ChatGPT, Gemini, Copilot și Grok promovează propaganda lui Putin
Veridica.ro, 5 decembrie 2025 16:20
Chatboții IA preiau dezinformările Moscovei, care apar în răspunsurile date utilizatorilor, scrie presa independentă rusă, care notează și că regimul Putin pregătește un internet izolat de rețelele internaționale. O altă investigație arată cum le fac serviciile speciale înscenări propriilor cetățeni.
Acum 30 minute
16:20
Acum 2 ore
15:20
În 2025, numărul conflictelor între state a atins cel mai înalt nivel de după cel de-al Doilea Război Mondial.
Acum 4 ore
14:00
Decizia a fost luată în unanimitate.
13:10
Armata germană ar urma să-şi sporească efectivele de militari activi şi rezervişti în următorul deceniu.
Acum 6 ore
12:30
Presa germană dezvăluie însă că liderii francez şi german au avertizat confidenţial Ucraina asupra riscurilor din negocierile cu emisarii americani.
11:50
Mai multe state au contestat păstrarea Israelului în concurs din cauza catastrofei umanitare din Gaza
11:40
Economia Rusiei nu e într-o stare atât de bună pe cât vrea Kremlinul să ne facă să credem # Veridica.ro
În spatele fațadei de reziliență se ascunde un sistem care se bazează din ce în ce mai mult pe confiscarea de bunuri, loialitatea politică și îmbogățirea unei noi elite.
11:10
România, Bulgaria și Grecia au dat startul unui proiect comun de infrastructură de transport # Veridica.ro
Acesta prevede autostradă și cale ferată pe ruta Salonic-Alexandroupolis-București, dar și trei noi poduri peste Dunăre.
11:00
Preşedintele Putin şi premierul Modi discută depre întărirea comerţului şi a cooperării economice şi militare.
10:50
Valoarea estimată a PIB a fost de peste 1.300 de miliarde de lei.
Acum 8 ore
10:40
Gestul președintelui a fost criticat și de fostul consilier prezidențial Cătălin Avramescu.
09:30
Materialul contravine Constituției și Legii privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.
Acum 24 ore
18:10
Hamas s-a obligat să-i predea pe toți ostaticii, vii sau morți, în urma acordului de încetare a focului.
18:10
Față de sondajul CURS, cercetarea Inscop o plasează pe locul trei pe Anca Alexandrescu, iar Cătălin Drulă are jumătate din procente.
17:30
O anchetă publică arată că sunt dovezi copleșitoare despre implicarea statului rus în acest caz.
16:50
Măsurile ar viza sectoarele energetic și financiar ale Moscovei
Ieri
16:30
Merz cere țărilor UE să „împartă riscurile” cu Belgia în privința activelor rusești înghețate # Veridica.ro
Belgia blochează folosirea acestor fonduri în ajutorul Ucrainei de teama represaliilor Moscovei
15:30
Președintele francez aflat la Beijing cere Chinei să-și folosească influența asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului.
15:00
Mesajul susţine că autorităţile urmăresc controlul total al mobilităţii.
14:50
Cele trei dosare penale au fost constituite în urma unui denunț formulat de CSM.
14:40
Rușii atacă cu regularitate portul de la Marea Neagră
11:40
Întreaga elită politică din Ucraina trebuie judecată la nivel internațional pentru crime deosebit de grave, potrivit presei pro-Kremlin, care citează o declarație a Mariei Zaharova.
11:40
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia va ocupa Donbasul prin orice mijloace, precum și regiunile de sud și est ale Ucrainei.
11:00
Meta a început să elimine copiii australieni sub 16 ani de pe platformele sale Instagram, Facebook și Threads, cu o săptămână înainte de începerea interdicției oficiale de utilizare a rețelelor de socializare pentru adolescenți.
11:00
Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat că toate dronele sale de acest tip au fost identificate.
10:50
Turcia a transmis Rusiei și Ucrainei să țină infrastructura energetică departe de război # Veridica.ro
Turcia le cere Rusiei, Ucrainei și tuturor celorlalte părți să nu implice infrastructura energetică în conflictul lor și dorește ca fluxurile de energie să continue neîntrerupt, a declarat ministrul Energiei, Alparslan Bayraktar, după o serie de atacuri în largul coastei Turciei de la Marea Neagră.
10:40
Președintele rus Vladimir Putin va fi în India săptămâna aceasta pentru un summit care vizează aprofundarea legăturilor economice, de apărare și energetice, o vizită care va testa și eforturile New Delhi de a echilibra relațiile cu Moscova și Washingtonul, în contextul în care războiul din Ucraina continuă.
10:40
Operatorii de sondaj au acces în zona de protecție a secțiilor de votare, dar nu şi în interiorul acestora.
10:30
Președintele francez Emmanuel Macron l-a îndemnat pe liderul chinez Xi Jinping să coopereze mai strâns în domeniile geopoliticii, comerțului și mediului, în timp ce Uniunea Europeană solicită ajutorul Chinei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în timp ce Beijingul caută victorii diplomatice pe fondul tarifelor americane.
10:10
Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, urmează să se întâlnească cu trimisii speciali ai președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, joi la Miami, pentru a discuta despre negocierile de pace rezultate din războiul Rusiei din Ucraina
10:00
Inspectorul general al Departamentului Apărării a concluzionat într-un raport depus marți că informațiile secretarului Apărării, Pete Hegseth, distribuite într-un chat de grup Signal despre o operațiune militară iminentă în Yemen au fost considerate clasificate.
09:50
Bulgaria trebuie să găsească un alt proprietar pentru rafinăria Lukoil de pe teritoriul său, după ce SUA a impus sancțiuni gigantului rus. Sunt șanse mari ca, în loc să atragă investitori internaționali, Sofia să apeleze la baroni locali.
06:40
Nava va creşte capabilitățile forţelor navale destinate executării misiunilor de protecție, de patrulare și de luptă.
05:50
Drona a fost distrusă prin detonare controlată, de către militarii Centrului 39 Scafandri.
05:40
Iniţiatorii spun că executivul "a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanțele, sănătatea, educația, protecția socială, justiția și administrația publică".
3 decembrie 2025
21:20
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim. Fiecare episod încearcă să surprindă o temă la zi, în plan internațional sau local, pe principiul unei dezbateri între cei doi protagoniști, care se află cel mai des în antiteză. Scopul proiectului este, pe de-o parte, prezentarea mentalităților polarizate, a tensiunilor și disfuncțiilor social-politice de la noi (și nu numai) dar și a modului în care aceste probleme, tot mai acute, ne provoacă și ne pun la încercare. În același timp, proiectul își propune o prezentare cât se poate de lucidă a tot ce ține de propagande, ideologii, războaie, dezinformare, știri false și speculații cu tentă conspirativă, paranoidă sau absurdă.
20:30
France Médias Monde și Deutsche Welle consolidează la București „Scutul Informațional” # Veridica.ro
Proiectul „Scutul informațional” a făcut obiectul unei declarații comune la încheierea Consiliului de miniștri franco-german din luna august a acestui an. De atunci, a fost prezentat, pe 18 noiembrie, Consiliului Afacerilor Generale al Uniunii Europene, stârnind interesul mai multor țări, și a fost menționat pe 28 noiembrie în cadrul Consiliului Educație, Tineret, Cultură și Sport al UE. Punerea sa în aplicare pe deplin este condiționată de obținerea de finanțări publice suplimentare pentru a permite celor două grupuri internaționale să își consolideze ofertele media în Europa și în restul lumii.
19:50
Social-democratul Daniel Băluță este lider, urmat la 3 procente de liberalul CIprian Ciucu.
18:00
Germania a desfășurat sisteme de apărare aeriană Arrow pentru a contracara amenințarea cu rachete rusești # Veridica.ro
Germania a devenit miercuri prima națiune europeană care a desfășurat sistemul de apărare aeriană Arrow, construit pentru a intercepta rachete balistice cu rază intermediară de acțiune, cum ar fi racheta rusească Oreșnik , în încercarea de a contracara ceea ce consideră a fi o amenințare tot mai mare din partea Moscovei.
17:50
Remarcile aprinse ale lui Trump vin în contextul unui scandal care se desfășoară în statul Minnesota, unde procurorii spun că peste 1 miliard de dolari au fost cheltuiți către servicii sociale inexistente, în mare parte prin facturi false ale unor somalezi-americani.
17:40
Colegiul comisiei a aprobat un „credit potențial de reparații” pentru Ucraina care ar presupune confiscarea activelor înghețate ruse.
17:30
UE a dezvăluit o strategie de 3 miliarde de euro (2,63 miliarde de lire sterline) pentru a reduce dependența sa de China pentru materii prime critice, pe fondul unei crize globale declanșate de „înarmarea” de către Beijing a aprovizionării cu tot felul de produse, de la cipuri la pământuri rare.
17:20
Fosta șef al diplomației UE, Federica Mogherini, și alte două persoane au fost acuzate oficial de fraudă și corupție, a anunțat Parchetul European.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Kremlinul a declarat miercuri că președintele Vladimir Putin a acceptat unele propuneri americane care vizează încheierea războiului din Ucraina și le-a respins pe altele, dar că Rusia este pregătită să se întâlnească cu negociatorii americani de câte ori este nevoie pentru a ajunge la un acord.
16:20
Aproape toți miniștrii de externe ai NATO s-au reunit miercuri la Bruxelles, la o zi după negocierile de pace neconcludente din Ucraina dintre Statele Unite și președintele Vladimir Putin și în timp ce oficialii europeni se luptau pentru un loc la masa negocierilor.
13:10
Catastrofa este considerată una din cele mai grave din istoria aviaţiei
12:40
Continuarea războiului din Ucraina până la înfrângerea Kievului este convenabilă pentru UE deoarece i-ar rezolva probleme financiare și politice, potrivit presei pro-Kremlin.
12:30
Macron vrea să-l convingă pe Xi Jinping să contribuie la încheierea războiului din Ucraina
12:20
Fostul ministru al Finanțelor era cotat în sondaje la categoria „alți candidați”.
11:30
Toate importurile de gaz, prin conducte sau lichefiate trebuie să înceteze în cel mult doi ani
