă cotropitorii japonezi” # Digi24.ro
Forțele ruse au răpit cel puțin doi copii ucraineni și i-au transferat într-o tabără din Coreea de Nord, potrivit mărturiei depuse în fața unei subcomisii a Congresului SUA.
Marea necunoscută a Kremlinului. Ce dezvăluie negocierile SUA-Rusia despre starea de spirit a lui Putin și intențiile sale în Ucraina # Digi24.ro
După aproape patru ani de la începutul războiului din Ucraina, în ciuda pierderilor uriașe suferite de Rusia pe câmpul de luptă și pe plan economic, președintele rus Vladimir Putin pare convins că poate obține victoria și că acum nu este momentul să se oprească. Ce alte lucruri ne dezvăluie ultima rundă de negocieri despre starea de spirit a lui Putin și intențiile sale în privința conflictului din Ucraina?
Liderii Uniunii Europene au sosit pe 23 octombrie la un summit în Bruxelles, udat de ploaie, pentru a-l întâmpina pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu un cadou de care avea mare nevoie: un împrumut uriaș de aproximativ 140 de miliarde de euro, garantat cu active rusești înghețate într-o bancă belgiană. Aceasta ar fi suficientă pentru a menține țara sa asediată în lupta împotriva forțelor invadatoare rusești pentru cel puțin următorii doi ani.
România, în topul mondial la competențe în limba engleză. Ce țară din UE conduce clasamentul # Digi24.ro
România se clasează pe locul 11 în lume în EF English Proficiency Index 2025, cu un nivel „foarte ridicat” de competențe în limba engleză. În timp ce țara noastră urcă în clasament, Olanda își menține poziția de lider global, într-un context în care citirea și ascultarea rămân punctele forte ale europenilor, iar vorbirea și scrierea continuă să prezinte provocări.
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top: „E NATO pregătită pentru o asemenea ipostază? Nu!” # Digi24.ro
Virgil Bălăceanu, general în rezervă, a vorbit joi seară, la Digi24, despre două scenarii posibile dacă rușii reușesc să ajungă la Gurile Dunării, și avertizează că NATO nu este pregătită pentru niciunul dintre acestea. Explicațiile acestuia vin după ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat că își dorește să cucerească tot sudul și estul Ucrainei.
Alegeri locale 2025: Cum se votează pentru primăria Capitalei dacă nu ești în București în ziua scrutinului # Digi24.ro
Votul pentru primarul general al Capitalei se poate exprima doar la secția corespunzătoare sectorului de domiciliu sau reședință. Alegătorii care se află în alt sector al Bucureștiului sau în alt județ nu pot participa la scrutin.
Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung, arată un studiu amplu realizat în Franța # Digi24.ro
Un studiu francez de amploare confirmă: vaccinurile cu ARN mesager (ARNm) împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung, indiferent de cauză. Realizat de EPI-PHARE (grup de interes științific), acest studiu este primul din lume care a urmărit timp de patru ani aproape 29 de milioane de persoane cu vârste cuprinse între 18 și 59 de ani, vaccinate sau nu împotriva COVID-19.
O companie franceză este acuzată că a plătit soldații care au organizat un masacru într-o țară din Africa. „330 au fost decapitați” # Digi24.ro
Un raport olandez confirmă masacrul de la proiectul gazier TotalEnergies din Mozambic. O anchetă finanțată de guvern susține afirmațiile martorilor raportate pentru prima dată de POLITICO.
Ministrul Mediului exclude să demisioneze după scandalul apei potabile: Nu poţi să ştergi în câteva luni 35 de ani de nepăsare # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi seara, la Digi24, că nu îşi dă demisia în urma scandalului privind întreruperea furnizării apei potabile în localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, ea arătând că responsabilitatea nu se află la minister, ci la instituţii de la nivel local, unele create pentru a oferi nişte sinecuri unor persoane.
Autoritatea rusă de supraveghere a comunicațiilor, Roskomnadzor, a intensificat campania împotriva platformelor de mesagerie străine, blocând Snapchat joi, la doar câteva ore după ce a restricționat accesul la serviciul FaceTime al Apple, scrie The Moscow Times.
Accident ca-n filme: O mașină a zburat ca o rachetă după ce a lovit un sens giratoriu din Oradea # Digi24.ro
Imagini incredibile surprinse de o cameră de supraveghere într-o intersecție din Oradea. Un șofer a zburat ca o rachetă peste un sens giratoriu din oraș.
Ucraina a atacat conducta Drujba pentru a cincea oară în acest an. Aceasta aprovizionează Slovacia și Ungaria # Digi24.ro
Armata ucraineană a atacat conducta de petrol Drujba din Rusia în această săptămână, au declarat miercuri surse din serviciile de informații militare din Kiev pentru mass-media, marcând cel puțin al cincilea atac asupra acestei rute cheie de aprovizionare în acest an, relatează The Moscow Times.
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune că e un om periculos și are susținere politică # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu a spus joi seara, în exclusivitate la Digi24, că Bogdan Chițescu, directorul general al companiei ESZ, compania care tratează apa din lacul Paltinu și o livrează operatorilor regionali din Dâmbovița și Prahova, nu își va da demisia, pentru că el se consideră „de neatins”. În plus, ministrul Mediului a dezvăluit faptul că a fost amenințată de acesta într-o ședință care a avut loc la Prefectura Prahova. „De la prima ședință care a avut loc sâmbătă, amenința în stânga și în dreapta, că dacă mă ating de el va urca toate sindicatele în capul meu, pentru că el este foarte periculos și are foarte multă susținere”, a spus Diana Buzoianu. Reamintim că peste o sută de mii de români din Prahova și Dâmboviţa au rămas fără apă potabilă.
BEC cere eliminarea unui videoclip electoral filmat la Palatul Cotroceni, în care apar Cătălin Drulă și Nicușor Dan. Iată de ce # Digi24.ro
Biroul Electoral de Circumscripţie Bucureşti a cerut eliminarea videoclipului filmat la Cotroceni în care apar candidatul USR la Primărie Cătălin Drulă, preşedintele Nicuşor Dan şi Vlad Voiculescu, consilier prezidenţial onorific şi liderul USR Bucureşti. BEC a argumentat că materialul este conceput să influenţeze rezultatul unor alegeri sau un comportament de vot politic, relatează News.ro.
Eurovision 2026, marcat de boicoturi: Patru țări au anunțat că se retrag, după ce Israelul a primit permisiunea să participe la concurs # Digi24.ro
Israelul va putea să participe, dacă doreşte, la ediţia din 2026 a concursului Eurovision, care va avea loc la Viena, a anunţat joi Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (European Broadcasting Union - EBU) la finalul unei reuniuni organizate la Geneva. Decizia a fost urmată imediat de anunţuri privind boicotarea concursului de anul viitor de către difuzorii TV din Spania, Ţările de Jos, Irlanda şi Slovenia, informează agenţiile de presă internaţionale.
Momentul în care un pilot american din escadronul de elită Thunderbirds se catapultează, înainte ca avionul său se prăbuşească # Digi24.ro
Un pilot din escadronul de elită Thunderbirds al Forţelor Aeriene americane s-a catapultat dintr-un avion F16C Fighting Falcon, înainte ca aeronava să se prăbuşească în deşertul californian, scrie presa americană.
Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS) a anunţat joi că sistemul său automat de detectare a cutremurelor de pământ a transmis în mod eronat un raport mai devreme în cursul acestei zile, potrivit căruia un seism cu magnitudinea 5,9 s-a produs în apropiere de oraşul Dayton din statul american Nevada, informează Reuters, preluată de Agerpres.
Benzinăriile Lukoil pot funcţiona legal, pot plăti salarii şi achiziţiona stocuri până în aprilie 2026, a precizat, joi, ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.
Bogdan Ivan: OMV Petrom şi Romgaz lucrează la investiţia care poate transforma România într-un pol de stabilitate energetică european # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că discuţiile avute la Viena cu cancelarul Christian Stocker şi cu ministrul Energiei, Wolfgang Hattmannsdorfer, au vizat proiectele prin care România îşi poate întări poziţia în regiune pe zona de energie şi investiţii. ”OMV Petrom şi Romgaz lucrează împreună la investiţia care poate transforma România într-un pol de stabilitate energetică la nivel european. Am insistat pe îmbunătăţirea interconectărilor energetice, în special cele electrice, în regiunea noastră”, arată el.
Daniel Băluță spune că Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu „au o înțelegere politică, se menajează unul pe altul” # Digi24.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, candidat la Primăria Capitalei, îi acuză pe doi dintre rivalii săi, liberalul Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu, independentă susținută de AUR, de blat. El a spus la Digi24 că cei doi sunt „ într-o adevărată frăție”, pentru că nu s-au atacat reciproc în campania electorală pentru alegerile de duminică. Pe de altă parte, și Ciucu vorbea recent despre un „blat PSD-AUR”.
Kaja Kallas: În ultimii 100 de ani, Rusia a invadat 19 țări care nu au atacat-o niciodată # Digi24.ro
Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, adresându-se colegilor săi din statele membre OSCE în timpul reuniunii lor de la Viena, a cerut luarea unor măsuri care ar priva Rusia de dorința de a schimba frontierele prin forță și a reamintit că, în ultimii 100 de ani, Rusia a invadat 19 țări, potrivit Evropeiskaia Pravda.
