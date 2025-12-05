Germania a adoptat noua lege controversată privind serviciul militar pe fondul amenințării rusești
HotNews.ro, 5 decembrie 2025 12:50
Parlamentul Germaniei a aprobat vineri o nouă lege controversată privind serviciul militar, care urmărește să crească efectivele forțelor armate și să întrunească țintele NATO pe fondul tensiunilor cu Rusia care alimentează apelurile pentru capacități de…
• • •
Cinci case de sondare au fost acreditate de Biroul Electoral Municipal (BEM) pentru a face exit-poll-uri în ziua de duminică, 7 decembrie, când bucureștenii își vor alege noul primar general. Primele estimări ale rezultatului alegerilor…
VIDEO Explozii în Groznîi. Un zgârie nori, mândria Ceceniei lui Kadîrov, lovit în plin de un atac cu dronă atribuit Ucrainei / Clădirea, aproape de locuința liderului cecen # HotNews.ro
Imaginile de la fața locului au arătat că explozia a avut loc în zona etajului 28 și a distrus fațada clădirii pe mai multe niveluri. Canalul ucrainean de monitorizare „Exilenova+” a remarcat că turnul de…
Ședință acum la Înaltă Curte, care vrea să atace la CCR legea lui Bolojan privind pensiile magistraților # HotNews.ro
Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție Supreme, conduse de Lia Savonea, s-au reunit vineri, de la ora 12.00, în ședință pentru a decide cu privire la proiectul de lege care schimbă condiţiile de pensionare…
Statul român face un pas decisiv spre preluarea integrală a Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), după ce Consiliul de Administrație al societății a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 8 ianuarie…
Regenerarea marilor orașe prin investiții private. Ce arată bilanțul IULIUS la 25 de ani de activitate # HotNews.ro
Investițiile private în proiecte mixte, cu funcțiuni de retail, birouri și spații urbane amenajate, au devenit, în ultimul deceniu, una dintre principalele surse de transformare pentru marile orașe din România. Grupul IULIUS, activ în Iași,…
Impactul pe care îl are inteligența artificială (AI) asupra mediului ar putea ieși de pe orbită, în condițiile în care directorul general al OpenAI, Sam Altman, s-a alăturat șefilor din Silicon Valley care analizează posibilitatea…
CampioMATE – Campionatul național de matematică pe echipe: peste 16.000 de elevi de gimnaziu din toată țara înscriși în program # HotNews.ro
CampioMATE – Campionatul național de matematică pe echipe – program educațional inspirat din sport și jocuri video, ajuns în acest an școlar la cea de-a cincea ediție, a derulat în octombrie – noiembrie înscrierile și…
Deloitte România îl numește pe Răzvan Ungureanu în rolul de Partener Coordonator al practicii de Audit și Servicii conexe # HotNews.ro
Deloitte România îl numește pe Răzvan Ungureanu, Partener Audit cu peste 17 ani de experiență în domeniu, în funcția de Partener Coordonator al practicii de Audit și Servicii conexe, începând cu luna decembrie 2025, după…
Consumăm energie fără să ne gândim prea mult la ea, dar avem cu toții opinii despre ce ne crește facturile, ce ne ajută să economisim, ce merită schimbat și ce nu. De-a lungul anilor, s-au…
Infecția cu Helicobacter pylori devine greu de tratat în România: ce arată studiile și ce opțiuni mai au pacienții # HotNews.ro
Infecția cu Helicobacter pylori, una dintre cauzele demonstrate ale cancerului gastric, rămâne una dintre cele mai frecvente probleme gastrointestinale la nivel mondial, iar datele recente din România și din Europa arată că bacteria devine tot…
SuperLiga: Echipa lăudată de Aurel Țicleanu pentru parcursul din acest sezon / „N-am crezut că o să ajungeţi la nivelul ăsta” # HotNews.ro
Aurel Ţicleanu, (66 de ani), fost fotbalist al celor de la Universitatea Craiova, a lăudat parcursul lui Dinamo din acest sezon de SuperLiga, potrivit Orange Sport. În actualul sezon, Dinamo este pe locul 3 în…
Netflix a intrat în discuții exclusive pentru a-și cumpăra unul dintre marii rivali, într-o tranzacție șocantă în care ar deveni proprietarul HBO Max și a unei cinemateci uriașe # HotNews.ro
Netflix a intrat în discuții exclusive cu Warner Bros Discovery pentru a achiziționa studioul de film și televiziune al companiei, precum și serviciul de streaming HBO Max, relatează revista Variety. Dacă părțile ajung ajung la…
Alertă de la ANM: Cod galben de vânt în aproape jumătate de țară, până sâmbătă seară. Cum va fi vremea la București # HotNews.ro
Meteorologii anunță că vântul va continua să bată cu putere în cea mai mare parte a ţării, iar pentru jumătatea de sud a țării au fost emise avertizări cod galben. Potrivit ANM, vântul va avea…
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat vineri, pe site-ul propriu, care va fi programul etapei cu numărul 22 din SuperLiga. Vineri, 16 ianuarie Ora 20.00 FC Rapid – Metaloglobus București Sâmbătă, 17 ianuarie Ora 13.30…
Aeroportul din Cluj atinge noi recorduri de pasageri: cerere în creștere pentru servicii de mobilitate și transport în Transilvania # HotNews.ro
Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca a continuat să își consolideze poziția de unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi regionale din România. În 2024 a depășit pragul de 3 milioane de pasageri, iar estimările pentru…
Alegeri București: Sondaj cu două zile înainte de deschiderea urnelor. Diferență în marja de eroare între primele două locuri / Scor mare pentru Drulă # HotNews.ro
Candidatul PSD Daniel Băluță este pe primul loc în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalie, urmat la doar două procente de liberalul Ciprian Ciucu, iar reprezentantul USR, Cătălin Drulă, este relativ aproape de cei doi, potrivit…
Într-un an marcat de conflicte, cinci națiuni continuă să se claseze printre cele mai pașnice din lume. În 2025, războaiele globale s-au intensificat, securitatea frontierelor s-a înăsprit, iar tensiunile comerciale continuă să crească. Potrivit Indicelui…
Deltamed lansează o platformă de training online pentru personalul din medicina de urgență # HotNews.ro
Proiectul a luat naștere dintr-o nevoie reală observată în timpul livrărilor de ambulanțe: informațiile de utilizare a echipamentelor ajungeau greu la toți utilizatorii finali, dat fiind numărul mare de cadre medicale și tehnice implicate în…
Finanțele lansează ultima ediție FIDELIS din 2025: Dobânzi neimpozabile de până la 7,55% în lei și 6,20% în euro # HotNews.ro
Ministerul Finanțelor dă startul subscrierilor în ultima ediție a Programului de titluri de stat FIDELIS din acest an, începând de astăzi și până vineri, 12 decembrie 2025, românii își pot plasa economiile într-un instrument garantat…
Consumul intră oficial în zona „roșie”, semnalând o schimbare structurală în economia României # HotNews.ro
După mai bine de un deceniu în care românii au ținut economia în mișcare prin consum, datele INS pentru luna octombrie marchează o schimbare majoră: comerțul cu amănuntul a intrat în scădere, atât față de…
Trump a angajat un nou arhitect, după ce primul expert a fost în dezacord cu dimensiunea uriașă a sălii de bal dorite la Casa Albă de președinte # HotNews.ro
Noua structură, care va înlocui fosta aripă de est, demolată în toamnă, va fi mult mai mare decât reședința centrală a Casei Albe, potrivit planurilor anunțate de administrația Trump, scrie CNN. Donald Trump a angajat…
Prețul gazelor ar putea chiar să scadă după liberalizare, spune un analist / Ce măsuri ar trebui să ia Guvernul # HotNews.ro
Prețul gazelor nu ar trebui să crească de la 1 aprilie 2026, când este programată liberalizarea pieței, având în vedere previziunile pentru prețul gazelor pe piețele internaționale, potrivit lui Dumitru Chisăliță, expert în energie și…
INTERVIU VIDEO Românii ar putea cumpăra fracțiuni de unități de fond. AAF face demersuri pentru a ajuta investitorii # HotNews.ro
Cine vrea cu adevărat să investească acum, poate nu cu 10 lei, o poate face cu 100 lei. Fondurile de investiții sunt disponibile începând cu suma asta, a declarat Mihnea Bărbulescu, Director Executiv Erste Asset…
Șeful băncii care a investit 30 de miliarde de euro în ChatGPT a spus ce premiu Nobel ar putea câștiga super inteligența artificială / „Nu va avea nevoie să ne mănânce” # HotNews.ro
Directorul general al Softbank, Masayoshi Son, a afirmat vineri că superinteligența artificială ar putea câștiga premiul Nobel pentru literatură și ar putea depăși oamenii atât de mult încât prin comparație am fi doar niște „peștișori…
INS confirmă: economia crește modest, sprijinită de investiții și construcții, dar trasă în jos de industrie # HotNews.ro
Comunicatul INS privind evoluția Produsului Intern Brut din această toamnă arată o economie care crește lent, fără forță, într-un context global complicat și cu dezechilibre interne evidente. PIB-ul a urcat cu 1,6% pe seria brută…
Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. ANM anunță o vreme neobișnuită până în primele zile din ianuarie # HotNews.ro
Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei din calendar, până la sfârşitul anului şi în primele zile din ianuarie, în toate regiunile ţării, conform prognozei emise vineri de ANM, pentru intervalul 8 decembrie…
Lanțul românesc de magazine Annabella a finalizat cumpărarea celor 87 de magazine Profi și Mega Image # HotNews.ro
Lanțul românesc de magazine Annabella, controlat de antreprenorii Dan-Constantin și Dorina Mutu, a finalizat preluarea celor 87 de magazine, cedate de Mega Image pentru a putea cumpăra magazinele Profi. Citește mai departe pe StartupCafe…
Discuție de urgență vineri la Bruxelles. Avertismentul cancelarului Merz „Ceea ce decidem acum va determina viitorul Europei” # HotNews.ro
O întâlnire posibil crucială de care depinde finanțarea Ucrainei și, potrivit liderului Germaniei, chiar „soarta independenței europene”, are loc vineri în capitala Belgiei, scriu Reuters și The Guardian. Cancelarul Germaniei Friedrich Merz se va întâlni…
„Zonă de risc fiscal major”: Cum vrea Guvernul să combată micro-contrabanda cu țigări la granița cu Bulgaria # HotNews.ro
Guvernul vrea să adopte vineri, prin ordonanță de urgență, mai multe schimbări fiscale la accize pentru a combate un fenomen tot mai accentuat, în special la granița cu Bulgaria: micro-contrabanda cu tutun. În loc de…
Opoziţia depune vineri, 5 decembrie, o moţiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, intitulată „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR”, ca reacţie la asumarea răspunderii Executivului pentru legea pensiilor…
Amenzile pentru lipsa de cod QR pe bonul fiscal, suspendate din nou de Guvern. Care sunt motivele și noul termen limită # HotNews.ro
Sancționarea comercianților care emit bonuri fiscale care nu conțin codul de identificare fiscală al beneficiarului, numărul de identificare al bonului, precum și a alte informații sub formă de cod QR va fi suspendată din nou,…
Închiderea singurei rafinării din Serbia ar putea avea repercusiuni pentru anii următori, punând în pericol mii de locuri de muncă și privând statul de venituri semnificative, au avertizat mai mulți experți chestionaţi de AFP. Începând…
Infrastructura portului Temryuk aflat la Marea Azov, în apropierea strâmtorii Kerci, Rusia, a fost avariată în urma unui atac cu drone ucrainene din noaptea de joi spre vineri, au anunțat autoritățile ruse, potrivit Reuters și…
Guvernul ar putea aproba vineri strategia de administrare a datoriei publice. România are a doua cea mai mare viteză de creștere a datoriei din UE # HotNews.ro
România are a doua cea mai mare viteză de creștere a datoriei din UE, aceasta crescând în ultimii 10 ani cu 245,9%, datorită creșterii împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor Statului. Premierul Bolojan admite că ”ne-am împrumutat…
Un adolescent s-a sinucis după discuții cu ChatGPT. Răspunsul companiei ar trebui să transmită un semnal de alarmă în întreaga lume. „L-a ajutat să conceapă și un mesaj de adio, dându-i senzația că totul e OK” # HotNews.ro
OpenAI, compania care deține ChatGPT, spune că un adolescent de 16 ani s-a sinucis pentru că „nu a folosit cum trebuie” chatbot-ul și nu își asumă nicio responsabilitate pentru cele întâmplate. Atitudinea companiei ar trebui…
Cinci candidați la Primăria Capitalei spun cum vor să rezolve traficul din București. Există și un punct comun în viziunea lor # HotNews.ro
Traficul din București rămâne una dintre principalele probleme ale orașului, la orele de vârf fiind 145.000 autoturisme în circulație, la care se adaugă circa 25.000 vehicule de marfă. HotNews le-a cerut candidaților la alegerile locale…
INTERVIU. Un profesor de istorie, uluit după ce în metroul din București a fost catalogat după haine: „Uite, așa arată un userist!” / „Pentru că aveam costum și cravată?” # HotNews.ro
Profesorului de istorie Andrei Avram i s-a întâmplat un episod despre care spune că l-a făcut să recalibreze ideea că ce se întâmplă pe internet rămâne pe internet. „A fost un șoc. Se tot spune…
Soția rusoaică a unui magnat ucrainean, ″vânat″ penal de SUA de 11 ani, a renunțat la investiția din România. Nu și la ″redobândirea″ cetățeniei române # HotNews.ro
Lada Firtash, soția magnatului ucrainean Dmytro Firtash, suspectat de corupție și delapidare, pe care Statele Unite încearcă de 11 ani să-l extrădeze din Austria, fost jucător major în sectorul importurilor de gaze naturale din Rusia…
Conferențiarul dr. Mihai Craiu, medic pediatru, a transmis un avertisment pentru părinți, în contextul perioadei de sărbători în care aceștia le cumpără cadouri copiilor lor. Cunoscutul medic atrage atenția pericolelor pe care le reprezintă ecranele,…
NATO vrea să fie „proactivă” în fața „amenințărilor hibride” ruse, spune comandantul militar al alianței # HotNews.ro
NATO trebuie să fie pregătită să răspundă la tot mai multele amenințări hibride pentru a apăra teritoriul statelor membre, a declarat principalul comandant militar al alianței, joi, potrivit Reuters și AFP. Amenințările militare se referă…
Ucraina cere o „pace reală”, la OSCE: „Europa a avut prea multe acorduri de pace nedrepte în trecut. Toate au dus doar la noi catastrofe” # HotNews.ro
Ministrul ucrainean al afacerilor externe, Andrii Sybiha, a declarat joi la reuniunea anuală a Consiliului Ministerial din Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) că țara sa își dorește „pace reală”, nu o politică…
„SUA cumpără combustibil nuclear de la noi”. Ajuns în India pentru prima vizită de la începutul războiului, Putin are o întrebare pentru Trump # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a contestat presiunile puternice exercitate de SUA asupra Indiei pentru a nu cumpăra combustibil rusesc, la începutul vizitei oficiale de două zile, în cadrul căreia a fost întâmpinat la sosire de…
Benzinăriile Lukoil „pot funcționa legal” până în aprilie 2026. Șefa MAE explică implicațiile deciziei luate joi de SUA # HotNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că una dintre „consecințele principale” ale deciziei luate joi de guvernul american este că benzinăriile Lukoil „pot funcționa legal, pot plăti salarii și achiziționa stocuri până în aprilie…
Ministra Mediului afirmă că nu va demisiona în urma scandalului privind criza apei potabile în Prahova şi Dâmboviţa: „Nu există nicio greșeală la nivelul ministerului” # HotNews.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a transmis joi că nu îşi dă demisia în urma scandalului privind întreruperea furnizării apei potabile în localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, ea arătând că responsabilitatea nu se află la…
Decizie puternic contestată privind Eurovision 2026. Israelul va putea să participe, 4 țări și-au anunțat imediat boicotul # HotNews.ro
Israelul va putea să participe, dacă dorește, la ediția din 2026 a concursului Eurovision, care va avea loc la Viena, a anunțat joi Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (European Broadcasting Union – EBU) la…
SuperLiga: Avertisment pentru jucătorii lui FCSB din partea conducerii. „Vor juca în echipa a doua, cu Recolta Gheorghe Doja, cu Agricola Borcea” # HotNews.ro
FCSB se pregătește pentru derby-ul cu Dinamo, programat să se desfășoare sâmbătă seară pe Arena Națională, iar președintele Consiliului de Administrație de la club i-a avertizat pe o parte dintre jucătorii din lot că riscă…
Când vine Moș Nicolae. De ce primesc copiii dulciuri sau nuielușă în ghetuțe. Tradițiile serii de 5 decembrie # HotNews.ro
Seara de 5 decembrie este prilej de emoție pentru copii – îşi curăţă ghetele şi îl așteaptă pe Moş Nicolae. Conform tradiţiei, moşul le aduce dulciuri copiilor cuminți, iar cei neascultători primesc o nuieluşă. Sfântul…
FOTO/VIDEO Un raton care s-a îmbătat criță a fost găsit leșinat în toaleta unui magazin de băuturi alcoolice # HotNews.ro
Un raton aventuros a pătruns într-un magazin de băuturi alcoolice din Virginia, SUA, în weekendul de Ziua Recunoștinței și a început să bea, pentru ca apoi să leșine pe podeaua toaletei magazinului. După câteva ore…
Biroul Electoral dispune eliminarea videoclipului de pe Facebook în care apar Nicușor Dan și Cătălin Drulă. „Un material cu conținut ilegal” / Reacția USR # HotNews.ro
Biroul electoral de circumscripție din Bucureşti a dispus joi eliminarea videoclipului de pe Facebook în care apar candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, președintele Nicușor Dan și Vlad Voiculescu, deoarece este „un material cu…
