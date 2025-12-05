Statul se împrumută din nou de la populație: Ce dobânzi oferă la ultima ediție FIDELIS din 2025

09:00

Vinul este una dintre cele mai populare băuturi alcoolice din lume. Folosit fie la gătit sau consumat simplu, acesta și-a câștigat reputația de cea mai sănătoasă băutură alcoolică. De aceea, mulți băutori s-au întrebat dacă ar fi sănătos să consume un pahar de vin în fiecare seară.