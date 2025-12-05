A început demolarea unui liceu celebru din București. Ce apare în loc
Economica.net, 5 decembrie 2025 17:20
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunță vineri că a început demolarea liceului PTTR. În locul lui, va fi construit cel mai mare campus școlar din țară, potrivit lui Ciucu.
Acum 30 minute
17:20
Acum o oră
17:10
Ucraina va procesa mai multă rapiță și soia, pe fondul scăderii recoltei de semințe de floarea soarelui # Economica.net
O scădere semnificativă a recoltei de seminţe de floarea soarelui în 2025, combinată cu introducerea unor taxe la export pentru seminţele oleaginoase, va duce la o creştere a procesării interne de rapiţă şi soia în Ucraina, iar aceste cantităţi ar putea depăşi exporturile, a declarat, vineri, un analist de la firma de consultanţă ASAP Agri, transmite Reuters, relatează Agerpres.
17:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că Guvernul a respectat aspectele procedurale care ţin de proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor.
17:10
Preţurile la electricitate scad în Germania graţie producţiei record de energie eoliană # Economica.net
Producţia de energie eoliană a Germaniei este prognozată să atingă un nivel record la începutul săptămânii viitoare, ceea ce înseamnă că sursele regenerabile ar putea acoperi aproape toate nevoile de energie ale celei mai mari economii europene, în condiţiile în care cererea rămâne limitată, transmite Bloomberg.
17:10
Poșta Română a introdus în flota sa de mașini 80 de autoutilitare Renault livrate în leasing financiar # Economica.net
Un număr de 80 de autoutilitare marca Renault au fost livrate în leasing financiar pe patru ani către Compania Naţională Poşta Română, ca urmare a licitaţiei câştigate de către Renault Commercial Roumanie, alături de RCI Leasing Romania, anunță compania prin intermediul unui comunicat, relatează Agerpres.
17:10
RECORD. Clujenii de la Nova Power and Gas au instalat cea mai mare baterie de stocare a energiei din România, de 400 MWh, și au dublat dintr-o dată capacitatea țării # Economica.net
Capacitatea de stocare a energiei electrice în baterii se apropie de pragul de 900 MWh, aferentă unei puteri a instalațiilor de stocare de aproape 500 MW, potrivit ultimelor date ale Transelectrica, valabile la data de 1 decembrie.
17:10
Autostrada A1 Sibiu – Pitești: Lucrări non-stop în munți, la tunelul Robești. Urmează autorizația pentru tunelul Boița 1 # Economica.net
Asocierea de constructori turci (Mapa - Cengiz) avansează pe una din cele mai dificile secțiuni din A1, Boița – Cornetu, informează vineri seara Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit acestuia, urmează să fie emisă în curând autorizație de construire pentru încă un tunel în secțiunea montană a A1 Sibiu - Pitești.
Acum 2 ore
16:40
Studiu. Angajații vor cadouri de la companii. Aproape 60% dintre români spun că nu primesc nici măcar felicitări # Economica.net
Un studiu realizat de Edenred, unul dintre marii furnizorii de soluții de tip carduri de masă sau carduri de vacanță, arată că tot mai mulți angajați vor să primească cadouri la serviciu, dar în România 60% nu primesc nici măcar felicitări.
16:40
Israel stabileşte un buget de apărare de 34 de miliarde de dolari pentru 2026, în pofida armistiţiului din Gaza # Economica.net
Bugetul de apărare al Israelului pentru 2026 a fost stabilit la 112 miliarde de shekeli (34,63 miliarde de dolari), a anunţat vineri biroul ministrului apărării, în creştere faţă de 90 de miliarde de shekeli bugetaţi într-un proiect anterior, informează Reuters.
16:40
Guvernul a decis. Restricții pentru românii care vin cu țigări din Bulgaria sau alte țări. Poți fi ușor acuzat de contrabandă # Economica.net
Guvernul României a adoptat o ordonanță de Urgență (OUG) prin care introduce noi limite privind numărul de țigări și cantitatea de tutun pe care un român le poate aduce din afara țării. Guvernul spune că măsura este luată pentru că pe ruta Bulgaria se creaseră adevărate rețele de trafic.
16:00
Bomba ascunsă din factura de gaze: pe ofertele de acum, prețul care va fi plătit de populație după liberalizarea de la 1 aprilie crește și cu 20% # Economica.net
De la 1 aprilie se va desființa plafonul de preț la gaze pentru populație, iar gazele se vor plăti la prețul pieței. Scumpirea va fi accentuată și se va resimți în facturi peste un an, dacă prețurile din ofertele actuale pentru perioada de după liberalizare nu vor scădea.
16:00
M247 Global, furnizor de data center cu sediul în România, raportează venituri de peste 30 mil. euro şi vizează Africa în 2026 # Economica.net
M247 Europe, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de hosting, conectivitate și infrastructură data center din România, a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de peste 30 de milioane de euro şi estimează o creştere de 17-18% pentru anul în curs, potrivit unui comunicat al companiei.
16:00
Producătorul american de vehicule electrice Tesla a pus astăzi în catalogul său de comenzi pentru Europa o versiune mai accesibilă a Model 3. Aceasta costă mai puțin de 37.000 de euro.
16:00
România e iarăși în ultima bancă, dar într-o „companie selectă”. Care au fost celelalte două ţări din UE cu declin economic în trimestrul al treilea din 2025 # Economica.net
Produsul Intern Brut a crescut cu 0,3% în zona euro şi cu 0,4% în Uniunea Europeană în trimestrul 3 din 2025, comparativ cu trimestrul anterior (când s-a înregistrat un avans de 0,1% în zona euro şi de 0,3% în UE), iar Irlanda, Finlanda şi România sunt singurele state membre UE unde s-a înregistrat un declin al economiei, arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
16:00
Preşedintele rus Vladimir Putin, primit vineri de prim-ministrul indian Narendra Modi, a declarat că Moscova va continua "să livreze fără întrerupere petrol" Indiei, informează AFP.
16:00
Numărul de angajaţi a crescut cu 0,2% în zona euro şi cu 0,1% în Uniunea Europeană în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, când s-a înregistrat un avans de 0,1% în ambele zone, în timp ce România, Austria şi Finlanda au raportat cel mai sever declin al numărului de angajaţi, arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
16:00
Wizz Air mai pune steagul pe un aeroport din România și lansează trei noi rute de anul viitor.
16:00
OUG care permite investiţii strategice în industria naţională de apărare, adoptată de Guvern # Economica.net
Ordonanţa de urgenţă care stabileşte cadrul necesar pentru investiţiile strategice din industria naţională de apărare, inclusiv cele finanţate prin programul european SAFE, pentru care România are alocate 16,68 miliarde de euro, a fost adoptat, vineri, de către Guvern, se arată într-un comunicat de presă la Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT).
16:00
Important pentru toți clienții HBO și Max. Vor ajunge la Netflix. Tranzacție gigant peste ocean. Toate detaliile # Economica.net
Netflix a încheiat tranzacția prin care a achiziționat grupul Warner Bros, unul dintre cele mai mari din lume în zoan de producție de film și media, pentru peste 82 de miliarde de dolari. Tranzacția include și HBO și Max, aflate în portofoliul Warner.
16:00
CONAF semnează încă o premieră la Paris. Gala franco-română „Women in Economy”: 10 trofee de excelență și unul special # Economica.net
Gala franco-română „Women in Economy”, organizată pe 1 decembrie 2025 în Sala Mare a Primăriei Paris, reprezintă încă o premieră europeană pentru CONAF, confirmând capacitatea confederației patronale de a extinde un proiect românesc într-un format continental. Ediția din Paris s-a desfășurat într-un moment cu semnificație aparte pentru diplomația României – aniversarea a 145 de ani de relații bilaterale cu Franța, un reper pe care Ambasada României în Republica Franceză îl valorifică prin inițiative menite să aducă în prim-plan colaborarea culturală, economică și societală dintre cele două țări.
Acum 6 ore
13:30
Investitorii de la BVB plătesc 12,5 lei pentru un leu de profit, față de peste 15 lei în Europa și mai mult de 20 de lei în SUA # Economica.net
Piața românească de capital a înregistrat o creștere semnificativă în acest an, însă indicatorii actuali de evaluare sugerează că suntem încă departe de o zonă de supraevaluare, conform unei analize realizate de Prime Transaction, scrie Termene.ro.
13:30
Pensii speciale – Instanţa supremă atacă din nou la CCR legea de modificare a pensiilor magistraţilor # Economica.net
Judecătorii de la Instanţa supremă au decis, vineri, sesizarea Curţii Constituţionale în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.
13:30
Allianz-Ţiriac Asigurări şi Campion Grup, care deţine una dintre cele mai mari companii de brokeraj din asigurări, au semnat un acord prin care asigurătorul va prelua integral pachetul de părţi sociale al Campion Broker, conform unui comunicat de presă.
13:30
Premieră în asigurări. Allianz Țiriac preia Campion Broker, intermediar de top 10- Confirmare # Economica.net
Allianz Țiriac anunță că a preluat Campion Broker, intermediar de top 10 deținut de Octavian tatomirescu. Informația a fost furnizată de Economica încă din luna mai a acestui an.
12:40
VIDEO Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș: Turcii de la Makyol au montant prima grindă pe tronsonul 2 # Economica.net
Constructorul turc Makyol a finalizat montarea primei grinzi la structurile tronsonului 2 din Autostrada A13 Sibiu - Făgăraș, potrivit imaginilor postate de către reprezentanți ai companiei.
12:40
Universitatea Politehnică din Timișoara a cumpărat Casa Mühle, monument istoric, care a aparținut celebrei familii de florari # Economica.net
Universitatea Politehnică din Timișoara a cumpărat Casa Mühle, pe care o va tansforma într-un hub educațional și cultural pentru studenți, deschis pentru întreaga comunitate.
12:40
Exporturile Australiei de carne de vacă au atins deja un nivel record anul acesta, datorită cererii solide din SUA, conform organizaţiei Meat & Livestock Australia, în condiţiile în care nu se văd indicii ale redresării turmelor de bovine, transmite Bloomberg.
12:10
Cloudflare are din nou probleme. Mai multe site-uri, inclusiv din România, nu au putut fi accesate # Economica.net
Cloudflare, companie specializată în servicii de securitate cibernetică și domenii de internet are din nou probleme. Mai multe site-uri, inclusiv din România, nu au putut fi accesate.
12:10
Retail – Afacerile din comerţul cu amănuntul au crescut cu 1%, ca serie brută, la zece luni # Economica.net
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o creştere de 1%, ca serie brută, în primele zece luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară din 2024, arată datele publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
12:10
Campania de Black Friday de la Flip.ro a generat vânzări totale de peste 76 milioane de lei # Economica.net
Campania de Black Friday de la Flip.ro, desfășurată timp de o lună în România, Bulgaria, Ungaria și Grecia, a generat vânzări totale de peste 76 milioane de lei, de la mai mult de 28.000 de clienți, potrivit datelor anunțate de companie.
12:10
În eCommerce, lupta pentru vizibilitate este intensă. Zilnic, mii de magazine online concurează pentru atenția aceluiași public, iar diferențele dintre cei care vând constant și cei care rămân invizibili sunt create, în mare parte, de strategia SEO și de prezența digitală.
12:10
Actualele politici din Bulgaria vor duce la un deficit structural, care devine deja evident, a avertizat economistul Dimitar Chobanov, într-un interviu acordat postului naţional de radio BNR, informează Novinite.
Acum 8 ore
11:10
Un nume-simbol al industriei auto românești își anunță revenirea pe piață. Gigantul DAC renaşte # Economica.net
Autovehicule DAC S.A, companie care a preluat marca DAC de la Roman SA, anunță că „se concentrează exclusiv pe dezvoltarea, proiectarea și producția locală de vehicule electrice”.
11:00
Mesaj tulburător de la Viktor Orban: În următoarele zile se va decide dacă războiul se va extinde în Europa # Economica.net
În zilele următoare se va decide dacă războiul Rusia-Ucraina se va extinde mai departe spre Europa sau "arşiţa războiului va fi redusă definitiv", a declarat premierul ungar Viktor Orban vineri într-un interviu acordat postului de radio public, citat de agenţia MTI.
11:00
Ministerul Finanţelor lansează ultima ediţie a Programului de titluri de stat Fidelis din acest an, iar începând de vineri, 5 decembrie şi până pe 12 decembrie 2025, românii au oportunitatea de a-şi plasa economiile într-un instrument cu dobânzi neimpozabile de până la 7,55% în lei şi 6,20% în euro.
10:40
Primul semn de recesiune pentru România? Scădere a PIB în al treilea trimestru din 2025. Economia a crescut cu 1,4%, la nouă luni (date oficiale INS) # Economica.net
Economia României a urcat, în primele nouă luni ale anului în curs, cu 0,8% pe seria brută şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu perioada similară din 2024, în timp ce în trimestrul III din 2025 Produsul Intern Brut a scăzut în termeni reali cu 0,2% raportat la trimestrul precedent, potrivit datelor provizorii (1) publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS). Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, cât și guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, au lăsat de înțeles că probabilitatea unei recesiuni este ridicată, mai ales în contextul în care consumul, un element de bază în fomarea PIB al României, scade agresiv, pe fondul temerilor populației privind măsurile de austeritate.
10:10
Administraţia Trump a anunţat joi reducerea duratei de valabilitate a permiselor de lucru pentru numeroase categorii de imigranţi, în cadrul unei serii de restricţii decretate în urma atentatului mortal care a avut loc săptămâna trecută la Washington, imputat unui afgan, informează vineri AFP.
10:00
Petrom a repornit centrala de la Brazi. România exportă energie, mai ales pe seama vântului bun și a producției hidro # Economica.net
Centrala pe gaze de la Brazi, oprită în urma crizei ape, a fost repornită parțial azi, pe findul unei situații bune pentru sistemul energetic: producția mare a centralelor hidro și a celor eoliene face ca România să exporte energie electrică.
10:00
Preşedintele ceh Petr Pavel şi-a anunţat joi seară intenţia de a-l desemna în funcţia de premier pe miliardarul Andrej Babis, după promisiunea acestuia din urmă că va transfera activităţile holdingului către o structură independentă, pentru a evita posibilele conflicte de interese, transmit agenţiile France Presse, Reuters şi DPA.
Acum 12 ore
09:40
Turcia cere Rusiei şi Ucrainei „să lase infrastructurile energetice în afara războiului” # Economica.net
Turcia a solicitat miercuri Rusiei şi Ucrainei "să lase infrastructurile energetice în afara războiului", după atacuri ucrainene asupra unui terminal petrolier rus şi unor nave ale flotei fantomă utilizată de Moscova pentru a ocoli sancţiunile occidentale, informează AFP.
09:10
Ministerul Culturii a înscris pe ordinea de zi a şedinţei de guvern de vineri proiectul de ordonanţă de urgenţă care urmează să alinieze legislaţia naţională privind drepturile de autor şi drepturile conexe la normele şi practicile europene, prin eliminarea gestiunii colective extinse (LCEE) pentru comunicarea publică a operelor muzicale.
09:00
Preşedintele american Donald Trump a prezidat joi, la Washington, ceremonia de semnare a unui acord de pace cu omologii săi din Rwanda şi Republica Democrată Congo (RDC), care să pună capăt conflictului dintre aceste două ţări, în timp ce pe teren, în estul RDC, continuă lupte intense, transmite AFP.
08:50
Strategia privind inovarea în sectorul public, modificări la Codul Fiscal, măsuri de implementare a PNRR – pe ordinea ședinței de Guvern # Economica.net
Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de vineri aprobarea Strategiei naţionale privind inovarea în sectorul public 2026-2030, modificări ale Codului Fiscal în domeniul accizelor şi măsuri pentru implementarea PNRR.
08:40
Cea mai puternică stație de încărcare pentru mașini electrice din Europa de Est, pusă în funcțiune la Pitești # Economica.net
Așa cum ați aflat deja de la Economica.net, Eldrive tocmai a inaugurat la Pitești prima stație de încărcare pentru mașini electrice din Europa de Est care poate alimenta bateriile cu 600 kW.
08:20
Gigantul american GE Vernova a primit o nouă comandă de 42 de turbine pentru un parc eolian mare în România # Economica.net
GE Vernova, divizia de regenerabile a giganului american General Electric, a încheiat un acord cu Greenvolt Power – parte a grupului portughez Greenvolt Group – pentru a furniza, instala și pune în funcțiune 42 de turbine eoliene onshore de 6,1 MW–158 m pentru parcul eolian Gurbănești, din județul Călărași, România.
07:50
Carburanții s-au ieftinit din nou, pentru a doua zi la rând. Cât costă benzina și motorina azi, 5 decembrie # Economica.net
A doua ieftinire consecutivă a carburanților: azi Petrom a ieftinit benzina și motorina după ce ieri scăzuse prețul doar la motorină.
Acum 24 ore
22:30
Top constructori autostrăzi: Makyol, Erbașu și Nurol au avut cele mai mari progrese în octombrie # Economica.net
Cele mai mari progrese la autostrăzi în octombrie au fost înregistrate pe șantiere din zona Transilvaniei, potrivit datelor actualizate pe harta interactivă a marilor proiecte de infrastructură rutieră a CESTRIN. Constructorii care domină topul sunt Makyol, Erbașu și Nurol.
22:20
Dumitru Chisăliţă, președintele AEI: Hidroenergia a salvat România în ultimele 24 de ore de la colapsul sistemului energetic, după oprirea Centralei Brazi # Economica.net
Hidroenergia a salvat România în ultimele 24 de ore de la colapsul sistemului energetic, după incidentul de la Barajul Paltinu şi oprirea Centralei Electrotermice de la Brazi, exact în momentul în care vântul şi soarele au dispărut complet din balanţa electroenergetică naţională, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.
22:20
Băncile rusești Gazprombank şi Alfa Bank au solicitat licențe pentru deschiderea de filiale în India – surse # Economica.net
Băncile ruseşti Gazprombank şi Alfa Bank au solicitat organismelor de reglementare din India să le permită să înceapă să opereze pe această piaţă, în contextul în care Rusia încearcă să crească schimburile comerciale cu principalul său cumpărător de petrol, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar, transmite Agerpres.
22:20
Germanii de la BASF și americanii de la ExxonMobil își unesc forțele pentru dezvoltarea hidrogenului cu emisii reduse prin tehnologia de piroliză a metanului # Economica.net
BASF și ExxonMobil au anunțat formarea unei colaborări strategice pentru avansarea tehnologiei de piroliză a metanului, un pas important în direcția unor soluții eficiente, competitive ca preț și cu emisii reduse de hidrogen pentru aplicații industriale. Companiile au semnat un acord de dezvoltare comună pentru co-dezvoltarea tehnologiei de piroliză a metanului, care include și planuri pentru construirea unei unități demonstrative menite să pregătească tehnologia pentru utilizare comercială.
