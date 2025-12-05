„Europa va fi de nerecunoscut”: Trump publică noua Strategie de Securitate a SUA
Adevarul.ro, 5 decembrie 2025 13:00
Casa Albă a publicat Noua Strategie de Securitate Națională a președintelui Donald Trump, un document care conține analize dure la adresa Europei și pune accent pe relația cu Rusia.
• • •
Acum 10 minute
13:00
Primărița unei comune din Teleorman, acuzată de abuz în serviciu. A plătit ajutoare sociale nejustificate și a creat un prejudiciu de peste 2 milioane de lei
Procurorii DNA au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile, începând de joi, 4 decembrie, față de Violeta Cătălina Ionescu, primar al comunei Olteni, județul Teleorman.
13:00
Acum 30 minute
12:45
Când „nu se poate" devine „împreună, putem". Clujul și-a premiat supereroii la prima Gală a supereroilor clujeni
Asociația Caiac SMile, condusă de Ionuț Stancovici, transformă de ani de zile "imposibilul" în povești adevărate de curaj.
Acum o oră
12:30
Povestea braziliencei care a devenit prin propriile forțe cea mai tânără miliardară din lume
O fostă balerină braziliană, în vârstă de doar 29 de ani, a devenit prin propriile forțe cea mai tânără miliardară din lume.
12:30
Alegerea unui cabinet stomatologic în București nu mai ține doar de proximitate. În ultimii ani, pacienții caută tot mai des o combinație clară între experiența echipei medicale, tehnologie, protocoale de igienă stricte și comunicare transparentă.
12:30
Tranzacție-bombă în industria streamingului: Netflix vrea să cumpere compania care deține HBO și CNN
Studioul american Warner Bros. Discovery Inc. a intrat în negocieri exclusive pentru a-și vinde studiourile de film și televiziune, dar și serviciul de streaming HBO Max către Netflix Inc.
12:30
Peste 125.000 de copii din 37 de județe beneficiază de cel mai amplu program educațional complementar din România – Șah în școală
Programul „Șah în Școală" marchează o creștere exponențială fără precedent în sistemul educațional românesc, transformându-se în doar patru ani în cel mai mare program de educație prin șah din țară, cu peste 125.000 de copii participanți în 2025 și o creștere de 442% a evenimentelor organizate.
12:30
Un cardiolog dezvăluie care sunt cele mai bune patru alimente congelate pentru inimă: sunt bogate în antioxidanți și reduc inflamația
Un cardiolog atrage atenția că alimentele congelate pot fi la fel de eficiente în prevenirea bolilor cardiovasculare, oferind nutrienți esențiali, antioxidanți și grăsimi sănătoase.
12:15
Acuzații grave la Mondialul de handbal. Duelul Serbia-Feroe s-a încheiat cu plângere la IHF, după două erori masive. „Au influențat direct rezultatul"
Remiza de joi complică puțin situația în grupă, dar echipele mai au încă șanse să ajungă în sferturi.
12:15
Omenirea, tot mai aproape de vaccinarea anti-cancer. Ce au descoperit oamenii de știință
Cercetătorii au demonstrat că un vaccin bazat pe nanoparticule poate preveni mai multe tipuri agresive de cancer la șoareci, oferind protecție imună de durată și blocând metastazele.
12:15
Avertismentul președintelui Finlandei într-o convorbire cu liderii europeni: „Nu-i putem lăsa Ucraina și pe Zelenski singur cu tipii ăștia"
Președintele finlandez Alexander Stubb i-a avertizat pe liderii europeni că negociatorii americani au fost probabil în contact paralel cu Rusia în timpul discuțiilor cu oficiali ucraineni care au avut loc în Florida, pe 30 noiembrie.
Acum 2 ore
12:00
Recenta demisie a ministrului apărării, Ionuț Moșteanu, continuă să fie analizată în presa ultimelor zile. Din păcate, majoritatea comentatorilor au plecat dupa fenta lansată de cei care trag sfori.
12:00
Ciclonul Casio a ajuns și în România: vânt puternic cu rafale care ajung până la 110 km/h în mai multe zone din țară
Ciclonul „Casio”, care a provocat fenomene meteo severe în sudul Europei, a ajuns și în România, aducând vânt puternic în mai multe regiuni. Rafalele vor atinge până la 110 km/h în zonele montane, potrivit meteorologilor ANM.
11:45
O pană majoră la Cloudflare a afectat mai multe site-uri web la nivel global. A picat chiar și DownDetector, site-ul care monitorizează întreruperile globale
Cloudflare, una dintre cele mai mari companii de infrastructură internet, a picat din nou, vineri, 5 decembrie, fiind afectate mai multe site-uri web la nivel global.
11:45
Clinica stomatologică unde a murit fetița de doi ani clarifică informațiile despre intervenție și echipamente: „Nicio acțiune de mușamalizare"
Clinica stomatologică unde și-a pierdut viața fetița de 2 ani pe 13 noiembrie 2025, a transmis un comunicat oficial pentru a clarifica informațiile apărute în presă.
11:45
MAI stabilește modul în care familiile vor fi informate despre victimele accidentelor rutiere
Ministerul Afacerilor Interne a aprobat procedura oficială care stabilește modul în care sunt anunțate familiile victimelor accidentelor rutiere grave, la doi ani după ce anunțase intenția de a introduce acest cadru și în urma recomandărilor repetate ale Avocatului Poporului.
11:30
Forțele speciale ucrainene au distrus un avion de vânătoare MiG-29 pe un aerodrom din Crimeea
Unitatea de elită a forțelor speciale ucrainene „Fantomele” a anunțat că a distrus un avion de vânătoare rusesc MiG-29 pe aerodromul militar Kacea din Crimeea, relatează Kyiv Post.
11:30
Campania electorală se încheie sub semnul acuzațiilor de înțelegeri ascunse. Bucureștenii își aleg duminică noul primar general
Astăzi este ultima zi de campanie electorală pentru candidații la Primăria Capitalei, Consiliul Județean Buzău și alte 12 localități. Un fost consilier prezidențial a criticat strategia unui candidat la București, sugerând că refuzul acestuia de a se retrage ar putea ascunde o înțelegere tacită.
11:30
Colegiul Medicilor cere autorităţilor „soluţii şi măsuri viabile" pentru ca serviciile medicale să poată fi asigurate în Prahova
Colegiul Medicilor din România cere autorităţilor „soluţii şi măsuri viabile” pentru ca serviciile medicale să poată fi asigurate în Prahova, județ afectat de lipsa apei.
11:15
Dronele care au urmărit avionul lui Zelenski erau de uz militar. Comunicatul biroului președintelui ucrainean
Dronele observate în Irlanda în zona în care zbura avionul lui Volodimir Zelenski erau de mari dimensiuni și ar fi fost drone de uz militar, a relatat presa locală. Biroul lui Zelenski a transmis un comunicat privind incidentul, relatează RBC Ucraina.
11:15
Șefa Transporturilor din Primăria Capitalei a mărturisit că este agresivă în trafic. Dezvăluirile făcute într-o ședință: „L-am trântit şi i-am pus pistolul la cap" | Audio
Șefa Departamentului Transporturi din Primăria Capitalei, a recunoscut că are un comportament agresiv în trafic, incluzând amenințări cu pistolul sau atacuri cu bâta.
11:15
La nivelul Generației Z, femeile au somnul mai fragmentat și sunt mai stresate la locul de muncă și mult mai stresate acasă, în timp ce bărbații adorm mai greu, sunt oarecum stresați la locul de muncă și mai deloc acasă, potrivit unui studiu de specialitate.
11:15
Cum ajută Ilan Șor și criptomoneda A7A5 Rusia să eludeze sancțiunile și să-și construiască un nou sistem financiar
A7A5, criptomoneda legată de oligarhul fugar Ilan Șor și de banca rusă Promsviazbank, a devenit un instrument esențial prin care Rusia eludează sancțiunile occidentale. Companii și structuri înregistrate în Kârgâzstan, Moldova și Rusia sunt implicate într-o rețea financiară opacă menită să creeze un
Acum 4 ore
11:00
Bărbat de 42 de ani, tată a trei copii, înjunghiat mortal pe stradă, în fața soției, de un bătrân
Un bărbat de 42 de ani a fost înjunghiat mortal joi seară, 4 decembrie, de un bătrân de 70 de ani, pe o stradă din municipiul Galați.
11:00
Fostul copreședinte AUR, actual șef al partidului Acțiunea Conservatoare, Claudiu Târziu, vine vineri, de la 11.00, la Interviurile Adevărul.
10:45
Mărturii ale dezertorilor ruși despre condițiile brutale de pe front și hărțile măsluite: „E ca o formă de sclavie modernă"
Cazurile soldaților ruși care aleg să dezerteze se înmulțesc cu fiecare an, potrivit organizației Go Through the Forest, un grup de exilați ruși care ajută bărbații ruși să evite serviciul militar, relatează The Times, care publică mărturii ale dezertorilor.
10:45
Băile Tușnad, sprijinite de orașe din Ungaria după vijelia care a distrus spațiile verzi: „Noi mai avem o groază de treburi, și cu urșii..."
O furtună puternică a făcut prăpăd în Băile Tușnad, unde aproximativ 30% dintre parcuri și spațiile verzi au fost distruse.
10:45
Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri noi avertizări Cod galben de vânt puternic, valabile în București și în numeroase județe ale țării.
10:45
Poreclele care l-au definit pe Gigi Becali în tinerețe. Și-a făcut loc printre figurile tari din Capitală. „Era smecherie. Nimeni nu-l deranja"
Încă din tinerețe, Gigi Becali era cunoscut în cercurile sale apropiate prin poreclele care îl identificau și îl diferențiau de cei din jur.
10:45
Ce facem cu cele 1.502 companii de stat? „Trebuie privatizate, ele funcționează în beneficiul câtorva privilegiați"
Incidentul din Prahova este un argument în plus pentru a reforma sistemul celor peste 1.500 de companii de stat din România. Economistul Radu Nechita, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, explică de ce este necesară privatizarea „fabricilor de privilegii”.
10:30
Zaharova îl acuză pe Nicușor Dan că a premiat „participarea la Holocaust", după ce l-a decorat pe veteranul de război Ion Vasile Banu
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, l-a acuzat pe Nicușor Dan că „a înmânat un premiu pentru participarea la Holocaust, la genocidul poporului sovietic și alte crime de război”.
10:30
Topul celor mai pașnice țări în 2025: România coboară două poziții. Pe ce locuri se află Bulgaria și Ungaria
Într-un nou studiu realizat de Institutul pentru Economie și Pace (IEP), România se află pe locul 38 în topul celor mai pașnice țări. Pe primele locuri se află țări precum Islanda, Irlanda sau Noua Zeelandă.
10:30
Statul se împrumută din nou de la populație: Ce dobânzi oferă la ultima ediție FIDELIS din 2025
Ministerul Finanțelor dă startul subscrierilor în ultima ediție a Programului de titluri de stat FIDELIS din acest an, începând de astăzi, 5 decembrie și până vineri, 12 decembrie 2025.
10:15
Economia a crescut ușor, iar investițiile au fost principalul motor. Ce sectoare au ajutat PIB-ul
Economia României a crescut timid în trimestrul 3, ajutată de investiții și construcții, în ciuda scăderii producției industriale, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).
10:00
Retailerul austriac de articole sportive Hervis se retrage din România și Ungaria, urmând să își cedeze toate magazinele din cele două țări.
09:45
Armata SUA, acuzată că a ucis naufragiați pe care i-a urmărit 40 de minute cum încearcă să se salveze
O operațiune americană din 2 septembrie, în care doi supraviețuitori ai unui vas răsturnat au fost uciși într-un al doilea atac, a stârnit controverse majore în Congres.
09:30
Moment rar cu Melania Trump: Prima Doamnă a aprins bradul național de Crăciun la Washington
Melania Trump a aprins joi seara bradul național de Crăciun, într-una dintre puținele sale apariții publice în cel de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump.
09:15
Domeniul surprinzător în care investește Radu Drăgușin. Afacerea proprie în care a băgat o parte din banii câștigați la Tottenham dă roade
Radu Drăgușin și alți sportivi români și-au diversificat veniturile investind în afaceri și imobiliare.
09:15
Un copil de 3 ani a devenit cel mai tânăr jucător de șah care a obținut un rating oficial FIDE
Indianul Sarwagya Singh Kushwaha a devenit cel mai tânăr jucător din istoria șahului care a obținut un rating oficial FIDE, la vârsta de trei ani, șapte luni și 20 de zile.
Acum 6 ore
09:00
Dovezile care confirmă comportamentul abuziv al antrenorului Tadici asupra handbalistelor. „Te scot afară, mizerabilo! Handicapato!"
Antrenorul Gheorghe Tadici a fost acuzat de comportament verbal abuziv față de jucătoarele sale, faptele fiind susținute de înregistrări și mesaje pe WhatsApp.
09:00
Ce se întâmplă în corpul nostru dacă bem zilnic un pahar cu vin. Efectele, explicate de cercetători
Vinul este una dintre cele mai populare băuturi alcoolice din lume. Folosit fie la gătit sau consumat simplu, acesta și-a câștigat reputația de cea mai sănătoasă băutură alcoolică. De aceea, mulți băutori s-au întrebat dacă ar fi sănătos să consume un pahar de vin în fiecare seară.
08:45
Salarii mărite pentru angajații de la Aeroportul Iași: venitul mediu, aproape de 2.000 de euro
Vești bune pentru angajații Aeroportului Iași. Cei aproape 180 de angajați vor beneficia de o majorare de 5% a salariilor, astfel că venitul mediu lunar va ajunge la aproape 2.000 de euro.
08:30
Averea ultra-bogaților depășește un nou record istoric. Alți 196 de noi miliardari în 2025
Averea combinată a ultra-bogaților (peste 1 miliard de dolari) a atins un nou record în acest an, 196 de miliardari care și-au construit singuri averea alăturându-se acestui grup, care cuprinde acum aproape 3.000 de persoane din întreaga lume, potrivit unui raport anual al băncii elvețiene UBS.
08:30
Tragedie la Pasajul Unirii: un pieton a murit după ce a fost lovit de o motocicletă condusă de un tânăr de 23 de ani
Un pieton și-a pierdut viața la intrarea în Pasajul Unirii, după ce a fost lovit de o motocicletă condusă de un tânăr de 23 de ani.
08:30
Opoziția depune vineri moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Ponta a semnat-o deja
Opoziția urmează să depună vineri, 5 decembrie, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulată „România Nu Este de Vânzare - Un Guvern fără USR”, ca reacţie la asumarea răspunderii Executivului pentru legea pensiilor magistraţilor.
08:15
Căpitan legendar din La Liga, condamnat după ce a abuzat sexual mascota clubului rival. S-a întâmplat în timpul meciului oficial
Un fost fotbalist cunoscut a fost condamnat definitiv pentru un incident de natură sexuală petrecut în trecut.
08:00
Distracție scumpă la târgurile de Crăciun din București: cât costă o tură cu sania VR a lui Moș Crăciun
Un vizitator al târgurilor de Crăciun din București a rămas uimit când a aflat cât a plătit pentru două ture la carusel și o experiență cu sania lui Moș Crăciun.
07:45
Prognoza meteo vineri, 5 decembrie: temperaturi peste normalul perioadei. Zonele aflate sub cod portocaliu de vânt
Meteorologii ANM anunță că pentru vineri, 5 decembrie, valorile termice se vor menține peste normalul climatologic pentru prima decadă a lunii decembrie.
Acum 8 ore
07:00
Atac al armatei SUA: patru bărbați au fost uciși pe o navă suspectată de trafic de droguri
Armata Statelor Unite a anunțat că a eliminat patru persoane în urma unui atac asupra unei nave despre care autoritățile suspectau că transporta droguri, în apele internaționale din Pacificul de Est.
07:00
Ce lefuri aveau securiștii din România în anii de glorie ai comunismului. Regimul îi recompensa cu salarii mai mari decât în Armată
Ofițerii de Securitate s-au bucurat de numeroase beneficii de-a lungul celor 45 de ani de comunism. Aveau salarii consistente, dublul unui salariu mediu în România, și totodată numeroase alte sporuri și facilități. În plus, aveau un statut de temut în societatea românească.
