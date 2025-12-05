SUA reduc valabilitatea permiselor de muncă pentru sute de mii de imigranți de la cinci ani la 18 luni

16:00

Numărul de angajaţi a crescut cu 0,2% în zona euro şi cu 0,1% în Uniunea Europeană în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, când s-a înregistrat un avans de 0,1% în ambele zone, în timp ce România, Austria şi Finlanda au raportat cel mai sever declin al numărului de angajaţi, arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).