Cinci institute acreditate să efectueze sondaje la ieșirea de la urne în Capitală
Veridica.ro, 4 decembrie 2025 10:40
Operatorii de sondaj au acces în zona de protecție a secțiilor de votare, dar nu şi în interiorul acestora.
Acum 10 minute
10:50
Turcia a transmis Rusiei și Ucrainei să țină infrastructura energetică departe de război # Veridica.ro
Turcia le cere Rusiei, Ucrainei și tuturor celorlalte părți să nu implice infrastructura energetică în conflictul lor și dorește ca fluxurile de energie să continue neîntrerupt, a declarat ministrul Energiei, Alparslan Bayraktar, după o serie de atacuri în largul coastei Turciei de la Marea Neagră.
Acum 30 minute
10:40
Președintele rus Vladimir Putin va fi în India săptămâna aceasta pentru un summit care vizează aprofundarea legăturilor economice, de apărare și energetice, o vizită care va testa și eforturile New Delhi de a echilibra relațiile cu Moscova și Washingtonul, în contextul în care războiul din Ucraina continuă.
10:40
10:30
Președintele francez Emmanuel Macron l-a îndemnat pe liderul chinez Xi Jinping să coopereze mai strâns în domeniile geopoliticii, comerțului și mediului, în timp ce Uniunea Europeană solicită ajutorul Chinei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în timp ce Beijingul caută victorii diplomatice pe fondul tarifelor americane.
Acum o oră
10:10
Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, urmează să se întâlnească cu trimisii speciali ai președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, joi la Miami, pentru a discuta despre negocierile de pace rezultate din războiul Rusiei din Ucraina
10:00
Inspectorul general al Departamentului Apărării a concluzionat într-un raport depus marți că informațiile secretarului Apărării, Pete Hegseth, distribuite într-un chat de grup Signal despre o operațiune militară iminentă în Yemen au fost considerate clasificate.
Acum 2 ore
09:50
Bulgaria trebuie să găsească un alt proprietar pentru rafinăria Lukoil de pe teritoriul său, după ce SUA a impus sancțiuni gigantului rus. Sunt șanse mari ca, în loc să atragă investitori internaționali, Sofia să apeleze la baroni locali.
Acum 6 ore
06:40
Nava va creşte capabilitățile forţelor navale destinate executării misiunilor de protecție, de patrulare și de luptă.
05:50
Drona a fost distrusă prin detonare controlată, de către militarii Centrului 39 Scafandri.
05:40
Iniţiatorii spun că executivul "a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanțele, sănătatea, educația, protecția socială, justiția și administrația publică".
Acum 24 ore
21:20
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim. Fiecare episod încearcă să surprindă o temă la zi, în plan internațional sau local, pe principiul unei dezbateri între cei doi protagoniști, care se află cel mai des în antiteză. Scopul proiectului este, pe de-o parte, prezentarea mentalităților polarizate, a tensiunilor și disfuncțiilor social-politice de la noi (și nu numai) dar și a modului în care aceste probleme, tot mai acute, ne provoacă și ne pun la încercare. În același timp, proiectul își propune o prezentare cât se poate de lucidă a tot ce ține de propagande, ideologii, războaie, dezinformare, știri false și speculații cu tentă conspirativă, paranoidă sau absurdă.
20:30
France Médias Monde și Deutsche Welle consolidează la București „Scutul Informațional” # Veridica.ro
Proiectul „Scutul informațional” a făcut obiectul unei declarații comune la încheierea Consiliului de miniștri franco-german din luna august a acestui an. De atunci, a fost prezentat, pe 18 noiembrie, Consiliului Afacerilor Generale al Uniunii Europene, stârnind interesul mai multor țări, și a fost menționat pe 28 noiembrie în cadrul Consiliului Educație, Tineret, Cultură și Sport al UE. Punerea sa în aplicare pe deplin este condiționată de obținerea de finanțări publice suplimentare pentru a permite celor două grupuri internaționale să își consolideze ofertele media în Europa și în restul lumii.
19:50
Social-democratul Daniel Băluță este lider, urmat la 3 procente de liberalul CIprian Ciucu.
18:00
Germania a desfășurat sisteme de apărare aeriană Arrow pentru a contracara amenințarea cu rachete rusești # Veridica.ro
Germania a devenit miercuri prima națiune europeană care a desfășurat sistemul de apărare aeriană Arrow, construit pentru a intercepta rachete balistice cu rază intermediară de acțiune, cum ar fi racheta rusească Oreșnik , în încercarea de a contracara ceea ce consideră a fi o amenințare tot mai mare din partea Moscovei.
17:50
Remarcile aprinse ale lui Trump vin în contextul unui scandal care se desfășoară în statul Minnesota, unde procurorii spun că peste 1 miliard de dolari au fost cheltuiți către servicii sociale inexistente, în mare parte prin facturi false ale unor somalezi-americani.
17:40
Colegiul comisiei a aprobat un „credit potențial de reparații” pentru Ucraina care ar presupune confiscarea activelor înghețate ruse.
17:30
UE a dezvăluit o strategie de 3 miliarde de euro (2,63 miliarde de lire sterline) pentru a reduce dependența sa de China pentru materii prime critice, pe fondul unei crize globale declanșate de „înarmarea” de către Beijing a aprovizionării cu tot felul de produse, de la cipuri la pământuri rare.
17:20
Fosta șef al diplomației UE, Federica Mogherini, și alte două persoane au fost acuzate oficial de fraudă și corupție, a anunțat Parchetul European.
16:40
Kremlinul a declarat miercuri că președintele Vladimir Putin a acceptat unele propuneri americane care vizează încheierea războiului din Ucraina și le-a respins pe altele, dar că Rusia este pregătită să se întâlnească cu negociatorii americani de câte ori este nevoie pentru a ajunge la un acord.
16:20
Aproape toți miniștrii de externe ai NATO s-au reunit miercuri la Bruxelles, la o zi după negocierile de pace neconcludente din Ucraina dintre Statele Unite și președintele Vladimir Putin și în timp ce oficialii europeni se luptau pentru un loc la masa negocierilor.
13:10
Catastrofa este considerată una din cele mai grave din istoria aviaţiei
12:40
Continuarea războiului din Ucraina până la înfrângerea Kievului este convenabilă pentru UE deoarece i-ar rezolva probleme financiare și politice, potrivit presei pro-Kremlin.
12:30
Macron vrea să-l convingă pe Xi Jinping să contribuie la încheierea războiului din Ucraina
12:20
Fostul ministru al Finanțelor era cotat în sondaje la categoria „alți candidați”.
11:30
Toate importurile de gaz, prin conducte sau lichefiate trebuie să înceteze în cel mult doi ani
11:20
Conform unui sondaj realizat în vara acestui an de INSCOP la comanda IICCMER, 48,4% dintre români sunt de părere că „în comunism se trăia mai bine”. Cum arăta, de fapt, România lui Nicolae Ceaușescu?
11:20
Atacul are loc la scurt timp după discuţiile de pace americano-ruse de la Kremlin încheiate fără rezultat
11:00
Trimişii americani ar urma să informeze şi partea ucraineană despre discuţiile de la Kremlin
Ieri
10:20
Guvernul a adoptat un act normativ care îi permite să intervină direct în activitatea companiilor din România afectate de sancțiuni.
09:50
Potrivit acesteia, toate întâlnirile dintre parlamentari și terți trebuie să fie înregistrate.
09:10
În primăvară, el l-a susținut pe George Simion în scrutinul prezidențial, iar în vară își anunța sprijinul pentru Anca Alexandrescu la alegerile locale.
08:40
În drum spre Viena, el va avea o întrevedere cu omologul maghiar Viktor Orban.
2 decembrie 2025
21:20
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a creat o platformă pentru a verifica compatibilitatea cu principalii candidații pentru alegerile din 7 decembrie # Veridica.ro
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) lansează o platformă digitală prin intermediul căreia alegătorii din București își pot verifica gradul de compatibilitate cu principalii candidații pentru alegerile locale parțiale organizate pe data de 7 decembrie 2025.
21:10
Un episod despre pacea din Ucraina ca operațiune de diversiune politică și mediatică ruso-americană, petrecută pe fondul încercării lui Trump de a-și impulsiona guvernarea și de a salva regimul Putin. Cum și de ce împuternicitul american pentru procesul de pace a preluat obiectivele și narativele rusești privitoare la Ucraina și de ce intervenția Europei este vitală pentru ea însăși. În timp ce mimează negocierile, Putin ia măsuri de natură să facă imposibilă orice compromis rezonabil în Ucraina, știind că o astfel de politică îl aduce în coliziune directă cu Europa.
19:00
Președintele rus îi acuză pe europeni că subminează planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina
18:30
Viktor Orban reduce diferența față de rivalul care amenință să-i ia locul la guvernare # Veridica.ro
Sociologii spun că este rezultatul măsurilor luate de guvern pentru a-i încânta pe alegători
17:10
Presa observă încălcarea reglementărilor de siguranță.
17:00
Acordul va sprijini implementarea unor proiecte dedicate fermierilor, procesatorilor și exportatorilor din cele două țări.
16:30
Turcia averizează că escaladarea conflictului dintre Rusiei și Ucraina pune în pericol traficul maritim.
16:00
Kremlinul nu s-a arată dispus la compromisuri înaintea întâlnirii.
15:20
Fostă șefă a politicii externe a UE a fost reținută de poliţie într-un caz de fraudă cu fonduri europene # Veridica.ro
Parchetul european cercetează încredințarea preferențială a unui program de pregătire profesională
13:30
Guvernul Bulgariei a decis oficial să retragă proiectul de buget pentru 2026 în urma protestelor publice de amploare , una dintre cele mai mari demonstrații din ultimele decenii.
13:20
România depăşeşte Ungaria, dar se situează sub Cehia, Slovacia, Polonia şi Bulgaria.
12:30
Andrii Iermak a fost, după Zelenski, cel mai puternic politician al Ucrainei, poreclit „adevăratul președinte”. Demisia sa, pe fondul unui scandal de corupție, ar putea marca un moment de cotitură în politica ucraineană – dar ar putea fi și o simplă cosmetizare, menită să calmeze furia publică.
11:50
Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu, de stimulare a turismului.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Şomajul în rândul tinerilor rămâne extrem de ridicat.
10:40
Retragerea Moldovei din câteva acorduri CSI o va duce la izolare internațională și o privează de oportunități economice, potrivit fostului premier Vlad Filat – cândva pro-european convins, acum citat de presa pro-Kremlin.
10:20
Candidatul independent le cere susținătorilor să îl voteze pe Ciprian Ciucu.
10:10
Tinerii români au cel mai mare nivel de încredere din Europa.
09:00
Parlamentul se reuneşte, de la 14:30, într-o şedinţă solemnă, pentru a marca 107 ani de la Marea Unire.
