Parohia Iancu Vechi-Mătăsari a găzduit expoziția „Pe urmele sfinților români”
Basilica.ro, 5 decembrie 2025 15:50
Parohia Iancu Vechi-Mătăsari din București a fost miercuri gazda celei de-a XI-a ediții a expoziției de pictură, desen și colaj „Pe urmele sfinților români”. Proiectul a marcat încheierea programului omonim prilejuit de „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”. Evenimentul cultural-religios a reunit un număr de aproximativ 500 de elevi…
„Anotimpul colindelor” începe la Radio Trinitas vineri, în ajun de Sfântul Nicolae, și ține până de Botezul Domnului. Grila de programe din perioada următoare include mai multe emisiuni speciale dedicate sărbătorii Crăciunului. „În perioada sărbătorilor, radioul Patriarhiei Române va avea un program special care va cuprinde transmisiuni de la Catedrala Patriarhală, concerte, programe muzicale, emisiuni…
Mitropolitul Andrei a binecuvântat paraclisul Colegiului Tehnic „Victor Ungureanu” din Câmpia Turzii # Basilica.ro
Paraclisul școlar al Colegiului Tehnic „Victor Ungureanu” din Câmpia Turzii, județul Cluj, a fost binecuvântat joi de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Mitropolitul a oficiat și slujba parastasului, împreună cu un sobor de preoți, pentru profesorii și elevii trecuți la cele veșnice. Educația spirituală și intelectuală Mitropolitul Andrei a subliniat importanța educației…
PS Samuel Bistrițeanul a slujit la biserica din Salina Dej, situată la aproximativ 100 de metri adâncime # Basilica.ro
Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a slujit joi la biserica din Salina Dej, aflată la aproape 100 de metri adâncime, cu ocazia sărbătorii Sfintei Varvara, considerată ocrotitoarea minerilor. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a arătat că viața Sfintei Varvara ne pune înainte trei virtuți esențiale ale creștinului: curajul credinței, libertatea sufletului și…
PS Ignatie despre o formă mică de martiraj: Să dăruim din gândurile, faptele și simțirile noastre lui Hristos # Basilica.ro
„În sufletul martirului, unde a locuit dragostea lui Hristos și lumina harului Duhului Sfânt, nu a fost posibilă niciun fel de breșă. Dovadă că cei mai mulți au acceptat cu bucurie să moară, să sufere, să fie prigoniți, batjocoriți, calomniați pe nedrept pentru numele lui Hristos”, a spus joi Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. „Să…
Profesorii de Religie din județele Mureș și Alba au participat la cursul de formare „Să descoperim Sfânta Scriptură prin joc”, o inițiativă interjudețeană menită să aducă metode moderne și interactive în predarea Bibliei. Cursul a fost susținut, în perioada 28-29 noiembrie, de prof. Adriana Argatu, de la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța,…
Noua parohie ortodoxă românească din Eaubonne, localitate aflată în apropiere de Paris, va începe oficial activitatea liturgică duminică prin săvârșirea primei Sfinte Liturghii. Parohia îi invită pe credincioșii din Eaubonne și localitățile învecinate să participe la acest moment de început al noii comunități parohiale. Sfânta Liturghie va începe în jurul orei 10:00. Pentru o comunicare…
Preoții slujitori ai Parohiei Zlătari au oferit joi daruri copiilor de la Școala Gimnazială Specială „Sfântul Nicolae” din București. Clericii și credincioșii și-au arătat, pentru al nouălea an la rând, grija pentru cei peste 200 de copii cu nevoi speciale înscriși în această instituție de învățământ. „Mulţumim preoţilor şi voluntarilor de la Parohia Zlătari din…
Ce face viața umană valoroasă? Ce înseamnă, de fapt, libertatea? Cum răspundem fricii, presiunii sociale și culturii care îi vulnerabilizează pe cei mai fragili? Răspunsurile domnului David Bradshaw, profesor de Filosofie la Universiy of Kentucky, oferă perspectivă ancorată în credință, care arată sensul curajului, al responsabilității și al sacrificiului. Interviul a fost acordat pentru rubrica…
Credincioșii sunt invitați la hramul Bisericii Sf. Gheorghe-Nou din Capitală: Au fost aduse moaștele Sf. Paraschevi # Basilica.ro
Credincioșii sunt invitați să participe la hramul de iarnă al Bisericii „Sfântul Gheorghe”-Nou din Capitală. Moaștele Sfintei Mucenițe Paraschevi au ajuns pentru prima dată în parohia din București și pot cinstite până duminică, la ora 21:00. Racla a fost adusă joi din Grecia de o delegație condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Theologos, Mitropolitul de Serres și…
Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi îl omagiază pe arhim. Andrei Scrima la 100 de ani de la naștere # Basilica.ro
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi găzduiește, în perioada 2-31 decembrie, un eveniment dedicat aniversării a 100 de ani de la nașterea arhimandritului Andrei Scrima. Manifestarea culturală este intitulată „André Scrima, pe cale”. Expoziția documentară se desfășoară în sediul central al bibliotecii ieșene. Organizatorii îi invită pe cei interesați să descopere aspecte ale operei…
Sute de clerici și credincioși au însoțit joi, pe străzile Brăilei, racla cu moaștele Sfântului Ierarh Nicolae, în cadrul procesiunii „Călătorii pe cărările sfinților”. Procesiunea a pornit de la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și s-a desfășurat pe Calea Călărașilor, până la Biserica „Sfântul Nicolae”. În pelerinaj a fost purtată și o raclă cu…
Răzvan Mihai Clipici: Sfinții români aghioriți recent canonizați, repere ale spiritualității isihaste # Basilica.ro
Drd. Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale, a prezentat joi, la Sinaxa monahală a Arhiepiscopiei Bucureștilor, un referat despre cei patru sfințit români recent canonizați de Patriarhia Ecumenică la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. „Cei patru sfinți români aghioriți au fost mari nevoitori isihaști, care s-au dăruit…
Republica Moldova: Mitropolitul Basarabiei și Ministrul Apărării au stabilit coordonatele cooperării pentru 2026 # Basilica.ro
Mitropolitul Petru al Basarabiei și domnul Anatolie Nosatîi, Ministrul Apărării al Republicii Moldova, s-au întâlnit miercuri la Chișinău, un de au stabilit coordonatele cooperării pentru anul 2026. Întâlnirea a avut loc în cadrul acordului de colaborare semnat între cele două instituții în anul 2023. Au fost discutate programe comune menite să întărească formarea morală și…
Vineri se împlinesc opt ani de la mutarea la cele veșnice a Regelui Mihai I. Majestatea Sa s-a mutat la Domnul la vârsta de 96 de ani. Regele Mihai I s-a născut în data de 25 octombrie 1921, la Sinaia. A fost fiul Regelui Carol al II-lea și al Reginei Elisabeta. A fost botezat în…
Ziua Internațională a Voluntarilor este sărbătorită în fiecare an în data de 5 decembrie. Tema anului 2025 pune în lumină rolul esențial al fiecărui gest de solidaritate. Potrivit estimărilor ONU, aproximativ un miliard de oameni se implică anual în activități de voluntariat, dintre care 70% o fac informal, ajutând direct persoane din comunitățile lor, iar…
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel la Sinaxa monahală: Cuvioșii recent canonizați dovedesc că isihasmul nu a dispărut niciodată din Biserică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezidat joi, la Palatul Patriarhiei, Sinaxa Monahală a stareților și starețelor din Arhiepiscopia Bucureștilor, prilej cu care a vorbit despre evenimentele anului 2025, declarat…
Calendar Ortodox, 5 decembrie Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit S-a născut în Capadocia, în anul 439 după Hristos, iar părinţii lui erau creştini şi se numeau Ioan şi Sofia. Încă de la vârsta de 8 ani a ales calea călugăriei şi a intrat în mănăstirea numită a lui Flavian, unde a deprins să fie răbdător…
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a sfințit luni, de Ziua Națională, locul pentru viitoarea Biserică „Sf. Cuv. Teodora de la Sihla” din municipiul Bootșani. Un moment aparte al slujbei l-a constituit sfințirea troiței așezate pe terenul viitoarei biserici, ca prim semn văzut al prezenței și ocrotirii lui Dumnezeu peste această lucrare. La eveniment au participat numeroși…
Anul Cultural România-Italia 2026 a debutat oficial la Roma luni, de Ziua Națională a României, printr-un Concert de Gală susținut pe scena prestigioasă a Teatro dell’Opera di Roma. În fața celor peste 1.200 de participanți au evoluat Orchestra Operei Naționale București dirijată de maestrul Daniel Jinga, soprana Anita Hartig, mezzosoprana Ruxandra Donose și tenorul Ștefan…
Să lucrăm în mijlocul lumii ca sare și ca lumină: IPS Ioachim la hramul bisericii din Salina Târgu Ocna # Basilica.ro
Sinaxa Preoților din Protopopiatul Onești a debutat joi cu Liturghia în cinstea Sf. Mc. Varvara, oficiată, în biserica subterană din Salina Târgu Ocna, de Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului împreună cu Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și cu un sobor de clerici din protoierie. Cu acest prilej, de la Catedrala…
Decembrie este luna cu cele mai multe pomeniri ale Prorocilor și Drepților Vechiului Testament # Basilica.ro
În luna decembrie, calendarul ortodox cuprinde cele mai multe pomeniri ale Prorocilor și Drepților Vechiului Testament. În primele trei zile ale lunii sunt prăznuiți trei dintre prorocii mici: Naum (1 decembrie), Avacum (2 decembrie) și Sofonie (3 decembrie). În data de 9 decembrie, Biserica o cinstește pe Sfânta Prorociță Ana, mama prorocului Samuel. În a…
Mitropolitul Andrei s-a rugat împreună cu persoanele cu dizabilități beneficiare ale unei fundații a Bisericii # Basilica.ro
Mitropolitul Andrei al Clujului s-a rugat miercuri împreună cu beneficiarii a două centre de recuperare din Turda dedicate copiilor și adulților cu dizabilități. Evenimentul, prilejuit de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, a avut loc la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Turda, unde Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat o slujbă de Te Deum. Părintele Mitropolit…
Arhiepiscopia Dunării de Jos a oferit ajutor pentru 275 de persoane din Centrul de detenție Tichilești # Basilica.ro
Arhiepiscopia Dunării de Jos a ajutat marți 250 de tineri internați și 25 de persoane private de libertate din Centrul de detenție Brăila-Tichilești cu sprijin material și duhovnicesc. Ajutorul a constat în pachete conținând alimente neperisabile, produse de igienă, articole vestimentare, precum și cărţi de rugăciune, iconiţe și cruciuliţe. Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului național…
Facultatea de Teologie din București a găzduit o conferință omagială dedicată arhimandritului Andrei Scrima # Basilica.ro
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a găzduit marți conferința omagială „Arhim. Andrei Scrima – mistică, erudiție, dialog”, dedicată împlinirii a 100 de ani de la nașterea arhimandritului Andrei Scrima. În Amfiteatrul „Ioan G. Coman”, cadre universitare, cercetători, studenți și invitați au evocat personalitatea complexă a arhimandritului Andrei Scrima. De asemenea, au discutat…
Tinerii din 12 asociații din țară vor porni într-un Turneu național de colinde în perioada 4-14 decembrie pentru a vesti bucuria Nașterii Domnului. Manifestarea este intitulată „Îmbucură-te om bun”. Grupurile de colindători vor vizita 15 orașe ale României și vor aduce cu ei frumusețea și bogăția colindelor românești, se arată în comunicatul de presă al…
Regele Mihai, pomenit la Mănăstirea Antim: Credința ortodoxă a fost moștenirea cea mai prețioasă primită de la mama sa # Basilica.ro
Regele Mihai a fost pomenit joi la Mănăstirea Antim din Capitală, la 8 ani de la trecerea în veșnicie. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a evidențiat că Majestatea Sa a fost un mărturisitor al credinței Ortodoxe. „Este o zi semnificativă, în care ne aducem aminte de multa demnitate, de profunda credință pe care a mărturisit-o în…
Patriarhul Daniel la Sinaxa monahală: Cuvioșii recent canonizați dovedesc că isihasmul nu a dispărut niciodată din Biserică # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezidat joi, la Palatul Patriarhiei, Sinaxa Monahală a stareților și starețelor din Arhiepiscopia Bucureștilor, prilej cu care a vorbit despre evenimentele anului 2025, declarat în Biserica Ortodoxă Română Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea. Principalele evenimente ale…
FOTO: Familia Regală a României a participat la parastasul pentru Regele Mihai și Regina Ana # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a săvârșit slujba parastasului pentru Regele Mihai I și Regina Ana, joi, la Mănăstirea Antim, în ajunul pomenirii regelui, trecut la Domnul în anul 2017. La slujbă au luat parte Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, Alteța Sa Regală Principele Radu și Altețele Sale Regale Principesele Sofia și Maria.…
PS Timotei Prahoveanul la hramul Parohiei Boteanu-Ienii: Sf. Varvara a crescut ca un trandafir în mijlocul spinilor # Basilica.ro
Credincioșii Parohiei Boteanu-Ienii au sărbătorit miercuri hramul bisericii. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a evocat pilda Sfintei Varvara și puterea jertfei ei, afirmând că sfânta „a crescut ca un trandafir în mijlocul spinilor”. Recent, comunitatea a primit un fragment din moaștele Sfintei ocrotitoare de la Mitropolia de Veria Naoussa și Kampania…
La Palatul Patriarhiei a avut loc joi, 04 decembrie 2025, sinaxa monahală din Arhiepiscopia Bucureștilor. Consfătuirea a fost precedată de slujba de Te Deum oficiată în Catedrala Patriarhală de Părintele arhim. Nectarie Șofelea. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Biserica de lemn din satul Oncești, parte a Muzeului Satului Maramureșean, a fost restaurată și repusă în circuitul turistic. Finalizarea proiectului a fost susținută de Fondul Ambasadorial de Conservare a Obiectivelor Culturale al Ambasadei SUA în România. Proiectul cultural a fost anunțat miercuri printr-un eveniment la care au participat membri ai administrației muzeului, autorități locale…
Grupul catehetic din cadrul Sectorului Cultural al Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord a elaborat un ghid cu învățături de credință destinat copiilor cu vârste între 4 și 7 ani. Intitulat „Întruparea Domnului și înălțarea omului – Ghid catehetic la Duminicile Octoihului pentru copii 4-7 ani”, ghidul, coordonat de pr. Emanuel Nuțu, consilier cultural,…
PS Nichifor Botoșăneanul despre Sf. Paisie și Cleopa: Ne minunăm cum formează Dumnezeu oamenii în jurul nostru # Basilica.ro
„Ne minunăm cum formează Dumnezeu oamenii în jurul nostru”, a subliniat marți la Dorohoi Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, cu privire la Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria. Parohia „Învierea Domnului” din Dorohoi și-a sărbătorit cel de-al doilea hram, închinat Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria. Sfânta…
Studenții teologi se întrunesc la București pentru o sesiune de comunicări pe tema Sinodului de la Niceea # Basilica.ro
Studenții Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București se întrunesc joi la sesiunea de comunicări științifice dedicată împlinirii a 1700 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea. Evenimentul este organizat de Departamentul de Teologie Istorică, Biblică și Filologie și se desfășoară în Sala de lectură a facultății, reunind cadre universitare, cercetători…
Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a întâlnit cu tinerele familii din Cluj-Napoca, în seara zilei de marți, la Biserica „Întâmpinarea Domnului”. Întâlnirea s-a adresat cuplurilor căsătorite în anul 2025. Alături de tinerele familii au participat și preoții care le-au oficiat Sfânta Taină a Cununiei. Seara duhovnicească a fost deschisă prin săvârșirea slujbei de…
Hramul Paraclisului Arhiepiscopal din Hatfield: Sfinții Paisie și Cleopa au fost serbați în Marea Britanie # Basilica.ro
Paraclisul Arhiepiscopal din Hatfield (St Albans), aflat în apropiere de Londra, a celebrat marți primul său hram de la înființare, prilejuit de sărbătoarea Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria. Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Ierarhul…
Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, își serbează joi onomastica. Sfântul Ioan Damaschin este ocrotitorul spiritual al ierarhului. Preasfinția Sa s-a născut în data de 24 iunie 1981 în localitatea suceveană Dornești, primind la Botez numele Ioan-Daniel. Și-a început studiile teologice la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Mitropolit Dosoftei” din…
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate miercuri pe Basilica.ro. Sfântul Cuvios Gheorghe prăznuit la Mănăstirea Cernica, la două decenii de la proclamarea canonizării sale Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani a fost sărbătorit, miercuri, la Mănăstirea Cernica, în ziua în care s-au împlinit două decenii de la…
Calendar Ortodox 4 decembrie Sfânta Mare Muceniţă Varvara Sfânta Mare Muceniţă Varvara a trăit în vremea împăratului Maximian (286-305), în cetatea Heliopolis (Egipt), fiind fiica unui dregător păgân cu numele Dioscor, care o ţinea sub pază, într-un turn înalt, din pricina marii ei frumuseţi trupeşti. Aceasta credea în Hristos şi n-a vrut să-şi ascundă credinţa…
Procesul de restaurare a biserici de lemn de la Mănăstirea Pârvești, din județul Vaslui, a ajuns la final. Recepția lucrării a avut loc la finalul săptămânii trecute. Proiectul a fost finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a vizat restaurarea lăcașului de cult și a turnului clopotniță. Delegatul Preasfințitului…
Studiu internațional: Milioane de oameni au acces dificil la Biblie, însă nevoile sunt acum mai vizibile ca oricând # Basilica.ro
Un nou studiu internațional arată că peste 100 de milioane de oameni trăiesc în țări unde accesul la Biblie este limitat sau riscant. Totuși, analiza oferă și un semn de speranță: nevoile sunt acum identificate mai clar ca oricând, iar sprijinul global poate ajunge mai eficient la cei care au nevoie de Scriptură. Studiul publicat…
Un fost cleric romano-catolic din Brazilia a devenit monah ortodox la Mănăstirea românească Leon din Spania # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, a săvârșit, luni, rânduiala tunderii în monahism a unuia dintre viețuitorii Mănăstirii Leon din Spania, fost cleric romano-catolic în Brazilia, convertit la ortodoxie. Noul monah a primit numele de Matia, avându-l ocrotitor spiritual pe Sfântul Apostol Matia. Naș de călugărie a fost părintele…
IPS Ioachim la hramul Paraclisului arhiepiscopal din Roman: Părinții de la Sihăstria au creat o școală duhovnicească # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a afirmat marți, în cadrul primei slujbe de hram închinate Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria a Paraclisului arhiepiscopal din Roman, că „părinții de la Sihăstria au creat o școală duhovnicească”. În paraclisul reședinței arhiepiscopale din Roman, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Romanului…
Rareș Pisacariu va fi invitatul special la un concert de colinde organizat de Arhiepiscopia Iașilor # Basilica.ro
Arhiepiscopia Iașilor organizează în data de 14 decembrie concertul de colinde „Colindul care ne unește”, iar invitatul special al evenimentului va fi Rareș Prisacariu, câștigător al concursului „Românii au talent” în 2023. Concertul va avea loc de la ora 18:00, la Centrul de evenimente AGORA din Iași, și va reuni coruri de copii și tineri…
Episcopia Slatinei și Romanaților organizează o colectă de Crăciun: Un dar, din suflet # Basilica.ro
Episcopia Slatinei și Romanaților, prin Centrul Social al Eparhiei, alături de Liga Tinerilor Creștin Ortodocși Români filiala Olt și Asociația „Sfântul Policarp”, organizează ediția a 10-a a campaniei de Crăciun „Un dar, din suflet”. Se vor colecta: hăinuțe, jucării, alimente, produse de igienă și de curățat, pentru a fi distribuite copiilor nevoiași și familiilor cu…
„Să nu aveți încredere în oamenii instalați în certitudini”, a îndemnat duminică Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” din incinta Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara. În predica rostită după citirea pericopei evanghelice despre dialogul dintre tânărul bogat și Mântuitorul, ierarhul a subliniat că înțelepciunea adevărată izvorăște din capacitatea de a…
Ortodocșii români din Zagreb l-au cinstit pe Sf. Andrei, Ocrotitorul României, și au serbat Ziua Națională # Basilica.ro
Părintele Nicolae Ceruță, parohul român din Zagreb, a serbat Ziua Națională a României alături de ortodocșii români din Capitala Croației. În perioada 29 noiembrie – 2 decembrie, parohul din Zagreb a oficiat zilnic Sfânta Liturghie, sâmbătă pomenirea celor adormiți, iar luni, de Ziua Națională, slujba de Te Deum. În cuvântul de învățătură rostit la Liturghia…
Procesul de restaurare a biserici de lemn de la Mănăstirea Pârvești, din județul Vaslui, a ajuns la final. Recepția lucrării a avut loc la finalul săptămânii trecute. Proiectul a fost finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a vizat restaurarea lăcașului de cult și a turnului clopotniță. Delegatul Preasfințitului…
Sfântul Cuvios Gheorghe prăznuit la Mănăstirea Cernica, la două decenii de la proclamarea canonizării sale # Basilica.ro
Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica și Căldărușani a fost sărbătorit, miercuri, la Mănăstirea Cernica, în ziua în care s-au împlinit două decenii de la proclamarea canonizării sale. Sfânta Liturghie a fost oficiată de către părintele arhimandrit Nectarie Șofelea, Exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Au mai slujit…
