A început demolarea unui liceu celebru din București. Ce apare în loc

Economia României a urcat, în primele nouă luni ale anului în curs, cu 0,8% pe seria brută şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu perioada similară din 2024, în timp ce în trimestrul III din 2025 Produsul Intern Brut a scăzut în termeni reali cu 0,2% raportat la trimestrul precedent, potrivit datelor provizorii (1) publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS). Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, cât și guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, au lăsat de înțeles că probabilitatea unei recesiuni este ridicată, mai ales în contextul în care consumul, un element de bază în fomarea PIB al României, scade agresiv, pe fondul temerilor populației privind măsurile de austeritate.