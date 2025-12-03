Nou derapaj al președintelui Donald Trump la adresa imigranților
Veridica.ro, 3 decembrie 2025 17:50
Remarcile aprinse ale lui Trump vin în contextul unui scandal care se desfășoară în statul Minnesota, unde procurorii spun că peste 1 miliard de dolari au fost cheltuiți către servicii sociale inexistente, în mare parte prin facturi false ale unor somalezi-americani.
• • •
Alte ştiri de Veridica.ro
Acum 10 minute
18:00
Germania a desfășurat sisteme de apărare aeriană Arrow pentru a contracara amenințarea cu rachete rusești # Veridica.ro
Germania a devenit miercuri prima națiune europeană care a desfășurat sistemul de apărare aeriană Arrow, construit pentru a intercepta rachete balistice cu rază intermediară de acțiune, cum ar fi racheta rusească Oreșnik , în încercarea de a contracara ceea ce consideră a fi o amenințare tot mai mare din partea Moscovei.
Acum 30 minute
17:50
Remarcile aprinse ale lui Trump vin în contextul unui scandal care se desfășoară în statul Minnesota, unde procurorii spun că peste 1 miliard de dolari au fost cheltuiți către servicii sociale inexistente, în mare parte prin facturi false ale unor somalezi-americani.
17:40
Colegiul comisiei a aprobat un „credit potențial de reparații” pentru Ucraina care ar presupune confiscarea activelor înghețate ruse.
Acum o oră
17:30
UE a dezvăluit o strategie de 3 miliarde de euro (2,63 miliarde de lire sterline) pentru a reduce dependența sa de China pentru materii prime critice, pe fondul unei crize globale declanșate de „înarmarea” de către Beijing a aprovizionării cu tot felul de produse, de la cipuri la pământuri rare.
17:20
Fosta șef al diplomației UE, Federica Mogherini, și alte două persoane au fost acuzate oficial de fraudă și corupție, a anunțat Parchetul European.
Acum 2 ore
16:40
Kremlinul a declarat miercuri că președintele Vladimir Putin a acceptat unele propuneri americane care vizează încheierea războiului din Ucraina și le-a respins pe altele, dar că Rusia este pregătită să se întâlnească cu negociatorii americani de câte ori este nevoie pentru a ajunge la un acord.
16:20
Aproape toți miniștrii de externe ai NATO s-au reunit miercuri la Bruxelles, la o zi după negocierile de pace neconcludente din Ucraina dintre Statele Unite și președintele Vladimir Putin și în timp ce oficialii europeni se luptau pentru un loc la masa negocierilor.
Acum 6 ore
13:10
Catastrofa este considerată una din cele mai grave din istoria aviaţiei
12:40
Continuarea războiului din Ucraina până la înfrângerea Kievului este convenabilă pentru UE deoarece i-ar rezolva probleme financiare și politice, potrivit presei pro-Kremlin.
12:30
Macron vrea să-l convingă pe Xi Jinping să contribuie la încheierea războiului din Ucraina
12:20
Fostul ministru al Finanțelor era cotat în sondaje la categoria „alți candidați”.
Acum 8 ore
11:30
Toate importurile de gaz, prin conducte sau lichefiate trebuie să înceteze în cel mult doi ani
11:20
Conform unui sondaj realizat în vara acestui an de INSCOP la comanda IICCMER, 48,4% dintre români sunt de părere că „în comunism se trăia mai bine”. Cum arăta, de fapt, România lui Nicolae Ceaușescu?
11:20
Atacul are loc la scurt timp după discuţiile de pace americano-ruse de la Kremlin încheiate fără rezultat
11:00
Trimişii americani ar urma să informeze şi partea ucraineană despre discuţiile de la Kremlin
10:20
Guvernul a adoptat un act normativ care îi permite să intervină direct în activitatea companiilor din România afectate de sancțiuni.
Acum 12 ore
09:50
Potrivit acesteia, toate întâlnirile dintre parlamentari și terți trebuie să fie înregistrate.
09:10
În primăvară, el l-a susținut pe George Simion în scrutinul prezidențial, iar în vară își anunța sprijinul pentru Anca Alexandrescu la alegerile locale.
08:40
În drum spre Viena, el va avea o întrevedere cu omologul maghiar Viktor Orban.
Acum 24 ore
21:20
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a creat o platformă pentru a verifica compatibilitatea cu principalii candidații pentru alegerile din 7 decembrie # Veridica.ro
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) lansează o platformă digitală prin intermediul căreia alegătorii din București își pot verifica gradul de compatibilitate cu principalii candidații pentru alegerile locale parțiale organizate pe data de 7 decembrie 2025.
21:10
Un episod despre pacea din Ucraina ca operațiune de diversiune politică și mediatică ruso-americană, petrecută pe fondul încercării lui Trump de a-și impulsiona guvernarea și de a salva regimul Putin. Cum și de ce împuternicitul american pentru procesul de pace a preluat obiectivele și narativele rusești privitoare la Ucraina și de ce intervenția Europei este vitală pentru ea însăși. În timp ce mimează negocierile, Putin ia măsuri de natură să facă imposibilă orice compromis rezonabil în Ucraina, știind că o astfel de politică îl aduce în coliziune directă cu Europa.
19:00
Președintele rus îi acuză pe europeni că subminează planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina
18:30
Viktor Orban reduce diferența față de rivalul care amenință să-i ia locul la guvernare # Veridica.ro
Sociologii spun că este rezultatul măsurilor luate de guvern pentru a-i încânta pe alegători
Ieri
17:10
Presa observă încălcarea reglementărilor de siguranță.
17:00
Acordul va sprijini implementarea unor proiecte dedicate fermierilor, procesatorilor și exportatorilor din cele două țări.
16:30
Turcia averizează că escaladarea conflictului dintre Rusiei și Ucraina pune în pericol traficul maritim.
16:00
Kremlinul nu s-a arată dispus la compromisuri înaintea întâlnirii.
15:20
Fostă șefă a politicii externe a UE a fost reținută de poliţie într-un caz de fraudă cu fonduri europene # Veridica.ro
Parchetul european cercetează încredințarea preferențială a unui program de pregătire profesională
13:30
Guvernul Bulgariei a decis oficial să retragă proiectul de buget pentru 2026 în urma protestelor publice de amploare , una dintre cele mai mari demonstrații din ultimele decenii.
13:20
România depăşeşte Ungaria, dar se situează sub Cehia, Slovacia, Polonia şi Bulgaria.
12:30
Andrii Iermak a fost, după Zelenski, cel mai puternic politician al Ucrainei, poreclit „adevăratul președinte”. Demisia sa, pe fondul unui scandal de corupție, ar putea marca un moment de cotitură în politica ucraineană – dar ar putea fi și o simplă cosmetizare, menită să calmeze furia publică.
11:50
Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu, de stimulare a turismului.
10:50
Şomajul în rândul tinerilor rămâne extrem de ridicat.
10:40
Retragerea Moldovei din câteva acorduri CSI o va duce la izolare internațională și o privează de oportunități economice, potrivit fostului premier Vlad Filat – cândva pro-european convins, acum citat de presa pro-Kremlin.
10:20
Candidatul independent le cere susținătorilor să îl voteze pe Ciprian Ciucu.
10:10
Tinerii români au cel mai mare nivel de încredere din Europa.
09:00
Parlamentul se reuneşte, de la 14:30, într-o şedinţă solemnă, pentru a marca 107 ani de la Marea Unire.
05:40
Discuţiile au vizat cooperarea bilaterală în domeniul apărării şi sprijinul oferit R. Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
15:40
Liderul american a lăudat eforturile depuse de țara noastră ca aliat NATO și rolul pe care îl joacă în menținerea stabilității la Marea Neagră.
14:50
În octombrie 2025, acestea au scăzut sub 700 de milioane de lei, de la peste 800 de milioane în septembrie.
13:30
Foști și actuali conducători ai României au semnat documente prin care se obligă să trimită militari români să lupte în Ucraina, fabulează eurodeputata Diana Șoșoacă.
12:30
Şeful comitetului militar aliat afirmă că sunt luate în considerare atacuri preventive ca răspuns la acţiunile Moscovei
10:50
Reprezentanţi din Ucraina şi Statele Unite au discutat condiţiile încetării războiului care vor fi prezentate şi Rusiei
10:40
Președinta Maia Sandu și președintele parlamentului Igor Grosu au vorbit despre o „sărbătoare comună”.
10:20
Președintele ucrainean a mulțumit țării noastre pentru „poziția fermă în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei”.
09:50
În prezent, țara noastră este al șaselea cel mai populat stat membru al Uniunii Europene.
09:30
Secretarul de Stat Marco Rubio a felicitat poporul român și a vorbit despre continuarea cooperării între cele două țări.
08:40
Simion a fost singurul candidat pentru un nou mandat la șefia AUR.
08:20
În întreaga țară se desfășoară parade militare și sunt organizate ceremonii religioase și manifestări culturale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.