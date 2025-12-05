Statul se împrumută din nou de la populație: Ce dobânzi oferă la ultima ediție FIDELIS din 2025
Adevarul.ro, 5 decembrie 2025 10:30
Ministerul Finanțelor dă startul subscrierilor în ultima ediție a Programului de titluri de stat FIDELIS din acest an, începând de astăzi, 5 decembrie și până vineri, 12 decembrie 2025.
Zaharova îl acuză pe Nicușor Dan că a premiat „participarea la Holocaust”, după ce l-a decorat pe veteranul de război Ion Vasile Banu # Adevarul.ro
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, l-a acuzat pe Nicușor Dan că „a înmânat un premiu pentru participarea la Holocaust, la genocidul poporului sovietic și alte crime de război”.
Topul celor mai pașnice țări în 2025: România coboară două poziții. Pe ce locuri se află Bulgaria și Ungaria # Adevarul.ro
Într-un nou studiu realizat de Institutul pentru Economie și Pace (IEP), România se află pe locul 38 în topul celor mai pașnice țări. Pe primele locuri se află țări precum Islanda, Irlanda sau Noua Zeelandă.
Economia a crescut ușor, iar investițiile au fost principalul motor. Ce sectoare au ajutat PIB-ul # Adevarul.ro
Economia României a crescut timid în trimestrul 3, ajutată de investiții și construcții, în ciuda scăderii producției industriale, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).
Retailerul austriac de articole sportive Hervis se retrage din România și Ungaria, urmând să își cedeze toate magazinele din cele două țări.
Armata SUA, acuzată că a ucis naufragiați pe care i-a urmărit 40 de minute cum încearcă să se salveze # Adevarul.ro
O operațiune americană din 2 septembrie, în care doi supraviețuitori ai unui vas răsturnat au fost uciși într-un al doilea atac, a stârnit controverse majore în Congres.
Moment rar cu Melania Trump: Prima Doamnă a aprins bradul național de Crăciun la Washington # Adevarul.ro
Melania Trump a aprins joi seara bradul național de Crăciun, într-una dintre puținele sale apariții publice în cel de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump.
Domeniul surprinzător în care investește Radu Drăgușin. Afacerea proprie în care a băgat o parte din banii câștigați la Tottenham dă roade # Adevarul.ro
Radu Drăgușin și alți sportivi români și-au diversificat veniturile investind în afaceri și imobiliare.
Un copil de 3 ani a devenit cel mai tânăr jucător de șah care a obținut un rating oficial FIDE # Adevarul.ro
Indianul Sarwagya Singh Kushwaha a devenit cel mai tânăr jucător din istoria șahului care a obținut un rating oficial FIDE, la vârsta de trei ani, șapte luni și 20 de zile.
Dovezile care confirmă comportamentul abuziv al antrenorului Tadici asupra handbalistelor. „Te scot afară, mizerabilo! Handicapato!” # Adevarul.ro
Antrenorul Gheorghe Tadici a fost acuzat de comportament verbal abuziv față de jucătoarele sale, faptele fiind susținute de înregistrări și mesaje pe WhatsApp.
Ce se întâmplă în corpul nostru dacă bem zilnic un pahar cu vin. Efectele, explicate de cercetători # Adevarul.ro
Vinul este una dintre cele mai populare băuturi alcoolice din lume. Folosit fie la gătit sau consumat simplu, acesta și-a câștigat reputația de cea mai sănătoasă băutură alcoolică. De aceea, mulți băutori s-au întrebat dacă ar fi sănătos să consume un pahar de vin în fiecare seară.
Salarii mărite pentru angajații de la Aeroportul Iași: venitul mediu, aproape de 2.000 de euro # Adevarul.ro
Vești bune pentru angajații Aeroportului Iași. Cei aproape 180 de angajați vor beneficia de o majorare de 5% a salariilor, astfel că venitul mediu lunar va ajunge la aproape 2.000 de euro.
Averea ultra-bogaților depășește un nou record istoric. Alți 196 de noi miliardari în 2025 # Adevarul.ro
Averea combinată a ultra-bogaților (peste 1 miliard de dolari) a atins un nou record în acest an, 196 de miliardari care și-au construit singuri averea alăturându-se acestui grup, care cuprinde acum aproape 3.000 de persoane din întreaga lume, potrivit unui raport anual al băncii elvețiene UBS.
Tragedie la Pasajul Unirii: un pieton a murit după ce a fost lovit de o motocicletă condusă de un tânăr de 23 de ani # Adevarul.ro
Un pieton și-a pierdut viața la intrarea în Pasajul Unirii, după ce a fost lovit de o motocicletă condusă de un tânăr de 23 de ani.
Opoziția depune vineri moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Ponta a semnat-o deja # Adevarul.ro
Opoziția urmează să depună vineri, 5 decembrie, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulată „România Nu Este de Vânzare - Un Guvern fără USR”, ca reacţie la asumarea răspunderii Executivului pentru legea pensiilor magistraţilor.
Căpitan legendar din La Liga, condamnat după ce a abuzat sexual mascota clubului rival. S-a întâmplat în timpul meciului oficial # Adevarul.ro
Un fost fotbalist cunoscut a fost condamnat definitiv pentru un incident de natură sexuală petrecut în trecut.
Distracție scumpă la târgurile de Crăciun din București: cât costă o tură cu sania VR a lui Moș Crăciun # Adevarul.ro
Un vizitator al târgurilor de Crăciun din București a rămas uimit când a aflat cât a plătit pentru două ture la carusel și o experiență cu sania lui Moș Crăciun.
Prognoza meteo vineri, 5 decembrie: temperaturi peste normalul perioadei. Zonele aflate sub cod portocaliu de vânt # Adevarul.ro
Meteorologii ANM anunță că pentru vineri, 5 decembrie, valorile termice se vor menține peste normalul climatologic pentru prima decadă a lunii decembrie.
Atac al armatei SUA: patru bărbați au fost uciși pe o navă suspectată de trafic de droguri # Adevarul.ro
Armata Statelor Unite a anunțat că a eliminat patru persoane în urma unui atac asupra unei nave despre care autoritățile suspectau că transporta droguri, în apele internaționale din Pacificul de Est.
Ce lefuri aveau securiștii din România în anii de glorie ai comunismului. Regimul îi recompensa cu salarii mai mari decât în Armată # Adevarul.ro
Ofițerii de Securitate s-au bucurat de numeroase beneficii de-a lungul celor 45 de ani de comunism. Aveau salarii consistente, dublul unui salariu mediu în România, și totodată numeroase alte sporuri și facilități. În plus, aveau un statut de temut în societatea românească.
Luptă strânsă la Primăria Capitalei: Daniel Băluță și Ciprian Ciucu aproape la egalitate, iar un alt candidat vine puternic din urmă # Adevarul.ro
Un sondaj realizat de ARA arată o luptă strânsă pentru Primăria Capitalei, cu Daniel Băluță, candidatul PSD, în fruntea preferințelor bucureștenilor.
Reținerea camionului cu armament la Albița, transformată în propagandă rusă. Expert: „Ar trebui considerat o lecție strategică” # Adevarul.ro
Camionul cu armament depistat, în 20 noiembrie, în vama Albița, a declanșat o operațiune complexă de dezinformare pro-Kremlin. Până când autoritățile au comunicat că este vorba despre armament rusesc, mass media a fost inundat de știri false potrivit cărora era vorba de armament NATO din Ucraina.
Scandal uriaș în familia Regelui Cioabă: fiul minor s-a logodit cu o fată de 14 ani. A cumpărat-o cu zece galbeni # Adevarul.ro
Logodna fiului lui Daniel Cioabă, autointitulat „Regele Cioabă”, celebrată cu fast anul trecut, este acum cercetată de poliție, după ce fata, o minoră de 14 ani, a născut un copil.
Campania electorală din București, deși scurtă, vine cu schimbări în sondaje, scandaluri legate de metodele de promovare ale candidaților și retrageri care par să aibă un scop bine calculat.
Noua lege a pensiilor magistraților ar putea fi contestată la Curtea Constituțională chiar înainte de promulgare. Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a convocat pentru vineri, 5 decembrie, Secțiile Unite ale instanței, care vor decide dacă sesizează CCR.
Kadîrov amplifică amenințările venite de la Kremlin: „Așteptăm ordinul”. Liderul cecen promite o „foarte rapidă” confruntare cu Europa # Adevarul.ro
Sângerosul lide Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a reluat și radicalizat mesajele transmise recent de Vladimir Putin privind un posibil conflict cu Europa, afirmând că forțele sale sunt pregătite „în orice moment” să pornească un război care „nu se va încheia în favoarea” țărilor europene.
Pericol ignorat. Criza de la Paltinu dezvăluie slăbiciunile din sistemul energetic: „Este mai ieftin să construiești hidrocentrale, decât să le demolezi” # Adevarul.ro
Criza de la Barajul Paltinu evidențiază vulnerabilitățile infrastructurii energetice și de apă, accentuate de proiecte hidrotehnice abandonate sau neadaptate. Situația impune o reevaluare urgentă a importanței acestor amenajări pentru securitatea națională.
Lipsa unei strategii clare sabotează eforturile americane de pace, susține fostul ambasador al SUA la NATO, Ivo Daalder # Adevarul.ro
Eforturile administrației președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei au devenit dificil de urmărit.
Vidraru, „marea din munți” mărginită de un colos din beton. Ce ascund subteranele amenajării hidroenergetice # Adevarul.ro
Șase decenii au trecut de la construcția barajului Vidraru de pe râul Argeș. Lacul său de acumulare, aflat în proces de golire controlată, continuă să stârnească fantezii și controverse, în timp ce istoria sa reală rămâne mai puțin cunoscută.
Interesul românilor pentru aur ca plasament sigur este în creștere, iar tot mai mulți investitori analizează diferențele dintre aurul fizic, cel digital și ETF-urile bazate pe aur.
De ce Ucraina trebuie să mizeze în primul rând pe propria forță militară și să vizeze modelul Israel - analiză Foreign Policy # Adevarul.ro
În lipsa unor garanții internaționale solide și previzibile, Kievul ar trebui să trateze consolidarea armatei ca pe singura formă reală de protecție în fața unei noi agresiuni ruse.
Moda și luxul vor intra în 2026 într-o lume în care volatilitatea devine normalul, mai degrabă decât excepția. În acest mediu complicat, doar brandurile cele mai agile, care se pot adapta rapid, vor ieși învingătoare, potrivit raportului „The State of Fashion 2026”.
Deepak Chopra, unul dintre cei mai celebri autori ai zilelor noastre şi un promotor al medicinei alternative, atrage atenția că tot mai mulți oameni aleg să urmeze un drum spiritual pe cont propriu, mai degrabă decât să se identifice cu o instituție religioasă, declarându-se spirituali.
Cărți de pus sub brad pentru cei mici și cei mari. Ce noutăți au pregătit editurile pentru Târgul de Carte Gaudeamus # Adevarul.ro
Fie că e pentru cei mici sau pentru cititorii pasionați, o carte rămâne unul dintre cele mai inspirate cadouri. Iar târgul Gaudeamus oferă anul acesta titluri noi pentru toate gusturile.
Când se va produce prima scădere a dobânzilor. Consilierul premierului Bolojan: „Totul depinde de inflație” # Adevarul.ro
Perspectiva unei relaxări a politicii monetare devine tot mai clară pentru anul viitor, însă momentul exact depinde de confirmarea scăderii inflației.
5 decembrie: Ziua în care a murit fostul suveran al României, Regele Mihai I, la vârsta de 96 de ani # Adevarul.ro
Pe data de 5 decembrie 2017, fostul suveran al României, Regele Mihai I, s-a stins din viață la reședința sa din Elveția.
S-a deschis cel mai înalt hotel din lume. Nu fusese planificat să atingă această înălțime # Adevarul.ro
Dubai a adăugat un nou reper pe linia sa mereu schimbătoare a orizontului.
Deciziile luate de Donald Trump în legătură cu Orientului Mijlociu au arătat că stilul tranzacțional al președintelui SUA este potrivit pentru regiune # Adevarul.ro
Orientul Mijlociu este un loc pe care majoritatea președinților americani doresc să îl evite. Totuși, în mod inevitabil, aceștia se trezesc implicați în disputele sale.
Pantone Color Institute a ales o nuanță de alb, „Cloud Dancer”, drept culoarea anului 2026.
Maşină de poliţie, avariată într-o încăierare între fraţi, în Mureș. Luptători SAS şi jandarmi mobilizați pentru aplanarea conflictului # Adevarul.ro
O maşină de poliţie a fost avariată, joi, de un bărbat implicat într-un conflict cu doi fraţi de-ai săi, pentru aplanarea scandalului izbucnit în satul Curteni, comuna Sântana de Mureş, fiind solicitată intervenţia luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi a jandarmilor.
Otokar vrea să schimbe partenerul român pentru blindatele Armatei, după controverse legate de acționarul rus # Adevarul.ro
Turcii de la Otokar ar intenționa să înlocuiască societatea cu care urma să colaboreze în livrarea blindatelor contractate de Armata Română, în contextul în care firma parteneră, Automecanica Mediaș, este deținută de un fost CEO al unei companii rusești, susține ministrului Economiei.
Ce spune ministrul Mediului despre o eventuală demisie în urma scandalului privind criza apei. „Exact pentru ce anume?” # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că nu îşi dă demisia în urma scandalului privind întreruperea furnizării apei potabile în localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, ea arătând că responsabilitatea nu se află la minister, ci la instituţii de la nivel local.
Horoscopul zilei de vineri, 5 decembrie 2025, aduce surprize mari pentru cele 12 zodii. Lorina, astrologul Click! are predicții pentru fiecare, pe toate planurile: dragoste, sănătate și bani.
Netanyahu, decis să meargă la New York, deși primarul Mamdani a amenințat că-l va aresta # Adevarul.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a precizat că încă intenționează să ajungă la New York, după ce primarul ales Zohran Mamdani a ameninţat să-l aresteze, în baza unui mandat internaţional emis pe numele său de către Curtea Penală Internaţională.
Diana Buzoianu spune că DSP va avea ultimul cuvânt în privința reluării alimentării cu apă potabilă a localităților afectate din Prahova # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că alimentarea cu apă potabilă ar putea fi reluată începând de luni, dacă sunt respectate toate etapele de tratament și verificare, subliniind că decizia finala va veni de la Direcția de Sănătate Publică.
Din India, Putin anunță că Rusia va „elibera Donbasul și Novorossia”, până la granița cu România # Adevarul.ro
Aflat într-o vizită oficială în India, Vladimir Putin a relansat discursul despre „Novorossia”, conceptul care vizează extinderea Rusiei asupra sudului Ucrainei până la Gurile Dunării, la graniţa cu România.
Momentul în care un șofer a zburat cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini. Ce s-a întâmplat # Adevarul.ro
Un șofer aflat la volanul unui Mercedes a „zburat”, la propriu, peste un sens giratoriu și peste două autoturisme care urmau să intre în intersecție.
Daniel Băluță acuză: Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu „au o înțelegere politică, se menajează unul pe altul” # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, i-a acuzat de blat pe doi dintre contracandidații săi, liberalul Ciprian Ciucu și independenta Anca Alexandrescu, susținută de AUR, despre care a afirmat că „se menajează unul pe altul”.
Averile candidaților la fotoliul de primar general al Capitalei. Ce au declarat Băluță, Drulă, Ciucu și Alexandrescu # Adevarul.ro
Agenția Națională de Integritate a publicat declarațiile de avere ale candidaților la fotoliul de primar general al Capitalei.
