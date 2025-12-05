Un cadou ”otrăvit” pentru copii, de Sărbători
Cotidianul de Hunedoara, 5 decembrie 2025 11:50
Studiile arată că, în ultimii ani, vâsta la care copiii primesc un telefon scade, afectând nu doar sănătatea fizică, ci și dezvoltarea cognitivă.
Acum 10 minute
12:00
Institutul Național de Statistică anunță o creștere ușoară a cifrei de afaceri în comerțul cu amănuntul în perioada ianuarie–octombrie 2025, susținută de vânzările de produse nealimentare și carburanți. Vânzările de alimente, băuturi și tutun au scăzut ușor.
Acum 30 minute
11:50
11:40
GE Vernova va livra 42 de turbine pentru un parc eolian de peste 250 MW la Gurbănești, județul Călărași.
11:40
Primarul interimar Stelian Bujduveanu nu i-a prelungit mandatul de director interimar lui Vlad Cristache. Decizia a stârnit revoltă printre actorii români, dar și reacții de la politicieni. Candidatul PNL a promis să se implice pentru a modifica măsura. Acum, lui Cristache i-a fost propusă prelungirea, dar acesta a refuzat.
11:40
Rafila, în apărarea lui Băluță: Așa-zisele dezvăluiri despre avere sunt imorale # Cotidianul de Hunedoara
Purtătorul de cuvânt PSD a pus sub semnul întrebării legitimitatea anchetei. Rafila a spus că momentul ales pentru publicarea anchetei face investigația să fie „imorală".
Acum o oră
11:30
Federaţia a declarat că Lyskun nu i-a informat pe ei, pe staff-ul ei tehnic sau pe Ministerul Sportului din Ucraina cu privire la decizia sa.
11:30
Primul test pentru coaliție după alegeri. Moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
Dezbaterile și votul asupra moțiunii vor avea loc, cel mai probabil, săptămâna viitoare, în plenul reunit al celor două Camere.
11:10
Un an de la anularea alegerilor prezidențiale. Cristian Pîrvulescu: Pentru AUR, anularea alegerilor a funcționat ca un moment fondator # Cotidianul de Hunedoara
,,Paradoxal, nu am intrat într-o etapă cu adevărat nouă, ci am regresat spre ceva care seamănă cu configurația politică de la sfârșitul anului 2000."
11:10
Duminică, va avea loc la Abu Dhabi, cursa care va stabili câștigătorul titlului mondial. Pentru Lando Norris și Oscar Piasri (McLaren) câștigarea titlului mondial ar reprezenta o premieră absolută.
11:10
MAI va implementa un sistem de asistență bazat pe inteligență artificială pentru a răspunde automat cetățenilor.
Acum 2 ore
10:50
Cupa Mondială 2026: Azi are loc tragerea la sorți a grupelor turneului final # Cotidianul de Hunedoara
Cupa Mondială de anul viitor va fi prima la care participă 48 de echipe (11 iunie – 19 iulie 2026). Astăzi va fi stabilită componenţa celor 12 grupe de câte 4 echipe. Turneul final va avea loc în SUA, Mexic şi Canada.
10:50
Vântul va sufla cu putere în aproape toate zonele ţării, iar la munte, rafalele vor depăși 100 de kilometri la oră.
10:50
Centrala pe gaze Brazi a OMV Petrom a fost repornită parțial după oprirea cauzată de lipsa apei.
10:40
Un vârstnic de 70 de ani din Galați a înjunghiat mortal un bărbat de 42 de ani, pe o stradă din cartierul Micro 40. Agresorul a fost prins și dus la audieri.
10:40
Administrația americană va accelera procesul de obținere a vizei pentru turiștii pasionați de sport care călătoresc în SUA pentru evenimente majore precum Cupa Mondială și Jocurile Olimpice.
10:20
Cursa pentru fotoliul de edil al Bucureștiului se dă între candidații partidelor tradiționale, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu. Cel mai nou sondaj apărut arată un podium diferit de cel prezentat de Inscop joi.
10:10
Avem alegeri locale parțiale duminică, 7 decembrie 2025, și suntem chemați să alegem managerul de facto al treburilor Bucureștiului pentru următorii 2 ani și jumătate. Orice bucureștean care vrea să înțeleagă pe cine ar vota se uită la propunerile cu care vin candidații, ce soluții la problemele bucureștenilor oferă și cum comunică (și despre ce).
10:10
Între altar și Kremlin sau de ce are nevoie Basarabia de Patriarhul României # Cotidianul de Hunedoara
În 2025, când Patriarhia Română își marchează centenarul (1925–2025), lipsește o piesă importantă din acest tablou:
Acum 4 ore
10:00
Autoritățile irlandeze investighează apariția unor drone în apropierea zborului lui Volodimir Zelenski spre Dublin. Incidentul a declanșat o alertă de securitate.
09:50
De ani de zile, Apele Române ca instituție a fost un refugiu pentru clienți de partid, neamuri, amante, susținători și propagandiști.
09:40
Grupul ungar MOL negociază achiziţia activelor internaţionale ale Lukoil, inclusiv rafinării şi zăcăminte de petrol.
09:40
Un accident spectaculos s-a produs joi seară în Oradea. Șoferul ar fi avut probleme medicale care ar fi cauzat accidentul. Videoclipul a devenit viral.
09:40
Meteorologii prognozează o iarnă cu temperaturi peste medie și mai puține precipitații în România, inclusiv în perioada Crăciunului și Revelionului. Aceasta va aduce o vreme mai caldă și uscată decât în mod obișnuit.
09:20
Mai multe posturi de televiziune participante la Eurovision 2026 au făcut apeluri repetate pentru excluderea Israelului în urma asediului asupra Fâșiei Gaza. EBU a decis să nu supună la vot participarea Israelului, ci includerea sa fără discuții.
09:10
În noaptea de 5 decembrie copiii își lustruiesc ghetuțele și așteaptă cadouri de la Moș Nicoale. Sărbătoarea onorează Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor, marinarilor, brutarilor și al celor nedreptățiți. Tradiția aduce în prim-plan generozitatea și compasiunea, unindu-ne în spiritul sărbătorilor de iarnă.
09:00
Diana Buzoianu a explicat că nu se pot șterge în câteva luni decenii de neglijență. Apa potabilă începe să fie reluată treptat în zonele afectate, iar autoritățile monitorizează calitatea înainte de a redeschide robinetele pentru populație.
08:40
Opoziția depune azi o moțiune de cenzură împotriva guvernului Ilie Bolojan, intitulată „România nu este de vânzare. Un Guvern fără USR". Demersul are 119 semnături, de puțin peste pragul necesar, dar nu are șanse reale să treacă.
08:20
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se reunește pentru a decide dacă va sesiza Curtea Constituţională a României (CCR) cu privire la proiectul de lege ce stabilește pensiile magistraţilor.
Acum 6 ore
07:40
Cum a ajuns Anca Alexandrescu să se bată pentru primul loc la Primăria Capitalei. Ce au înțeles PSD, PNL și USR din lecția prezidențialelor din 2024 – OPINIE # Cotidianul de Hunedoara
Marea întrebare este dacă nu cumva PSD, PNL și USR nu au învățat nimic din eșecul prezidențialelor din 2024. Iar răspunsul îl poate da doar electoratul, duminică, la vot.
07:10
Întâlnirea cu Maxim Belciug într-un recital de chitară solo este pur și simplu o desfătare. Chitaristul are darul special de a face un regal din fiecare apariție a sa în concert.
Acum 8 ore
06:10
ANALIZĂ Toate mizele din lupta pentru Capitală. Pe cine va lovi ghilotina electorală # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan se luptă prin interpuși. Victoria lui Ciprian Ciucu ar fi un colac de salvare pentru Ilie Bolojan, în schimb, pentru Nicușor Dan ar fi cel mai rău scenariu posibil.
Acum 24 ore
22:10
În decembrie 2025, Ministerul Finanțelor va organiza mai multe licitații pentru împrumuturi de miliarde de lei. Ce planuri are statul cu banii?
22:00
Liberalizarea prețurilor la gaze naturale, programată pentru 1 aprilie 2026, ne va aduce noi scumpiri, avertizează Asociaţia Furnizorilor de Energie din România (AFEER).
21:10
Biroul Electoral al Municipiului București a ordonat retragerea unui videoclip filmat în Palatul Cotroceni, în care apar Nicușor Dan, Cătălin Drulă și Vlad Voiculescu, fiind considerat ilegal. Materialul ar avea caracter electoral în contextul în care pentru scaunul de edil general Cătălin Drulă se confruntă cu liberalul Ciprian Ciucu.
20:40
Conform surselor, lista proiectelor propuse de Guvernul României pentru a fi finanțate prin mecanismul european SAFE a fost secretizată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).
20:30
Eșec umilitor al Rusiei într-un test important cu armament. Kremlinul pare că și-a pierdut din forță, imaginile vorbesc de la sine.
20:10
Nicușor Dan nu se lasă. Retrimite legea împotriva extremismului la Parlament # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a transmis joi seară că a trimis în Parlament legea împotriva extremismului, pentru a fi reexaminată. Actul normativ este catalogat de șeful statului ca fiind neclar.
19:30
Lacul de acumulare Mihăilești a fost evacuat controlat, dar acest lucru a provocat o creștere a nivelului râului Argeș în aval, în județul Călărași. Drept urmare, două treceri provizorii utilizate de localnici din trei localități au fost luate de ape.
19:00
Într-un raport recent, Avocatul Poporului trage un puternic semnal de alarmă și pune în lumină neclaritățile din sistemul de pensii privind românii care au nevoie de recunoașterea acestui drept, după ani munciți peste hotare.
18:30
Președintele Macron a reușit să incite la o reluare franceză, mai slabă și mai parohială, a dezbaterii americane despre libertatea de exprimare
18:10
Aproximativ 1.300 de secții de votare sunt în București. Cu execepția a trei candidați, ceilalți nu reușesc să acopere toate zonele.
18:10
CFR Călători a retras un autotren care circula spre aeroportul Otopeni după imaginile cu gândacii care mișunau prin garnitură.
17:50
Republica Moldova: războiul pentru limba română, percheziții și procesul de decebanizare a Chișinăului # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul lucrează în acest moment la elaborarea unui plan de reintegrare al țării în comun cu Uniunea Europeană și Statele Unite. Totuși strategia nu este făcută publică.
17:40
Badabum Explorator consolidează accesul la lectură în comunitățile vulnerabile # Cotidianul de Hunedoara
Asociația Punctart continuă misiunea de a facilita accesul copiilor din medii dezavantajate la cultură, lectură și activități creative prin programul Badabum Explorator.
17:40
Culoarea desemnată simbolizează direcțiile estetice și starea de spirit a anului, respectiv tendințele de design din întreaga lume.
17:10
INTERVIU Ciprian Ciucu: De candidatura mea depinde și soarta guvernului Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
„Dacă eu aș pierde aceste alegeri, Ilie Bolojan va fi atacat din multe parți", susține Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, într-un interviu pentru Cotidianul.
17:10
Şase eleve de la un liceu din Roşiori de Vede, Teleorman, au fost reţinute după ce ar fi scos o colegă din sala de clasă, au dus-o pe stradă şi au bătut-o. Victimei i-ar fi fost furat şi telefonul. Poliţia a emis ordine de protecţie.
16:40
VIDEO Scandal în Senat pe criza apei. Zamfir vs. USR: „Nu mai faceți show. Este simpatică, dar habarnistă” # Cotidianul de Hunedoara
Ședința a durat aproximativ două ore și jumătate și a fost marcată, în principal, de atacuri între PSD și USR.
16:20
Autoritățile de la Bruxelles suspectează un posibil abuz de poziție dominantă, iar Meta riscă sancțiuni și obligativitatea modificării politicilor sale dacă restricțiile sunt considerate nejustificate.
16:10
Valentin Ștefan a afirmat că serviciul prin care pensiile sunt livrate numerar la domiciliu ar trebui scos la licitație. Pentru Poșta Română, această responsabilitate ar fi o povară.
