Parohia Iancu Vechi-Mătăsari a găzduit expoziția „Pe urmele sfinților români”

Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani a fost sărbătorit, miercuri, la Mănăstirea Cernica, în ziua în care s-au împlinit două decenii de la proclamarea canonizării sale. Sfânta Liturghie a fost oficiată de către părintele arhimandrit Nectarie Șofelea, Exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Au mai slujit…