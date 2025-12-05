„Solicităm demisia imediată a ministrului Daniel David” Sindicatele îl acuză că vrea să le reducă la tăcere. Apel către Opoziție, premier și președinte: „Nu au voie să tacă, după o astfel de declarație”

10:20

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, depusă de partidul AUR, este depusă vineri, 5 decembrie, la ora 11:00, în Parlamentul României. Este nevoie de 233 de voturi pentru validarea acestei inițiative, denumită „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”. Moțiunea împotriva guvernlui Bolojan este inițiată de grupul Pace – Întâi România din […]