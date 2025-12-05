Respect pe teren. Respect acasă!

Primasport.ro, 5 decembrie 2025 16:20

Respect pe teren. Respect acasă!

Acum 10 minute
16:40
Bomba zilei! Claudiu Petrila şi Ştefan Baiaram, în vizorul unei echipe cu pretenţii din SuperLiga
Acum 30 minute
16:20
S-a aflat cine va arbitra derby-ul FCSB - Dinamo! Centralul acuzat că o simpatizează pe echipa lui Becali a fost delegat la duelul de pe „Arena Naţională”
16:20
Respect pe teren. Respect acasă!
Acum 2 ore
15:30
Coco Gauff, sportiva cel mai bine plătită în 2025 pentru al treilea an consecutiv! 10 jucătoare de tenis în top 15
Acum 4 ore
14:30
Ce lovitură pentru Becali şi FCSB! Musi, vândut pe 2 milioane de euro! Celebrul impresar a făcut anunţul: ”Am vorbit cu Andrei Nicolescu!”
14:10
Celebrul înotător australian Ian Thorpe va participa la cursa de iahturi Sydney-Hobart
13:50
Ultimă oră! Mircea Rednic, revenire de senzaţie în Superligă
Acum 6 ore
12:30
Ucraina îi retrage titlurile unei sportive care a trecut de partea Rusiei spunând că nu mai progresa sub îndrumarea antrenorilor ucraineni
12:30
LeBron James a încheiat o serie incredibilă de 1.297 meciuri consecutive cu 10 sau mai multe puncte reuşite
11:20
Nu i-a venit să creadă când a văzut cum joacă în Superligă: ”Bravo, felicitări, jos pălăria!” | EXCLUSIV
11:10
Surpriza zilei! Dan Nistor a pus cerneala pe contract şi a semnat! Echipa care a făcut anunţul
Acum 8 ore
09:50
Patronul de la CFR nu a mai suportat, după ce l-a auzit pe Louis Munteanu: ”De ce nu a venit el cu o ofertă? În locul lui aş tăcea din gură!”
09:40
Administraţia SUA acordă prioritate vizelor pentru fanii care călătoresc în Statele Unite pentru Cupa Mondială, Jocurile Olimpice şi alte evenimente
09:10
VIDEO | Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele sunt la doar două puncte de play-off
09:10
VIDEO | Concordia Chiajna – Chindia Târgovişte, ora 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de etapă în Liga 2
Acum 24 ore
00:20
Manchester United a remizat acasă cu West Ham, în Premier League
00:20
Lazio a reuşit să treacă de AC Milan în optimile Cupei Italiei
00:10
Patronul lui CFR Cluj, replică dură pentru Louis Munteanu. ”Să-şi vadă de treaba lui şi să arate fotbal!”
00:00
FRF a dezvăluit cum s-a ajuns la formatul actual al Cupei României care a nemulţumit echipele din Superligă: ”A trecut şi Champions League la ceva asemănător!” | VIDEO EXCLUSIV
4 decembrie 2025
23:40
VIDEO | Eugen Neagoe, supărat pe jucători. ”Mulţi dintre ei nu sunt datori, dar sunt cu restanţe mari de tot!”
23:30
VIDEO | Petrolul Ploieşti - Universitatea Craiova 0-4. Victorie fără niciun pic de emoţii pentru olteni
23:30
VIDEO | ”Toţi jucătorii sunt importanţi pentru mine”. Filipe Coelho a avut un meci neaşteptat de uşor la Ploieşti
23:20
Daria Asaftei, Darius Coman şi Denis Popescu, în finale la Europenele de înot în bazin scurt. Recordurile naţionale stabilite
23:10
VIDEO | Petrolul Ploieşti - Universitatea Craiova 0-4. Victorie fără niciun pic de emoţie pentru olteni
23:00
Nimeni nu este în siguranţă! Curăţenia generală a fost anunţată la FCSB în direct: ”Vor juca în echipa a doua, la Gheorghe Doja, cu Recolta, la Borcea, cu Agricola!” | VIDEO EXCLUSIV
22:50
VIDEO | Etapa a doua a grupelor Cupei României s-a terminat cu un succes clar al Craiovei la Ploieşti
22:20
VIDEO | Aris Salonic - UBT Cluj 88-98. Rămâne procentajul perfect în duelurile directe cu grecii
22:20
MM Stoica nu a mai suportat, după eşecul cu UTA: ”Şi-a bătut joc de FCSB!” | VIDEO EXCLUSIV
21:50
Bologna se impune cu Parma şi merge în sferturile de finală ale Cupei Italiei
21:50
Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, din nou învinse în grupele LEN EuroCup la polo
21:20
Mihai Teja încurcă echipele cu pretenţii şi în Cupă. ”Ne-am dorit să câştigăm, am jucat cu determinare”
21:10
Mihai Teja încurcă echipele cu pretenţii şi în Cupă.
21:00
VIDEO | Germania, prima echipă calificată în sferturile CM. România luptă pentru locurile 9-12
21:00
Îşi anunţă plecarea de la CFR? Louis Munteanu şi-a distrus echipa după ruşinea cu Metaloglobus: ”Se vede rău, cum să se vadă?”
20:40
VIDEO | Metaloglobus - CFR Cluj 2-2. Trupa lui Daniel Pancu se încurcă în Cupa de ”lanterna roşie” din Superliga
20:30
”U” Cluj produce surpriza şi o bate acasă pe HC Buzău, ocupanta locului secund
20:10
Fostul fotbalist Shaka Hislop suferă de o formă agresivă de cancer de prostată
19:40
Sarwagya Singh Kushwaha, din India, a devenit cel mai tânăr jucător care obţine rating FIDE la vârsta de 3 ani
19:40
O echipă cu pretenţii din Liga 3 s-a retras din campionat! Problemele cu banii au oprit clubul
19:40
E gata! Becali a făcut anunţul! Jucătorul este OUT, dar fotbalistul nu vrea să plece
19:10
E gata! Louis Munteanu pune cerneala pe contract
18:50
Directorul sportiv al FC Barcelona, pesimist în privinţa revenirii lui Lionel Messi
18:40
VIDEO | Sepsi Sfântu Gheorghe - ”U” Cluj 2-2. ”Şepcile roşii” au avut o tresărire de orgoliu, după un start catastrofal
18:40
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Metaloglobus - CFR se joacă ACUM
18:20
OFICIAL | Încă un club din Superliga s-a despărţit de antrenor. ”Acord comun cu privire la rezilierea amiabilă”
18:20
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Metaloglobus - CFR se joacă de la 18:30
18:00
Lotul lărgit al României pentru Campionatul European de anul viitor
17:50
Horaţiu Moldovan pleacă de la Real Oviedo. S-a decis unde vrea să joace şi speră să prindă minute
17:40
Probleme mari! Starul lui Real Madrid transferat în această vară s-a rupt şi ar putea reveni la primăvară
17:10
Nu a ezitat, după ce a văzut ce a făcut FCSB: ”Îşi fac singuri rău!” | VIDEO EXCLUSIV
