Noua strategie de securitate a SUA pune sub semnul întrebării viitorul NATO. Cuvinte dure la adresa Europei. Ce spune despre războiul din Ucraina
Gândul, 5 decembrie 2025 13:20
Noua strategie de securitate naţională a administrației Trump, pe care Casa Albă a publicat-o joi, conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei, sugerând că aceasta se află într-un declin civilizaţional, şi acordă relativ puţină atenţie Orientului Mijlociu şi Africii. În schimb, Donald Trump intenţionează ca SUA să menţină o prezenţă militară mai mare în emisfera […]
• • •
Acum 5 minute
13:40
Alina Pușcău, din nou singură. ”Nu cred că este ok ca bărbații să se îndrăgostească de look” # Gândul
Alina Pușcău, în vârstă de 43 de ani, este din nou singură. Aceasta a spus ce și-ar dori de la un potențial partener. Alina Pușcău este un model de talie internațională. S-a născut în februarie 1981, în București. Trăiește în Los Angeles, Statele Unite ale Americii. În anul 1998 a câștigat concursului Elite Model Look, […]
13:40
Ion Cristoiu: „Rolul lui Călin Georgescu în istorie este că i-a obligat să anuleze alegerile” # Gândul
În ediția din 4 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a vorbit despre rolul politic al lui Călin Georgescu în contextul anulării alegerilor din 2024. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a sugerat că presiunea generată de mobilizarea în jurul lui Călin Georgescu a determinat decidenții politici să recurgă la […]
13:40
Costel, un muncitor român, a pierit într-un accident teribil în Italia. Comunitatea română este zguduită # Gândul
Costel Ciobotar, un român în vârstă de 35 de ani care era rezident în localitatea italiană Canale din provincia Cuneo (Piemont), a murit în seara zilei de miercuri, 3 decembrie 2025, într-un cumplit accident rutier petrecut la Monteu Roero, în aceeași provincie. Costel lasă în urmă o soție îngenuncheată de durere și o fetiță de […]
Acum 15 minute
13:30
Astrele au decis. Care sunt șansele candidaților la Primăria Capitalei, în funcție de zodie # Gândul
Lupta pentru Primăria Capitalei se anunță strânsă, iar astrele au prezis cine ar putea fi noul primar la Bucureștiului. Născuți în zodiile Capricorn, Pești, Taur sau Balanță, candidații cu cele mai mari șanse la Primăria Capitalei au fost profilați de astrologi prin prisma mișcării astrelor în perioada electorală. Horoscopul candidaților cu cele mai mari șanse, […]
Acum 30 minute
13:20
13:20
„Solicităm demisia imediată a ministrului Daniel David” Sindicatele îl acuză că vrea să le reducă la tăcere. Apel către Opoziție, premier și președinte: „Nu au voie să tacă, după o astfel de declarație” # Gândul
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” reacționează la declarațiile făcute de ministrul educației, Daniel David, conderându-le ca fiind un afront împotriva reprezentanților salariaților din învățământ. Într-un recent podcast, demnitarul a afirmat că „în timp, sindicatele vor înțelege că nu mai pot avea un rol important într-un sistem așa […]
13:20
Adrian Toni Neacşu acuză opoziţia de jocuri de culise cu moţiunea: „Dacă PSD-ul va pierde, se va putea răfui cu USR” # Gândul
Un fost judecător al Consiliului Superior al Magistraturii sesizează anumite jocuri politice din partea autorilor moţiunii depusă de reprezentanţii opoziţiei împotriva legii pensiilor speciale. Adrian Toni Neacşu arată în direcţia celor de la PSD care, odată ce vor cunoaşte câştigătorul alegerilor de la Capitală, „dacă PSD-ul va pierde, se va putea răfui cu USR”, scrie […]
Acum o oră
13:10
Anca Alexandrescu: „Vreau ca după mandatul meu să nu mai existe expresia «a semnat ca primarul»” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Anca Alexandrescu, jurnalistă și candidata AUR la Primăria Generală a Capitalei, a vorbit despre cum își dorește să nu mai existe expresia „a semnat ca primarul”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Anca Alexandrescu: „După un concurs de CV-uri în funcție de fiecare […]
13:10
Petrecere de final de an la Ministerul Muncii cu taxă de participare. Angajații au fost anunțați că vor fi sărbătoriți, dar pe banii lor. Gândul dezvăluie cât trebuie să plătească fiecare bugetar: “suma se achită la casierie” # Gândul
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale pare să fi descoperit formula „ideală” de motivare a personalului: organizează o petrecere festivă în care instituția își sărbătorește angajații, însă tot aceștia achită costurile. Practic, ministerul oferă recunoștința, iar angajații oferă finanțarea. Așa că, pe 18 decembrie, la Restaurantul Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei, instituție aflată în […]
13:10
Cele mai frumoase urări de Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie 2025. Mesaje şi felicitări pentru sărbătoriţii zilei # Gândul
Sfântul Nicolae sau Moș Nicolae, așa cum îl știu copiii, este celebrat în fiecare an pe 6 decembrie. Ziua de Sfântul Nicolae nu este doar un prilej de a primi dulciuri în ghetuțe, ci și o ocazie de a trimite mesaje celor dragi. Moș Nicolae este cunoscut mai ales datorită tradițiilor legate de darurile puse […]
13:00
Momente inedite de la vizita lui Putin în India. Premierul Modi i-a organizat o ceremonie spectaculoasă în fața Palatului Prezidențial din New Delhi # Gândul
Vladimir Putin a avut parte de o întâmpinare cu fast la sosirea sa în India. Hindușii au organizat ceremonii religioase dedicate lui Putin și au împânzit New Delhi cu portretul liderului rus, „venerat” aidoma unui zeu. Cum a coborât din avion, Vladimir Putin a admirat tinere femei efectuând dansuri tradiționale indiene. După ce s-au îmbrățișat […]
13:00
Singurele zodii care sparg succesul în două pe final de an. Decembrie este fabulos pentru ele # Gândul
Astrele nu glumesc: două zodii termină anul cu un noroc de film și intră în 2026 cu buzunare pline și drum deschis spre victorie. Nu e poveste, nu e metaforă, nu e speranță aruncată în vânt. E realitatea cosmică a sfârșitului de an: două zodii merg la sigur, cu o energie de câștig care îi face […]
12:50
Curtea Supremă contestă la CCR proiectul de lege privind pensionarea magistraților. Decizie în unanimitate # Gândul
Magistrații Curții Supreme au depus o contestație la Curtea Constituțională la proiectul de lege, privind pensionarea magistraților, pe care premierul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Proiectul de lege, inițiat de Guvern, pentru modificarea legii ce reglemetează condițiile de pensionare pentru magistrați a primit aviz negativ de la Consiliul Superior al Magistraturii. Noul act, contestat […]
Acum 2 ore
12:40
Irina Loghin spune secretul unui somn odihnitor. ”Fac o pernă din pânză de bumbac, pun floarea înăuntru” # Gândul
Interpreta de muzică populară Irina Loghin, are un secret pentru un somn odihnitor. ”Fac o pernă din pânză de bumbac, pun floarea înăuntru”, a explicat artista. Binecunscuta cântăreață de muzică populară Irina Loghin, în vârstă de 86 de ani, a dezvăluit ce truc folosește pentru a avea parte de un somn bun. Artista pune […]
12:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum economia țării nu poate funcționa, dacă statul nu mai încasează taxe și impozite. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi Nețoiu: „Un apartament de 50 de metri pătrați costă 150.000 de […]
12:40
Primăriță PMP din Teleorman, pusă sub control judiciar de DNA pentru abuz în serviciu, după ce procurorii anticorupție i-au găsit în casă peste 250.000 de euro # Gândul
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție – au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile – începând cu data de 04 decembrie 2025 – față de Violeta Cătălina Ionescu, membru PMP, primar […]
12:30
Primărița unei comune din Teleorman, pusă sub control judiciar de DNA. Sume uriașe de bani găsite la domiciliul edilului # Gândul
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins, joi dimineață, la sediul Primăriei Olteni din județul Teleorman, acolo unde au efectuat percheziții pentru ridicarea de documente în cadrul unor verificări extinse. Edilul comunei, Violeta Ionescu, a fost plasată sub control judiciar cu multiple acuzații de abuz în serviciu. La domiciul acesteia a fost găsită o sumă […]
12:20
Ana Ciceală nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: „Este o falsă problemă, bucureștenii să aleagă” # Gândul
Ana Ciceală, candidat la Primăria Capitalei, a anunțat că nu intenționează să se retragă din cursa electorală. Reamintim că Ciceală este susținută de formațiunile SENS și Uniunea pentru Reforma Statului și Protecția Drepturilor Fundamentale. Aceasta a precizat că discuțiile despre rereatragere, în contextul alegerilor pentru Primăria Capitalei, reprezintă o falsă problemă. „Noi avem un proiect […]
12:10
În ediția din 3 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Anca Alexandrescu a vorbit despre costurile excesive ale campaniilor electorale și despre necesitatea reformării legii finanțării partidelor politice. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Alexandrescu a criticat cheltuielile uriașe din campaniile precedente și lipsa de transparență privind sursa fondurilor folosite de diferiți candidați. […]
12:10
Emmanuel Macron a fost filmat în timp ce făcea jogging în China. Cum decurge vizita președintelui francez la Chengdu. Gestul rar făcut de Xi Jinping # Gândul
Președintele francez Emmanuel Macron, aflat într-o vizită de stat în China, a fost filmat, vineri dimineață, în timp ce făcea jogging într-un parc din orașul Chengdu, provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, relatează Global Times. Utilizatorii platformei de socializare chineze Xiaohongshu, asemănătoare cu Instagram, au postat videoclipuri și fotografii, spunând că l-au văzut pe președintele francez. […]
12:10
Alertă la Marea Neagră. Două obiecte neindentificate, posibil MINE, se îndreaptă în derivă spre Sf Gheorghe # Gândul
Este alertă la Marea Neagră, după ce două obiecte neidentificate aflate în derivă au fost observate, vineri dimineaţă. Este posibil să fie mine marine, care se îndreaptă în derivă spre zona Sfântu Gheorghe, publică Ziarul Amprenta. Pentru prevenirea oricărui risc, Poliția de Frontieră Tulcea a trimis patrule terestre în zonă, care monitorizează continuu malul și […]
12:00
Suveranitatea hranei ne poate scăpa de otrava străină de la raft. Eugen Teodorovici despre soluția mall-urilor agroalimentare # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici, candidat independent la Primăria Capitalei, a abordat una dintre cele mai stringente nevoi ale României – deficitul hranei autohtone și nevoia de revenire la suveranitatea alimentară. Eugen Orlando Teodorovici și-a anunțat retragerea miercuri din cursa pentru funcția de edil al Bucureștiului, […]
12:00
Controversa decorării veteranului de către Nicușor Dan de Ziua Națională. Aluzii din Rusia: România s-a vopsit în culorile nazismului # Gândul
Hotărârea președintelui Nicușor Dan de a-i conferi veteranului Ion Vasile Banu, în vârstă de 107 ani, Ordinul „Virtutea Militară” de Ziua Națională a României, a provocat o reacție puternică din partea Rusiei. Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, a descris gestul drept o „vopsire în brun” a conducerii de la București, […]
11:50
Ea e ”femeia perfectă”, în viziunea lui Ion Țiriac. Ce promisiune i-a făcut miliardarul român # Gândul
Miliardarul român Ion Țiriac a surprins, recent, printr-o declarație neașteptată. Fostul tenismen a numit-o pe Nadia Comăneci “femeia perfectă”, după care a explicat ce promisiune i-a făcut “Zeiței de la Montreal”. Ion Țiriac nu și-a ascuns niciodată simpatia față de Nadia Comăneci. Deși fostul tenismen este cunoscut pentru numeroasele relații amoroase pe care le-a avut, […]
11:50
Ion Cristoiu: Alegerile pe București ne arată că sondajele sunt o afacere mai bănoasă decât videochaturile # Gândul
În cea mai recentă „pastilă”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre alegerile din București pentru Primăria Capitalei. El a indicat faptul că sondajele pot reprezenta o afacere din care se fac mai mulți bani decât din videochat.
11:50
Sfântul Nicolae este una dintre cele mai iubite sărbători de iarnă, însă multe dintre tradițiile vechi s-au pierdut odată cu trecerea timpului. În trecut, ziua de 6 decembrie era încărcată de obiceiuri magice, ritualuri de protecție și semne care anunțat vremea, norocul și bunăstarea din anul ce urma În zilele noastre, majoritatea oamenilor cunosc doar […]
Acum 4 ore
11:40
Simona Pătruleasa, în vârstă de 50 de ani, a povestit despre unele pățanii de care a avut parte pe vremea când lucra în televiziune. Simona Pătruleasa a prezentat de ani de zile jurnalul de știri de la Kanal D din weekend. În urmă cu ceva timp, Simona Pătruleasa a decis să renunțe la TV. În […]
11:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum bucureștenii trebuie să își ceară drepturile pe banii lor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi Nețoiu: „Bucureștenilor am încercat să le spun, dar nu am avut cum, nu am avut […]
11:30
11:30
Un parlamentar acuză USR de subminarea economiei naționale. Acesta cere reintroducerea în Codul Penal a Articolului 165. Proiectul de lege a fost depus # Gândul
Un parlamentar a depus un proiect de lege pentru reintroducerea în Codul Penal a Articolului 165 care incrimina subminarea economiei națioanale. Demersul politicianului de reintroducere a acestui articol – scos acum 20 de ani de Monica Macovei – este acela de a-i acuza pe cei de la USR de subminarea economiei naționale. Reamintim că scandalul […]
11:20
Cardurile de alimente sunt încărcate înainte de Crăciun. Care sunt primele județe unde a început alimentarea acestora # Gândul
Primele carduri de alimente au fost încărcate cu suma de 125 de lei în mai multe județe din țară. Banii sunt virați în luna decembrie. Cu acești bani se pot cumpăra doar alimente. Potrivit informațiilor Newsweek România, cardul s-a încărcat la Botoșani și în București, sectorul 2 și 6. De asemenea, există și confirmări de la […]
11:20
Furtuna „Byron” lovește Grecia. Imagini cu drumuri transformate în râuri și mașini care plutesc pe străzi circulă în mediul online # Gândul
Furtuna „Byron” a lovit o mare parte a Greciei cu ploi torențiale și vânturi puternice. Imaginile incredibile care circulă pe rețelele de socializare arată străzi transformate în adevărate râuri și mașini luate de ape. 112 mesaje de avertizare au fost trimise în zeci de zone, aproape jumătate din țară, scrie Sky Gr. În această dimineață, […]
11:20
Un parlamentar al opoziției pasează „mingea moțiunii” lui Sorin Grindeanu: „Dă ordin parlamentarilor PSD să voteze moțiunea de cenzură” # Gândul
Parlamentarul Ninel Peia, inițiatorul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan, a transmis într-un clip că pasează „mingea moțiunii” liderului PSD, Sorin Grindeanu. „Mingea moțiunii 2025. Aproape toți parlamentarii care au semnat moțiunea au semnat și această mnge,. Sunt 118 de semnături. Pasez mingea moțiunii domnului Sorin Grindeanu de la PSD, dacă vrea să salveze țara, […]
11:20
În ce domeniu a ales să investească Radu Drăgușin. Afacerea în care a băgat o parte din banii câștigați la Tottenham # Gândul
Radu Drăgușin, fundașul central care speră să revină în planurile celor de la Tottenham, a ales să investească o parte din averea sa într-o afacere proprie, el vizează succesul pe termen lung. Radu Drăgușin a împărțit timpul în care s-a refăcut după accidentarea care l-a ținut departe de terenul de fotbal mai bine de nouă […]
11:10
11:10
Anca Alexandrescu: „În 2023 a expirat garanția la Pasajul Basarab. Primăria Capitalei va fi nevoită să facă lucrări de reabilitare de 130 mil. lei” # Gândul
În ediția din 3 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, candidata la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a discutat despre administrarea deficitară a infrastructurii din București, oferind exemplul Pasajului Basarab. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Alexandrescu a declarat că pasajul, început în mandatul lui Traian Băsescu și finalizat în cel al lui Sorin […]
11:10
Locul din casă în care nu trebuie să asamblezi niciodată Bradul de Crăciun. Cum îi poți prelungi „viața” până la Bobotează # Gândul
Alegerea poziției bradului de Crăciun pare un detaliu minor atunci când pregătirile de sărbători sunt în toi, însă locul în care este așezat poate influența direct felul în care acesta arată în zilele următoare. Chiar dacă este proaspăt, verde și bogat, un pom natural se poate ofili rapid dacă este amplasat într-o zonă nepotrivită, iar […]
11:00
Imagini incredibile. Un Mercedes zboară peste un sens giratoriu în Oradea. Unde a aterizat și ce a pățit șoferul # Gândul
Incredibil, un șofer aflat la volanul unui Mercedes a zburat, la propriu, peste un sens giratoriu și peste două autoturisme care urmau să intre în intersecție. A „parcat” apoi în siguranță pe spațiul verde al unei benzinării. Conducătorul auto nu era nici beat, nici drogat și a aterizat în viață. Camerele de supraveghere din zonă […]
11:00
10:50
Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. Prognoza meteo pentru perioada 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026 # Gândul
Vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei în toată țara, mai ales în nord, vest și centru, indică prognoza meteo pentru perioada 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, emisă de Administrația Națională de Meteorologie. În ce privește vremea pentru Crăciunul 2025 și Revelionul 2026, meteorologii estimează acum temperaturi peste cele obișnuite datei din […]
10:50
Cum va fi vremea în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. ANM, pentru Gândul, informații de ultimă oră # Gândul
România se află sub o informare meteo – cod portocaliu – care vizează intensificări ale vântului în mai multe regiuni. Avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie este valabilă până în data de 6 decembrie, la ora 22:00. Vântul va avea intensificări în zonele de munte – vineri, 5 decembrie – în sud, centru și […]
10:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre motivele pentru care oamenii nu se revoltă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi Nețoiu: „Să vedeți ce vânzare au oamenii ăia cu modele din astea chinezești. 80 de lei o pereche […]
10:40
Al 13-lea salariu pentru menajere și badante în Italia. Cât trebuie să primească în 2025 și până la ce dată # Gândul
Badantele, menajerele și alți lucrători din sectorul domestic din Italia urmează să primească în decembrie 2025 cel de-al 13-lea salariu, așa-numita „tredicesima”, în limba italiană. Al 13-lea salariu pentru lucrătorii domestici este un drept recunoscut de contractele colective, scrie publicația italiană Money și se calculează, în principiu, la fel ca pentru restul angajaților: în funcție de […]
10:20
Pace în Ucraina. Negocierile dintre Statele Unite și Ucraina de la Miami s-au încheiat. Kremlinul așteaptă răspunsul Casei Albe # Gândul
Întâlnirea dintre delegația ucraineană și cea americană de la Miami, Florida, s-a încheiat, a anunțat, vineri dimineața, agenția Suspilne, citând surse. Deocamdată nu a fost dezvăluită nicio concluzie. Potrivit Suspilne, din partea ucraineană, la negocieri au participat secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, și șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, Andriy Hnatov.
10:20
Florentin Petre, secundul lui ZeljkoKopic, a anunțat că Alexandru Musi și Danny Armstrong nu vor juca în meciul cu FCSB. Primul a acuzat probleme medicale în cantonamentul naționalei U21 a României, iar al doilea s-a accidentat în meciul cu FC Botoșani din Superliga. Karamoko e și el incert pentru derby, atacantul având o întindere musculară […]
10:20
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, depusă azi în Parlament. Este nevoie de 233 de voturi pentru a pune capăt „erei” Bolojan # Gândul
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, depusă de partidul AUR, este depusă vineri, 5 decembrie, la ora 11:00, în Parlamentul României. Este nevoie de 233 de voturi pentru validarea acestei inițiative, denumită „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”. Moțiunea împotriva guvernlui Bolojan este inițiată de grupul Pace – Întâi România din […]
10:20
Cel mai lung traseu de telecabină din lume își poartă turiștii peste insule, plaje și zone tropicale spectaculoase # Gândul
Cel mai lung traseu de telecabină din lume străbate insule tropicale, plaje, zone împădurite și chiar o porțiune de mare. Impresionanta instalație, aflată în Vietnam, măsoară 8 kilometri și a fost omologată în Cartea Recordurilor. Telecabina Hon Thom îi poartă pe vizitatori deasupra unor peisaje printre cele mai spectaculoase din Asia și le oferă o […]
10:10
„Maestrul intrigilor din culise” și scandalul de corupție din cercul interior al lui Zelenski. Demisia lui Yermak a schimbat peisajul politicii ucrainene, dar nu a rezolvat problemele. „Un astfel de scenariu ar putea să ducă la un haos și mai mare” # Gândul
Demisia forțată a lui Andriy Yermak din funcția de șef al administrației prezidențiale a Ucrainei este un eveniment major în politica ucraineană. Este o provocare nu doar pentru președintele Volodimir Zelenski personal, ci și pentru întregul sistem de putere „super-prezidențial” pe care Zelenski l-a construit încă din primele sale zile de mandat, notează Konstantin Skorkin […]
10:10
În ediția din 3 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Anca Alexandrescu, candidat la Primăria Capitalei, a explicat de ce miza alegerilor din București depășește administrația locală și poate influența direct echilibrul politic național. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Alexandrescu a afirmat că rezultatul de la București poate produce efecte imediate la […]
10:10
