O cisternă plină cu motorină a luat foc pe Autostrada A1. Sensul de mers spre Pitești a fost blocat
Adevarul.ro, 5 decembrie 2025 16:00
Două echipaje de pompieri intervin în aceste momente pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, după ce o cisternă încărcată benzină a luat foc la kilometrul 43, în apropiere de localitatea Vânătorii Mici, pe sensul de mers spre Piteşti traficul auto fiind blocat.
Acum 15 minute
16:00
16:00
Strategia de securitate prezentată de Trump amenință siguranța Europei și a României, avertizează un expert # Adevarul.ro
Noua strategie națională de securitate a SUA, prezentată de Donald Trump, pune în pericol securitatea europeană, inclusiv în ce privește România, consideră expertul Marius Ghincea, precizând că implicațiile sunt deosebit de grave.
Acum 30 minute
15:45
Claudiu Târziu, la Interviurile Adevărul: „AUR a fost deturnat spre un populism de stânga”. Ce spune despre noii lideri ai formațiunii # Adevarul.ro
Fostul copreședinte AUR, actual șef al partidului Acțiunea Conservatoare, Claudiu Târziu, a vorbit la Interviurile Adevărul despre situația din fostul său partid, criticând demersurile Opoziției din ultima perioadă și direcția formațiunii politice.
15:45
Reacția ministrului Daniel David la acuzațiile aduse de sindicate: „Educația se face într-un ecosistem complex” # Adevarul.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a reacționat, vineri, la acuzațiile sindicatelor din învățământul preuniversitar, care l-au acuzat de „autoritarism”.
Acum o oră
15:30
Germania a aprobat o lege controversată pentru serviciul militar, pe fondul tensiunilor cu Rusia: ce prevede # Adevarul.ro
Parlamentul Germaniei a aprobat vineri o nouă lege controversată privind serviciul militar, menită să crească efectivele forțele armate şi să atingă ţintele NATO.
15:30
Platforma X, amendată cu 120 de milioane de euro. TikTok scapă după ce și-a asumat angajamente față de Comisia Europeană # Adevarul.ro
Comisia Europeană sancționează platforma X cu o amendă în valoare de 120 milioane euro pentru încălcarea obligațiilor de transparență prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) și acceptă angajamentele obligatorii asumate de platforma TikTok.
15:30
Blocul din Rahova care a explodat, consolidat pe cheltuiala Primăriei Capitalei. Bujduveanu: „Lucrările să înceapă rapid și fără birocrație # Adevarul.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat vineri, 5 decembrie, semnarea de acorduri cu proprietarii apartamentelor din blocul din Rahova care a explodat.
15:30
Un susținător al lui Călin Georgescu, obligat de instanță să plătească daune morale de 50.000 de lei, după ce a înjurat și amenințat un internaut pe Facebook # Adevarul.ro
Un bărbat din judeţul Maramureş, susţinător al lui Călin Georgescu, a fost dat în judecată şi este obligat de instanţă să plătească 50.000 de lei unui internaut pe care l-a jignit, înjurat şi ameninţat în comentarii pe Facebook.
15:15
Pentagonul stabilește 2027 ca termen-limită pentru ca Europa să-și asigure apărarea în NATO: altfel, SUA ar putea reduce implicarea # Adevarul.ro
Oficialii Pentagonului au anunțat săptămâna aceasta că SUA doresc ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităţilor de apărare convenţionale ale NATO.
15:15
Criză de bărbați într-o țară din Uniunea Europeană. Femeile sunt nevoite să-și închirieze soți cu ora # Adevarul.ro
Specialiștii atrag atenția că deficitul de bărbați este legat de alegeri nesănătoase de stil de viață, care le scurtează speranța de viață mai repede decât ar fi normal.
15:15
Trei branzeturi românești au fost premiate cu aur la Concours International de Lyon – Fromages, Produits Laitiers et Charcuteries, una dintre cele mai importante competiții dedicate brânzeturilor și produselor lactate din Europa.
Acum 2 ore
15:00
Primarul din Câmpina, scrisoare dură către ministrul Mediului: „Mi-aș fi dorit să vă privesc în ochi, să discutăm direct” # Adevarul.ro
Primarul Irina Mihaela Nistor îi cere Dianei Buzoianu un angajament ferm pentru rezolvarea crizei apei, acuzând-o de nepăsare față de comunitatea afectată.
15:00
Imagini surprinse de un webcam arată cum o alpinistă a fost lăsată să moară pe cel mai înalt munte din Austria de iubitul ei # Adevarul.ro
Imagini captate de o cameră web au arătat cum o femeie a fost lăsată să moară pe cel mai înalt munte al Austriei, după ce a fost abandonată de iubitul ei, un alpinist experimentat.
15:00
Premierul Ilie Bolojan va susține vineri, de la ora 15:00, un briefing de presă la Palatul Victoria.
14:45
Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit și a făcut prima deplasare cu soția la Viena. Ce spune purtătorul de cuvânt al Guvernului # Adevarul.ro
Primul ministrul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit recent și soția a fost alături de el în vizita pe care a întreprins-o la Viena.
14:45
Nicuşor Dan, somat să retragă decorația pe care i-a acordat-o lui Ion Vasile Banu și să ceară scuze românilor # Adevarul.ro
Cătălin Avramescu, profesor de Ştiinţe Politice, fost ambasador în Finlanda şi fost consilier la Cotroceni în mandatul lui Traian Băsescu, i-a cerut public președintelui Nicușor Dan să retragă decorația pe care i-a dat-o de 1 Decembrie lui Ion Vasile Banu, care ar fi fost „nazist”.
14:45
Situația critică de la Paltinu scoate la iveală un pericol ignorat: barajele vechi ale României pot deveni o bombă cu ceas. Avertismentul unui profesor universitar # Adevarul.ro
Un profesor universitar de fizică crede că România are nevoie urgentă de reguli clare şi obligatorii pentru golirea controlată a barajelor, în contextul crizei apei din Prahova.
14:30
Capitala Ceceniei, zguduită de explozii. Drone ucrainene au lovit un bloc turn emblematic # Adevarul.ro
Un atac cu dronă a vizat vineri capitala Ceceniei, lovind un zgârie-nori emblematic, relatează presa ucraineană.
14:30
Cum s-a schimbat comportamentul pasagerilor din metrou după ce s-au întâlnit cu Batman # Adevarul.ro
Un experiment realizat în metroul din Milano arată că prezența neașteptată a unui super-erou poate să ne scoată din modul „pe pilot automat” și să ne facă mai atenți la nevoile celor din jur.
14:30
Un sondaj de calibrare realizat față-în-față de CURS și Avangarde pe 4 decembrie 2025 arată o competiție strânsă pentru Primăria Capitalei.
14:30
Petiție pentru protejarea sportului românesc. Deputatul Ionuț Stroe: „Această lege ne izolează internațional” # Adevarul.ro
Deputatul PNL Ionuț Stroe a lansat o petiție publică adresată președintelui Capitalei, Nicușor Dan, prin care solicită stoparea unei legi considerate discriminatorii și care afectează valoarea echipelor românești în funcție de cetățenia jucătorilor.
14:15
Crimă șocantă în Capitală: un tânăr de 26 de ani, reținut după ce și-a înjunghiat tatăl de 18 ori # Adevarul.ro
Un bărbat de 26 de ani este cercetat pentru săvârșirea faptei de omor calificat (violență în familie). Potrivit autorităților, individul și-a înjunghiat tatăl de 18 ori, folosind mai multe cuțite.
Acum 4 ore
13:45
Șoc în Turcia. 29 fotbaliști, arestați pentru pariuri ilegale pe propriile cluburi. Jucători de la Galatasaray și Fenerbahce, implicați # Adevarul.ro
Lumea fotbalului este zguduită de un scandal major, cu implicații directe asupra jucătorilor și competițiilor.
13:45
Șoșoacă, discurs-maraton cu atacuri în rafală: „Madama asta... care face pe jurnalista și jegul de Simion l-au trădat pe Georgescu” # Adevarul.ro
Diana Iovanovici-Șoșoacă a susținut un discurs-maraton în care a atacat dur partidele mari, candidatul AUR Anca Alexandrescu și pe liderul AUR George Simion.
13:45
Liderul unei grupări anti-Hamas înarmat și susținut de Israel a fost ucis în Fâșia Gaza, a confirmat gruparea joi, în ceea ce ar putea fi o lovitură pentru planurile postbelice ale Israelului în teritoriul distrus, relatează CNN.
13:30
Centrala Brazi, repornită după două zile și jumătate. Bogdan Ivan: „România este în siguranță, avem suficientă energie” # Adevarul.ro
Centrala electrică pe gaze naturale de la Brazi, aparținând OMV Petrom, a fost repornită vineri, începând cu ora 07:00, după ce a fost oprită pe 2 decembrie din cauza problemelor în alimentarea cu apă, generate de situația de la barajul Paltinu.
13:15
Motivarea deciziei. De ce au sesizat judecătorii ICCJ, din nou, legea pensiilor magistraților la CCR # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis în unanimitate să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu noua lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, votul fiind exprimat de toți cei 102 judecători prezenți. Instanța supremă explică motivele acestui demers.
13:15
Un fost comandant rus a admis că Rusia a lansat o invazie pe scară largă în Ucraina deși nu era pregătită de război # Adevarul.ro
Un fost comandant șef al forțelor ruse a criticat săptămâna trecută serviciile de informații ale Kremlinului pentru performanța armatei ruse în primele zile ale invaziei, explicând că aceste evaluari eronate au determinat o Moscovă nepregătită să lanseze o invazie la scară largă.
13:15
Revenire surpriză în Superliga. Mircea Rednic a fost contactat și ar urma să meargă la negocieri. Ar putea fi singura șansă a clubului # Adevarul.ro
Mircea Rednic ar putea reveni curând pe bancă, fiind luat în calcul pentru un nou proiect după plecarea sa din străinătate.
13:00
Primărița unei comune din Teleorman, acuzată de abuz în serviciu. A plătit ajutoare sociale nejustificate și a creat un prejudiciu de peste 2 milioane de lei # Adevarul.ro
Procurorii DNA au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile, începând de joi, 4 decembrie, față de Violeta Cătălina Ionescu, primar al comunei Olteni, județul Teleorman.
13:00
Casa Albă a publicat Noua Strategie de Securitate Națională a președintelui Donald Trump, un document care conține analize dure la adresa Europei și pune accent pe relația cu Rusia.
12:45
Când „nu se poate” devine „împreună, putem”. Clujul și-a premiat supereroii la prima Gală a supereroilor clujeni # Adevarul.ro
Asociația Caiac SMile, condusă de Ionuț Stancovici, transformă de ani de zile "imposibilul" în povești adevărate de curaj.
12:30
Povestea braziliencei care a devenit prin propriile forțe cea mai tânără miliardară din lume # Adevarul.ro
O fostă balerină braziliană, în vârstă de doar 29 de ani, a devenit prin propriile forțe cea mai tânără miliardară din lume.
12:30
Alegerea unui cabinet stomatologic în București nu mai ține doar de proximitate. În ultimii ani, pacienții caută tot mai des o combinație clară între experiența echipei medicale, tehnologie, protocoale de igienă stricte și comunicare transparentă.
12:30
Tranzacție-bombă în industria streamingului: Netflix vrea să cumpere compania care deține HBO și CNN # Adevarul.ro
Studioul american Warner Bros. Discovery Inc. a intrat în negocieri exclusive pentru a-și vinde studiourile de film și televiziune, dar și serviciul de streaming HBO Max către Netflix Inc.
12:30
Peste 125.000 de copii din 37 de județe beneficiază de cel mai amplu program educațional complementar din România – Șah în școală # Adevarul.ro
Programul „Șah în Școală" marchează o creștere exponențială fără precedent în sistemul educațional românesc, transformându-se în doar patru ani în cel mai mare program de educație prin șah din țară, cu peste 125.000 de copii participanți în 2025 și o creștere de 442% a evenimentelor organizate.
12:30
Un cardiolog dezvăluie care sunt cele mai bune patru alimente congelate pentru inimă: sunt bogate în antioxidanți și reduc inflamația # Adevarul.ro
Un cardiolog atrage atenția că alimentele congelate pot fi la fel de eficiente în prevenirea bolilor cardiovasculare, oferind nutrienți esențiali, antioxidanți și grăsimi sănătoase.
12:15
Acuzații grave la Mondialul de handbal. Duelul Serbia-Feroe s-a încheiat cu plângere la IHF, după două erori masive. „Au influențat direct rezultatul” # Adevarul.ro
Remiza de joi complică puțin situația în grupă, dar echipele mai au încă șanse să ajungă în sferturi.
12:15
Omenirea, tot mai aproape de vaccinarea anti-cancer. Ce au descoperit oamenii de știință # Adevarul.ro
Cercetătorii au demonstrat că un vaccin bazat pe nanoparticule poate preveni mai multe tipuri agresive de cancer la șoareci, oferind protecție imună de durată și blocând metastazele.
12:15
Avertismentul președintelui Finlandei într-o convorbire cu liderii europeni: „Nu-i putem lăsa Ucraina și pe Zelenski singur cu tipii ăștia” # Adevarul.ro
Președintele finlandez Alexander Stubb i-a avertizat pe liderii europeni că negociatorii americani au fost probabil în contact paralel cu Rusia în timpul discuțiilor cu oficiali ucraineni care au avut loc în Florida, pe 30 noiembrie.
Acum 6 ore
12:00
Recenta demisie a ministrului apărării, Ionuț Moșteanu, continuă să fie analizată în presa ultimelor zile. Din păcate, majoritatea comentatorilor au plecat dupa fenta lansată de cei care trag sfori.
12:00
Ciclonul Casio a ajuns și în România: vânt puternic cu rafale care ajung până la 110 km/h în mai multe zone din țară # Adevarul.ro
Ciclonul „Casio”, care a provocat fenomene meteo severe în sudul Europei, a ajuns și în România, aducând vânt puternic în mai multe regiuni. Rafalele vor atinge până la 110 km/h în zonele montane, potrivit meteorologilor ANM.
11:45
O pană majoră la Cloudflare a afectat mai multe site-uri web la nivel global. A picat chiar și DownDetector, site-ul care monitorizează întreruperile globale # Adevarul.ro
Cloudflare, una dintre cele mai mari companii de infrastructură internet, a picat din nou, vineri, 5 decembrie, fiind afectate mai multe site-uri web la nivel global.
11:45
Clinica stomatologică unde a murit fetița de doi ani clarifică informațiile despre intervenție și echipamente: „Nicio acțiune de mușamalizare” # Adevarul.ro
Clinica stomatologică unde și-a pierdut viața fetița de 2 ani pe 13 noiembrie 2025, a transmis un comunicat oficial pentru a clarifica informațiile apărute în presă.
11:45
MAI stabilește modul în care familiile vor fi informate despre victimele accidentelor rutiere # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Interne a aprobat procedura oficială care stabilește modul în care sunt anunțate familiile victimelor accidentelor rutiere grave, la doi ani după ce anunțase intenția de a introduce acest cadru și în urma recomandărilor repetate ale Avocatului Poporului.
11:30
Forțele speciale ucrainene au distrus un avion de vânătoare MiG-29 pe un aerodrom din Crimeea # Adevarul.ro
Unitatea de elită a forțelor speciale ucrainene „Fantomele” a anunțat că a distrus un avion de vânătoare rusesc MiG-29 pe aerodromul militar Kacea din Crimeea, relatează Kyiv Post.
11:30
Campania electorală se încheie sub semnul acuzațiilor de înțelegeri ascunse. Bucureștenii își aleg duminică noul primar general # Adevarul.ro
Astăzi este ultima zi de campanie electorală pentru candidații la Primăria Capitalei, Consiliul Județean Buzău și alte 12 localități. Un fost consilier prezidențial a criticat strategia unui candidat la București, sugerând că refuzul acestuia de a se retrage ar putea ascunde o înțelegere tacită.
11:30
Colegiul Medicilor cere autorităţilor „soluţii şi măsuri viabile” pentru ca serviciile medicale să poată fi asigurate în Prahova # Adevarul.ro
Colegiul Medicilor din România cere autorităţilor „soluţii şi măsuri viabile” pentru ca serviciile medicale să poată fi asigurate în Prahova, județ afectat de lipsa apei.
11:15
Dronele care au urmărit avionul lui Zelenski erau de uz militar. Comunicatul biroului președintelui ucrainean # Adevarul.ro
Dronele observate în Irlanda în zona în care zbura avionul lui Volodimir Zelenski erau de mari dimensiuni și ar fi fost drone de uz militar, a relatat presa locală. Biroul lui Zelenski a transmis un comunicat privind incidentul, relatează RBC Ucraina.
11:15
Șefa Transporturilor din Primăria Capitalei a mărturisit că este agresivă în trafic. Dezvăluirile făcute într-o ședință: „L-am trântit şi i-am pus pistolul la cap” | Audio # Adevarul.ro
Șefa Departamentului Transporturi din Primăria Capitalei, a recunoscut că are un comportament agresiv în trafic, incluzând amenințări cu pistolul sau atacuri cu bâta.
